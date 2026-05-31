Xăng E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6, thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng truyền thống. Song, nhiều người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn về chất lượng loại xăng sinh học này.

Vừa mới đây, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã yêu cầu các hiệp hội và các hãng xe tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Nội dung đánh giá tập trung vào khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải.

Đánh giá các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Đồng thời, Cục Công nghiệp yêu cầu các hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10; các dòng xe tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10. Đặc biệt, tổng hợp các dòng xe không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Trước một số thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm độ bền của xe máy sau thời gian ngắn sử dụng, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho rằng, người tiêu dùng có tâm lý quan tâm, thận trọng khi xuất hiện loại nhiên liệu mới là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, với các dòng xe máy được sản xuất và phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây, các hãng đã có quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ phù hợp như E5 hoặc E10.

Theo VAMM, việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động và gia tốc của xe trong điều kiện sử dụng thông thường. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, chất lượng của nhiên liệu cũng cần được đặc biệt quan tâm. Các đơn vị sản xuất, phối trộn và kinh doanh phải tuân thủ, đảm bảo chất lượng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Còn về lo ngại sử dụng xăng E10, xe có thể xuất hiện tình trạng máy nóng hơn hoặc hao nhiên liệu hơn so với xăng truyền thống, theo đại diện VAMM, ethanol có đặc tính khác với xăng khoáng truyền thống, nên có thể tạo ra một số khác biệt nhỏ trong cảm nhận vận hành. Song, với tỷ lệ phối trộn ở mức E10, các thay đổi này nhìn chung không lớn trong điều kiện sử dụng thông thường.

Trong năm 2024, VAMM đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của xăng E10 trên một số mẫu xe máy đang lưu hành. Kết quả cho thấy, việc sử dụng xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động và gia tốc của xe trong điều kiện sử dụng thông thường. Đồng thời, nhiên liệu E10 cũng cho thấy hiệu quả giảm đáng kể hàm lượng các thành phần độc hại trong khí thải như CO và HC.

Đại diện VAMM cũng chỉ rõ, đối với xe máy lưu hành tại Việt Nam hiện nay cần chia ra các nhóm khác nhau.

Thứ nhất là các dòng xe sử dụng công nghệ phun xăng điện tử. Với nhóm xe này, nhà sản xuất đã thiết kế để tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, VAMM lưu ý xăng E10 có đặc tính tẩy rửa cao, có thể làm bong các cặn bám trong hệ thống nhiên liệu, dẫn đến tắc lọc xăng hoặc kim phun. Nếu xe xuất hiện hiện tượng khó khởi động hoặc giảm công suất, người dùng nên đưa xe đến các cơ sở bảo dưỡng để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Nhóm thứ hai là xe sử dụng công nghệ chế hòa khí. Do thiết kế của từng hãng khác nhau nên khi sử dụng xăng E10 cũng sẽ khác nhau, đặc biệt là đối với các kiểu loại xe đời cũ. Do đó, VAMM khuyến cáo người đang sử dụng xe chế hòa khí nên trao đổi với hãng qua các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn sử dụng loại nhiên liệu phù hợp.

Riêng với các dòng xe phân khối lớn hoặc xe nhập khẩu đặc thù, người sử dụng cần tham khảo khuyến cáo nhiên liệu từ nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe để bảo đảm vận hành tối ưu.

Điều quan trọng nhất là người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn và bảo dưỡng xe định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất, đại diện VAMM nhấn mạnh.