Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/12/2025 500.000 02009704221221234154202586RD778172.76341.234154.MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 200.000 0200970422122123403020256XYF909122.73783.234031.Ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJX7ZBVH.Ung ho MS 2025.345, anh Chung Hong Phuoc FT25356324551778.20251221.233827.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

21/12/2025 500.000 MBVCB.12248470471.ung ho MS 2025.341 ( em Tong van Khanh ).CT tu 1032760511 PHAM THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 500.000 5355IBT1fWEFR64L.Ung ho MS 2025.340(Ong Nguyen Van Manh).20251221.232525.0103400999.TRAN THI NHU ANH.970406

21/12/2025 7.000 020097042212212319402025JTXE439849.47288.231941.MA 2025 339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong

21/12/2025 50.000 MBVCB.12248404469.UH MS 2025.344.CT tu 0351000868062 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 MBVCB.12248394100.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien Ms 2025.322( em bui gia loc).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 MBVCB.12248382049.shop vinh le ung ho Ms 2025.321( nguyen nhat hao) .CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 MBVCB.12248379721.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho Ms 2025.320( Lo van phong).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 500.000 5355IBT1aWYHJNN9.UNG HO MS 2025340 ONG NGUYEN VAN THAO.20251221.230709.700028472985.NGUYEN THI KHANH TUYEN.970424

21/12/2025 1.000.000 5355IBT1kJX77WXE.ung ho MS 2025 345 anh Chung Hong Phuoc FT25356045832015.20251221.230149.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJX7GGTI.ung ho MS 2025.341 FT25356447016109.20251221.225840.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU .970407

21/12/2025 200.000 020097042212212255362025FY93650192.6675.225537.ung ho anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 100.000 02009704051221225115202545HB090394.98705.225115.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ma so 2025.345

21/12/2025 200.000 MBVCB.12248275414.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 1014340570 QUACH BAO VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097042212212235442025BNQU883266.67938.223524.ung ho anh Tran Van Minh

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJX78FWE.Ung ho MS2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25356054325160.20251221.221312.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

21/12/2025 10.000 MBVCB.12247841451.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 5355IBT1kJX79U2J.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356256092901.20251221.214416.19038121276011.VND-TGTT-VU MANH HUNG.970407

21/12/2025 500.000 5355IBT1bJ1X2JT1.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.214405.0100100011841009.VO ANH DUNG.970448

21/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111712976836.20251221.111712976836-0902199175_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 200.000 5355TPBVJ2BPWDRJ.LE TAN LOC ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.213548.93909091992.LE TAN LOC.970423

21/12/2025 200.000 0200970422122121344220250KAU855466.92671.213443.ung ho MS 2025.345

21/12/2025 20.000 020097048812212127182025FPcg532803.66170.212718.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH

21/12/2025 100.000 0200970405122121270220256EV2041300.65272.212641.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 10.000 MBVCB.12247593652.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc - Can Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 020097042212212119432025B1F0541343.37060.211926.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 300.000 MBVCB.12247483178.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0251002730765 DONG KINH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12247380206.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXGTG8G.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356570257277.20251221.210040.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407

21/12/2025 200.000 5355IBT1iW3ME63N.ung ho ms 2025 343 anh Tran Van Minh.20251221.205114.172651844.TRAN MINH THU.970432

21/12/2025 200.000 5355IBT1iW3MEJJD.ung ho ms 2025 345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.204734.172651844.TRAN MINH THU.970432

21/12/2025 20.000 0200970422122120385820252JGY646859.63681.203841.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Chung Hong Phuoc ms 2025.345

21/12/2025 1.500.000 020097042212212035582025EAVQ880585.51010.203559.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 20.000 5355SHBAA2LSLXBC.ung ho ma so 2025.341 em Tong Van Khanh.20251221.203532.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443

21/12/2025 150.000 5355VCBCJ2BPJKKT.Ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.203442.0657041001106.LE NGUYEN BICH CHAM.970454

21/12/2025 100.000 5355IBT1aWYZHSKQ.TRAN ANH VIET chuyen tien unh ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc.20251221.201417.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

21/12/2025 200.000 020097042212212004302025CLYX697456.95296.200431.MS 2025 345 anh CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 50.000 5355VNIBJ2BPMDAT.ung ho MS 2025.343 (Tran Van Minh).20251221.195928.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441

21/12/2025 100.000 5355SHBAA2LX58U1.ung ho MS 2025.341em Tong van Khanh.20251221.195639.0905222737.DO THI MY DUNG.970443

21/12/2025 1.000.000 MBVCB.12246206711.Chuyen tien ung ho.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/12/2025 300.000 0200970488122119435820255Mlc976208.89809.194337.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH

21/12/2025 1.000.000 MBVCB.12246180990.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0071005526498 NGUYEN TRAN LI NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12246130098.ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0071000985605 DOAN THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 1.200.000 5355IBT1bJ13NM5L.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Chung Hong Phuoc MS 2025 - 345.20251221.193707.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/12/2025 500.000 5355IBT1hW96E389.IBFT MS2025.345 giup anh chung hong phuoc.20251221.193635.070070643500.SACOMBANK.970403

21/12/2025 100.000 MBVCB.12245925354.ung ho MS2025.345 (Chung Hong Phuoc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097048812211926132025z4Jv870561.96832.192613.NGUYEN THI NGOC TU CHUYEN TIEN UNGBHO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH

21/12/2025 100.000 02009704151221192057202555VT391255.70123.192057.UNG HO MS 2025 343 ANH TRAN VAN MINH

21/12/2025 300.000 5355IBT1jWINV67X.UH MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUC-211225-19:19:31 414573.20251221.191931.31318497.TO THI THUY LINH.970416

21/12/2025 200.000 5355IBT1jWINV7WS.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-211225-19:12:36 400634.20251221.191236.35515407.BUI THI THU THUY.970416

21/12/2025 50.000 5355IBT1kJXALSGR.Ung ho MS 2025.340 ong Nguyen Van Thao FT25356890237977.20251221.191143.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

21/12/2025 50.000 020097041512211911112025p1dr355757.18184.191111.NGUYEN THANH DANH chuyen tien ung ho 2025 345 chung hong phuoc

21/12/2025 50.000 020097041512211903562025APEA330501.78695.190356.PHAM THI PHUONG chuyen tien ho tro MS 2025.343- tran van minh

21/12/2025 100.000 5355IBT1iW3MW2NB.Ung ho MS 2025 345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.185924.238843456.LE DINH LINH.970432

21/12/2025 300.000 MBVCB.12245382462.ung ho ms 2025.344(anh trieu thach duong).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12245243381.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 MBVCB.12245200975.ung ho ms 2025.341(em tong van khanh).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12245180611.DAO PHUONG HANH chuyen tien Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12245164098.DAO PHUONG HANH chuyen tien Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355TPBVJ2B76MVK.MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251221.182038.10001375639.NGUYEN HOANG ANH TUAN.970423

21/12/2025 50.000 5355IBT1jWINDZBC.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-18:18:24 288527.20251221.181824.12867867.NGUYEN QUOC BAO.970416

21/12/2025 200.000 5355IBT1iW3VK3TF.LE TRONG NGHIA chuyen tien UH MS2025345 CHUNG HONG PHUOC.20251221.180212.105134932.LE TRONG NGHIA.970432

21/12/2025 100.000 020097041512211800542025YzCL100395.32367.180054.Ung ho MS 2025.341

21/12/2025 500.000 5355IBT1bJ13TC2C. Ung ho MS 2025.345 .20251221.175926.204065106041.HOANG THI LE HANG.458761

21/12/2025 50.000 020097042212211755452025M2L0480036.2235.175546.ms2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 30.000 020097048812211749432025MtY2331913.66062.174943.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 500.000 020097048812211744182025bcRQ298247.32168.174418.UNG HO MS 2025. 345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 100.000 MBVCB.12244176187.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc). Chuc anh mau khoe a..CT tu 0511000442473 NGUYEN THAN YEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 02009704221221173030202570WJ938581.47640.173031.Uh MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 1.200.000 5355IBT1bJ13ZXKU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho MS 2025 - 344 . Chuc em som hoi phuc.20251221.172009.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/12/2025 150.000 MBVCB.12243760097.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 1.800.000 5355IBT1bJ13ZYJ9.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho MS 2025 -338 . Chuc cac con som vuot qua.20251221.171101.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

21/12/2025 100.000 020097042212211708192025W1WY446726.15912.170802.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 50.000 5355IBT1kJX4MFAP.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356475470626.20251221.165752.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

21/12/2025 50.000 5355IBT1iW3V9UG1.MS 2025-345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.165255.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/12/2025 100.000 5355MCOBB21I14KD.LOC UNG HO MS2025.345 CHUNGHONGPHUOC.20251221.164512.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

21/12/2025 100.000 0200970422122116174220251W91247393.34494.161743.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 50.000 020097048812211613432025Eq5L771343.13303.161343.MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 50.000 MBVCB.12242677406.ung ho ms 2025.340.CT tu 1028001486 HUYNH NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 MBVCB.12242684054.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0061001152827 H QUYNH BKRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097048812211601292025Cy6W710047.50096.160129.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH

21/12/2025 100.000 5355IBT1dJ7ZQ82L.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.155934.970422T5405b7000000000d00596.MBBANK IBFT.970422

21/12/2025 200.868 020097040512211556482025KSB4043764.25911.155627.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 345 anh Chung Hong Phuoc.. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

21/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111672396625.20251221.111672396625-0797621200_Ung ho MS 2025341 Em Tong Van Khanh

21/12/2025 100.000 020097048812211532182025JKeT570998.4524.153218.UNG HO MS 2025.341 TONG VAN KHANH

21/12/2025 100.000 020097042212211527072025EGZP745874.78762.152708.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong

21/12/2025 50.000 020097040512211524292025ZVEU099134.65891.152408.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.341

21/12/2025 200.000 MBVCB.12242109049.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12242053282.2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 0061001028037 HO THI NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJXBIV7N.2025.341 ung ho em Tong Van Khanh FT25356940008635.20251221.151735.19073601211015.VND-TGTT-PHAM THI THUY LOAN.970407

21/12/2025 1.000.000 MBVCB.12241944205.ung ho MS 2025.338 (ba chau be mo coi).CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097041512211458472025TtOM311386.48643.145847.QR - Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 10.000 MBVCB.12241725159.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 9399440101 NGUYEN DINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 1.000.000 02009704221221144950202515Q9388003.9892.144950.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG

21/12/2025 100.000 5355IBT1hW9EGD6E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong.20251221.144932.070141287050.SACOMBANK.970403

21/12/2025 38.228 020097040512211447302025WE8L050882.293.144730.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 200.000 MBVCB.12241640959.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0181003410840 PHAM THI HONG TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 5355IBT1aWY6XPMX.ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.144115.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

21/12/2025 200.000 MBVCB.12241600209.ung ho ms 2025.343 tran van minh.CT tu 0011004268543 VU DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 020097041512211432152025uQbq237386.36804.143215.Giup Do MS 2025;332 Do thi anh Thu

21/12/2025 100.000 020097041512211430032025c1r6230797.27590.142945.Giup Do MS 2025;333 Ly van Dong

21/12/2025 100.000 020097041512211428072025V10D226380.21058.142746.Giup Do MS 2025;336 Lo thi Hoan

21/12/2025 100.000 5355IBT1hW9EB8QN.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.142212.070141287050.SACOMBANK.970403

21/12/2025 100.000 MBVCB.12241283406.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1012953865 LUONG NHAT TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12241252794.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12241246343.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355TPBVJ2B7LTVS.ung ho MS 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc).20251221.140546.01892721301.HO NHAT MINH.970423

21/12/2025 219.840 MBVCB.12241232755.Ung ho MS 2025.339 (me con chi Nguyen Thi Thu Huong).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12241212507.ung ho.MS.2025.345.(anh.Chung Hong Phuoc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 230.178 MBVCB.12241189966.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12241083260.Nguyen Thi Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 020097041512211346192025uxJr123744.61014.134601.2025.345 anh chung hong phuoc

21/12/2025 100.000 020097041512211344552025eCWE119896.54888.134455.QR - Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh

21/12/2025 500.000 5355IBT1jWINCG6K.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh-211225-13:44:32 772507.20251221.134432.3383788.PHAM NGOC PHUONG THAO.970416

21/12/2025 100.000 MBVCB.12240987279.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 0301000357276 NGUYEN ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJX5G1QW.Ms2025.345 FT25356467208917.20251221.134016.19035946222010.DO VIET DUC.970407

21/12/2025 20.000 MBVCB.12240939761.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 5355IBT1jWINCPX9.MS 2025.343 ANH TRAN VAN MINH-211225-13:34:26 756306.20251221.133426.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

21/12/2025 500.000 MBVCB.12240855111.Ung ho MS 2025.345.CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 500.000 MBVCB.12240828009.NGUYEN THI THOA chuyen tien ung ho MS 2025-345 (anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 1047747985 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 MBVCB.12240775382.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1014339736 PHAM THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12240575827.viet ha55 ung ho chung hong phuoc .ms 2025 345.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 1.000.000 5355IBT1kJX5MCI8.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25356282601792.20251221.130012.19039850159011.VND-TGTT-TRUONG THI PHUONG TRANG.970407

21/12/2025 300.000 MBVCB.12240463834.ung ho MS 2025.341( em Tong Van Khanh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097040512211247152025YLAH076762.36101.124715.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 100.000 5355IBT1jWIN1K4E.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-12:45:24 677845.20251221.124524.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJX524II.Ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh FT25356751501232.20251221.124251.19027740694010.VND-TGTT-VU PHUONG DUNG.970407

21/12/2025 100.000 MBVCB.12240378222.Ung ho MS 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 500.000 5355IBT1kJX52S1S.Tuan Nga tp HCM ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25356576114382.20251221.124137.19036936789019.VND-TKTT-LE MINH TUAN.970407

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJX5227T.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356700843540.20251221.124130.19027740694010.VND-TGTT-VU PHUONG DUNG.970407

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJX5W5JR.Ung ho MS 2025.345 FT25356775939053.20251221.122813.19039687758018.VND-TGTT-LE XUAN KHOA.970407

21/12/2025 50.000 5355IBT1jWIN18V2.MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-12:24:51 642666.20251221.122451.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

21/12/2025 100.000 5355TPBVJ2B63H5P.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.122246.04832602401.NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970423

21/12/2025 200.000 020097042212211218192025S2KW332820.11067.121759.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.345. anh chung Hong Phuoc

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXYR5H9.ms2025.345 FT25356801008559.20251221.121755.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

21/12/2025 200.000 MBVCB.12240044425.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 1020182638 PHAN VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJXYXI4R.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356363791771.20251221.121400.1010101100.DO CONG CHUNG.970407

21/12/2025 30.000 MBVCB.12240035552.2025.345 Chung Hong Phuoc.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12240019512.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc.CT tu 1987293216 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 5355TPBVJ2B69EIU.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).20251221.121101.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423

21/12/2025 150.000 5355IBT1kJXYF7BM.ung ho MS 2025.345 FT25356834445634.20251221.120816.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

21/12/2025 50.000 5355TPBVJ2B69CI1.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.120814.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423

21/12/2025 200.000 5355IBT1jWIN11HA.UNG HO MS 2025 345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-12:07:59 612210.20251221.120759.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

21/12/2025 100.000 5355SHBAA2LXQEX8.MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.120408.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

21/12/2025 500.000 5355IBT1kJXYL6FU.Ung ho MS 2025.345 Chung Hong Phuoc FT25356684902517.20251221.120201.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

21/12/2025 100.000 MBVCB.12239818618.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1024885779 NGUYEN DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 5355MCOBB21DAQDH.Ung ho ms 2025.345(anh chung hong phuoc).20251221.115515.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/12/2025 100.000 020097040512211152582025CCCN087174.90511.115241.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2025.345 Chung hong phuoc

21/12/2025 100.000 020097042212211149122025NQ5X212231.72610.114855.2025.345

21/12/2025 500.000 5355IBT1jWINJHAS.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-211225-11:46:22 572158.20251221.114622.678858888.NGUYEN HOAI NAM.970416

21/12/2025 200.000 0200970488122111435920259MUe688692.47075.114338.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 300.000 MBVCB.12239583056.ms 2025.345 (chung hong phuoc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 5355MCOBB21DL85D.ung ho MS2025.344 Trieu Thach Duong.20251221.113614.6006071988.DO XUAN TRUONG.970426

21/12/2025 200.000 020097042212211134412025ZWL0297594.1377.113421.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXYBZBZ.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu FT25356047560853.20251221.113027.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407

21/12/2025 200.000 MBVCB.12239467858.MS 2025.345.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097042212211126122025KC1J547289.59082.112613.Ung ho Ms 2025.297 Truong Quoc Bao

21/12/2025 100.000 MBVCB.12239395555.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9777181181 DO TRONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 500.000 5355IBT1kJXYY958.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25356018878044.20251221.112239.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407

21/12/2025 300.000 5355IBT1kJXYPYNM.TRAN VIET TUAN chuyen ung hoM2025345 Anh Chung Hong Phuoc FT25356578492433.20251221.112030.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407

21/12/2025 3.000.000 MBVCB.12239258650.BUI THANH TAM chuyen tien ung ho MS2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC.CT tu 0281000033794 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 020097040512211113282025GHQN020567.94445.111308.Vietcombank:0011002643148:soc gau ung ho ms 2025067

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXYV3LQ.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356351903844.20251221.110648.6462889999.BUI DUC ANH.970407

21/12/2025 10.000 5355IBT1cWBZ3XWN.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.110505.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

21/12/2025 100.000 MBVCB.12239095906.ung ho ms 2025..345 anh chu hong phuoc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 020097048812211102552025aTqE490809.40980.110255.2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 1.000.000 020097040512211055472025E3YG040581.5825.105547.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao

21/12/2025 50.000 5355IBT1kJXY9JB1.Ung ho MS 2025 345 Chung Hong Phuoc FT25356328614884.20251221.105515.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407

21/12/2025 10.000 0200970449122110544520258VoA905181.1151.105445.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc, ma GD 100000057926674

21/12/2025 200.000 02009704151221105018202503KO519864.79325.105018.ung ho MS 2025.340 ong NGUYEN VAN THAO

21/12/2025 20.000 020097042212211047212025A3GM282251.63788.104722.gui ms 2025 345

21/12/2025 50.000 5355IBT1jWINWFHV.MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG-211225-10:45:38 457048.20251221.104538.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

21/12/2025 300.000 5355IBT1hW9KL83R.IBFT Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.104419.060161120531.SACOMBANK.970403

21/12/2025 500.000 5355IBT1kJXYWTPA.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356939953126.20251221.104233.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407

21/12/2025 300.000 020097042212211038592025DG7M741365.22973.103859.ung ho MS 2025. 340 ong Nguyen Van Thao

21/12/2025 100.000 5355IBT1iW3SC37Y.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.103010.0933551335.BUI THI THANH THUY.970432

21/12/2025 100.000 MBVCB.12238630020.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1014757268 NGUYEN TRI TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 020097048812211027142025d55A314839.64770.102714.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 500.000 5355VNIBJ2B6T6IX.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.102700.955513979.LE VIET TUAN.970441

21/12/2025 200.000 5355SHBAA2LV7AEW.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.102351.000987999166.DANG ANH TUNG.970443

21/12/2025 100.000 0200970488122110212520258gtn285636.37287.102125.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 200.000 020097042212211019572025YTVW515112.30053.101958.Ung Ho MS 2025.338

21/12/2025 500.000 5355IBT1jWINWPLW.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi-211225-10:14:23 397761.20251221.101423.186178899.NGUYEN HUU KHANG.970416

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJXP6DU3.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356608601132.20251221.100802.19038000320011.VND-TGTT-PHUNG NGUYEN HONG NGOC.970407

21/12/2025 500.000 020097040512211002112025THDN085515.45071.100212.Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 111.111 0200970488122109574720259Uon166321.25160.095726.UNG HO MS 2025344 ANH TRIEU THACH DUONG

21/12/2025 50.000 5355IBT1aWY6MS59.ung ho MS 2025.345 CHUNG HONG PHUOC.20251221.095740.000000548638.TA QUOC THAI.970440

21/12/2025 50.000 0200970488122109570120252Qm3162020.20796.095701.NGUYEN THI MINH CHUYEN TIEN UH MS 2025.355

21/12/2025 100.000 MBVCB.12238163310.ung ho MS 2025.341 (Tong Van Khanh).CT tu 1030339958 LE HONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 111.111 020097048812210955222025iRix154092.14066.095522.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 400.000 MBVCB.12238086391.ung ho ms 2025.340 o nguyen van thao.CT tu 1048530205 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12238077436.ck ung ho Ms 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0451001466231 LE HUU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXP4937.Ung ho MS 2025.343, anh Tran Van Minh FT25356034625404.20251221.095001.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

21/12/2025 200.000 020097040512210949012025MC63021047.84883.094901.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 500.000 MBVCB.12238041143.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 5355IBT1iW39F2GI.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.094221.0984041991.DAO DUC VINH.970432

21/12/2025 500.000 MBVCB.12237933701.ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0121001022490 HAU LY KIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 1.000.000 020097048812210940202025B0JL079974.47355.094020.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH

21/12/2025 200.000 5355SHBAA2LVI2KG. ung ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc . CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20251221.093857.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443

21/12/2025 200.000 020097048812210938282025DuiS070572.40074.093829.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG

21/12/2025 1.000.000 5355IBT1kJXPURWC.NGUYEN HUU PHUOC chuyen ung ho MS 2025.345 - anh Chung Hong Phuoc FT25356603157190.20251221.093712.6888833386.NGUYEN HUU PHUOC.970407

21/12/2025 50.000 MBVCB.12237883700.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0341007003185 TRUONG VINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12237860633.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12237839827.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12237829392.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 020097040512210933092025OVX2043393.18289.093309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 200.000 020097042212210930222025R6QY632684.5382.093023.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong

21/12/2025 200.000 020097042212210929532025MZJZ578543.3629.092954.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 50.000 5355IBT1kJXPM54L.ung ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc FT25356608103559.20251221.092630.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407

21/12/2025 200.000 5355IBT1iW396UDN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 345 CHUNG HONG PHUOC.20251221.091829.247529918.LE THI HOA.970432

21/12/2025 1.000.000 5355IBT1kJXP25Q2.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356600526742.20251221.091043.19020314142014.VND-TGTT-PHAM THANH DUONG.970407

21/12/2025 200.000 020097048812210902392025ipMV898278.97164.090239.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXPWIUS.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356356504960.20251221.085659.19034087361015.VND-TGTT-TRAN VAN PHONG.970407

21/12/2025 100.000 5355IBT1hW9KPI4G.IBFT Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.085442.0918090120.SACOMBANK.970403

21/12/2025 100.000 MBVCB.12237285395.ungho MS 2025.345( anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 MBVCB.12237195825.Ung ho M S 2025.341( em Tong Van Khanh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 100.000 020097042212210844242025UP3R665788.32227.084425.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 50.000 5355IBT1iW394QQ2.MS 2025-344 anh Trieu Thach Duong.20251221.084346.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

