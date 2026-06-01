Theo Thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành ngày 7/11/2025, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Thông tư cũng nêu rõ, sẽ tiếp tục triển khai phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trong quá trình thực hiện lộ trình chuyển sang nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương sẽ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung - cầu và giá cả thị trường để điều chỉnh phù hợp.

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc từ ngày hôm nay 1/6, thay thế cho xăng khoáng truyền thống. Ảnh: Tuấn Hùng

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ xem xét, quyết định tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, đồng thời bổ sung các chủng loại xăng kinh doanh trên thị trường khi cần thiết. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, trên thị trường chỉ còn xăng E10 và E5, các loại xăng truyền thống (xăng không chì) dừng lưu hành từ ngày 1/6/2026.

Mới đây, Bộ Công Thương cũng phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng khi sử dụng xăng E10 cho xe ô tô và xe máy.

Theo Bộ này, xăng sinh học nói chung và E10 nói riêng là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng động cơ xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Trên thị trường, giá xăng sinh học đang rẻ hơn xăng khoáng. Cụ thể, sau quyết định điều hành giá xăng dầu chiều 28/5 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã điều chỉnh giá xăng E10 RON95-V giảm 1.390 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, xuống còn 24.560 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III chỉ còn 23.660 đồng/lít, thấp hơn 494 đồng/lít so với xăng RON95-III khoáng.

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 896 đồng/lít.