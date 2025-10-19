Đức Pháp chủ hữu nhiễu kim quan và tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông. Ảnh: Tấn Được - Minh Thái

Sáng 19/10, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến Trường Trung cấp Phật học TPHCM (phường Phước Long) thắp hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hiệu trưởng nhà trường, vừa viên tịch.

Trước nơi tôn trí kim quan, Đức Pháp chủ đã mặc niệm, dâng hương cầu nguyện và nhiễu kim quan, tiễn biệt bậc thầy gần một thế kỷ gắn bó với Phật giáo Việt Nam.

Sự hiện diện của Ngài cùng chư Tôn đức Trung ương Giáo hội thể hiện đạo tình sâu nặng, tri ân công đức to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông - người đã cống hiến trọn đời cho đạo pháp, dân tộc và sự nghiệp giáo dục tăng ni.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và chư tôn đức Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự kính viếng. Ảnh: Đăng Huy

Cũng trong sáng nay, đoàn Trung ương Giáo hội do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn, đã trang nghiêm dâng hương kính viếng.

Lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đẫm tình pháp hữu và lòng tri ân đối với công hạnh cao quý của bậc cao tăng Phật giáo.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ kính tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, khẳng định Ngài là nhà giáo dục mẫu mực, học giả uyên thâm, suốt hơn bảy thập niên gắn bó với sự nghiệp đào tạo Tăng tài, góp phần xây dựng nền tảng giáo dục Phật học miền Nam.

"Với bút hiệu Như Huyễn Thiền Sư, Ngài để lại nhiều công trình kinh - luận chú giải và tác phẩm thi ca Phật giáo có giá trị, thể hiện trí tuệ sâu sắc và sự chứng nghiệm giáo pháp", Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán dương.

Hữu nhiễu kim quan. Ảnh: Đăng Huy

Như VietNamNet đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch lúc 12h45 ngày 17/10/2025 (26/8 năm Ất Tỵ) tại Trường Trung cấp Phật học TPHCM, trụ thế 98 năm, hạ lạp 76 năm.

Theo chương trình tang lễ, lễ truy niệm sẽ được cử hành lúc 5h sáng mai, 20/10, sau đó phụng tống kim quan đến chùa Thanh Sơn (phường Long Bình, TPHCM) làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) và nhập bảo tháp, hoàn mãn di nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng.

Hơn 100 đoàn kính viếng Trong hai ngày diễn ra tang lễ, Ban Tổ chức đã đón tiếp hơn 100 phái đoàn Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các tỉnh, thành, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TPHCM, cùng đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài thành phố đến viếng, tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông viên tịch. Sanh thời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông là Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TPHCM, Hiệu trưởng Trường Cao – Trung cấp Phật học TPHCM; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TPHCM; Viện chủ chùa Phù Châu (Đồng Tháp) và Liễu Liễu Đường (Lâm Đồng).