21/12/2025 50.000 020097048812210843342025c6oo810166.28799.084334.NGUYEN MANH CHINH GUI MS2025.344 GIUP DO CHAU TRIEU THACH DUONG

21/12/2025 300.000 020097042212210843052025TUFM555419.27645.084306.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 300.000 5355IBT1kJXU32Z2.Ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong FT25356232637761.20251221.083846.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

21/12/2025 200.000 MBVCB.12237072370.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 5355IBT1jWINQ926.HOANG THIEN LAM XIN UH MS2025.343 CHUC CHI TRAN THI ANH SOM BINH PHUC KHOE-211225-08:31:28 220159.20251221.083128.43150017.MAI TUONG VY.970416

21/12/2025 200.000 5355IBT1jWINQC8Y.HOANG THIEN AN UH MS2025.344 CHUC ANH TRIEU THACH DUONG SOM KHOE MANH-211225-08:26:10 212439.20251221.082611.43150017.MAI TUONG VY.970416

21/12/2025 1.000.000 5355IBT1jWINQ1QM.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-08:22:12 206729.20251221.082212.3317497.VO HUU PHUOC.970416

21/12/2025 50.000 020097048812210820502025jxL7711786.53814.082050.LE THI NGOC NGUYEN UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 200.000 020097041512210819072025MhZU911557.48935.081907.Giup Do MS 2025;340 Nguyen van Thao

21/12/2025 100.000 0200970415122108183620258KuV910386.48056.081836.ung ho MS 2025.345 (Chung Hong Phuoc)

21/12/2025 200.000 MBVCB.12236821051.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.340 (ong Nguyen Van Thao).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355WBVNA2LVSYK1.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.20251221.081638.106001352449.LE THI HONG HANH.970412

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXUEYL9.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25356558539327.20251221.081253.5932006071.NGUYEN HOA HOANG ANH.970407

21/12/2025 200.000 5355MCOBB21HAC1W.MS 2025.341 em Tong Van Khanh.20251221.075743.03801011829179.NGUYEN THI THU HUYEN.970426

21/12/2025 200.000 MBVCB.12236595640.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0491000040278 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 5355IBT1aWY6QXY3.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.075208.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJXU4436.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2025.345 Chung hong phuoc FT25356401493090.20251221.075047.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG .970407

21/12/2025 1.000.000 5355NAMAA2LVVVX5.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.074919.867731688.PHAM THI MAI PHUONG.970428

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJXU4D25.Ung ho anh Chung Hong Phuoc, MS 2025.345 FT25356671433020.20251221.074914.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

21/12/2025 200.000 MBVCB.12236513825.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12236498471.Ma so 2025.338 ( ba chau be mo coi ).CT tu 1057061061 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12236459292.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJXU5CPA.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25356006697509.20251221.073835.19034957722019.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407

21/12/2025 20.000 MBVCB.12236414616.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1039003882 HA THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355IBT1kJXUYT9Q.MS 2025343 anh Tran Van Minh FT25356483375070.20251221.073701.19034957722019.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407

21/12/2025 200.000 020097040512210734502025VA5J016165.26656.073450.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

21/12/2025 100.000 5355IBT1bJ1FNT32.MS 2025 289.20251221.072310.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425

21/12/2025 500.000 MBVCB.12236226932.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0181004446666 HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 20.000 MBVCB.12236210103.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 5355IBT1kJXU8C5U.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356170907360.20251221.071510.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407

21/12/2025 100.000 5355IBT1dJ77DE1I.Ung ho MS 2025341 Tong Va Khanh.20251221.070147.97042292Qfb3f34000000000c48144.MBBANK IBFT.970422

21/12/2025 100.000 5355TPBVJ2BNIXL2.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).20251221.065250.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

21/12/2025 100.000 IBVCB.12235975339.Chuyen tien ung ho MS 3025.345 Chung Hong Phuoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/12/2025 50.000 020097048812210634462025TIZU324014.11266.063428.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.343 ANH TRAN VAN MINH

21/12/2025 200.000 MBVCB.12235950446.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0421003802854 DANG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 MBVCB.12235942569.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 020097048812210630022025TSvi315337.5455.063002.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

21/12/2025 300.000 MBVCB.12235926626.ung ho MS 2025.339.CT tu 0351000803217 DANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 200.000 5355IBT1hW9K1P2A.IBFT Ung ho 2025.340 nguyen van thao.20251221.062532.070112588831.SACOMBANK.970403

21/12/2025 100.000 5355MCOBB213PN9C.Ung ho ms 2025.344 (anh trieu thach duong).20251221.062155.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

21/12/2025 500.000 5355IBT1jWIRNDGZ.UNG HO MS 2025.345-211225-06:20:52 093579.20251221.062052.23780317.TRAN HIEN PHUOC.970416

21/12/2025 300.000 5355IBT1hW9K12V6.IBFT Ung ho ms 2025.341 em tong van khanh.20251221.061653.070112588831.SACOMBANK.970403

21/12/2025 300.000 5355IBT1hW9K114R.IBFT Ung ho Ms 2025.343 anh tran van minh.20251221.061459.070112588831.SACOMBANK.970403

21/12/2025 1.000.000 MBVCB.12235876973.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 1056518342 HUYNH MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 5355IBT1hW9K1QRK.IBFT Ung ho ms 2025.344 anh trieu thach duong.20251221.061209.070112588831.SACOMBANK.970403

21/12/2025 300.000 MBVCB.12235781310.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 300.000 020097042212210334332025Y7K3532169.25758.033433.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh

21/12/2025 15.000 MBVCB.12235533716.TUONG DUNG ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 15.000 MBVCB.12235528752.TUONG DUNG ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 15.000 MBVCB.12235521857.TUONG DUNG ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 15.000 MBVCB.12235519995.TUONG DUNG ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FFMN6.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong.20251221.010321.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FFVNE.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh.20251221.010127.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FFDJQ.LY LE THUY TAM ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu.20251221.005809.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FF9WY.LY QUAN ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh.20251221.005441.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FFCGR.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2025.340 ong Nguyen Van Thao.20251221.005208.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FFWH9.LE MINH CHAU ung ho MS 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20251221.004831.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 50.000 5355IBT1bJ1FTNPZ.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi.20251221.004506.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

21/12/2025 100.000 5355IBT1kJX8FN6D.MS 2025.339 Nguyen Thi Thu Huong FT25356573179758.20251221.003241.19034925965017.VND-TGTT-TRINH NGUYEN NHU QUYNH.970407

21/12/2025 100.000 MBVCB.12235359262.Ung ho MS 2025.343 ( anh Tran Van Minh ).CT tu 3394596499 LE ANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 020097042212222331002025UBTJ209451.8418.233101.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 10.000 5356IBT1iW3BDXGR.ZP253560655203 251222003449720 Ung ho MS2025 341 em tong van khanh.20251222.232340.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/12/2025 200.000 020097048812222316172025cUNv924564.85392.231617.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 500.000 020097041612222309242025Qxzl663654.73468.230902.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-221225-23:09:23 Qxzl663654

22/12/2025 50.000 020097042212222305222025NBKS622357.65852.230523.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXXBERR.Ung ho MS2025.346 em Do Nam Khanh FT25357970652540.20251222.230522.19601042670000.VND-TKFI-NGUYEN HOANG NAM.970407

22/12/2025 100.000 020097040512222256062025HVWI061765.47596.225607.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.341 e Tong Van Khanh

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ21L5D9R.VO HONG THINH chuyen tien ung ho ms 2025.346 em do nam khanh.20251222.223821.05356425101.VO HONG THINH.970423

22/12/2025 10.000 MBVCB.12262479768.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh - Lang Son).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 MBVCB.12262476553.TRAN THI NHU HOA ung ho MS 2025.346( Em Do Nam Khanh).CT tu 0071003753485 TRAN THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 60.000 020097042212222230122025ZAS7640071.89258.222954.ms2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 500.000 MBVCB.12262435878.2025.345 chung hong phuoc.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 MBVCB.12262434376.ung ho MS 2025.346.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 MBVCB.12262422551.ung ho MS 2025.345.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 MBVCB.12262431239.ung ho MS 2025.344.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12262429622.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 MBVCB.12262420503.ung ho MS 2025.343.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097048812222224392025Vt35798284.74697.222440.DAO THI MINH HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH

22/12/2025 100.000 MBVCB.12262374284.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0481000898899 TRAN THI KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 020097048812222214032025TCLk764365.44721.221403.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 300.000 MBVCB.12262296768.MS 2025.346 Em Do Nam Khanh.CT tu 1061177234 NINH THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12262278046.Chuyen tien ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/12/2025 100.000 0200970422122222015320255L75478972.5904.220154.ung ho MS 2025.341

22/12/2025 100.000 020097040512222154202025R04A067786.80093.215402.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 5356IBT1kJXXCDWX.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu FT25357983087376.20251222.215212.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

22/12/2025 500.000 5356IBT1kJXX17JN.ung ho ms 2025.345 FT25357440395723.20251222.214934.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407

22/12/2025 10.000 MBVCB.12262090983.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.346(em Do Nam Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ21L6C13.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).20251222.214646.02486794701.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

22/12/2025 50.000 020097042212222143072025LKUX486118.39780.214246.Ung ho MS 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong

22/12/2025 50.000 0200970422122221412520252U6F361797.33958.214126.Ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi

22/12/2025 220.000 02009704881222213407202521Gv606919.6172.213407.GD CUNG 2 CON UNG HO MS 2025.346 DO NAM KHANH

22/12/2025 100.000 020097048812222128352025WRyI581828.83234.212836.TRAN THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.346 DO NAM KHANH

22/12/2025 700.000 020097048812222124232025lIa0562498.65377.212423.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH

22/12/2025 200.000 MBVCB.12261746418.Ung ho MS 2025.346 (Do Nam Khanh).CT tu 0011001615057 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 3.200.000 MBVCB.12261572378.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 20.000 020097042212222059312025I5ZK907478.54859.205910.Ung ho MS 2025.343 Tran Van Minh

22/12/2025 300.000 MBVCB.12261510998.Ung ho MS 2025.346( em Do Nam Khanh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 20.000 020097042212222054452025XZD3722164.32365.205446.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong PhuocNam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

22/12/2025 50.000 020097041512222053452025VF3L313634.26920.205327.NGHI DAN GIANG giup ba Hia Man Nhi MS 2025.323

22/12/2025 50.000 020097041512222052382025Mod4310789.22401.205238.NGHI DAN GIANG giup em Do Thi Anh Thu MS 2025.332

22/12/2025 50.000 0200970415122220512620251zif306708.16599.205126.NGHI DAN GIANG giup em Ly Van Dong MS 2025.333

22/12/2025 200.000 5356VNIBJ21L3LUJ.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.205044.625704060180820.CAO THAI NHAT PHUONG.970441

22/12/2025 50.000 020097041512222050072025Xbl8301975.9742.205007.NGHI DAN GIANG giup ba Lo Thi Hoan MS 2025.336

22/12/2025 50.000 020097041512222048562025BZgd299030.3787.204856.NGHI DAN GIANG giup ong Nguyen Van Thao MS 2025.340

22/12/2025 50.000 020097041512222047332025sr2Y293861.97318.204733.NGHI DAN GIANG giup em Tong Van Khanh MS 2025.341

22/12/2025 3.000.000 5356TPBVJ21L93I2.CSPM, CSTV giup cho Nguyen Thi Yen ms2025.346.20251222.204703.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

22/12/2025 10.000.000 5356TPBVJ21L9G56.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Manh ms2025.340.20251222.204522.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

22/12/2025 100.000 5356IBT1dJKJ8JDP.ung ho Ms 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.204449.97042292Rc6d5c4000000000836057.MBBANK IBFT.970422

22/12/2025 200.000 5356IBT1iW35GR3G.ZP253560568896 251222002983167 Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.204315.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

22/12/2025 200.000 0200970422122220410820257U7Q125586.64459.204109.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 300.000 5356VNIBJ21LSNMX.Ung ho MS2025.346.20251222.203948.919918686.LE HONG NHUNG.970441

22/12/2025 200.000 5356IBT1iW35AB2Z.Ung ho MS 2025 346 Do Nam Khanh.20251222.203542.0968348206.LE THI NGA.970432

22/12/2025 200.000 020097041512222033332025gaEm246817.25253.203333.MS 2025.346

22/12/2025 20.000 020097042212222031162025AGAY174455.13264.203117.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Do Nam Khanh ms 2025.346

22/12/2025 10.000.000 020097048812222029152025fRLA270926.1810.202854.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG

22/12/2025 100.000 MBVCB.12261070631.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0081000932229 TRAN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 0200970415122220261320252dmd223028.86245.202551.ms.2025.345

22/12/2025 500.000 5356IBT1bJ1REZFE.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.202429.0036100014598007.NGUYEN NGOC QUYNH THU.970448

22/12/2025 700.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111817095375.20251222.111817095375-0969320054_Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong

22/12/2025 300.000 MBVCB.12260954585.ung ho ma 2025.346(em do nam khanh).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 700.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111817070465.20251222.111817070465-0969320054_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 200.000 020097041612222016122025bACp542443.31284.201550.UNG HO MS2025.343 ANH TRAN VAN MINH-221225-20:16:11 bACp542443

22/12/2025 200.000 MBVCB.12260829982.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12260806455.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1061882675 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 020097041512222004152025rc2a143706.63941.200415.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)

22/12/2025 50.000 020097048812222003552025STYd117863.63051.200356.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 200.000 5356IBT1fWEN9QYH.Ung ho 2025.345.20251222.200325.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

22/12/2025 200.000 5356IBT1fWEN2FKV.Ung ho MS 2025.346.20251222.200145.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

22/12/2025 1.000.000 MBVCB.12260575439.ung ho MS 2025.346. Do Nam Khanh.CT tu 0061001003381 HO THI MINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12260544250.Ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh.CT tu 0021000904755 TRAN VIET THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 20.000.000 5356TPBVJ21LU6HK.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Thuy Dieu ms2025.337.20251222.193439.00004590103.PHAM THUY LINH.970423

22/12/2025 50.000 MBVCB.12260138128.Ung ho MS 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 0421000511700 PHAN BA KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12260098528.Ung ho MS.2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0371000434774 LE THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12260060284.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2025.341.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 1.000.000 MBVCB.12260001931.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0381000517156 NGUYEN THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097044912221919422025ZkEh374242.9366.191942.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc, ma GD 100000058659688

22/12/2025 1.000.000 5356IBT1kJXF73WR.MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356656170271.20251222.191251.19038638111010.VND-TGTT-HOANG VAN MINH.970407

22/12/2025 500.000 MBVCB.12259842950.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 345.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 5356IBT1hW9TDDUR.IBFT ung ho MS 2025.346 EM DO NAM KHANH.20251222.190743.060304903557.SACOMBANK.970403

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ21LZRLV.Tnn ho tro ms 2025.342 to dinh thu.20251222.190415.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

22/12/2025 300.000 02009704051222190320202548DY021979.11995.190320.Vietcombank:0011002643148:LE THANH NHA chuyen tien ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh

22/12/2025 200.000 MBVCB.12259689610.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 5356TPBVJ21LTSDB.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.185817.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

22/12/2025 200.000 020097040512221854372025ZHJ3081146.61152.185438.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.346 em KHANH NAM

22/12/2025 2.000.000 020097041612221854022025W9lY652847.57348.185402.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-221225-18:54:01 W9lY652847

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXFUJK6.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356759744698.20251222.184903.11123701027015.VND-TGTT-DAO THI ANH TUYET.970407

22/12/2025 100.000 5356IBT1iW3Y3VXJ.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251222.184715.242059239.LY HONG NGAN.970432

22/12/2025 50.000 MBVCB.12259364721.ung ho MS 2025.346.CT tu 9938935344 DUONG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 5356TPBVJ21L8PGJ.ung ho ms 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.183636.00006313869.TRUONG THI THANH TU.970423

22/12/2025 500.000 020097041612221834162025nPN6140307.33644.183355.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-18:34:16 nPN6140307

22/12/2025 200.000 020097040512221832182025K5BY068828.21581.183218.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 020097041512221817242025wczD652529.31949.181724.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)

22/12/2025 100.000 5356IBT1iW3YEC24.LE TRONG NGHIA chuyen tien UH MS2025342 TO DINH THU.20251222.181645.105134932.LE TRONG NGHIA.970432

22/12/2025 20.000 02009704221222181435202555AL770809.16210.181418.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi

22/12/2025 200.000 MBVCB.12258898819.DO HOAI THU ung ho ms 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0021002119847 DO HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097048812221813152025SYOk459278.7837.181253.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 500.000 MBVCB.12258791378.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1033291002 NGUYEN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 20.000 5356IBT1kJXTHVG9.Ung ho ms 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356566260722.20251222.175636.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407

22/12/2025 100.000 5356IBT1iW3YIF3M.Ung ho MS 2025340.20251222.173407.12268796789.HOA TRUNG TUYEN.970432

22/12/2025 500.000 020097041512221727152025YrPm440578.1055.172715.PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)

22/12/2025 100.000 MBVCB.12258008545.ung ho MS 2025.346( em Do Nam Khanh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097040512221707522025L3DJ022672.68084.170732.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.341 em Tong Van Khanh

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXLR4XZ.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356202880684.20251222.165209.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

22/12/2025 100.000 MBVCB.12257267573.ung ho.MS.2025.346.(Me..Do Nam Khanh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 450.000 5356IBT1iW3PRJRP.BP ung ho MS 2025 341.20251222.163913.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432

22/12/2025 500.000 5356IBT1iW3P3QNZ.BP ung ho MS 2025 345.20251222.163008.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432

22/12/2025 100.000 MBVCB.12257039318.Ung Ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 1049833071 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 1.000.000 5356IBT1iW3PFBKR.BP ung ho MS 2025346.20251222.162755.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432

22/12/2025 200.000 020097041512221627402025HPLy196157.9996.162740.ung ho ms 2025 346 e nguyen nam khanh

22/12/2025 20.000 5356IBT1hW9L5IHD.IBFT Ung ho MS 2025.346.20251222.161830.060220357832.SACOMBANK.970403

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXL8R2U.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356128112691.20251222.160227.19034866090011.VND-TGTT-NGUYEN THI LUYEN.970407

22/12/2025 30.000 MBVCB.12256617631.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0821000185116 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12256587409.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 5356IBT1iW3PKNUK.Ms 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.155726.0343780407.NGUYEN THI KIEU OANH.970432

22/12/2025 500.000 5356IBT1aWYLGKE4.ung ho ma so2025.346( em Do Nam Khanh).20251222.155643.083704070006507.THAI THI MINH PHUONG.970437

22/12/2025 200.000 MBVCB.12256566675.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 18.000 MBVCB.12256398060.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097048812221540222025PfVE570527.37995.154022.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC

22/12/2025 200.000 MBVCB.12256301577.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 020097042212221536072025T9N2753045.15077.153550.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 020097041612221535212025Wokc732405.9898.153522.MS 2025.342 ANH TO DINH THU-221225-15:35:21 Wokc732405

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXLJTE3.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356091053130.20251222.153412.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407

22/12/2025 50.000 5356IBT1kJXHNBRS.Tran Ngoc Bach Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356483480812.20251222.152434.990968358069.Tran Ngoc Bach.970407

22/12/2025 150.000 5356IBT1bJ1R2VHH.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.152118.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

22/12/2025 300.000 0200970422122215145920257UZJ522248.98633.151442.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 020097041612221512462025DJKf412748.86820.151246.MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-15:12:46 DJKf412748

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ212WY63.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.151049.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423

22/12/2025 1.000.000 MBVCB.12255935541.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 020097040512221508502025WU4V041843.66003.150829.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 18.000 MBVCB.12255902078.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097042212221508022025L5RH207859.61617.150803.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 100.000 MBVCB.12255788484.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXHE2DE.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356671995321.20251222.145329.19071529833011.VND-TGTT-SAM THI THAO.970407

22/12/2025 36.000 MBVCB.12255689412.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356IBT1hW9LC8RN.IBFT ung ho ms 2025.346 em do nam khanh.20251222.144609.060210691831.SACOMBANK.970403

22/12/2025 200.000 020097042212221444302025JPIW997867.38891.144409.Uh MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 100.000 MBVCB.12255508781.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0111000281539 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111778817115.20251222.111778817115-0948002701_Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh

22/12/2025 200.000 0200970405122214255820257IY6065202.48782.142558.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.346-em Do Nam Khanh

22/12/2025 200.000 020097048812221421352025hlrD229253.29218.142135.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 300.000 MBVCB.12255308849.ung ho MS 2025.346.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 020097048812221420162025hErA224095.21805.142016.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 50.000 5356IBT1hW9LWSD6.IBFT ung ho ms 2025.346.20251222.141918.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXH8PQT.ms 2025.346 FT25356822408202.20251222.141847.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

22/12/2025 100.000 0200970422122214171820258NNJ343989.7884.141719.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 10.000 020097044912221415492025dsIF049379.1338.141549.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh , ma GD 100000058481815

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXHMZ1I.Ung ho ms 2025.346.e do nam khanh FT25356101658038.20251222.141308.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

22/12/2025 100.000 5356IBT1hW9LQB9L.IBFT Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.141307.040029507718.SACOMBANK.970403

22/12/2025 10.000 5356TPBVJ2128NZB.MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh).20251222.140516.02935403901.LE THI BE DAO.970423

22/12/2025 100.000 MBVCB.12255109372.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0281000388317 HONG QUANG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 21.000 020097042212221400562025R5JV756230.32676.140057.gui ms 2025 346

22/12/2025 200.000 MBVCB.12255064692.ms2025.346 do nam khanh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 130.000 02009704161222135141202570ig625089.93771.135119.MS2025.346-221225-13:51:41 70ig625089

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXH1L4Z.Ung ho Ms 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356838059496.20251222.134921.1014101995.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXH1E92.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356842794801.20251222.134855.19035728418019.VND-TGTT-HOANG BAO TUYET.970407

22/12/2025 100.000 MBVCB.12254915536.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356IBT1aWYLVK21.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.134402.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

22/12/2025 30.000 MBVCB.12254860651.2025.346 Do Nam Khanh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 MBVCB.12254816933.CHU THI THU ung ho MS 2025.342 (To Dinh Thu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12254802358.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0451000277240 DONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12254738233.ms2025.346.CT tu 0251002758141 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356MCOBB217EDHI.LOC UNG HO MS2025.346 DONAMKHANH.20251222.132807.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

22/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111773314405.20251222.111773314405-0902498898_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 5356IBT1kJXZF54C.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356758613586.20251222.131923.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

22/12/2025 50.000 5356MCOBB217WKBB.Ung ho ms 2025.346 do nam khanh.20251222.131739.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXZTX6T.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356406966879.20251222.131720.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407

22/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111772629713.20251222.111772629713-0966010996_Ung ho MS 2025346

