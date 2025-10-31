Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về kết quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng số, trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị.

Cụ thể, giao dịch: Qua kênh Internet tăng 51,20% về số lượng và 37,17% về giá trị; qua điện thoại di động tăng 37,37% về số lượng và 21,79% về giá trị; qua QR Code tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị; qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 4,56% về số lượng và 46,87% về giá trị;

qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 19,14% về số lượng và 5,87% về giá trị.

Trong khi đó, giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 16,77% về số lượng và 5,74% về giá trị, cho thấy nhu cầu rút tiền mặt của người dân đang giảm, thay thế bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money là hơn 10,89 triệu tài khoản, trong đó số lượng tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo khoảng 7,5 triệu tài khoản (chiếm khoảng 70% tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ).

Tổng số lượng giao dịch qua tài khoản Mobile-Money của khách hàng là hơn 290,43 triệu giao dịch, với tổng giá trị khoảng 8.511 tỷ đồng.​

Hơn 132,4 triệu tài khoản cá nhân được đối chiếu sinh trắc học. Ảnh: Nam Khánh

Đến cuối tháng 9/2025, có 53 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được NHNN cấp Giấy phép đang hoạt động trên thị trường, trong đó có 49 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử.

Đến nay, hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được thực hiện trên kênh số, nhiều ngân hàng đạt tỷ lệ khoảng 95% giao dịch thực hiện trên kênh số.

Liên quan Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), NHNN cho biết tính đến hết ngày 10/10/2025 đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

57 tổ chức tín dụng (TCTD) và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại.

63 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy.

32 TCTD và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VNeID, trong đó có 19 đơn vị đã triển khai chính thức.

28 ngân hàng và 4 trung gian thanh toán đã triển khai liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả an sinh xã hội thông qua ứng dụng VNeID.

9 TCTD đang nghiên cứu để tích hợp kỹ thuật triển khai kết nối khai thác dịch vụ chấm điểm khả tín của Cục C06.