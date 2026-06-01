Ngày 1/6/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các cá nhân đạt giải tại Vòng thi trực tuyến Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10”.

Vòng thi trực tuyến được tổ chức từ 10 giờ ngày 25/5/2026 đến 10 giờ ngày 31/5/2026 trên website chính thức của Cuộc thi tại địa chỉ e10.dms.gov.vn. Thông qua hình thức thi trực tuyến, người tham gia có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thành phần, đặc tính, lợi ích kinh tế, môi trường cũng như vai trò của xăng sinh học E10 trong quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sau một tuần diễn ra, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân trên cả nước với hơn 11.572 lượt tham gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhận định, cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích để người dân tìm hiểu kiến thức về xăng sinh học E10 mà còn góp phần lan tỏa những thông tin chính xác, hữu ích về lợi ích của nhiên liệu sinh học đối với môi trường và nền kinh tế. Thành công của Vòng thi trực tuyến sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xanh và giảm phát thải của Việt Nam.

Danh sách 16 người chơi xuất sắc và may mắn đạt giải Vòng trực tuyến Cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của Xăng sinh học E10" diễn ra từ ngày 25/5 - 31/5/2026

Sau quá trình tổng hợp kết quả và đối chiếu theo thể lệ, Ban Tổ chức đã xác định các cá nhân đạt giải tại Vòng thi trực tuyến. Theo cơ cấu giải thưởng đã công bố, cuộc thi có 16 giải thưởng, gồm: 1 Giải Nhất, trị giá: 3.000.000 đồng/giải; 2 Giải Nhì, trị giá: 2.000.000 đồng/giải; 3 Giải Ba, trị giá: 1.000.000 đồng/giải; 10 Giải Khuyến khích, trị giá: 500.000 đồng/giải.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trực tiếp trao 6 giải thưởng cho các người chơi có điều kiện tham dự chương trình, gồm 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 1 Giải Khuyến khích. Đối với các người chơi đạt giải ở xa hoặc không thể tham dự buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ liên hệ để thực hiện trao thưởng trong thời gian tới theo đúng thể lệ cuộc thi.

Ban Tổ chức trao Chứng nhận cho Người chơi đạt Giải Nhất Vòng trực tuyến

Ban Tổ chức trao Chứng nhận cho Người chơi đạt Giải Nhì

Ban Tổ chức trao Chứng nhận cho Người chơi đạt Giải Ba

Đại diện người chơi đạt giải, anh Trần Quốc Hùng cho biết, quá trình tham gia đã giúp anh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích của xăng sinh học E10 đối với bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng bền vững.

Kết thúc Vòng thi trực tuyến, Ban Tổ chức đang khẩn trương hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho Vòng thi trực tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10”, dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ 00 ngày 12/6/2026 tại Hà Nội. Vòng thi sẽ có sự tham gia của 5 đội thi, hứa hẹn mang đến những phần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, tiếp tục lan tỏa những kiến thức hữu ích về xăng sinh học E10 và thông điệp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường đến đông đảo người dân, doanh nghiệp trên cả nước.

(Nguồn: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)