22/12/2025 200.000 5356IBT1iW3ULVSK.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.131505.0908559095.PHAM HUYNH MINH PHUC.970432

22/12/2025 100.000 020097048812221312282025lSTl983182.28345.131228.NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIEN MS2025.346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 200.000 020097040512221311452025B6HN015257.25456.131145.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ212AWW8.Ung ho MS 2025.346.20251222.131102.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/12/2025 50.000 020097040512221310512025JTQX012619.21364.131052.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 020097040512221309252025WCT8008364.14807.130903.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.346 .Em Do Nam Khanh

22/12/2025 200.000 MBVCB.12254520699.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 5356IBT1kJXZZFUL.Ung ho ms 2025 346 em Do Nam Khanh FT25356045285376.20251222.130622.19034776387013.VND-TGTT-VO CAM TO DUYEN.970407

22/12/2025 50.000 5356TPBVJ212Q6IL.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.130444.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

22/12/2025 300.000 020097041512221303202025aLzm490753.88563.130302.ms2025.346 do nam khanh

22/12/2025 50.000 5356TPBVJ212QG8V.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.20251222.130118.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

22/12/2025 500.000 5356IBT1kJXZEP1K.Ung ho Ms 2025.344 FT25356976130732.20251222.125745.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407

22/12/2025 1.000.000 5356SHBAA2L9YZ1V.Hang Trinh va Hien Trinh ung ho MS2025.333 - em Ly van Dong.20251222.125357.1011361931.TRINH THUY HIEN.970443

22/12/2025 1.000.000 5356SHBAA2L9YC53.Hang Trinh va Hien Trinh ung ho MS2025.343 - anh Tran Van Minh.20251222.125253.1011361931.TRINH THUY HIEN.970443

22/12/2025 400.000 020097048812221251542025yw7B912250.39142.125154.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 2.000.000 5356SHBAA2L9YAMF.Hang Trinh va Hien Trinh ung ho MS2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.125017.1011361931.TRINH THUY HIEN.970443

22/12/2025 47.000 5356IBT1kJXZG1ZN.be Dau FT25356045203114.20251222.124621.19036842780018.VND-TKTT-TRAN THI CAM PHUONG.970407

22/12/2025 300.000 020097048812221243322025Iw3o881397.1095.124332.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.345 CHUNG HONG PHUOC

22/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111769572762.20251222.111769572762-0367844159_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

22/12/2025 30.000 MBVCB.12254111765.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 5356MCOBB217JR3U.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.122959.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426

22/12/2025 100.000 5356IBT1hW9HE2D8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu.20251222.122933.070141287050.SACOMBANK.970403

22/12/2025 90.000 MBVCB.12254037948.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 9949347950 VO THUY KHANH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12253978195.UNG HO MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12253940761.UNG HO MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 MBVCB.12253839746.ung ho MS 2025339.CT tu 0011000486650 PHAN LE LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 5356IBT1kJXZVYNB.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu FT25356228001500.20251222.121452.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

22/12/2025 200.000 0200970422122212124320254OYR499311.36686.121244.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 5356IBT1kJXZ1B5N.Ung ho MS 2025.346 FT25356739467462.20251222.115846.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

22/12/2025 200.000 MBVCB.12253525518.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)?.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 020097040512221138022025R7ZJ051333.18982.113744.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HA ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

22/12/2025 10.000 5356TPBVJ2B5DGPC.LE QUOC DAT chuyen tien Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.113252.06583362702.LE QUOC DAT.970423

22/12/2025 50.000 5356IBT1fWEXJV1P.MS 2025 345 A Chung Hong Phuoc.20251222.112526.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406

22/12/2025 200.000 MBVCB.12253052395.Ung Ho Ms 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1036218823 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 5356IBT1aWYHRDPL.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.112305.130001060004141.PHUNG THI NINH .970409

22/12/2025 100.000 5356IBT1iW3U1YM1.Ung ho MS 2025 343 Tran Van Minh.20251222.112207.0909136813.MAI THI HONG HANH.970432

22/12/2025 100.000 MBVCB.12252982680.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 MBVCB.12252952860.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.346(Em Do Nam Khanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12252928820.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12252859394.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 7908399279 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 19.000 02009704221222110954202525F3869383.48085.110934.Ms 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong

22/12/2025 510.000 020097041512221109432025r2VI124933.46560.110943.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh)

22/12/2025 300.000 MBVCB.12252535132.ung ho ms 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 0071000979523 NGUYEN LE MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 020097040512221039492025IV0Q063870.73731.103949.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.345 Anh Chung Hong Phuoc

22/12/2025 200.000 020097042212221038472025XVGP780445.68478.103848.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh

22/12/2025 50.000 020097048812221036322025p0qr250509.55417.103632.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG

22/12/2025 500.000 MBVCB.12252349668.ung ho ms 2025.346( em Do Nam Khanh).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12252346974.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097042212221030122025CAB7855040.19940.103013.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 200.000 IBVCB.12252209144.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12252214318.Ung ho MS 2025.343(anh Tran Van Minh).CT tu 0071001038893 LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 5356IBT1iW38Z7N5.MS 2025327 Nong Thi Phan.20251222.102446.212720038.LA THI MEN.970432

22/12/2025 200.000 MBVCB.12252184775.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1017528726 VU HANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 MBVCB.12252185615.Ung ho MS 2025.345(ANh Chung Hong Phuoc).CT tu 0191000370309 NGUYEN THI CAM LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 250.000 IBVCB.12252161152.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh) .CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 150.000 MBVCB.12252149714.ung ho anh Trieu Thach Duong 2025.344.CT tu 0071000979523 NGUYEN LE MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 150.000 MBVCB.12252116311.ung ho anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071000979523 NGUYEN LE MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 020097041512221013032025LCJB834728.28212.101245.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung)

22/12/2025 300.000 5356IBT1kJXENMUZ.ung ho MS 2025. 346 - Do Nam Khanh FT25356788809009.20251222.101218.19027753641013.TRAN THI MINH HANH.970407

22/12/2025 500.000 020097042212221011142025S3XG614041.19184.101115.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 100.000 020097041512221010202025QmiQ826436.14185.101020.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc)

22/12/2025 100.000 5356MCOBB2169275.Ung ho ms 2025.342 to dinh thu.20251222.100712.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

22/12/2025 100.000 5356IBT1dJ73AJTF.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.100212.970422Sc62bc3000000000d53815.MBBANK IBFT.970422

22/12/2025 200.000 020097048812220958352025qSZH072893.50664.095814.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG

22/12/2025 100.000 MBVCB.12251720432.2025.346.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXE68BZ.ung ho MS 2025.346 FT25356036703110.20251222.094609.19033943236018.VND-TGTT-PHAM NGOC PHUOC.970407

22/12/2025 200.000 020097048812220945262025wI4n013563.88709.094508.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXEKERX.Ung ho em Do Nam Khanh, MS 2025.346 FT25356275629930.20251222.094112.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

22/12/2025 100.000 MBVCB.12251557877.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0321000652018 TRAN THAI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 5356IBT1kJXEGGGS.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356100372846.20251222.093454.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

22/12/2025 200.000 02009704221222093316202592XJ534005.33797.093317.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 50.000 020097042212220931422025ACBQ918111.27345.093142.ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJXE5QXC.ung ho ms2025.342 FT25356402604883.20251222.092053.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

22/12/2025 2.000.000 02009704881222092019202566I9902229.78851.092019.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

22/12/2025 300.000 5356IBT1iW38USUP.Ms 2025-345 uh anh Chung Hong Phuoc.20251222.091941.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/12/2025 300.000 5356IBT1iW38UWCF.Ms 2025-346 uh em Do Nam Khanh.20251222.091840.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ2B5J66A.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).20251222.091544.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

22/12/2025 500.000 5356IBT1hW9ZRSBV.IBFT ung ho ms 2025.345.20251222.091442.020043554868.SACOMBANK.970403

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ2B5J347.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.091433.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

22/12/2025 500.000 5356IBT1jWIN5LHH.2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-09:09:23 152635.20251222.090923.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416

22/12/2025 170.000 5356IBT1iW38IJ6N.ung ho e Do Nam Khanh MS 2025-346.20251222.090813.0389448626.LUONG THU NGA.970432

22/12/2025 300.000 0200970415122209070220250gis626639.24656.090702.ms2025.342 anh to dinh thu

22/12/2025 100.000 5356IBT1iW38MKK8.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.090559.0984041991.DAO DUC VINH.970432

22/12/2025 50.000 5356IBT1kJXEMRFU.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong FT25356684905433.20251222.090510.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

22/12/2025 500.000 020097048812220901532025hrQM822838.3732.090154.UNG HO MS 2025.344

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXEV273.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25356705491639.20251222.085930.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

22/12/2025 10.000 020097042212220856392025IMJP249034.85273.085640.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu. hdtrung uh

22/12/2025 200.000 020097041512220854402025djyP592107.77837.085440.Ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu

22/12/2025 100.000 5356TPBVJ2B58WXP.Ung ho Ms 2025.342.20251222.085341.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/12/2025 100.000 5356IBT1jWIN5B95.UNG HO MS 2025 346 EM DO NAM KHANH-221225-08:44:44 109740.20251222.084444.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

22/12/2025 100.000 020097042212220842232025EDRP428861.34701.084224.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc Chuc anh khoe manh

22/12/2025 300.000 020097042212220841152025X07S986801.30994.084116.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 200.000 5356IBT1aWYH4YNW.ung ho MS 2025344 Anh Trieu Thach Duong.20251222.083718.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/12/2025 50.000 5356MCOBB216F6CB.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251222.083211.03101010965538.HOANG VIET.970426

22/12/2025 100.000 5356IBT1iW381E7W.MS 2025 343 anh Tran Van Minh.20251222.082648.76736887.TRAN THI NHUNG.970432

22/12/2025 300.000 MBVCB.12250338363.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 MBVCB.12250333893.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 5.268 0200970422122207514820253TBC953321.77293.075128.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXKEJJ5.Ung ho 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356684508511.20251222.074925.19026021859011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407

22/12/2025 100.000 5356IBT1jWINYTPS.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-07:42:45 016362.20251222.074245.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

22/12/2025 100.000 MBVCB.12249986330.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0711000229287 VU THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 50.000 MBVCB.12249773281.Ung ho MS 2025.346.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356IBT1fWE393IK.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.072136.7057862768.ADD INFO.999888

22/12/2025 100.000 IBVCB.12249492445.Chuyen tien ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/12/2025 200.000 5356IBT1jWINYYNF.UNG HO MS 2025.345-221225-06:56:48 963813.20251222.065648.175481649.LAM NHU PHUONG.970416

22/12/2025 500.000 MBVCB.12249404493.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 MBVCB.12249407303.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1013032740 PHAM NGOC HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 500.000 5356IBT1kJXKV594.Ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh FT25356705913009.20251222.063938.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

22/12/2025 300.000 5356IBT1jWINY8QH.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-06:38:34 948514.20251222.063834.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

22/12/2025 300.000 5356IBT1jWINYMTQ.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG-221225-06:32:30 944075.20251222.063231.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

22/12/2025 68.000 0200970422122206135920254DYT634847.66312.061400.UH MS 2025.342 anh To Dinh Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

22/12/2025 300.000 020097048812220610282025CMaq165777.62898.061028.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.340 CHU NGUYEN VAN THAO O TP. HCM CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220607102025aIZf161219.59356.060710.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 319 ANH NGUYEN XUAN TIEP O HA TINH CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220604162025tFxx157590.55995.060416.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 320 ANH LO VAN PHONG O SON LA CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220601182025uQea154186.54709.060118.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 325 CHAU DAM PHUONG DUNG O CAO BANG CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220558342025k0Mv151360.53034.055834.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 327 CHI NONG THI PHAN O TUYEN QUANG CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220555292025glht148506.49961.055508.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 334 BA NGUYEN THI SEN O HA TINH DUONG BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220551512025Hf3F145372.48463.055152.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 335 CHAU NGUYEN THI ANH DUONG O THANH HOA CHUA BENH. NAM MO A DI PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220548112025R1PG142380.45557.054749.LE HUU PHUC UNG HO EM MS 2025. 342 EM TO DINH THU O NINH BINH CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 200.000 5356IBT1iW3I7JBY.MP Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.20251222.054717.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/12/2025 200.000 5356IBT1iW3I7WDD.MP Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.054541.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

22/12/2025 300.000 020097048812220544512025yxXF139857.44442.054451.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 341 CHAU TONG VAN KHANH O LAI CHAU CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 500.000 0200970488122205385720259BXD135793.40792.053857.LE HUU PHUC UNG HO NGUOI KHO KHAN O VUNG CAO DON TET 2026. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220535422025BZWX133720.39617.053543.LE HUU PHUC UNG HO CHAU SUNG A DINH O LAI CHAU CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 0200970488122205312820257GP9131114.37757.053128.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY O HUNG YEN CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220526502025Ev9Z128593.34856.052650.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU O TP.HCM CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 0200970488122205211320251u6C125768.33403.052113.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG O TUYEN QUANG BI TAI NAN. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 MBVCB.12249037444.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 300.000 020097048812220515572025hWiD123262.30878.051558.LE HUU PHUC UNG HO MS2025.336 BA LO THI HOAN O NGHE AN. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 300.000 020097048812220512322025GbUt121762.29750.051232.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG O HUNG YEN. NAM MO A DI DA PHAT

22/12/2025 200.000 5356IBT1kJXK12RB.MS.2025.341 FT25356620300244.20251222.035409.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

22/12/2025 50.000 02009704221222005133202561EI481015.39318.005134.ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh

22/12/2025 10.000 MBVCB.12248674824.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 200.000 MBVCB.12248602511.ung ho ms2025.345(anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0531000291044 NHIEU TRAN THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJX7TC9F.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.338 FT25356167696945.20251222.000709.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

22/12/2025 100.000 5356IBT1kJX7LXAV.Ung ho MS 2025.341 Tong Van Khanh FT25356056903794.20251222.000448.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407

22/12/2025 130.000 MBVCB.12248558811.ung ho MS 2025.340 ( ong Nguyen Van Thao).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 130.000 MBVCB.12248542335.ung ho MS 2015.345 ( anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/12/2025 100.000 5355IBT1kJX7H5IN.Ung ho MS 2025.340, ong Nguyen Van Thao FT25356784615240.20251221.234822.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

22/12/2025 100.000 5355IBT1kJX7HJ6W.Ung ho MS 2025.344, anh Trieu Thach Duong FT25356980307966.20251221.234413.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407

23/12/2025 15.000 MBVCB.12276404473.TUONG DUNG ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 15.000 MBVCB.12276391862.TUONG DUNG ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5358TPBVJ21BRM2H.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).20251224.000153.04135072901.VU HOANG AN.970423

23/12/2025 15.000 MBVCB.12276399062.TUONG DUNG ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12276346516.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357TPBVJ21BZRX9.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.234020.02978155201.LE HONG BAO MINH.970423

23/12/2025 400.000 5357IBT1hW9RGVJF.IBFT MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251223.233042.070082561283.SACOMBANK.970403

23/12/2025 100.000 020097042212232327522025WAPM274732.43266.232753.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

23/12/2025 200.000 MBVCB.12276275110.PHUNG THI GIANG chuyen tien ung ho ma so 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 1024291412 PHUNG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 300.000 MBVCB.12276231037.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12276173422.MS 2025.342 anh To Dinh Thu.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12276033070.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0441000634239 CU MINH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 5.000 5357IBT1kJRSQMMW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25358280001149.20251223.221246.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1aWYXQS3Y.ms 2025.346 giup do nam khanh chua benh.20251223.220941.185001060000009.VU THI XUAN .970409

23/12/2025 10.000 MBVCB.12275759432.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12275705913.MS 2025 .345 (do Nam Khanh).CT tu 1058993701 NGUYEN THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 14.000 MBVCB.12275677140.ung ho ms 2025.341.CT tu 0041000361972 PHUNG DIEU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097048812232156352025GysQ648652.39724.215635.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJR9FP2N.Ung ho MS.2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25358819329737.20251223.215152.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407

23/12/2025 300.000 MBVCB.12275618771.ung ho ms 2025 346 em do nam khanh.CT tu 3310206789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/12/2025 200.000 020097048812232139372025aMbL576964.79700.213937.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 100.000 MBVCB.12275418756.Ung ho MS 2025.345(anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0451000268960 NGUYEN THI DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12275241647.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 150.000 MBVCB.12275238373.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 020097040512232112442025JFLA064989.74468.211244.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 300.000 5357IBT1bJCQUNU5.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.210446.0004100001280006.NGUYEN DUY ANH.970448

23/12/2025 20.000 020097042212232059002025OCCO373670.13211.205900.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Hoai Nam ms 2025.347

23/12/2025 600.000 020097048812232058062025Sahy377842.7734.205747.UNG HO MS 2025339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG

23/12/2025 500.000 020097048812232055472025jb9M365421.98426.205528.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 50.000 5357IBT1hW9RDI5T.IBFT Ung ho MS 2025.346.20251223.205436.060258058413.SACOMBANK.970403

23/12/2025 200.000 020097048812232049542025eth8334026.71468.204954.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

23/12/2025 10.000 MBVCB.12274838118.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJR9SHSX.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357143659225.20251223.203803.8998020216.DAO THI NGOC MAI .970407

23/12/2025 100.000 MBVCB.12274642477.HA TIEN DANG chuyen tien 2025.347 nguyen thi hoai Nam.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 MBVCB.12274460978.Ung ho MS 2025.346( chau Do Nam Khanh).CT tu 0011004030871 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12274338739.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh ).CT tu 1014270498 PHAM THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJR2N4X3.MS 2025.345 FT25357052085742.20251223.201336.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/12/2025 500.000 MBVCB.12274247885.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0071002568044 NGUYEN THI QUYNH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097048812232006192025HYEK078119.48948.200557.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 50.000 5357VNIBJ21AIJ7Q.Ung ho MS2025 347 ung ho ba nguyen thi hoai nam..20251223.200200.055295678.NGUYEN THI TAM.970441

23/12/2025 100.000 0200970415122319545020257Oyg550360.88247.195450.QR - Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 500.000 5357MCOBB2MQWBBM.Ung ho MS 2025.347 ( ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.194318.04301015745112.NGUYEN KHANH HA.970426

23/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111922676378.20251223.111922676378-0972902638_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

23/12/2025 50.000 5357VNIBJ21A9QIE.Ung ho ong thao.20251223.192452.055295678.NGUYEN THI TAM.970441

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJR2SLX8.Ung ho MS 2025.342 FT25357452593715.20251223.190030.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

23/12/2025 100.000 5357NAMAA2LHNEM4.MS 2025.346 EM DO NAM KHANH.20251223.184212.0369028317.TRA TRAN QUY BINH.970428

23/12/2025 200.000 020097040512231839122025QB0A020640.64859.183850.Vietcombank:0011002643148:VO THI HONG THU chuyen tien ung ho MS205.345

23/12/2025 18.000 MBVCB.12272527094.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111913678347.20251223.111913678347-0784129791_Ung ho MS 2025345 Chung Hong Phuoc

23/12/2025 50.000 861240.231225.180655.MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-18:06:55 5357ASCBJ21AZPH4

23/12/2025 200.000 MBVCB.12272097017.Sao linh ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu.CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 20.000 020097042212231748562025TD1K230282.69461.174834.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu

23/12/2025 35.000 MBVCB.12271762087.DAO QUOC VIET chuyen tien ung ho MS 2025.347(ba nguyen thi hoai nam).CT tu 1030508908 DAO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 MBVCB.12271614239.Ung ho MS 2025.346( em DO NAM KHANH).CT tu 1021220789 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 30.000 MBVCB.12271340994.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357YOLOA2LHVFUY.ung ho ms 2025346 em do nam khanh.20251223.170750.0367329923.HA HOANG LUC .546034

23/12/2025 200.000 020097042212231652252025IKD7904892.8425.165226.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 30.000 MBVCB.12270823128.2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJR1I2R1.Ung ho ms 2025.341 em Tong Van Khanh FT25357209214000.20251223.162002.19035211111010.VND-TGTT-NGUYEN AI VY.970407

23/12/2025 500.000 5357IBT1kJR1META.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357038062137.20251223.161848.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJR1VR56.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25357711600000.20251223.161645.19028783161012.VND-TGTT-TA THI NGOC MAI.970407

23/12/2025 50.000 020097040512231601582025SQ6H082143.3573.160136.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

23/12/2025 20.000 5357IBT1fW6W3SLH.Le Thi Doai chuyen tien ms 2025.341 Tong Van Khanh.20251223.155409.962296580.LE THI DOAI.970406

23/12/2025 20.000 5357IBT1fW6WFNKS.Le Thi Doai chuyen tien ms 2025.346 Do Nam Khanh.20251223.155252.962296580.LE THI DOAI.970406

23/12/2025 100.000 5357TPBVJ21QDRFI.Ung ho MS 2025.347.20251223.153055.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

23/12/2025 30.000 MBVCB.12269793091.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 300.000 MBVCB.12269750824.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 1.000.000 020097041612231523392025Rc7C460757.89530.152317.UH MS 2025 347 .NGUYEN THI HOAI NAM-231225-15:23:39 Rc7C460757

23/12/2025 2.000.000 020097041512231515402025yu6u402516.46644.151540.ung ho MS 2025.347 ba nguyen thi hoai nam

23/12/2025 100.000 MBVCB.12269423976.ung ho em.CT tu 9974911762 NGUYEN BA CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 1.000.000 020097041612231456362025hV5Y965292.46584.145614.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-231225-14:56:36 hV5Y965292

23/12/2025 1.000.000 020097048812231453562025ttcQ353762.33318.145356.UNG HO MS2025.339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG

23/12/2025 200.000 020097048812231445572025Oo7p321414.93287.144538.HOANG VO DIEU MY UNG HO MS 2025.338 BA CHAU BE MO COI

23/12/2025 200.000 020097048812231444142025s4Xv314221.84794.144414.HOANG VO KIEN TRUNG UNG HO MS 2025.337 CHI NGUYEN THI THUY DIEU

23/12/2025 100.000 020097048812231442042025lz8u305829.74777.144204.HOANG VO DIEU MY UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJRJVFBB.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357242186091.20251223.143402.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

23/12/2025 200.000 MBVCB.12269072387.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12269067015.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 020097048812231419462025HThZ220548.71219.141946.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRJC8RW.HOANG THE CAN ung ho MS 2025.341 Tong Van Khanh FT25357130268031.20251223.141517.19032839722222.VND-TGTT-HOANG THE CAN .970407

23/12/2025 200.000 020097048812231412442025kurT194963.39595.141244.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJRJJGWU.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357713682902.20251223.140902.10820363133016.VND-TGTT-NGUYEN HAI CUONG.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1hW93KQ8Q.IBFT MS2025.347.20251223.140852.060269310017.SACOMBANK.970403

23/12/2025 100.000 5357IBT1iW3ARB56.Ung ho ms 2025347ba nguyen thi hoai nam.20251223.140730.0336929351.VU VAN HOA.970432

