Sáng 25/12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức chương trình ủng hộ sách giáo khoa cho học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao hơn 109,5 nghìn sách giáo khoa, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho học sinh vùng lũ tại Quảng Ngãi.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ Quảng Ngãi

Tính đến thời điểm này, chương trình hỗ trợ học sinh vùng lũ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 1,36 triệu sách cho học sinh trên cả nước, với tổng trị giá hơn 21,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn trao quà và hỗ trợ 830 triệu đồng đến những ngôi trường bị thiệt hại nặng nề nhất để giúp các trường tái thiết cơ sở vật chất sau thiên tai, mưa lũ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Chí Bính chia sẻ, vừa qua, các tỉnh ở khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã phải đối mặt với những cơn bão dồn dập, đặc biệt là đợt lũ chồng lũ.

Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn gây thiệt hại cho hệ thống trường học. Thấu hiểu sách vở là hành trang quan trọng nhất để các em trở lại trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn được sẻ chia, hỗ trợ cho ngành giáo dục để việc học tập của các em học sinh không bị gián đoạn.