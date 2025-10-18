Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông - thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TPHCM, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TPHCM - đã thu thần viên tịch tại thiền thất trong khuôn viên nhà trường sáng 17/10, trụ thế 98 năm.

Trưởng lão Hòa thượng sinh năm Mậu Thìn (1928), cả đời gắn bó với sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục và đào tạo tăng ni, được xem là bậc long tượng trong nền giáo dục Phật giáo TPHCM.

Hàng trăm tăng ni, Phật tử từ khắp nơi đã có mặt tại Trường Trung cấp Phật học TPHCM để tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông.

Trong ảnh là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp - ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức lễ tang phẩm nhất tâm cầu nguyện.

Đông đảo tăng ni, Phật tử bày tỏ niềm kính tiếc, tri ân sâu sắc công đức đối với đạo pháp cũng như ân giáo dưỡng của bậc ân sư khả kính.

Hàng trăm tăng sinh, ni sinh thành kính trước bậc cao tăng đạo hạnh, suốt đời tận tụy cho sự nghiệp giáo dục.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông là một giảng sư nổi tiếng, gắn bó lâu năm với giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, nơi ngài đã có hàng ngàn thời thuyết pháp, gieo duyên học Phật cho đông đảo Phật tử.

Ban Tôn giáo Chính Phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM gửi vòng hoa kính viếng và tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông.

Nhiều tổ chức, cá nhân, đại diện các tôn giáo khác cũng đến viếng, bày tỏ lòng tôn kính với bậc cao tăng khả kính.

Hàng trăm Phật tử từ khắp nơi đã có mặt tại Trường Trung cấp Phật học TPHCM để tưởng niệm và tiễn biệt một trong những bậc cao tăng có nhiều đóng góp quan trọng đối với Phật giáo Việt Nam.

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng được tổ chức tâm tang theo tinh thần lời ngài để lại, nội trong 3 ngày: chư tăng ni, Phật tử chỉ đến viếng trong im lặng, miễn phúng điếu tịnh tài; niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư, tụng Bát nhã tâm kinh và Tứ hoằng thệ nguyện; mặc niệm “Pháp hữu vi vô thường, Niết bàn là chân lạc”...

Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra lúc 5h ngày 20/10. Sau đó, vào lúc 6h sẽ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ và nhập tháp tại chùa Thanh Sơn (1111 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, TPHCM).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học giá trị, từ các đề cương giảng giải kinh Pháp Hoa, Viên Giác, Duy-ma-cật, Thủ Lăng Nghiêm, Duy Thức Luận… cho đến thơ, văn, thiền ngữ với bút danh Như Huyễn Thiền sư - thể hiện một tâm hồn nghệ sĩ thanh thoát giữa đời thường.

Trang nghiêm lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Từ Thông. Ảnh: Đăng Huy