23/12/2025 50.000 MBVCB.12268830129.ung ho ms 2025.347 ( BA NGUYEN THI HOAI NAM ).CT tu 0071001117557 NGUYEN SU QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 10.000 MBVCB.12268829924.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 500.000 MBVCB.12268777258.Chuyen tien ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 3031336696 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/12/2025 1.000.000 020097041612231400222025hmhP306432.87064.140000.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-14:00:21 hmhP306432

23/12/2025 100.000 020097040512231355322025IUH7066217.66097.135509.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

23/12/2025 10.000 MBVCB.12268716589.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12268637808.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1983620292 BUI VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 500.000 MBVCB.12268636178.ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357TPBVJ21Q45MA.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.134304.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

23/12/2025 500.000 MBVCB.12268572754.ung ho ms 2025.347.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJRWTGZ7.MS 2025.347 FT25357390341687.20251223.134024.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/12/2025 300.000 5357MCOBB2MLNWUE.Ung ho MS2025.289 ( Be Tran Nhu Y).20251223.134009.25068012799999.TRAN THI LANH.970426

23/12/2025 300.000 5357MCOBB2MLNZRW.Ung ho MS 2025.347 ( Ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.133906.25068012799999.TRAN THI LANH.970426

23/12/2025 50.000 5357MCOBB2MLNLGL.Ung ho ms 2025.347 nguyen thi hoai nam.20251223.133607.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJRWZYDB.MS2025.347 chau Finn ung ho bac Nam FT25357701078222.20251223.132851.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

23/12/2025 100.000 MBVCB.12268409774.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0571000048721 LE OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12268381557.ung ho.MS.2025.347.(ba.Nguyen Thi Hoai Nam ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 5357VNIBJ21QZ8NB.Ung ho ms 2025.347.20251223.131454.061704060065806.NGUYEN THI TUYET THANH.970441

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRWGTBK.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357818298213.20251223.131142.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407

23/12/2025 100.000 020097040512231311382025ZCC7033175.84709.131138.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 500.000 5357IBT1iW3AKPFD.ung ho MS 2025 347 Nguyen thi Hoai Nam.20251223.130642.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432

23/12/2025 50.000 0200970422122313045120257A2Z521159.55900.130430.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2015.347

23/12/2025 100.000 020097048812231302252025lkMz954328.45644.130225.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

23/12/2025 10.000 020097042212231258232025571F683355.27544.125824.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong

23/12/2025 100.000 MBVCB.12268109965.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 1.000.000 5357IBT1aWYFEAQ2.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251223.125624.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437

23/12/2025 100.000 MBVCB.12268092001.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12268062432.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRWYBY6.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357019061795.20251223.125241.19827435602021.VND--LE PHUONG THAO.970407

23/12/2025 100.000 MBVCB.12268033630.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 500.000 5357IBT1kJRW8N2N.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC FT25357137730205.20251223.124359.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

23/12/2025 200.000 020097041512231243352025X0Ss915958.62248.124335.Ung ho MS 2025.346

23/12/2025 10.000 020097044912231240392025veW3125121.48349.124039.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam, ma GD 100000058946610

23/12/2025 100.000 020097048812231234512025cxLG855050.20403.123429.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 300.000 020097040512231233472025M0FO022462.13881.123347.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

23/12/2025 500.000 5357MCOBB2MLKQS5.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.122920.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

23/12/2025 300.000 020097040512231227282025MP57000650.82179.122728.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.340 ong nguyen van thao

23/12/2025 100.000 MBVCB.12267756149.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0701000428956 TRANG PHUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJRW9FD3.Ung ho MS2025.346 FT25357315249421.20251223.122510.160888886666.LE THI THU TRANG.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRW2B1A.Ung ho MS 2025.337 FT25357828974905.20251223.122114.19035231597017.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH THU.970407

23/12/2025 280.000 5357IBT1kJRW2QQ8.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357234420846.20251223.121949.19022967454014.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

23/12/2025 30.000 5357IBT1kJRW1NH4.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357303278608.20251223.121658.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407

23/12/2025 200.000 MBVCB.12267592291.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJRWJT91.Ung ho MS 2025.341 FT25357876265424.20251223.121340.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407

23/12/2025 50.000 020097041612231207202025oQyx325704.69466.120720.UNG HO MS 2025.347-231225-12:07:20 oQyx325704

23/12/2025 300.000 5357IBT1kJRWQ54S.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357709002140.20251223.120708.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

23/12/2025 200.000 020097042212231201402025RLLQ540680.36056.120123.Ung ho MS 2025.340 ong Nguyen Van Thao. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho 2 cha con ong

23/12/2025 100.000 MBVCB.12267340330.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 1.000.000 MBVCB.12267280099.MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0021000877538 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12267211038.ung ho MS 2025.345Chung Hong Phuoc.CT tu 0041000437565 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 500.000 020097048812231149142025givN639481.58863.114852.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRQLXYJ.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25357181664051.20251223.114904.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRQLG6Y.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357178990762.20251223.114813.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407

23/12/2025 10.000 5357IBT1cW4W7MJ9.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251223.114803.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

23/12/2025 50.000 0200970416122311465120251UKZ595528.45224.114629.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh-231225-11:46:51 1UKZ595528

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJRQHLEV.Giup ma so 2025.347 FT25357854935970.20251223.114603.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

23/12/2025 50.000 MBVCB.12267163622.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 10.000 5357IBT1cW4WGABA.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.114409.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

23/12/2025 500.000 MBVCB.12267120690.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12267119854.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9823887999 DO THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357IBT1iW3ACH5L.LE THI HOA chuyen tien ing ho ma so 2025 347 NGUYEN THI HOAI NAM.20251223.114052.247529918.LE THI HOA.970432

23/12/2025 500.000 020097048812231140402025cwE9594953.6529.114018.GUI MA SO 2025.347

23/12/2025 100.000 MBVCB.12267016253.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097042212231131322025EDHV398115.50404.113133.Uh MS 2025.342 anh To Dinh Thu

23/12/2025 200.000 020097042212231125152025IHD5156363.11818.112516.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu

23/12/2025 300.000 020097042212231124122025AAT6246211.5734.112413.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 200.000 020097048812231122162025adtD500382.94742.112216.MS 2025343 ANH TRAN VAN MINH

23/12/2025 200.000 MBVCB.12266793670.Ung ho MS 2025.341.CT tu 1031871976 TRINH THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 1.000.000 MBVCB.12266752099.Ung ho : MS 2025.345( a Chung Hong Phuoc).CT tu 2322225555 DAO VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 020097040512231110372025TOVE060625.24851.111037.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu

23/12/2025 2.000 MBVCB.12266497051.Ung ho tu thien cho bao Vietnamnet.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRQVI5R.Ms 2025 346 em Do Nam Khanh FT25357632687002.20251223.105644.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

23/12/2025 500.000 MBVCB.12266461627.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12266461066.ung ho MS 2025.346( em Do Nam Khanh ).CT tu 0071000674385 HUYNH MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12266442017.Ung ho MS 2025.345 (em Do Nam Khanh).CT tu 0301000402205 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 20.000 020097042212231053222025Y2JO618667.30247.105305.gui ms 2025 347

23/12/2025 50.000 MBVCB.12266372766.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJRQ92D3.MS 2025.346 FT25357907712007.20251223.104715.19071738769010.VND-TGTT-PHAM THI THAO.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJRQ2IRU.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357510105041.20251223.104453.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407

23/12/2025 300.000 5357IBT1bJ1N8AVM.ung ho ms2025 345 anh Chung Hong Phuoc.20251223.104319.00028888.LAM THANH VO.970427

23/12/2025 75.000 MBVCB.12266295857.Ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097048812231038092025XXym288233.47362.103751.UH CHI NG THI HOAI NAM

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJRQJ63I.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357212328150.20251223.103705.19024436591011.VND-TGTT-VU THE MY.970407

23/12/2025 200.000 IBVCB.12266096611.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 300.000 5357IBT1bJ1NIMEZ.ungho MS 2025.342 anh Ngo Dinh Thu.20251223.102011.00028888.LAM THANH VO.970427

23/12/2025 200.000 020097042212231016272025UFYO267127.36085.101628.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con

23/12/2025 200.000 0200970422122310143220251P1I693166.25800.101433.Ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh va gia dinh

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJXNTMFD.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357778327630.20251223.101143.19035784693014.VND-TGTT-TRAN THUY DUONG.970407

23/12/2025 138.168 5357BIDVE2MLAJMU.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.100827.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

23/12/2025 300.000 MBVCB.12265848220.haiyenvuunghobedonsmkhanhMS2025346.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12265821047.NGUYEN THI TUYEN chuyen tien MS 205347 nguyenthihoainam.CT tu 0541000251004 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097042212231002172025ZFFT341522.64330.100218.Ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh

23/12/2025 100.000 020097041612230959292025qk9b645065.50468.095907.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong-231225-09:59:29 qk9b645065

23/12/2025 100.000 020097041612230959152025dyQ5143445.48918.095852.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-09:59:14 dyQ5143445

23/12/2025 200.000 MBVCB.12265732709.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0031000340187 NGUYEN THI NGOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 5357TPBVJ21Y3F78.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.095443.02572413301.NGUYEN HA DOAN PHUONG.970423

23/12/2025 300.000 020097041612230952272025NF5D784814.18195.095205.UNG HO 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-09:52:27 NF5D784814

23/12/2025 200.000 MBVCB.12265642133.Ung ho MS 2025.346(em DO NAM KHANH).CT tu 0371003894523 TRINH THE THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 020097040512230951372025AYL6095172.13893.095138.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms 2025.347 nguyen thi hoai nam

23/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111862221823.20251223.111862221823-0982279093_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

23/12/2025 100.000 0200970416122309464720253DiX795146.90663.094625.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu-231225-09:46:46 3DiX795146

23/12/2025 100.000 5357IBT1iW34YUVK.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.094123.0984041991.DAO DUC VINH.970432

23/12/2025 500.000 5357IBT1iW34PZDE.PHAM THI BICH CHI transfer ung ho ms 2025345 Chung Hong Phuoc.20251223.093747.50549593.PHAM THI BICH CHI.970432

23/12/2025 100.000 020097041612230937212025sPPX530263.48589.093722.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam-231225-09:37:21 sPPX530263

23/12/2025 200.000 02009704221223093656202518TD558393.47113.093657.Ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh

23/12/2025 50.000 020097042212230935342025FZQC680427.41150.093535.ung ho ms 2025.346 do nam khanh

23/12/2025 100.000 5357IBT1hW9FEBF6.IBFT Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251223.093511.970403X8efdb50000000007f8669.SACOMBANK.970403

23/12/2025 200.000 0200970422122309342520258F84641401.35361.093426.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh

23/12/2025 300.000 5357IBT1iW3486TH.Ung ho ms 2025 347.20251223.092627.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432

23/12/2025 200.000 020097042212230922102025ZPJG132827.84033.092212.MS 2025.346 em Do Nam Khanh . Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con

23/12/2025 300.000 MBVCB.12265285028.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.347(ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097042212230917452025OS9Q626957.64562.091746.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ba

23/12/2025 500.000 MBVCB.12265219910.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJXNS62D.Ung ho MS2025.346 em Do Nam Khanh FT25357277383032.20251223.090725.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

23/12/2025 30.000 MBVCB.12265092288.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0281000164667 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 150.000 5357IBT1fW6QJQRK.Ung ho MS 2025.347 ba nguyen thi hoai nam.20251223.090445.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

23/12/2025 100.000 MBVCB.12265068118.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1021005916 HA TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111857524793.20251223.111857524793-0981433404_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

23/12/2025 300.000 0200970488122309003120257LEI868888.97602.090031.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 200.000 020097048812230858192025NlYv859713.89379.085819.UNG HO MS 2025335 BE NGUYEN THI ANH DUONG

23/12/2025 500.000 5357VNIBJ21YGEFL.MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251223.085716.818171071.TIEU MY DUNG.970441

23/12/2025 50.000 0200970405122308565520254MOK059775.84237.085655.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DUNG ung ho MS 2025.346

23/12/2025 50.000 5357MCOBB2M2SWSA.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251223.085520.03101010965538.HOANG VIET.970426

23/12/2025 500.000 5357IBT1kJXN1F39.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357773831874.20251223.085456.19037334270019.VND-TGTT-PHAM THI GIANG.970407

23/12/2025 100.000 020097048812230852452025Hcki837237.68394.085223.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 200.000 02009704051223085202202543PP039374.65644.085202.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 30.000 5357IBT1dJKC6D8X.2025347 hoai nam.20251223.084728.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422

23/12/2025 30.000 5357IBT1dJKCENU2.Ms 2025346 nam Khanh.20251223.084620.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422

23/12/2025 300.000 MBVCB.12264858470.Ung ho MS 2025.347.CT tu 1040917758 TRAN PHAT NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 MBVCB.12264856844.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 0200970488122308451220253qkE807450.41441.084512.MUONG THANH DOAN UNG HO MS 2025.346 DO NAM KHANH

23/12/2025 100.000 020097048812230844152025v5eZ803575.37777.084416.PHAN THI THUY NINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 .345 ANH CHUNG HONG PHUOC

23/12/2025 200.000 020097048812230843132025iiHP799677.35156.084313.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

23/12/2025 100.000 020097041612230843132025GPay275365.35145.084251.UNG HO MS 2025 347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-08:43:12 GPay275365

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJXNQWVB.Ung ho ba Nguyen Thi Hoai Nam, MS 2025.347 FT25357090709668.20251223.084205.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

23/12/2025 10.000.000 020097048812230841112025I2s8791657.27579.084111.CSPM,CSTV TAI TRO DONG VIEN CHO MS 2025.342 ANH TO DINH THU

23/12/2025 300.000 MBVCB.12264806438.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 20.000.000 020097048812230838512025gGwL782375.19114.083851.CSPM,CSTV TAI TRO GIUP CHO CAC CHAU MS 2025.338

23/12/2025 300.000 5357VNIBJ21YWSVC.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.083703.908686488.DUONG ANH HUNG.970441

23/12/2025 5.000.000 020097048812230836182025LmkN771707.10445.083618.CSPM,CSTV TAI TRO CHO MS 2025.336 BA TO THI LOAN

23/12/2025 300.000 MBVCB.12264736558.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 341.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 300.000 020097042212230827152025MCE9616479.80240.082716.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

23/12/2025 100.000 MBVCB.12264606993.2025.347.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 020097048812230822202025tjcH717160.61731.082221.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

23/12/2025 20.000 5357VCBCJ21YUCMN.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251223.082113.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

23/12/2025 300.000 5357IBT1kJXRHFUG.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357627801083.20251223.081728.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407

23/12/2025 1.000.000 5357IBT1kJXRHT74.Ung ho MS 2025.347 nguyen thi hoai nam FT25357090578600.20251223.081724.19021745508020.VND-TGTT-LAM QUANG VU.970407

23/12/2025 200.000 MBVCB.12264509149.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 1.000.000 0200970416122308133920258TnG870172.33168.081317.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-231225-08:13:39 8TnG870172

23/12/2025 2.000.000 020097041612230809462025iwR8870691.19896.080946.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong-231225-08:09:45 iwR8870691

23/12/2025 100.000 5357TPBVJ21Y4CTW.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251223.080901.01569614001.DANG THI PHUONG.970423

23/12/2025 1.000.000 020097041612230808332025KOT1496572.16852.080811.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu-231225-08:08:32 KOT1496572

23/12/2025 100.000 5357TPBVJ21Y41IG.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20251223.080824.01569614001.DANG THI PHUONG.970423

23/12/2025 1.000.000 0200970416122308071320259iZ5804904.12698.080651.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-231225-08:07:13 9iZ5804904

23/12/2025 1.000.000 020097041612230802462025KMNx861330.97935.080246.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh-231225-08:02:45 KMNx861330

23/12/2025 20.000 5357VCBCJ21YRGC5.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.080121.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454

23/12/2025 2.000.000 MBVCB.12264328689.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0011001977911 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097040512230750552025L7Y6093133.62439.075033.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - 2025.347-baNguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 200.000 MBVCB.12264246317.ung ho MS 2025.341.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 020097048812230748432025haly575802.54695.074825.LE THI MY DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

23/12/2025 500.000 5357IBT1kJXRBN15.Ung ho 2025.346 DO NAM KHANH FT25357576505383.20251223.074415.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJXRBLLQ.ung ho MS 2025.346 FT25357816473000.20251223.074339.19025285740014.VND-TGTT-DANG DINH HUNG.970407

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJXRBUE8.NGUYEN XIEM UH ms. 2025.347 ba Hoai Nam FT25357524418648.20251223.074200.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407

23/12/2025 100.000 5357IBT1kJXR595Y.Ung ho MS 2025.346 Em Do Nam Khanh FT25357887823883.20251223.073701.10921689815010.VND-TGTT-BUI THI VUI.970407

23/12/2025 300.000 020097042212230734462025DLED631310.14705.073447.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 100.000 MBVCB.12264011680.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357VNIBJ21YTMU8.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251223.072948.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441

23/12/2025 200.000 MBVCB.12263978526.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357VNIBJ21YJ5GP.Ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).20251223.072627.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441

23/12/2025 100.000 MBVCB.12263940578.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.342.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12263905268.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.341.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 500.000 020097041512230716462025WZ4L857994.62833.071646.VUONG THI LAN HUONG ung ho MS2025.352 anh To Dinh Thu

23/12/2025 300.000 020097042212230712072025L0RU886302.50439.071208.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

23/12/2025 100.000 IBVCB.12263767082.Chuyen tien ung ho MS 2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/12/2025 100.000 020097048812230656012025qeKK337518.8530.065539.UNG HO ANH CHUNG HONG PHUOC

23/12/2025 50.000 020097042212230645272025UAG3457951.83979.064505.ung ho ms2025.346 do nam khanh

23/12/2025 200.000 MBVCB.12263583632.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 5357IBT1iW3BG6TE.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.062447.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJXR181M.UH Tran Van Minh 2025 343 FT25357051386040.20251223.061837.19026261142015.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM NHUNG.970407

23/12/2025 500.000 0200970415122305570920250L2S740280.16608.055646.QR - Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

23/12/2025 50.000 MBVCB.12263306992.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)?.CT tu 0401000457785 VU DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 100.000 MBVCB.12263270175.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0451000259184 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 5357IBT1kJXRQMWG.Ung ho Ms 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357580766275.20251223.045854.2555528899.HA THI GIANG.970407

23/12/2025 100.000 MBVCB.12263240875.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025346.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 300.000 020097048812230411542025SXzW149483.71841.041154.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

23/12/2025 42.000 5357TPBVJ21Y1P9L.ms 2025.346.20251223.032621.90967557777.DOAN THI HOA.970423

23/12/2025 100.000 5357IBT1aWYTZ39W.MS 2025.346 UNG HO EM DO NAM KHANH.20251223.010807.700019155080.HUYNH THI NHAT VY.970424

23/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111835866782.20251223.111835866782-0902199175_Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu

23/12/2025 30.000 MBVCB.12262971439.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 1059003507 TRAN THANH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 50.000 MBVCB.12262963480.ung ho MS 2025. 346( Do Nam Khanh.CT tu 1016591124 LANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/12/2025 200.000 5357IBT1kJXX6SW6.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357546422588.20251223.000719.678939793333.PHAN HOAI SANG.970407

23/12/2025 1.000.000 5357IBT1hW9FWD7S.IBFT Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251223.000006.060276449683.SACOMBANK.970403

23/12/2025 500.000 5356IBT1hW9FW13V.IBFT Ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong.20251222.235503.060276449683.SACOMBANK.970403

23/12/2025 100.000 020097042212222354502025V5G7343350.37022.235451.MS 2025.346 uh Do Nam Khanh

23/12/2025 100.000 5356IBT1kJXXEWUZ.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357372853618.20251222.235350.19073975093016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

23/12/2025 5.000 5356IBT1kJXXKFSK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357075929366.20251222.235147.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/12/2025 500.000 5356IBT1hW9FQNPJ.IBFT Ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh.20251222.235056.060276449683.SACOMBANK.970403

23/12/2025 5.000 5356IBT1kJXXKGYL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25357078810055.20251222.234857.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

23/12/2025 100.000 MBVCB.12262816373.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 400.000 0200970422122500421520251GKS236326.58512.004157.ung ho MS 2025.345 Chung Hong Phuoc

24/12/2025 800.000 MBVCB.12290045567.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1029028086 VU THI PHUONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097048812250027172025f1LJ197450.42847.002654.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 5359TPBVJ21C9FUQ.Ung ho MS 2025.348.20251225.002619.01678889001.DO THANH THANH.970423

24/12/2025 50.000 5359IBT1kJRBIUU7.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359944139310.20251225.002608.3193555555.BUI THUY LINH.970407

24/12/2025 10.000 5359IBT1iW3F2L5K.Ung ho MS 2025341.20251225.001742.213995758.VU HUYEN TRANG.970432

24/12/2025 100.000 020097042212250015422025IBKF715073.29852.001543.NNlinhthao ck ung ho MS 2025.335 be Nguyen Thi Anh Duong.

24/12/2025 100.000 020097042212250014582025R4IU464983.28751.001459.NNLinhThao ck ung ho MS 2025.337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu

24/12/2025 100.000 MBVCB.12289963535.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0621000429395 NGUYEN HOANG PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 020097042212250008372025AP10769059.21556.000837.Ung ho Ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien. chuc em mau binh phuc

24/12/2025 100.000 020097042212250008152025YS9Q991535.21389.000757.NN LINH THAO ck ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh

24/12/2025 200.000 020097042212250007462025Y2QU364436.21071.000747.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

24/12/2025 100.000 020097042212250007092025GZQF146042.19547.000710.NN LINH THAO ck ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

24/12/2025 100.000 020097042212250003112025FQRM670722.15399.000249.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3FCBX8.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251224.235723.63635286.NGUYEN HONG TRANG.970432

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21CSAB4.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.235530.33797979888.DO LINH DIEU.970423

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21CXUZ3.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.234012.005704060070852.TA HONG HA.970441

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRB2D6J.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25359301749345.20251224.232652.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407

24/12/2025 400.000 5358IBT1hWSJ15WD.IBFT Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20251224.232610.070082561283.SACOMBANK.970403

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRBCXBB.LE THI HONG NGAT chuyen ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359036981028.20251224.232418.8163339999.LE THI HONG NGAT.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRBCX2D.NGUYEN LAN HUONG ck Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25359811900612.20251224.232413.11621797683015.VND-TGTT-NGUYEN LAN HUONG.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRB1AGG.Ung ho MS 2025.348 Pham thi cam tien FT25359500155791.20251224.231411.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1dJK7L8E5.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251224.230248.97042292S546223000000000206423.MBBANK IBFT.970422

24/12/2025 150.000 MBVCB.12289644901.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien) .CT tu 1014255003 NGO LE HOAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12289628090.ung ho ma so 2025.348.CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRBWJE3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359719645205.20251224.225727.19035488575014.VND-TGTT-NGO AI NGHI.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12289614039.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0721000547945 DO MINH THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12289600398.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0531002543606 TANG KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12289582310.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1040763154 THACH NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097042212242247112025I9PU270900.79431.224712.uh 5808

24/12/2025 18.000 MBVCB.12289539111.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3TRCHA.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.224331.373833339.NGUYEN MANH THANG.970432

24/12/2025 200.000 5358IBT1hWSJQEWC.IBFT MS 2025.348.20251224.223351.060203486319.SACOMBANK.970403

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJR53ZJL.UNG HO 2025.348 NGUYEN THI CAM TIEN FT25359047426700.20251224.223236.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

24/12/2025 300.000 020097048812242232052025VSmg963425.39812.223205.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 0200970422122422302320255LQ5841383.35556.223024.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

24/12/2025 18.000 MBVCB.12289409962.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12289404164.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9379087345 TRAN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097048812242211522025pj0i893454.79780.221152.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 020097048812242209062025j0Re882894.70190.220843.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 MBVCB.12289215566.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 20.000 0200970422122421550220251K8V781558.18554.215503.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSWXAJY.IBFT Ung ho Ms 2025.348 pham thi cam tie.20251224.215457.422151G80f73a000000000f65826.SACOMBANK.970403

24/12/2025 10.000 MBVCB.12289085658.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.358( Pham Thi Cam Tien)..CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097042212242147032025ZKTJ924440.87753.214641.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 20.000 020097042212242135342025DX1L497395.42222.213535.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 40.000 020097042212242131142025HVBV806343.22801.213115.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097048812242129242025g7VK705683.15470.212924.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 0200970422122421283820258HP3815063.12593.212839.ung ho ms 2025.348

24/12/2025 3.000.000 MBVCB.12288838318.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0421000427363 LIEN KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358VNIBJ21CZTND.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.212313.601704060767030.NGUYEN THI MINH TRANG.970441

24/12/2025 10.000 020097048812242120012025BdO5658523.74836.212001.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.176 NAMMO A DI DA PHAT

24/12/2025 10.000 020097048812242119242025U27m654920.72134.211924.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.172 NAM MO A DI DA PHAT

24/12/2025 10.000 020097048812242118132025EZD8648488.67227.211813.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.173 NAM MO A DI DA PHAT

24/12/2025 300.000 5358VNIBJ21CTH3T.Ung ho Ms 2025.335 (be Nguyen Thi Anh Duong) chuc be vuot qua nghich canh.20251224.211655.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

24/12/2025 150.000 020097040512242115562025YOZ5089717.55687.211537.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358VNIBJ21CTWD9.Ung ho MS 2025.339 (me con chi nguyen thi thu huong) chuc gd chi vuot qua kho khan.20251224.211423.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

24/12/2025 300.000 5358VNIBJ21CT8G6.Ung ho Ms 2025.343 (anh Tran Van Minh) chuc gd a vuot qua nghich canh.20251224.211141.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR5VYA1.NGO THI PHUONG THAO UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358039042401.20251224.210914.20061444033066.NGO THI PHUONG THAO.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12288548869.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12288523821.ung ho Phan Thi Cam Tien ms 2025.348.CT tu 0101001232716 NGUYEN THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097042212242101152025JEYL685488.89167.210115.uh ms 2025338

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR59K2X.Ung ho ms.2025.348 pham thi cam tien FT25358675598300.20251224.210009.19025878403014.VND-TGTT-BUI MY LINH.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12288483744.ung ho ms 2025.348.CT tu 0301000313017 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW3TYJHP.ZP253580586487 251224003148580 Ung ho MS 2025.348.20251224.205814.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3TUYDB.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.204952.210264744.TRAN THU TRA.970432

24/12/2025 50.000 MBVCB.12288291270.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1024962687 TRINH HAM UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJR5WRQZ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358376961956.20251224.204520.19036332361010.TRAN MINH LUAN.970407

24/12/2025 300.000 0200970488122420421720258oAF469619.96452.204158.UNG HO MS 2025.348. PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 0200970422122420420420250P8N301375.95727.204205.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 100.000 020097048812242041202025PZLF465036.91788.204120.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 020097042212242040582025PGBN566092.89813.204059.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

24/12/2025 1.000.000 020097041612242036572025Xzw8029074.70201.203658.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-20:36:57 Xzw8029074

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21CCVKH.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.203451.675704060073775.VUONG BAO NGOC.970441

24/12/2025 200.000 020097042212242033362025CB4V970239.52962.203337.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12288091882.ung ho MS 2025.341 ( e tong van khanh ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12288051200.ung ho MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 1029193286 VU MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12288033079.2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0081000250062 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287999022.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287985525.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287976822.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287946298.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287898924.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12287889041.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh .CT tu 0341006875405 DO THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 30.000 5358IBT1cW4VWJ1Z.2025.342 TO DINH THU.20251224.201650.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415

24/12/2025 30.000 5358IBT1cW4VQTMA.2025.343 TRAN VAN MINH.20251224.201523.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415

24/12/2025 30.000 5358IBT1cW4VQG3N.2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.201402.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415

24/12/2025 200.000 020097041612242011012025fgBv754227.30791.201038.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-20:11:01 fgBv754227

24/12/2025 200.000 020097048812242010022025X4OM306312.26222.201002.UNG HO MS 2025.348.PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 020097048812242008302025HjKA297941.17578.200830.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 500.000 0200970416122420042920253D6R616323.95384.200429.UNG HO MS 2025.348 - PHAM THI CAM TIEN-241225-20:04:28 3D6R616323

24/12/2025 100.000 020097040512242002412025I5CB021949.86382.200241.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358SHBAA2LNL3KC.PHAM THI NHAM chuyen MS.2025.329 em Sung A Dinh.20251224.200214.080719920.PHAM THI NHAM.970443

24/12/2025 15.000 MBVCB.12287626521.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.345 (Anh Chung Hong Phuoc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287548420.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0501000186797 NGUYEN CUONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12287540776.MS 2025.348.CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097048812241953402025dqCl222718.36222.195317.MS2025.339

24/12/2025 100.000 020097048812241952382025bp4H217088.30117.195238.MS2025.340

24/12/2025 100.000 020097048812241951322025i8Zf211518.24235.195132.MS2025.341

24/12/2025 100.000 020097048812241950352025a7hE206423.19044.195035.MS2025.343

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21CQPVS.UNG HO MS2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).20251224.194927.01864371701.PHAM THI TRA MY.970423

24/12/2025 100.000 020097048812241949242025mkBR200755.12440.194925.MS2025.342

24/12/2025 100.000 020097048812241948052025m2mV193590.5200.194742.MS2025.344

24/12/2025 50.000 MBVCB.12287442221.Ung ho ma so 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000692073 TRAN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097048812241947152025WV17189190.1039.194657.MS2025.345

24/12/2025 150.000 020097048812241946192025M3Fg184289.94655.194619.MS2025.346

24/12/2025 100.000 0200970488122419460320257pqn182619.92883.194603.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 15.000 MBVCB.12287400072.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.344 (Anh Trieu Thach Duong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097048812241944322025VZe8174747.85250.194432.MS2025.347

24/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112035731320.20251224.112035731320-0369183690_Ung ho MS2025348

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRYPGPU.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25358369313041.20251224.194134.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW3LN873.MS 2025-348 Pham Thi Cam Tien.20251224.194107.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

24/12/2025 1.800.000 5358IBT1bJCWRXL4.GIA DINH NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Hoai Nam MS 2025 -347 . Chuc gia dinh chi vuot qua kho khan nhe.20251224.194046.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21CY74H.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251224.193959.03369122901.PHAM THI HIEN.970423

24/12/2025 200.000 MBVCB.12287297260.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 9972038684 HUYNH THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12287246614.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0671004115351 LE ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRYIDZX.MS 2025.348 FT25358210604632.20251224.193150.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

24/12/2025 10.000 0200970422122419275520256BNE533230.89809.192756.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 400.000 MBVCB.12287108954.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358VNIBJ21C2IMV.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.192128.045704060043626.MAI NGUYEN HOANG LINH.970441

24/12/2025 5.000.000 MBVCB.12287002490.Hoan canh benh ung thu tai nan dot quy.CT tu 0071004356767 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21C2F62.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.191614.03049341301.LE THI THU TRANG.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12286911646.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0791000007915 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.500.000 5358IBT1kJRYCXBA.Ms2025.303-phan huy hung FT25358105315179.20251224.191339.101010343434.NGUYEN THI TRA MY.970407

24/12/2025 200.000 020097041512241912102025NZae864596.96707.191147.ung ho MS 2025.348 ( pham thi cam tien )

24/12/2025 200.000 0200970416122419111620253FO7600299.91570.191116.UNG HO MS 2025.348-241225-19:11:15 3FO7600299

24/12/2025 200.000 MBVCB.12286834858.ung ho MS 2025.348.CT tu 1018489818 TRAN NGUYEN GIA HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12286718427.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien.CT tu 1013223939 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRPN6GI.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358830370079.20251224.185910.19034217252019.VND-TGTT-DO THI MINH THUY.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRPN6ST.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25358697754013.20251224.185908.19033292703011.VND-TGTT-LE THI ANH NGUYET.970407

24/12/2025 100.000 0200970405122418581220250035042477.12851.185812.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRPT9BD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358438706839.20251224.184417.19031945925012.VND-TGTT-BUI THI HOANG HUONG.970407

24/12/2025 50.000 MBVCB.12286377355.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0721000610831 HO THANH NGOC TRUC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 0200970488122418401520251TdB817564.2480.184015.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 5358IBT1fW6SCHIW.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).Nho toa soan chuyen giup bo em Tien. Chia buon cung gia dinh.20251224.184004.9021566625150.PHAM THANH TUNG.963388

24/12/2025 200.000 MBVCB.12286305406.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0261003454820 NGO THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1fW6SC95A.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251224.183554.9021566625150.PHAM THANH TUNG.963388

24/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112027434210.20251224.112027434210-0772967394_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097042212241834512025CA4M334167.67702.183434.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 500.000 5358IBT1aWYRRGGW.Ung ho MS 2025.348. Pham Thi Cam Tien.20251224.183352.660001060001969.NGUYEN THI KIM HUONG .970409

24/12/2025 100.000 MBVCB.12286227062.ung ho MS 205.348 Pham Thi Cam Tien, chuc chau mau khoe.CT tu 0211000479187 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3L5ZHV.ung ho ms 2025 348 Pham Thi My Tien.20251224.182528.129437798.HUYNH TAN DAT.970432

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3LYX5S.Ung ho MS2025345.20251224.182141.174312648.NGUYEN THI THU HUONG.970432

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3LYZ15.Ung ho MS 2025340.20251224.182050.174312648.NGUYEN THI THU HUONG.970432

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21MDKA9.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.181903.00000890513.DINH NHAT NAM.970423

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRPB9YX.ung ho ms 2025348 Pham Thi Cam Tien FT25358856806844.20251224.181455.9911992002.PHAM HA BAO MINH.970407

24/12/2025 350.000 5358IBT1dJK43JQB.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 341 342 343 344 345 346 va 347.20251224.181422.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

24/12/2025 100.000 020097041612241813362025w2bb459176.40139.181337.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-18:13:36 w2bb459176

24/12/2025 200.000 020097042212241808592025JGS1251315.10686.180836.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRPU8GS.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358783126090.20251224.180509.19039645061017.VND-TGTT-TRAN NGOC ANH.970407

24/12/2025 1.500.000 020097048812241803262025LoPR600810.76236.180326.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRFDZW.ung ho MS 2025 348 Nguyen Thi Cam Tien.20251224.175635.0000558366.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

24/12/2025 20.000 5358SHBAA2LIHYV4.ung ho ma so 2025.346 em Do Nam Khanh.20251224.175556.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443

24/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112022114866.20251224.112022114866-0866210336_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSWJG9R.IBFT Ung ho MS 2025.348 PhamThiCamTien.20251224.175331.422151Sda5ed5000000000485466.SACOMBANK.970403

24/12/2025 2.000.000 5358TPBVJ21MSGUU.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.174655.90983873740.NGUYEN THI HA HUYEN.970423

24/12/2025 100.000 020097042212241745402025MDV9466722.55496.174541.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRPCLXR.Ung ho MS 2025.348 FT25358568011185.20251224.174446.9937815159.PHAM NGOC BAO TRUC.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12285422078.ung ho MS 2025.348(pham thi cam tien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSWW2KX.IBFT Ung ho MS2025.348.20251224.174405.060266545897.SACOMBANK.970403

24/12/2025 50.000 MBVCB.12285374156.MS 2025.348.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRURI2L.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358786342810.20251224.172945.19036729540019.VND-TGTT-VU THI THANH THUY.970407

24/12/2025 500.000 020097041612241727122025K9Tv600649.26348.172712.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-17:27:12 K9Tv600649

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRUTD91.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien FT25358634008112.20251224.172004.19033838993016.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MAI CHI.970407

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJRUL1C5.Ung ho MS 2025.348 FT25358321146718.20251224.171722.19031386024018.VND-TGTT-LAM VI QUAN.970407

24/12/2025 30.000.000 MBVCB.12284935257.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1062802063 TRAN LE KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21MGR5U.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.171529.00005424035.TRAN PHAM THU THUY.970423

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSQ367V.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.171415.070141287050.SACOMBANK.970403

24/12/2025 200.000 MBVCB.12284859005.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1019115507 MAI THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358VNIBJ21MGQMN.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.171254.119930308.DINH VU THI HAI ANH.970441

24/12/2025 300.000 0200970422122417083820250XFL516416.98330.170839.Ung ho MS 2025.348

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSQF75Q.IBFT MS 2025.348.20251224.170636.970403X998516000000000fe9164.SACOMBANK.970403

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12284705409.ung ho MS2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12284694794.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1018350015 NGUYEN DO PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRUGRZ8.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358843408501.20251224.170231.19036407465011.VND-TGTT-PHAN DUONG THIEN THANH.970407

24/12/2025 500.000 020097048812241700312025veLR176268.43045.170031.UNG HO MS 2025.348

24/12/2025 50.000 5358IBT1fW6961WZ.Nguyen Van Thu chuyen tien tu Timo.20251224.170009.8007041100780.NGUYEN VAN THU.963388

24/12/2025 100.000 020097042212241658222025RZWE730356.27727.165823.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 30.000 MBVCB.12284552452.: Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21MUKFP.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.165425.212879999.TA HUONG QUYNH.970441

24/12/2025 30.000 MBVCB.12284498947.THIEU KIM CUONG chuyen tien ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0801000248384 THIEU KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1hWSQLU5F.IBFT ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.165133.060251262627.SACOMBANK.970403

24/12/2025 300.000 0200970488122416511620257Rul117518.81264.165116.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 100.000 MBVCB.12284425569.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015905066 DANG HUYNH THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 40.000 020097042212241645402025NX9X458444.45104.164541.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112013483776.20251224.112013483776-0905455431_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 020097042212241642352025Q95F664160.24558.164236.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112012960419.20251224.112012960419-0937686124_Ung ho MS 2025348 Phan Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 020097042212241638492025CMCM922055.793.163850.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 MBVCB.12284282238.ms 2025.348.CT tu 0071001379342 LE THI BICH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRUIMS3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358247912454.20251224.163758.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRUIVCP.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358180767239.20251224.163752.19073170285016.VND-TGTT-NGUYEN LI BANK.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRUIC6F.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25358430404873.20251224.163732.10524911752015.VND-TGTT-NGUYEN DANG KHOA.970407

24/12/2025 500.000 5358IBT1iW3HENQG.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.163542.217437547.NGUYEN THI HUONG GIANG.970432

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRUMVPS.Ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien FT25358676855741.20251224.163518.19037603673011.VND-TGTT-NGUYEN MAI PHUONG NGA.970407

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRUM17W.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358986362780.20251224.163451.19036660053013.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THANH TU.970407

24/12/2025 200.000 020097042212241634332025JG7C838868.74069.163434.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12284188171.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0441000657255 HA THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112012212903.20251224.112012212903-0902498898_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 MBVCB.12284167643.ung ho ms 2025.348.CT tu 0931004189675 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRUD978.Ung ho MS 2025.348 FT25358053554774.20251224.162943.1312199032.LANG BOI ANH.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12284105532.Ung ho MS 2025.348.CT tu 1030896624 NGUYEN NGOC TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRU9VIW.Ung ho MS 2025.348 - pham thi cam tien FT25358865515324.20251224.162430.19021966190017.VND-TGTT-DUONG NGOC DUNG.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12284084763.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0251001221361 LE NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3H7ADJ.Ung ho MS 2025348.20251224.162424.8887181988.NGUYEN THI XUAN TAM.970432

24/12/2025 300.000 MBVCB.12284053173.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0511000400612 PHUNG DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 0200970422122416211920257TZ1926949.92992.162119.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 40.000 020097042212241620102025GY9Q844318.87005.162011.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 MBVCB.12284017274.Ung ho MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN ) .CT tu 1028540964 NGUYEN THUY PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358MCOBB2M1D14U.LOC UNG HO MS 2025.348 CAMTIEN.20251224.161959.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRUCU17.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358107220969.20251224.161912.19033291261015.VND-TGTT-NGUYEN DUY TUNG.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3HG588.ZP253580368550 251224002019258 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.161908.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 500.000 5358IBT1fW6941PX.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.161745.210114849141386.VO THI KIEU NGAN.970431

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112010971739.20251224.112010971739-0342731288_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRU11BF.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25358205140260.20251224.161538.13323600461012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRUJ37Q.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358107204101.20251224.161502.19050115865011.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3HA5LP.Ung ho MS 2025348 chau Pham Thi Cam Tien.20251224.161419.61626689.HOANG ANH TUAN.970432

24/12/2025 100.000 020097042212241612142025TC7P951344.38697.161215.ung ho MS 2025.348

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRUWPWS.MS 2025.348 FT25358015273694.20251224.161053.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407

24/12/2025 1.000.000 0200970415122416095620253yDI134508.24351.160938.ms 2025.348

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21MJJPV.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.160940.03322524167.NGUYEN THU TRAM.970423

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRACDK.ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).20251224.160935.700014987485.NGUYEN THI UYEN.970424

24/12/2025 100.000 5358MCOBB2M13TZD.UH MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.160743.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283813550.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 9907962294 NHU LY DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1hWSQ7YQM.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.160522.060244133269.SACOMBANK.970403

24/12/2025 200.000 MBVCB.12283772168.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1aWYR4AJW.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.160251.03000014001817.NGUYEN THI THANH HUYEN.970440

24/12/2025 200.000 MBVCB.12283766732.PHUONG THUY ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097042212241602142025BUKG361050.80031.160151.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 020097042212241601592025518A783294.78326.160200.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 0200970422122416012620255T4X167536.74643.160127.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283753307.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1016554689 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1fW69YTCS.Ung ho ms 2025348 Pham thi cam tien.20251224.160000.0521006183004.NGUYEN THI HONG HANH.970438

24/12/2025 100.000 5358WBVNA2LIUGXN.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.155935.101000909373.PHAN VO TUONG VI.970412

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21M85R9.Ung ho MS: 2025.348 ung ho chau Pham Thi Cam Tien.20251224.155920.019101970.NGUYEN THI THUY NGOC.970441

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112009280946.20251224.112009280946-0397657733_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283716412.NGUYEN THI VAN TRA ct ung ho MS 2025.348( PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0451000224934 NGUYEN THI VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283649715.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9355323389 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW3HYDIV.ZP253580351587 251224001943472 Ung ho MS 2025.348.20251224.155307.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8TRP3.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358206089503.20251224.155226.8888680080.NGUYEN THI KIEU LINH.970407

24/12/2025 100.000 020097041612241552072025ITDV434230.19418.155207.UNG HO MS 2025.348 - EM PHAM THI CAM TIEN-241225-15:52:06 ITDV434230

24/12/2025 60.000 MBVCB.12283631765.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1029277805 TRAN NGUYEN BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283616727.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0921000710536 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8T8YH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358179793857.20251224.155042.19035410410019.VND-TGTT-TRAN NHU NGOC.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12283609152.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011001810707 PHAM LE KHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283601412.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0571000034628 CHU THI HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 18.153 5358IBT1iW3HP72U.ZP253580347892 251224001934775 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.155001.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 1.000.000 020097041512241549452025mh6T962724.6216.154922.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

24/12/2025 100.000 5358VCBCJ21MC342.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.154840.8107041179613.NGUYEN MINH NHI.970454

24/12/2025 300.000 5358TPBVJ21MCNFN.NGUYEN HA PHUONG ANH ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.154822.07105237201.NGUYEN HA PHUONG ANH.970423

24/12/2025 500.000 5358IBT1hWSQAI89.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.154804.060023003352.SACOMBANK.970403

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12283567335.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0331000491575 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283565380.TRAN THI MEN chuyen tien ung ho em pham thi cam tien ms2025-348.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112008444243.20251224.112008444243-0779689753_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 256.000 020097042212241546472025GH2Y404492.88894.154648.MS 2025.346 Do Nam Khanh

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8H6YQ.Ung ho MS 2025.348 FT25358996847485.20251224.154554.19036317981010.VND-TGTT-DUONG VU KHANH LY.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3HUEDC.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.154521.0977043694.TRAN THI THANH.970432

24/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112008511074.20251224.112008511074-0948847551_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 020097042212241544102025L31I195853.74046.154411.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 2.000.000 5358IBT1iW3HUUWF.NGUYEN NGOC QUY chuyen tien ms 2025 348.20251224.154352.137633582.NGUYEN NGOC QUY.970432

24/12/2025 150.000 MBVCB.12283522152.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1034023174 DAO THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 2.000.000 MBVCB.12283520387.ung ho ms 2025.348 ( pham thi cam tien ).CT tu 0401001430563 NGUYEN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21MC893.A DI DA PHAT- UH MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN).20251224.154324.00222335001.PHAM THI THUYEN.970423

24/12/2025 2.000.000 5358IBT1eJCW89PG.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.154311.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21MCMEU.VO TRAN THAO QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.154249.03341433001.VO TRAN THAO QUYEN.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283469138.Ung ho MS 205.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0041000215085 TRAN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR865JG.ung ho Ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358194509363.20251224.153917.19038492178010.VND-TGTT-PHAN TRONG NGHIA.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283453624.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1023968126 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283437551.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1032771198 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJR8EZH5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358941803677.20251224.153710.19036679886016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12283412503.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1016521175 NGUYEN CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 020097041612241536202025O1bo197020.28453.153557.NGUYEN QUANG HUY CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:36:20 O1bo197020

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283407510.Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1050072413 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 0200970488122415344120256CXw702176.18868.153422.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2003746071047856128.20251224.Remit Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien 2003746071047856128

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283393909.Ung ho MS 2025.348 (Pham thi cam tien).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12283377218.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0601000484344 DANG HOA DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12283389747.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0441000782496 TRAN THI HANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097041612241533072025SsM3416091.11221.153244.UNG HO MS 2025.348PHAM THI CAM TIEN-241225-15:33:07 SsM3416091

24/12/2025 200.000 020097041612241532452025Y58X064014.8274.153245.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:32:45 Y58X064014

24/12/2025 50.000 020097048812241532432025xy7g692814.8196.153244.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR873QA.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358701530100.20251224.153130.6984031984.TRAN MINH PHUONG.970407

24/12/2025 500.000 020097041612241530392025dYgz056314.97382.153039.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONGPHUOC-241225-15:30:39 dYgz056314

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283323042.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1018707262 NGUYEN HUYNH THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097042212241529482025YDOX377556.92322.152949.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 020097041512241529432025OVKk896632.91628.152943.ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien )

24/12/2025 50.000 020097040512241528212025BB7C036500.83669.152821.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Pham thi cam Tien

24/12/2025 300.000 020097042212241528152025ZZ37816316.84063.152816.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283315903.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358VNIBJ21M148I.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.152757.001575952.TRAN DINH CHIEN.970441

24/12/2025 300.000 5358TPBVJ21M1UBV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.152749.99813978888.NGUYEN MINH LUAN .970423

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21M14ME.Tnn ho tro ms 2025.342 to dinh thu.20251224.152722.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283307606.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8GM1T.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358540615359.20251224.152641.19035161853010.VND-TGTT-DO HOANG NGOC KHANH.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12283303104.ung ho MS 2025.348.CT tu 0561000628727 DUONG PHAM THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283302803.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283287119.ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1041548342 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8G2K4.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358124105455.20251224.152618.19073080401017.VND-TGTT-LAI NGOC CO.970407

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283297459.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283282435.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21M1MQP.Tnn ho tro ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.152519.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

24/12/2025 200.000 MBVCB.12283269151.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283276360.Ung ho ma so 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0451000306606 NGUYEN TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283259855.ung ho MS 2025. 348 ( Pham Thi Cam Tien) chuyen tien.CT tu 1041548342 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283260128.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283256482.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283255082.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071001114947 NGUYEN QUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 020097048812241522492025iCJK643987.52723.152249.UNG HO MS 2025.348, PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3HVV9N.UNG HO MS2025348PHAM THI CAM TIEN.20251224.152242.93888577.TRINH DOANH MAI.970432

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJR84FF4.Le T T Anh Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358021863050.20251224.152223.121929.LE THI THUY ANH.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR84K36.Ung ho MS 2025.348 Nguyen Thi Cam Tien FT25358414091006.20251224.152146.19039221636011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THUY.970407

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1iW3HVQVK.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251224.152120.62058099.PHAM UYEN VY.970432

24/12/2025 300.000 MBVCB.12283229516.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0721000616717 NGO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283229223.NGUYEN NHUNG ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015823484 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 5.000.000 5358IBT1kJR84UXK.ung ho ma so 2025.348 pham thi cam tien FT25358670558801.20251224.152058.56688888.NGUYEN THI ANH TUYET.970407

24/12/2025 200.000 020097048812241520452025F1l6634157.40966.152045.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358MCOBB2M1E3SU.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.152043.03601016945032.LE HONG HANH.970426

24/12/2025 500.000 02009704221224151859202516QL560168.32333.151900.Ung ho MS 2025.348

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR8BZ82.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358601977460.20251224.151858.19033547906019.VND-TGTT-MAI THUY DUONG.970407

24/12/2025 5.000.000 5358IBT1kJR8BDZR.MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358179668063.20251224.151728.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407

24/12/2025 500.000 020097048812241517142025CwlN617855.22325.151714.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283181999.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1021659241 NGUYEN THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1aWYRPAN1.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).20251224.151609.700020439621.NGUYEN VU HOAI.970424

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR857IR.Ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358700090001.20251224.151534.19037312828016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12283155978.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1028444288 NGUYEN VAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097041612241515052025yHd7283898.10646.151442.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:15:05 yHd7283898

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283139547.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283145164.Ung ho MS 2025.348.CT tu 1033879985 TRAN XUAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 400.000 5358IBT1iW3HS7QP.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2025345 2025346 2025347 2025348 moi ma so 100 K.20251224.151408.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112005697321.20251224.112005697321-0906790845_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097048812241512542025H1Gv597112.98306.151254.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283115525.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1036184128 DANG DO THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR8YEPS.VU THANH VAN chuyen ung ho ms 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358109577930.20251224.151244.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283116213.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0531002534934 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283124372.ung ho MS 2025.348 .CT tu 0251002719223 HOANG NGOC BAO AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJR8Y5B9.Ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358239465435.20251224.151206.142122.NGUYEN THI KIM THANH.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRPDPG.TRAN THI DIEU chuyen tien VHMS 2025.348 Pham thi CamTien.20251224.151156.169704070000222.TRAN THI DIEU.970437

24/12/2025 100.000 5358IBT1fW69SB7Q.Ung ho MS2025.348 PhamThi Cam Tien.20251224.151203.210014849000067.TRAN VU MINH DAT.970431

24/12/2025 200.000 020097048812241511392025NbKF590609.92134.151139.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12283104363.ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071000873624 PHAM THI NGOC DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097048812241510102025Xcua583780.83919.151010.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 020097048812241509592025kB28583128.83335.150959.DUONG THI NGUYET ANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283086755.LE THI THUY chuyen tien 2025.346.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358NBVAF22G5LGM.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.150947.100005259368.TRAN MY PHUNG.970419

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR8PE3Q.NGUYEN GIAO HA - UH MS 2025.348 FT25358360003852.20251224.150942.19031745722011.VND-TGTT-NGUYEN GIAO HA.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283078249.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1032668177 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 400.000 MBVCB.12283065879.MS 2025.329 (Sung A Dinh).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097040512241508112025580A047198.72643.150811.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ21MABJ1.Ung ho MS2025.348 (Pham Thi Cam Tien). mong em mau khoe..20251224.150742.03963085988.PHAM NGOC KHANH.970423

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8PQUD.Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358003795795.20251224.150736.19031486911021.VND-TGTT-DINH NU HA MY .970407

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12283047171.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12283054633.LE THI THUY chuyen tien 2025.348.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358VNIBJ21MQ571.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.150626.601704060765004.NGUYEN THI THUY HANG.970441

24/12/2025 20.000 5358IBT1fW699P8S.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.150548.9021554945847.NGUYEN HO MAI THY.963388

24/12/2025 50.000 5358WBVNA2LITIWT.UH MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251224.150533.662068340379.TRAN KHANH LY.970412

24/12/2025 1.000.000 020097041612241505142025sCZB896936.57141.150451.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:05:14 sCZB896936

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12283024208.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0531002531025 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097048812241505052025fOXj559895.55716.150447.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 020097042212241505042025UZNP871726.56025.150505.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12283019908.Ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien) Chuc em mau khoe.CT tu 1037129679 NGUYEN THI HIEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097042212241504322025545V239904.52569.150432.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 020097042212241503292025AX8J870691.46814.150331.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 5358IBT1fW692RKW.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.150305.0349991408.VO TRAN ANH THU.970431

24/12/2025 200.000 5358SHBAA2LITXKV.Ung ho MS 2025.348.20251224.150226.0385522179.NGUYEN THI ANH THO.970443

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR88J97.Ung ho MS 2025.348 FT25358740074951.20251224.150143.19035645146017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8IZAB.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien FT25358606289600.20251224.150045.19025468917037.VND-TGTT-LE THANH TRANG .970407

24/12/2025 100.000 02009704221224150041202571DA207434.32278.150042.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1bJCWYBIL.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.150039.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427

24/12/2025 10.000 5358MCOBB2M145EC.Ung ho ms 2025.348 ( pham thi cam tien).20251224.150030.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

24/12/2025 150.000 5358IBT1iW3H2Q8W.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.150023.0931200696.NGUYEN THI ANH TRAM.970432

24/12/2025 100.000 020097048812241500042025EcwD535990.27902.150004.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8IBHQ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358045324009.20251224.150001.3488868686.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282955966.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR8IYXG.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358442178000.20251224.145950.19036124056018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAN.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282954501.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0331000420896 NGUYEN LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 0200970422122414585220253O9L261537.21904.145853.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 0200970422122414583620252UCD219741.20664.145837.Ung ho MS 2025.348

24/12/2025 200.000 5358SHBAA2LITQZN.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145810.1014616887.DO NGOC HOANG LAN.970443

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJR8MFAH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358866486510.20251224.145758.19032853762016.VND-TGTT-PHAM MINH HUYEN.970407

24/12/2025 500.000 5358TPBVJ21MQ27G.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.145746.06511504501.PHAM THI THUY LINH.970423

24/12/2025 300.000 5358SHBAA2LITF1W.MS 2025.348 - em Pham Thi Cam Tien.20251224.145726.1025120948.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3HCUNY.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145707.8113355889.LE THI PHUONG LIEN.970432

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8M5HR.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358041154516.20251224.145648.5623031995.NGUYEN THANH HANG.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR8MU2F.ung ho ms2025.348 FT25358915338790.20251224.145627.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282891571.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien.CT tu 1051003487 NGUYEN PHAN NHA KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8M1DD.DO NGOC NHI ung ho MS 2025.348 FT25358784071770.20251224.145532.19026450288012.VND-TGTT-DO NGOC NHI.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8VNK2.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358070527708.20251224.145512.19036516134017.VND-TGTT-MACH DUONG THIEN PHI .970407

24/12/2025 999.999 5358IBT1hWSQ868A.IBFT Ung ho MS 2025.348.20251224.145445.066263289999.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 5358IBT1bJCWY24R.Ung ho MS 2025.348 Pham thi cam tien.20251224.145437.880338113.TRAN NGUYEN MINH TU.963311

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8VH9N.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358205664238.20251224.145431.19034493444010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY QUYNH.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282877585.UNG HO MS 2025.348 nguyen thi cam tien.CT tu 9972740071 NGHIEM KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 2.000.000 020097040512241454272025DRG9089141.99384.145427.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 56.026 020097042212241454122025OOJU538581.97699.145413.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358VNIBJ21MY1ZY.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145353.964067640.NGUYEN THU HANG.970441

24/12/2025 300.000 0200970416122414534520253APT274941.96271.145322.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:53:45 3APT274941

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3H1HL7.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251224.145341.242059239.LY HONG NGAN.970432

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282879717.PHAM THI HUYEN TRAM chuyen tien Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0031000217110 PHAM THI HUYEN TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 0200970488122414525420251w4i504383.90714.145254.NGUYEN TRA MY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 0200970416122414524520259NCp471496.90332.145222.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:52:45 9NCp471496

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282863262.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0271000432100 TRUONG THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ21MY1ET.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.145218.02442576501.NGUYEN THUY DUONG.970423

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282865625.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 02009704151224145208202534iq778584.86815.145208.Cua it long nhieu; chuc em mau khoe.

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282857125.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0651000441106 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYR84K8.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien.20251224.145121.100702223719.NGUYEN NGOC ANH.970457

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282855463.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071004032478 NGUYEN THI QUE DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 0200970405122414510620256HE5075405.81461.145106.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358YOLOA2LIJ7WL.ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145044.0982837585.LE THI THANH HUYEN .546034

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282844475.Ung ho MS2025348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9942323356 VU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8DIAQ.LOAN chuyen ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358830392751.20251224.144956.19032692635019.VND-TGTT-TO NGUYEN NHU LOAN.970407

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ21MYBDG.NGO THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho em Phan Thi Cam Tien.20251224.144956.05542936701.NGO THI MAI PHUONG.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282820605.ung ho MS 2025.348 (phan thi cam tien).CT tu 1055614232 MAI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282827541.UNG HO MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN ).CT tu 0071001117557 NGUYEN SU QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282828081.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0541000315870 TRAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJR8SX44.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358713825362.20251224.144838.2941334455.NGUYEN THU THAO.970407

24/12/2025 20.000 5358TPBVJ21ML56Z.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144819.98898598888.DO QUYNH TRANG.970423

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21ML5J8.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144812.04157407101.LUONG THUY PHUONG ANH.970423

24/12/2025 100.000 5358IBT1fW6915UR.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144802.100210388.HOANG MINH NHAT.970431

24/12/2025 66.000 5358IBT1iW3HJZ83.Ung ho ms 2025348 pham thi cam tien.20251224.144802.996668882003.NGUYEN THI HIEN.970432

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282811487.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1015944316 DOAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ21MLPUM.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144757.02534536901.LE THANH LY.970423

24/12/2025 50.000 5358MCOBB2M1RZB8.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251224.144744.03101010965538.HOANG VIET.970426

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21MLNYD.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).20251224.144708.66117667001.TRAN HONG SON.970423

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJR8SU5F.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358974569090.20251224.144657.19028751671116.VND-TGTT-CHAU THI PHUONG THAO.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282804163.Ung ho MS 2025.348 -Pham Thi Cam Tien.CT tu 0011002933042 TRAN TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 68.000 020097048812241446392025bJQB476566.59206.144639.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 020097048812241446262025qcv0475472.58287.144626.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 020097041612241446202025oE6K745991.56999.144557.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:46:19 oE6K745991

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282796720.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0281000386091 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSQI7B6.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.144533.060232547191.SACOMBANK.970403

24/12/2025 35.000 MBVCB.12282781598.ung ho MS 2025.348.CT tu 1032793761 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282778852.ung ho ms 2025.348( pham thi cam tien).CT tu 0371000403266 PHAM TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282767693.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1055664730 NGUYEN BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR89598.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358696909077.20251224.144401.19024476922019.VND-TGTT-NGUYEN SONG CAT PHUONG.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282767815.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1019329956 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282760444.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1034384773 NGUYEN THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282766052.UNG HO MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1061182965 PHAM NGOC MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282760084.ung ho MS 2025.348 (PhanThiCamTien).CT tu 0121000747874 NGUYEN NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW3HWX78.2025 348 pham thi cam tien.20251224.144330.232574976.TRANG TRINH TAN.970432

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282756852.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000218230 TRAN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 020097041612241443152025lvG5267344.41601.144253.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN GIUP DO PHAM THI CAM TIEN-MS 2025-348-241225-14:43:15 lvG5267344

24/12/2025 100.000 0200970415122414430620258ek0751660.40876.144306.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282740577.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1050834576 TANG MAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR82XDV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358059306839.20251224.144213.19032794977011.VND-TGTT-DINH TRAN Y NHU.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR82XSN.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358052070041.20251224.144213.19032755253014.VND-TGTT-TRAN THANH TUNG.970407

24/12/2025 500.000 0200970416122414420120252yAz829848.35576.144138.MAI THI NAM HA MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:42:01 2yAz829848

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ21ML89G.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144153.02911706101.DO THI HOANG DUNG.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282745733.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004422634 NGO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21MLCWP.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144131.03897719901.VU THI MINH NGOC.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282744167.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1313028888 DINH THI GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282732468.Ung ho MS 2025348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1036389296 TRINH THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1fW69JUZH.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144105.8007041045165.LE THI MAI THAO.963388

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282735709.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0081000786353 NGUYEN HAI CAM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282729911.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0421000526213 LUU DUONG QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 400.000 MBVCB.12282726164.ung ho ms2025.348 pham thi cam tien .CT tu 0071000782082 NGO THI TUY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282724382.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301000296351 BUI VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097042212241440012025ZYIB423045.26367.144002.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 100.000 5358SHBAA2LIJMC7.MS 2025.348 em Pham Thi Cam Tien.20251224.143954.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

24/12/2025 100.000 020097042212241439512025GROC945964.24827.143952.ung ho Ms 2025.348

24/12/2025 50.000 5358IBT1fW69J9J1.Nguyen Thi Tram Anh chuyen tien tu Timo.20251224.143935.9017041221132.NGUYEN THI TRAM ANH.963388

24/12/2025 1.000.000 020097048812241438282025BCq2441827.18480.143828.UNG HO MS 2025.348

24/12/2025 500.000 02009704221224143758202576ZG374449.15571.143759.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282696936.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0991000032060 HA THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282690516.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 0541000342289 NGUYEN THI KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR8CPLK.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358361221990.20251224.143723.19036090965013.VND-TGTT-MAI KHANH LINH.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282682321.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0501000002657 NGUYEN PHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3HQZB6.ZP253580305843 251224001721171 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.143653.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR8CDBS.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358002540008.20251224.143647.19038474867011.VND-TGTT-NGUYEN LE TRAM ANH.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282685748.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1052020687 PHAM QUYNH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282680118.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0211000446118 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12282677856.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9983184589 NGUYEN ANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 20.000 MBVCB.12282673112.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0301000422065 PHAM THI THAO VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282672867.Ung ho MS 2025.348(PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0011003595962 HO HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097040512241436052025P49V015919.6426.143547.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN CONG CHIEN chuyen tien ung ho ma so 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 20.000 5358IBT1kJR8CQCT.Ung ho MS 2025.348 FT25358817902752.20251224.143558.1983929292.NGUYEN QUOC HAO.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282662932.DC Class Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1048331323 VO QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR813CX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358945083720.20251224.143534.19033290364015.VND-TGTT-CHU THI HUYEN VAN.970407

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282660435.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1031509720 CAO TRAN KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 10.000 020097042212241435092025TVR7202334.1992.143510.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 020097048812241434372025K3iw424833.98781.143437.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358TPBVJ21M2U6R.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.143432.86199186626.NGUYEN LAN HUONG.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282663880.UNG HO MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0541000216634 TRIEU CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282652950.HO THI DIEP chuyen tien ung ho MS 2025.329 (Dung A Dinh).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJR8186B.MS 2025.348 pham Thi Cam Tien FT25358304274690.20251224.143353.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

24/12/2025 100.000 0200970488122414334320251I42421159.95069.143320.UNG HO MS2925.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR81VTV.Ung ho Ms2025.348 phamthicamtien FT25358390540571.20251224.143337.19036831307019.VND-TGTT-HA NGUYEN THI THANH THUY .970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282648427.ung ho Ms 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 9775547775 NGUYEN HUU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282640014.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071001128026 BUI HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112002351046.20251224.112002351046-0947039921_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097048812241433142025BPd6418906.92624.143251.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR812TL.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358075416820.20251224.143313.19037287522012.VND-TGTT-VU THI NHUNG.970407

24/12/2025 200.000 020097048812241432562025wBoY417645.91331.143257.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR81WF5.Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358266004231.20251224.143249.19034961350010.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH NHU.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR81QL2.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358739966150.20251224.143243.6688881010.NGHIEM THU HA.970407

24/12/2025 100.000 0200970488122414324320258ZGF416712.90158.143243.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 020097048812241432372025ISGW416494.88727.143218.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJR8JRF3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358635603208.20251224.143231.19036982537016.VND-TGTT-NGUYEN MINH HUNG.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8J3R7.Ung ho MS2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358301190972.20251224.143220.19037052004014.VND-TGTT-LY BOI THUYEN.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8JFUL.Ung ho MS 2025.348 FT25358976502351.20251224.143210.19035093732013.VND-TGTT-NGO THUY DUONG.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282627235.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3ZNFF8.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.143157.0936136756.PHAM THI TUYET MAI.970432

24/12/2025 100.000 0200970488122414313120253OTm411649.83671.143131.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112002116733.20251224.112002116733-0834401416_Ung ho ms 2025358

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282611478.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000600464 PHAM THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282621268.ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015251605 HOANG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8J4DY.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358512012328.20251224.143104.19038610284017.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUONG.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282609462.ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien.CT tu 0111000263465 TRAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512241430542025l7QQ717503.81240.143054.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien co len nhe

24/12/2025 26.503 5358IBT1kJR8JY8X.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358817891348.20251224.143047.19071523605017.VND-TGTT-HUYNH GIA HAN.970407

24/12/2025 100.000 020097042212241430392025MIXR641219.80592.143040.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097042212241430342025VT0I866775.80409.143035.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8JUWX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358626974558.20251224.143033.19035346024010.VND-TGTT-TRAN TRIEU VY.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8JMSV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358264654011.20251224.143016.19036179265015.VND-TGTT-DO MINH KHANG.970407

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2115PCW.ung ho 2025 348 pham thi cam tien.20251224.142928.03500398301.VU THI NGOC PHUONG.970423

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282597714.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112002030599.20251224.112002030599-0908707059_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 020097042212241429192025DK1O207505.72860.142920.TRAN THI THANH THUY chuyen tien

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282581715.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0201000703770 PHAM THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282580515. Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0021000417573 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ2115DHS.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142816.03741779501.BUI THANH HUYEN.970423

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJR8WKCF.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358189637240.20251224.142806.19050747383012.VND-TGTT-HUYNH PHAN DIEM ANH.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282587541.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 9969598095 LE VU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112001509679.20251224.112001509679-0335892805_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJR8W568.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25358117400085.20251224.142733.19036491773011.VND-TGTT-TRAN BICH PHUONG.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1fW69Q2S9.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.20251224.142732.0919206459.PHAM THUY MY.970431

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR8WUDR.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358739230300.20251224.142714.14023686909010.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282583380.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0611001913105 DANG HOANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282573559.HO THI DIEP chuyen tien:ung ho MS 2025.348 (Phan Thi Cam Tien).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097042212241427072025SLWL938179.62779.142708.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR8WISK.Ung ho ms 2025.348 - pham thi cam tien FT25358672382023.20251224.142702.19031230057013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TAN KHOA.970407

24/12/2025 20.000 5358IBT1fW69QWRM.MS 2025.348.20251224.142653.9021491407964.CAO THI DOAN TRAM.963388

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJR8W246.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358521401087.20251224.142628.19036625098012.NGO PHUONG ANH.970407

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2115KQK.UNG HO MS 2025 348.20251224.142608.00360163506.VUONG THAI QUYEN.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282565060.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0271000290863 VU NGOC BAO DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512241425122025uorB701813.53538.142453.MS 2025.348 Chuc em Tien mau khoe de o ben ba that lau nha

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282553959.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0071000806704 TRAN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282553534.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282553654.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1029377767 VO VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2115UYL.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142459.10001361794.NGUYEN THANH TIEN.970423

24/12/2025 100.000 5358IBT1fW62N63H.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142454.9007041060416.NGUYEN BICH KHUYEN.963388

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282546671.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 9936769621 NGUYEN MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJR8QAVW.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358016409370.20251224.142426.19031516380881.NGUYEN TRINH QUYNH MAI.970407

24/12/2025 500.000 5358VNIBJ2115FBL.Ung ho MS2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142419.601704060484012.THIEU KHANH LINH.970441

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282543429.Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1036904442 CAO NGOC HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282530711.ung ho ms 2025.340 ong nguyen van thao.CT tu 0011003287800 NGUYEN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 02009704051224142332202574X2068294.46382.142313.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282527321.ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 1052477214 HUYNH THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1bJCWU81T.Ung ho MS 2025.348.20251224.142321.0969508020.NGUYEN HONG NHUNG.970448

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282535957.Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0201000703428 HUYNH MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJR8QSCK.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358128900923.20251224.142314.19024843047022.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRA.970407

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21158WJ.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc.20251224.142312.01408266002.KHUONG MINH TRI.970423

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282512617.LE PHAN THANH THANH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0331000454309 LE PHAN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282525742.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 1017921434 NGUYEN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 150.000 020097041612241422562025pHvs299196.44111.142256.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:22:56 pHvs299196

24/12/2025 100.000 020097042212241422482025FBV6171270.41915.142250.2025.348

24/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112001536335.20251224.112001536335-0986850270_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 0200970422122414223920256CDZ568574.41533.142240.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 2.000.000 5358IBT1bJCWUVNJ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142217.145154.NGUYEN BICH PHUONG.970448

24/12/2025 200.000 5358WBVNA2LIFQQL.ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien.20251224.142214.108001212583.NGUYEN THI THU HANG.970412

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRINFAY.PHAM THI THUY DUONG ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358804151467.20251224.142205.19030793002022.VND-TGTT-PHAM THI THUY DUONG.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRINTZ4.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358075966063.20251224.142200.2108190190.NGUYEN THAI NGOC QUYNH.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282519404.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1016147435 NGUYEN NGOC TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ2115ABD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142153.05035365001.TRAN DUY THUAN.970423

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282508899.ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011003287800 NGUYEN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW3ZR1DJ.Ung ho Ms 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142148.19872505.HO THI THUY DIEM.970432

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ2115Q5I.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142147.01408266002.KHUONG MINH TRI.970423

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2115AYY.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142143.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

24/12/2025 100.000 020097048812241421432025W4Vk371952.38078.142143.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112001258201.20251224.112001258201-0358509309_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282515144.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004189976 VU ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIN786.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358275410340.20251224.142115.5215250294.NGUYEN LE BAO TRAM.970407

24/12/2025 100.000 020097042212241421032025UTQ5172120.35299.142104.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 150.000 0200970422122414210320257PMK725910.34518.142104.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 90.000 MBVCB.12282500562.UNG HO MS 2025.348.CT tu 1033518144 NGO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097041512241420352025ShER691081.33142.142012.ung ho ms 2025.348

24/12/2025 200.000 5358MCOBB2M1JBXZ.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142030.04201016965709.LE HUYNH HOANG MY.970426

24/12/2025 200.000 5358IBT1iW3ZXTLQ.ZP253580299797 251224001686311 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142024.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282490219.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0071000624022 TRINH THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1bJCWUCFE.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.141943.0986216022.LE DANG NINH.970448

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282483291.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282487869.MS 2025.348.CT tu 0451000505090 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1hWSQD7BV.IBFT Ung hoMS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141931.422151Nacbd95000000000140703.SACOMBANK.970403

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ211PIKK.Ung ho MS 2025.348.20251224.141927.241199668.VU THI LAN HUONG.970441

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282485849.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 9926910091 CHU THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1aWYRMJJP.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141908.00200000107518.NGUYEN THANH LUAN.970440

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRMWT3.UNG HO MS2025.348( PHAM THI CAM TIEN).20251224.141903.700010544550.HOANG NGOC THAO VAN.970424

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282479718.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0011003287800 NGUYEN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 14.000 5358IBT1kJRIR3YH.ung ho ms 2025.348 FT25358308287094.20251224.141849.3357755279.LE NGUYEN BAO HANG.970407

24/12/2025 100.000 020097048812241418432025V3Tl359506.24325.141820.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 MBVCB.12282477216.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien.CT tu 0371000475449 NGUYEN THANH THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282476435.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0281000583275 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282477032.ung ho MS 2025.348 ( pham thi cam tien).CT tu 0891000659888 CHAU THEM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282462278.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0331000483337 TRAN HUYNH HUY HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 47.658 0200970422122414175320250STV968756.19854.141731.Ung ho MS 2025.348

24/12/2025 100.000 020097048812241417402025Hnhy355247.17738.141740.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 60.000 020097048812241417342025OeGj355000.17543.141734.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282466292.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1049766659 NGUYEN THI TUYET XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282465517.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1058848408 TRAN VO LE MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIRP6N.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358941506395.20251224.141715.19033482271010.VND-TGTT-TRAN LE TUYET NGAN.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRIRITH.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358708178576.20251224.141657.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407

24/12/2025 100.000 020097042212241416542025TMVZ604933.14475.141656.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 5358IBT1iW3ZX9TN.PHAM THI LE chuyen tien giup chau MS 2025348pham thi Cam Tien.20251224.141643.61020063.PHAM THI LE.970432

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282451612.ung ho ms 2025348 pham thi cam tien.CT tu 0041000325690 LUU THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRIR1N4.Nguyen Bich Nguyet Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358827851892.20251224.141610.19032923675019.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGUYET.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282432794.ung ho MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0031000235134 DO PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097048812241415482025Ubld347503.9578.141529.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRIXNVQ.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien FT25358101668590.20251224.141541.19025307909026.VND-TKTT-TRAN THI VAN ANH.970407

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ211P435.ung ho ms 2025.348.20251224.141539.06255978101.NGUYEN THI NGOC CHUC.970423

24/12/2025 500.000 5358IBT1iW3ZXQB4.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141538.2121051993.NGUYEN THE TAM.970432

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIXFNP.Ung ho MS 2025.348 phan thi cam tien FT25358576795812.20251224.141521.7599889988.TRAN MINH.970407

24/12/2025 200.000 020097041612241415152025wBIx405561.8007.141452.DANG THI HIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:15:15 wBIx405561

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIXTVE.NGO GIA HUY chuyen FT25358670264022.20251224.141510.19038710617013.VND-TGTT-NGO GIA HUY.970407

24/12/2025 100.000 020097048812241415022025pT8S344888.7126.141502.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358IBT1iW3Z33UP.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141454.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRIXZI9.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358678715659.20251224.141453.19036715715010.VND-TGTT-HOANG THI HOA.970407

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000755039.20251224.112000755039-0913209800_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 30.000 5358IBT1kJRIX7WG.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358941494802.20251224.141426.19036320141015.VND-TGTT-VU HIEN VI.970407

24/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000812026.20251224.112000812026-0362831704_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 2.000.000 020097042212241414072025ZV00978444.1833.141407.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 5358IBT1dJK5DJMJ.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141405.970422X6c0235000000000878028.MBBANK IBFT.970422

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282426139.Ung ho MA 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIX5HT.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358188849141.20251224.141401.19032410855666.VND-TGTT-LE NGOC MAI .970407

24/12/2025 150.000 5358IBT1kJRIXY1Z.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358288280200.20251224.141352.19036900822011.VND-TGTT-BUI THU THAO.970407

24/12/2025 1.900.000 5358TPBVJ211P8DV.Giup MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141350.00382406259.TRAN THI THU VAN.970423

24/12/2025 50.000 020097042212241413382025VVBF117636.99697.141320.MS 2025.348

24/12/2025 300.000 0200970415122414133220258LKM671317.244.141309.Ung ho MS 2025.348

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ211PQNG.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141329.069704060100630.BUI THI ANH HONG.970441

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282424083.ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0181003342029 LE HOANG PHUONG VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ211PC8R.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141321.04109338101.NGUYEN DUY HAI.970423

24/12/2025 30.000 5358VNIBJ211P11Q.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141316.032287380.NGUYEN THI THUY QUYNH.970441

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282423381.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282402527.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0011004400064 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1hWSQS3PW.IBFT Ung ho Cam Tien Ms 2025.348.20251224.141257.030077216703.SACOMBANK.970403

24/12/2025 10.000 020097040512241412542025MT6G028949.95934.141254.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Tien

24/12/2025 30.000 020097048812241412432025b090335596.95519.141220.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ211PBFK.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141233.33197004009.CAO THI NGA.970423

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12282411667.ung ho MS 2025.348.CT tu 9981211274 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 60.836 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000363967.20251224.112000363967-0925903793_MS2025348

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRI3X85.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358941485001.20251224.141203.3938768687.TRAN NGUYEN NGOC DIEU.970407

24/12/2025 190.000 0200970416122414115920251c7J511686.92674.141136.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:11:59 1c7J511686

24/12/2025 100.000 020097042212241411572025ATD2293348.92647.141158.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 020097042212241411372025SJFV104920.91144.141115.2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21175LV.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141137.909691649.BUI NGUYEN HANG.970441

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRV5D2.UNG HO MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN ).20251224.141128.0906398457.TRINH TU UYEN.970424

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRI36GA.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358900210580.20251224.141122.9056309533.DAO NU CAM CAT.970407

24/12/2025 500.000 5358TPBVJ211P2DX.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141121.76140601054.NGUYEN TRAN HOAI DIEU VY.970423

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282403326.ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien .CT tu 0111000310816 DANG THI PHUONG KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282395319.MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 0421000489628 TRUONG DUY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRI3ASX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358808716074.20251224.141047.19030391817021.VND-TGTT-TRAN VU YEN NGOC.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRI3V38.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien. Chuc em som khoe FT25358739168910.20251224.140950.19031754201022.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282382432.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0181003658225 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282382215.BUI THU ANH chuyen tien ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 1021005882 BUI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRI3SDI.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358403578250.20251224.140934.19031740456011.VND-TGTT-VU THANH BINH.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282369295.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJRI32H3.Eins Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25358702402867.20251224.140925.9905102014.NGUYEN QUYNH DUNG.970407

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282379213.ung ho ms 2025.348.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097040512241409012025KPEO014958.78922.140838.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097040512241409012025AUED014945.78907.140901.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRI3QAT.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358096702881.20251224.140853.19031478928010.VND-TGTT-TRAN DIEU NGOC.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282366593.ung ho MS 2025.348 chuc em mau khoe.CT tu 0071002272236 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512241408292025TexH658546.76563.140829.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJRIFFFH.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358563920475.20251224.140824.19028298122017.VND-TGTT-HOANG THUY LINH.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282364420.ung ho pham thi cam tien -ms 2025.348.CT tu 0451001541199 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000376965.20251224.112000376965-0769873222_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282361603.ung ho ms 2025.348 (phan thi cam tien).CT tu 0851000007424 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1fW62X919.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.140757.8007041063555.LE HOANG KHANH LINH.963388

24/12/2025 1.500.000 5358IBT1kJRIFEIZ.Eins Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358264571381.20251224.140744.9905102014.NGUYEN QUYNH DUNG.970407

24/12/2025 150.000 5358IBT1iW3ZF7NP.Ung ho MS 2025348 Phan Thi Cam Tien.20251224.140737.175403442.NGUYEN QUY PHUONG.970432

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000213933.20251224.112000213933-0378953294_ung ho ms 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 020097048812241407232025mMw9314131.71769.140724.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 111.000 MBVCB.12282354519.ung ho MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0721000652009 HO VU KHANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282353974.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301000431076 VU THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282337176.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1022049403 TRUONG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282350450.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9395422592 DO THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097042212241406232025YR3X556604.66863.140624.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282349010.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0061001092200 MAI NGUYEN XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIFCKR.Ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358601707490.20251224.140547.19030189755012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH PHUNG.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282345442.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 87.279 MBVCB.12282343486.UNG HO MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1039007635 LAI THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 20.000 0200970405122414050920252TIP001117.61492.140509.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Nguyen Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 0200970488122414050820259S1A305205.62218.140508.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282331251.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 9969491889 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ2117J9J.Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien.20251224.140502.03170038101.NGUYEN NGOC BAO CHAU.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282329565.Ung ho MS2025.348.CT tu 9942891191 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282328628.ung ho MS 2025.348.CT tu 0071000655723 BUI THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282326365.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9372500568 TRINH MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358MCOBB2M182SA.Gui ms 2025.348.20251224.140413.03001010768718.CU KIM CHUNG.970426

24/12/2025 250.000 MBVCB.12282325436.Ung ho MS 2025.348.CT tu 1030626092 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282323651.ung ho MS 2025.348 ( Pham thi cam tien ).CT tu 0371003789384 TRINH NGOC HOAN SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1hWSQ9FLV.IBFT Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.20251224.140346.040093418966.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 020097048812241403412025YZdS299594.55535.140341.VI HONG VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348

24/12/2025 500.000 020097041612241403272025rZUN246914.54313.140304.UNG HO MS 2025.348 PHAN THI CAM TIEN-241225-14:03:26 rZUN246914

24/12/2025 100.000 020097041612241403272025wZRm235168.53820.140304.UNG HO MS 2025.348-241225-14:03:26 wZRm235168

24/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999957726.20251224.111999957726-0944383580_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc

24/12/2025 20.000 MBVCB.12282310005.ung ho MS 2025.348.CT tu 9865353218 PHAN THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRITPF5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358117300732.20251224.140318.19033041260021.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG QUE.970407

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21171WI.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.140315.99912031998.DANG PHUONG THAO.970423

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999529436.20251224.111999529436-0934630232_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 56.666 MBVCB.12282306796.ms 2025.348 ( pham thi cam tien).CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999871735.20251224.111999871735-0944378650_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999738191.20251224.111999738191-0377369183_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 020097042212241402452025S4UV375547.51145.140246.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 020097048812241402452025yn4T296140.50611.140222.MS2025.348 PHAN THI CAM TIEN

24/12/2025 400.000 MBVCB.12282305140.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000362230 TRAN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999804778.20251224.111999804778-0975476364_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 5358IBT1bJCW82MI.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140234.0904653945.VO THI TUYET HONG.970448

24/12/2025 200.000 5358IBT1hWSQ96ZF.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140225.070032827932.SACOMBANK.970403

24/12/2025 50.000 020097042212241402142025ZCXB988660.49049.140215.Ung ho MS 2025.348

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRITC88.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358907028346.20251224.140212.19034197965021.VND-TGTT-TRAN BICH NGOC.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282298860.MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0301000387912 NGUYEN HANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRITQRI.UNG HO MS 2025.345 - ANH CHUNG HONG PHUOC FT25358096684108.20251224.140152.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282290187.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0991000001842 NGUYEN THI TUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 0200970415122414014420256xp5641321.46525.140144.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

24/12/2025 100.000 020097041512241401432025BXXG642305.45530.140143.ung ho ms2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRDZZS.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140142.0933666501.NGUYEN THI QUYNH THU.970440

24/12/2025 200.000 020097048812241401422025G2yl292233.45510.140142.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRIL337.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358675418086.20251224.140127.19034132724019.VND-TGTT-DO MINH DUC.970407

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2116576.Ung ho MS 2025.348.20251224.140120.00002174143.HUYNH THI HOA THUONG.970423

24/12/2025 100.000 020097048812241401032025n4a2289402.42628.140103.UNG HO MS 2025.348

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282294333.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1015107422 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2116PBY.Ung ho MS 2025.348.20251224.140050.04392737001.BUI VIET CUONG.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282283946.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0441000775407 NGUYEN TRAN PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 22.000 020097048812241400482025ZMo3288531.42232.140048.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 020097048812241400412025oCnx288080.41242.140018.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282282465.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1056751521 THAM QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282282275.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0071000895765 PHAM NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282280841.ung ho ms 2025.348.CT tu 0071001184921 HANG UYEN KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999656625.20251224.111999656625-0944383580_MS 2025348

24/12/2025 200.000 020097048812241400092025zpRg286066.38806.140009.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRIL48J.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358580543601.20251224.140008.9111112020.LUONG THI HOAI PHUONG.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3ZTID6.VO DINH NGOC HUYEN transfer Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140005.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432

24/12/2025 100.000 5358IBT1hWSQ9YFL.IBFT Ung ho ms 2025.348.20251224.135956.970403N7ae29b000000000710482.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 020097042212241359552025US3W583521.37722.135956.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ2116INU.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135954.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423

24/12/2025 50.000 020097042212241359432025PWMT827542.36811.135944.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282276323.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0611001952158 VU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282275913.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015107422 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 0200970415122413592720258lvW636197.35828.135927.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282275595.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0721000642968 HUYNH THANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282275559.Ung ho ms 2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0391000318320 TRUONG HUYNH HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRILDB6.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358968814065.20251224.135906.19039538167015.VND-TKTT-PHAM QUYNH THI.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282262783.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0121000789233 TRAN HONG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097048812241358582025XtC9281246.34103.135839.UNG HO MS 2025.348PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIL2E5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358481405177.20251224.135849.19026510796012.VND-TGTT-LAM NGOC MINH QUYEN.970407

24/12/2025 100.000 5358VNIBJ211691L.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135843.190106688.TRAN BAO PHUONG.970441

24/12/2025 300.000 5358WBVNA2LICVE3.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251224.135842.107001162311.HUYNH ANH PHUONG.970412

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ21169RR.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.135834.03561642801.LUONG KHANH AN.970423

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRILJAK.UNG HO MS 2025.348 - PHAM THI CAM TIEN FT25358118761881.20251224.135829.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

24/12/2025 100.000 020097041512241358282025fZiV633609.32215.135809.Ms 2025- Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRILJWW.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358534314250.20251224.135826.19035291990011.VND-TGTT-TRAN NGOC HAI ANH.970407

24/12/2025 100.000 020097042212241357522025JLLN303322.29086.135753.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ2116VHK.Ung ho MS 2025.348.20251224.135748.00917049001.HOANG THI THUY QUYNH.970423

24/12/2025 50.000 MBVCB.12282249147.ung ho MS.2025.348 Pham thi cam tien.CT tu 1014507711 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3ZL3LZ.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251224.135735.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIHZ3A.Ung ho ms 2025.348 FT25358805904037.20251224.135722.19031489743012.VND-TGTT-THIEU THUY HA.970407

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999048686.20251224.111999048686-0967789317_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282246071.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004134721 DOAN LE THU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIHKC4.Ung ho MS 2025.348 FT25358996440412.20251224.135658.19022563803015.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407

24/12/2025 120.000 020097042212241356342025MPS3609959.23362.135634.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 58.000 MBVCB.12282236370.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.348 (em Pham Thi Cam Tien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1hWSQ9J76.IBFT ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien.20251224.135612.068809051998.SACOMBANK.970403

24/12/2025 50.000 5358IBT1hWSQ23PV.IBFT ungho2025.348.20251224.135428.050086086597.SACOMBANK.970403

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIZXMU.Ung ho MS 2025.348 FT25358245402576.20251224.135422.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407

24/12/2025 100.000 SHGD:10002018.DD:251224.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.348

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282210117.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0451000251930 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512241353172025bkpF620553.9293.135258.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 500.000 020097041612241352332025dTaW624399.5469.135210.MS 2025.348PHAM THI CAM TIEN-241225-13:52:33 dTaW624399

24/12/2025 200.000 5358IBT1hWSQ27TM.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.135202.060123061661.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282181238.NGUYEN DUC KHOA chuyen tien uh ms2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ211NPVU.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135103.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJRI6N1N.MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358610076006.20251224.135101.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ211N6PI.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135038.86666686686.DOAN NHAT LINH.970423

24/12/2025 80.000 5358MCOBB2M117GH.MS 2025.046 Do Nam Khanh.20251224.134933.03188017336688.NGUYEN THI NGA.970426

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRI6VGR.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien FT25358579152436.20251224.134832.19037910284012.VND-TGTT-NGUYEN HOAI DUC.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12282137104.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071000725345 NGUYEN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1kJRIEFX6.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358090654278.20251224.134705.19020073830011.VND-TGTT-BUI VIET DUNG.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282129078.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0021001649898 LUU THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097042212241345272025YIE7341324.75581.134528.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 1.000.000 020097048812241345142025KBDO229136.75042.134515.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 10.000 5358IBT1fW62LW9H.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.134427.9017041363001.KHUONG TRUNG HIEU.963388

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282101584.ung ho MS 2025.348.CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282111003.Ung ho MS 2025.348(Pham thi cam tien).CT tu 0191000370309 NGUYEN THI CAM LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282099584.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12282094504.MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 150.000 5358IBT1hWSQCBZI.IBFT Ung ho MS 2025 348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.134127.070137499019.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 MBVCB.12282068952.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1dJKYNU6E.ung ho MS 2025348 chau Pham Thi Cam Tien.20251224.133946.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRSJUW.Ung ho ms 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.133810.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

24/12/2025 100.000 5358VNIBJ211IV3H.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.133803.052704060078359.NGUYEN THAI SON.970441

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIGXUY.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358542456497.20251224.133629.19034456690011.VND-TGTT-TRAN BAO TRAM.970407

24/12/2025 500.000 020097048812241336142025O1JT196090.37074.133614.NGUYEN CONG THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIGCHI.TRAN THI Y NHI chuyen giup do MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358034649045.20251224.133340.3939800211.TRAN THI Y NHI.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281991560.ung ho ma 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1016511247 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 235.156 020097048812241333062025hGWj184370.23480.133306.UH MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3ZEAVJ.Ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien.20251224.133210.134946938.DINH THI THANH HUYEN.970432

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281978592.MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004012305 NGUYEN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 150.000 5358IBT1bJCWMP4G.ung ho MS 1025.348 (pham thi cam tien).20251224.133125.08991185555.LUONG DUC TOAN.970429

24/12/2025 300.000 MBVCB.12281963926.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 10.000 5358IBT1cW49N6VX.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20251224.133009.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415

24/12/2025 100.000 5358IBT1fW626MXN.MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.132939.9021359134564.LE THANH NGAN.963388

24/12/2025 200.000 5358IBT1hWSQ1VUI.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.132927.060120701341.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYR98R8.MS 2025 348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.132818.094704070003175.NGUYEN THI NHUNG.970437

24/12/2025 50.000 5358VNIBJ211DT3U.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien, mong em tai qua nan khoi.20251224.132742.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ211DVRB.ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien).20251224.132740.28067826868.LE THI HAI VAN.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281929541.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ211DUYR.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.20251224.132609.10001935907.VAN THY KIM NGAN.970423

24/12/2025 100.000 020097040512241325452025O746073421.92372.132545.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 020097048812241324592025stFP154934.88484.132459.DO THI GIANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 300.000 020097041612241324242025tt4H080380.87248.132424.UNG HO MS 2025. 348 PHAM THI CAM TIEN-241225-13:24:24 tt4H080380

24/12/2025 100.000 020097048812241324082025Wgik152163.84808.132350.2025.348 EM PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 MBVCB.12281906025.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1036363715 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 30.000 5358IBT1kJRIBCQH.ung ho ms 2025.348 FT25358966998888.20251224.132237.19033089987012.VND-TGTT-LE THI THU HIEN.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1aWYR2XKS.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.132148.005704070024995.LE HOANG ANH THU.970437

24/12/2025 200.000 020097040512241321452025PZWB061897.74985.132145.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2025.329

24/12/2025 200.000 020097041512241321412025xaPJ546583.74833.132141.Ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281870405.ung ho.MS.2025.348.(Pham Thi Cam Tien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097041612241320552025ukLh286707.71575.132055.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-13:20:55 ukLh286707

24/12/2025 300.000 MBVCB.12281867376.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1bJCWV344.ung ho MS 2025348 pham thi Cam Tien.20251224.132004.1231000480008.TRUONG KIM HAU.970425

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281842038.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0511000421703 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097042212241318422025CBFA395213.61844.131843.LE THI CAM DUNG chuyen tien MS.2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 020097048812241318052025lSPa130662.60434.131742.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 2.000.000 020097041612241317432025BzkJ133989.59018.131720.UNG HO MS 2025348PHAM THI CAM TIEN-241225-13:17:43 BzkJ133989

24/12/2025 200.000 020097041612241317202025srSr682868.56563.131657.UNG HO MS 2025.348 EM PHAM THI CAM TIEN-241225-13:17:20 srSr682868

24/12/2025 200.000 0200970422122413170320256L92940516.55885.131703.ung ho MS 2025.348 Pham thi cam Tien

24/12/2025 50.000 020097048812241316472025i2Ui126304.55202.131647.LE BICH HANH UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIYYQL.LE DUC MAI PHUONG chuyen ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358530250820.20251224.131628.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW3ZGLFJ.Ung ho MS 2025348.20251224.131604.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432

24/12/2025 100.000 0200970422122413160220256MWP428997.52315.131603.TRAN THI HIEN ung ho MS 2025348 pham thi cam tien.

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYR2BKL.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.131601.000000209095.PHAM VAN DUNG.970433

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW3ZGH6Y.Ung ho ms 2025348pham thi cam tien.20251224.131553.0336929351.VU VAN HOA.970432

24/12/2025 500.000 020097041612241315472025pY2t183335.49776.131524.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-13:15:47 pY2t183335

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281807325.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 02009704151224131536202505sG533702.50184.131536.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

24/12/2025 200.000 020097041612241315252025qENc190498.48720.131525.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-241225-13:15:25 qENc190498

24/12/2025 55.000 5358IBT1kJRIYWZ2.THIEU XUAN DAI HOI chuyen ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien FT25358203608406.20251224.131502.1688150388.THIEU XUAN DAI HOI.970407

24/12/2025 50.000 MBVCB.12281814385.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1028262833 TRINH THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIPN7B.HOANG TRONG TAN chuyen ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358554528370.20251224.131449.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIPR8A.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358822438065.20251224.131441.19038684726011.VND-TGTT-VO THI MONG THO.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281802974.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1bJCWVGYL.Ung ho MS 2025 348 Pham thi cam tien.20251224.131347.880018226.LE TO UYEN.963311

24/12/2025 100.000 5358IBT1bJCWV4NK. UNH HO MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN).20251224.131251.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111995496930.20251224.111995496930-0342029208_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 020097048812241312312025bZQT110932.36686.131208.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 348 EM PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281778003.MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12281775735.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281762678.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111995069459.20251224.111995069459-0787037202_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 0200970488122413093820252sXr100334.24120.130938.MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1bJCWVURV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.130937.0071100002777008.PHAM BINH TIEN.970448

24/12/2025 20.000 5358IBT1kJRIU4BH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358091605509.20251224.130936.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ2113SJQ.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.130730.04118114901.LUONG NGOC MINH.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281727121.UNG HO MS2025 348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 1086718888 NGUYEN NGOC QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1iW3ZA26I.Ung ho MS 2025348 pham thi cam tien.20251224.130630.66913051999.PHAM NGOC MAI.970432

24/12/2025 300.000 MBVCB.12281716657.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 83.780 MBVCB.12281715316.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0501000054611 TRAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 020097048812241306092025IwhY088177.9440.130546.UNG HO MA SO 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 5358IBT1dJKYZSEW.unghoMS2025348.20251224.130549.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

24/12/2025 100.000 5358SHBAA2LIB3LC.Ung ho MS 2025.348 Pham thi cam tien.20251224.130537.7878999989.MAI THI PHUONG LAN.970443

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRI8SVV.ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien FT25358760702725.20251224.130451.19027898763011.VND-TGTT-DINH THI HUE.970407

24/12/2025 30.000 5358IBT1kJRI81BV.MS2025.348 em Finn ung ho chi Tien FT25358966924007.20251224.130427.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

24/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111994528654.20251224.111994528654-0775067786_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRI8QWC.NGUYEN THI THUY HA chuyen FT25358406912076.20251224.130405.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281676761.ung ho MS 2025348 (Pham thi cam Tien).CT tu 0491000111269 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRIIK49.DO THANH HANG ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN cua it long nhieu chuc em mau khoe FT25358613540765.20251224.130256.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRIIGNF.MS 2025. 348 FT25358614367855.20251224.130246.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

24/12/2025 100.000 020097042212241302442025A9VY200401.93458.130226.Ung ho MS2025.348

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ21131X9.HOANG HAI YEN ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.130234.00180840003.HOANG HAI YEN.970423

24/12/2025 200.000 5358IBT1aWYRC5SL.MS 2025.348.20251224.130052.700018077329.LE TUAN LONG.970424

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRIMX22.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358346360112.20251224.130017.1992198803.LE THI THANH THAO.970407

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12281646226.DO MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011000067582 DO MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1dJKYEGCI.Ung ho MS 2025348 phan thi cam tien.20251224.125914.970422Sc62bc3000000000d53815.MBBANK IBFT.970422

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281644877.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301002941869 TRAN THI HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1hWSQQ2DV.IBFT Ms2025.348 phamthicamtien.20251224.125852.020092837182.SACOMBANK.970403

24/12/2025 50.000 020097042212241258332025ZGBE190402.74976.125811.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 1.000.000 5358IBT1iW3ZB61V.Ung ho MS 2025 348.20251224.125810.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432

24/12/2025 100.000 020097042212241257512025XLAL736562.71681.125752.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 MBVCB.12281626970.UNG HO MS.2025.348.CT tu 0271000791772 PHAM LE THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYRCDSW.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.125733.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

24/12/2025 200.000 MBVCB.12281625953.CHU THI THU ung ho MS 2025.348(Pham thi Cam Tien).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRIMJAQ.Ung ho MS 2025.346 FT25358864846373.20251224.125718.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1hW9NNN79.IBFT MS 2025.348 - pham thi cam tien.20251224.125719.070081840146.SACOMBANK.970403

24/12/2025 50.000 0200970405122412571720250NMP090691.68627.125717.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 020097041512241256572025YPuA489866.67603.125634.MS 2025.348

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRIVA4J.Ung ho ms 2025 348 phan thi cam tien FT25358243710358.20251224.125535.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

24/12/2025 200.000 020097041612241255172025CaZI555221.61021.125518.MS2025-348 CHAU PHAM THI CAM TIEN DONGNAI-241225-12:55:17 CaZI555221

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281593837.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0281000701634 LUONG TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281589539.TRAN QUANG TRUONG chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0121000372694 TRAN QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512241254382025Um0g483796.56852.125438.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 020097042212241254312025ZUOZ854639.56605.125432.MS 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 100.000 020097041612241254162025PyqO689562.56029.125416.HOANG THI THANH HUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO EM CAM TIEN-241225-12:54:15 PyqO689562

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRIV166.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358685662885.20251224.125358.14023644455011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407

24/12/2025 100.000 5358MCOBB2MB5P3S.Ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.125226.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRID7Q7.Ung ho MS 2025.348 FT25358290288172.20251224.125216.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281564606.UNG HO MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0271000955367 NGO THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111993634667.20251224.111993634667-0911788628_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1hW9NNUIM.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.125130.040029507718.SACOMBANK.970403

24/12/2025 200.000 020097041612241251152025ylMa877278.41929.125115.MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN-241225-12:51:15 ylMa877278

24/12/2025 500.000 020097042212241251022025LC67756119.41389.125103.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRIS3ZR.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358208532395.20251224.124950.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281525800.MS 2025.348( pham thi cam tien).CT tu 0071000906234 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 21.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111993025696.20251224.111993025696-0345263657_Ung Ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 0200970415122412473520254Uzr467272.24848.124735.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

24/12/2025 300.000 020097042212241247332025F4BW908986.24764.124734.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 90.000 MBVCB.12281502381.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0011003701830 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRISCDD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358168763002.20251224.124711.19031630248888.VND-TGTT-TA THI THU TRANG.970407

24/12/2025 30.000 MBVCB.12281500505.2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097040512241246282025IAEJ058132.19752.124628.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU OANH chuyen tien

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ211S4PW.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.124615.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441

24/12/2025 100.000 5358TPBVJ211SE5A.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251224.124612.04397668201.NGUYEN MINH HANG.970423

24/12/2025 100.000 020097048812241246052025xyrY012728.18604.124606.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 200.000 MBVCB.12281491026.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0611001951837 NGUYEN THI TRAM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281489751.ung ho ms 2025 348 Pham Thi Cam Tien con ong Pham Hoang Son Dong nai.CT tu 1045946346 NGUYEN TRUONG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281493552.uh ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12281486335.Ung ho MS 2025.34 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0491000032278 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12281472550.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 115.000 MBVCB.12281469494.ung ho MS 2025.348.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512241243092025QUVf457256.5009.124309.ung ho ms 2025.348 ( Pham ThI Cam Tien )

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRI2ZL4.MS2025.348 pham thi cam tien FT25358805990026.20251224.124239.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRI2ZJV.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358584253621.20251224.124236.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12281455125.CHAU KIEN HUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2025.348 PHAM T CAM TIEN.CT tu 0071002757512 CHAU KIEN HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRI2ATZ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358401477006.20251224.124206.19033414257018.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407

24/12/2025 50.000 5358TPBVJ211SL56.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.124122.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

24/12/2025 200.000 020097041612241241202025fN2S088374.95789.124120.UBG HO MS 2025.338 PHAM THI CAM TIEN-241225-12:41:20 fN2S088374

24/12/2025 500.000 020097042212241241162025LK56184230.94685.124116.ung ho MS 2025.348 PTCam Tien

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRI2V32.Ms 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358154003599.20251224.124109.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281395503.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRI1GPB.NGUYEN THI GIANG chuyen ung ho be pham thi cam tien ms 2025 348 FT25358205160778.20251224.123546.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281322715.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.342 ( a to dinh thu).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097048812241230562025lvlu948989.43299.123033.UNG HO MS 2025.346

24/12/2025 500.000 020097041512241228002025xWgn415295.28017.122800.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281244032.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.347( ba nguyen thi hoai nam).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 0200970405122412205420254NXT069805.88372.122054.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.346

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRM3G3F.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358908709051.20251224.121520.19036768755014.VND-TGTT-LUU THIEN BAO.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12281035122.ung ho MS2025.348(pham thi cam tien).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12280987271.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12280849206.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 18.000 MBVCB.12280818061.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.347 (gd ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 400.000 020097048812241149372025EFaa736312.99843.114937.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRMBS8S.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358330152094.20251224.113830.7914288668.LE NGOC GIANG.970407

24/12/2025 100.000 020097048812241137012025cVzw664613.20935.113701.UNG HO MS 2025 348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358IBT1bJCWCUYJ.UNG HO MS2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.113557.0913609690.LE THUY DUNG.970448

24/12/2025 100.000 MBVCB.12280517712.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0511000485500 VAN TAM DI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRMP9QV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358830744091.20251224.113009.10520015221013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHIET.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12280393905.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097042212241126492025Z5DF108148.56833.112649.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 300.000 MBVCB.12280372118.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho Ms 2025.348( pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12280342511.NGUYEN VAN PHU chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham thi cam Tien ).CT tu 2666666668 NGUYEN VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRMII6I.Ung ho MS 2025.075 FT25358509132430.20251224.112220.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12280231155.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011004449746 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12280196054.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1hW9NGXSA.IBFT NGUYEN THI MY KHANG chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.111155.040007132990.SACOMBANK.970403

24/12/2025 100.000 020097042212241110092025N4TI749728.58147.111010.Ung hoi MS 2025.348

24/12/2025 250.000 IBVCB.12280157598.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12280141709.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011002391943 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12280120231.ung ho MS 2025.348.CT tu 0251002744165 NGUYEN MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12279991697.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 9387599459 VU QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12279941282.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097048812241047282025RZTP399561.27498.104705.UNG HO MS 2025.348 PT CAM TIEN

24/12/2025 500.000 0200970422122410445020257YX8937659.12664.104451.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Thuy Tien.

24/12/2025 200.000 020097048812241043072025ywRd377879.3604.104307.UNG HO MS 2025340 ONG NGUYEN VAN THAO

24/12/2025 100.000 020097048812241040492025hd0d366960.90871.104049.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 10.000 5358IBT1cW499TDS.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.104015.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

24/12/2025 50.000 020097040512241037002025VJ6R091737.70717.103700.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 pham thi Cam Tien

24/12/2025 2.000.000 020097041612241024452025mHO8799155.5256.102422.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-10:24:45 mHO8799155

24/12/2025 100.000 5358SHBAA2LDI5WL.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.102439.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443

24/12/2025 100.000 020097040512241017522025YJUU004492.68825.101752.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

24/12/2025 5.000.000 5358IBT1kJRVEJVF.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25358058239984.20251224.101742.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407

24/12/2025 200.000 MBVCB.12279476375.NGUYEN KIM CUONG ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12279467385.VO THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRVKGQR.Ung ho MS 2025 348, em Cam Tien FT25358120441999.20251224.101616.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407

24/12/2025 300.000 MBVCB.12279411396.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9984934486 TRAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRV7WTM.Ung ho MS 2025.329 em sung a dinh FT25358103503975.20251224.101139.19034360506013.VND-TGTT-LE TRUNG LINH.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12279400032.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0041000641376 NGUYEN LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1iW36BQJN.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251224.101051.0908517975.LE HOANG BAO TRAN.970432

24/12/2025 300.000 020097048812241006112025Obts201003.8716.100548.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRVB3HR.Ung ho MS 2025.348 Pham thi Cam Tien FT25358091008071.20251224.100217.19133933644023.VND-TGTT-PHUNG THI HIEN.970407

24/12/2025 500.000 MBVCB.12279259675.Ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 7342993357 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 020097040512240957292025QR1X011333.63594.095729.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12279084125.ung ho MS 2025.348.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12279078079.PHAM THI HANH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0121000847645 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 MBVCB.12279071148.ung ho MS 2025.347.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358TPBVJ211Y6ZX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.094441.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423

24/12/2025 100.000 MBVCB.12278938133.Ubg Ho MS 2025.348.CT tu 0041000838961 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12278921517.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097048812240926052025AMIX014352.18435.092606.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 100.000 MBVCB.12278782027.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1024867745 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1aWYXG7T5.ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.092117.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRVCAHZ.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358602367605.20251224.092104.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

24/12/2025 50.000 020097042212240920522025EZDV498646.95954.092052.ung ho MS 2025.348 em Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 020097048812240920292025a8XC985712.95256.092011.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

24/12/2025 200.000 020097048812240916422025nNQ8966700.80209.091642.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 300.000 5358SHBAA2LD9EL2.Ung ho MS 2025.348 pham Thi Cam Tien.20251224.091635.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443

24/12/2025 200.000 5358IBT1fW6CCC93.Ung ho 2025.348 pham thi cam tien.20251224.091631.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406

24/12/2025 20.000 020097042212240915302025SD8O519686.75630.091508.gui ms 2025 348

24/12/2025 300.000 MBVCB.12278684120.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0601000011833 CAO TRONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12278675230.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 020097048812240911102025Qiik938566.58835.091052.NGUYEN THI NGOC ANH UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 100.000 MBVCB.12278656210.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0491000138399 NGUYEN VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 10.000.000 020097048812240909232025Fo5x929444.52436.090923.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.348

24/12/2025 300.000 MBVCB.12278616637.Le Hong Anh 104 106 E6BK BM HN ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0611001939786 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12278615460.Ung ho MS 2025.347 - ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 020097048812240906002025PhoY912230.39682.090600.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH

24/12/2025 500.000 020097048812240903002025GCME896643.27901.090300.UNG HO MS 2025.329

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRDRKDT.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25358820061586.20251224.090206.19033715391011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRDRAQN.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358081055070.20251224.090149.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRDR4D5.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25358713919957.20251224.090145.19028482823011.VND-TGTT-TRAN KIM NGAN.970407

24/12/2025 500.000 0200970405122408581820254DG5054121.11289.085818.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 50.000 751005.241225.085123.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh-241225-08:51:23 5358ASCBJ21B7F4L

24/12/2025 300.000 020097042212240851212025PRGA672869.87839.085059.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12278425262.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0541000200206 TRAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1kJRDFW46.DANG THUY MEN chuyen ms2025348 pham thi cam tien FT25358020506634.20251224.085018.1504198179.DANG THUY MEN.970407

24/12/2025 100.000 5358IBT1iW36J1GL.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.085014.0984041991.DAO DUC VINH.970432

24/12/2025 1.000.000 0200970422122408495020250W2I757255.82729.084952.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12278395196.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 0541000200206 TRAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097041512240846132025rouX610752.70473.084613.Giup Do MS 2025;344 Trieu thach Duong

24/12/2025 100.000 MBVCB.12278343138.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0541000200206 TRAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRDL5CB.NGUYEN VAN ANH KIET chuyen uh ms 2025.348 my tien. FT25358803885903.20251224.084501.19037086920011.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH KIET.970407

24/12/2025 200.000 0200970415122408433020256nnm603906.59993.084307.Giup Do MS 2025;346 Do nam Khanh

24/12/2025 200.000 5358IBT1kJRDH7KW.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358184906022.20251224.084214.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407

24/12/2025 1.000.000 020097041512240837492025UJhK590062.42251.083749.UH MS 2025.348 Cam Tien

24/12/2025 200.000 MBVCB.12278241332.MS 2025.348 Pham Thi cam Tien.CT tu 0011000435948 DUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 722107.241225.083349.UNG HO MS 2025 348 PHAM THI CAM TIEN-241225-08:33:49 5358ASCBJ21BNE8F

24/12/2025 300.000 MBVCB.12278204015.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 020097042212240830082025GWEB747427.18198.083009.DO GIA HIEP Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 020097048812240826002025C0X4714653.4114.082542.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 50.000 MBVCB.12278049008.ung ho MS 2025.348 (Pham thi cam Tien.CT tu 0331000413238 MAI XUAN THAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 691488.241225.081344.MS 2025.348 - A.HIEU GIUP BE PHAM THI CAM TIEN-241225-08:13:44 5358ASCBJ21BDJBE

24/12/2025 3.000.000 5358IBT1kJRDB8C7.BUI THI KIM DUNG ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358122105865.20251224.081012.9192686888.BUI THI KIM DUNG .970407

24/12/2025 200.000 020097042212240809412025MASM131321.52862.080942.QUAN THI XUAN VI chuyen tien ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 300.000 MBVCB.12277935603.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21BDQ7D.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251224.080732.688923.LE THI BACH YEN.970441

24/12/2025 5.000.000 5358TPBVJ21BH7FJ.CSPM, CSTV giup cho gia dinh Nguyen Thi Hoai Nam ms2025.347.20251224.080501.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

24/12/2025 200.000 02009704881224080406202567yg608017.36817.080406.NGUYEN VAN QUANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348

24/12/2025 200.000 020097040512240804042025FEL5032671.36777.080404.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.348-em Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 100.000 MBVCB.12277793359.2025.348( be Cam Tien).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 400.000 020097041512240754042025ezLk480648.7945.075404.ms 2025.348

24/12/2025 2.000.000 MBVCB.12277754688.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0181003591758 LE THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 MBVCB.12277753584.Ung ho MS 2025.348(Phan Thi Cam Tien).CT tu 1989084151 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRDIUZH.NGUYEN THI HONG THUY ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358027352395.20251224.074755.10420783982010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THUY.970407

24/12/2025 100.000 MBVCB.12277697488.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12277652574.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.346 (e Do Nam Khanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 5358IBT1aWYXPQ88.Ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.074156.1087040114261.PHAM HUONG LAN.970430

24/12/2025 100.000 MBVCB.12277626346.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 20.000 5358IBT1kJRDV9HQ.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25358706037082.20251224.073906.19031664507017.VND-TGTT-PHAM XUAN HOA.970407

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRDDMD3.Ung ho MS 2025.348 . Pham Thi Cam Tien FT25358167705404.20251224.073523.19035538750017.VND-NGUYEN XUAN TRUNG.970407

24/12/2025 1.000.000 MBVCB.12277568417.ung ho MS 2025.348 ( pham thi cam tien ).CT tu 9908498338 TRUONG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 0200970488122407305720254dIf451749.43564.073057.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 100.000 020097040512240729432025KMQ0001687.39719.072944.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms1025-348 pham thi cam tien

24/12/2025 300.000 5358IBT1iW3EKLE2.ZP253580071855 251224000460026 Ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.072837.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111959812189.20251224.111959812189-0916899776_MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 200.000 02009704881224072149202524Qh409195.19003.072126.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

24/12/2025 300.000 5358IBT1kJRDCJWF.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358584078850.20251224.071631.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407

24/12/2025 500.000 020097042212240711252025L7GO418210.91357.071126.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

24/12/2025 500.000 5358IBT1iW3EGMNN.Ms 2025-348 uh Pham Thi Cam Tien.20251224.070848.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/12/2025 100.000 IBVCB.12277282182.Chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/12/2025 200.000 5358VNIBJ21BVPTH.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.065749.166677789.TRAN DINH VIET HA.970441

24/12/2025 200.000 MBVCB.12277180694.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0441000807099 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 1.000.000 020097048812240652142025FQxT283505.44781.065214.NGUYEN THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG

24/12/2025 100.000 MBVCB.12277140296.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 MBVCB.12277081583.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 020097048812240635552025frAf229896.13776.063555.UNG HO MS 2025.341 MOT CHUT TAM LONG NHO, CAU NGUYEN EM TONG VAN KHANH NHANH KHOE LAI

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRS3K6F.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358601819801.20251224.062818.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

24/12/2025 100.000 0200970422122406250320256IKU468067.96154.062446.ung ho MS 2025.346

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276909672.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 200.000 020097041512240604572025gU3i284850.73342.060457.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2025. 347 ( ba Nguyen Thi Hoai Nam)

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRSLNXI.Ung ho MS 2025.346 FT25358000753867.20251224.054328.19034523534011.VND-TGTT-DANG XUAN LOC.970407

24/12/2025 50.000 020097048812240539572025TW8y146614.55240.053957.VU THI HUYEN TRANG CHUYEN TIENUNGHO MS 2025.346

24/12/2025 10.000 5358IBT1fW61LF9U.GiacHienVy ung ho MS2025.346(em Do Nam Khanh).20251224.053749.19021983.DO THI OANH.970431

24/12/2025 200.000 MBVCB.12276829451.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0061001003622 DONG MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 30.000 5358IBT1iW3EP96B.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251224.051120.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

24/12/2025 300.000 MBVCB.12276797523.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 20.000 0200970488122404464120256NZz120860.30506.044641.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276712897.MS2025 341 em Tong Van Khanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276712573.MS2015 344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276716770.MS2025 343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276712058.MS2025 342 anh To Dinh Thu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276716076.MS2025 335 be Nguyen Thi Anh Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276711498.MS2015 333 em Ly Van Dong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276715296.MS2025 345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276714810.MS2025 344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276714479.MS2025 343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276714073.MS2025 341 em Tong Van Khanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276713562.MS2025 347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276703085.MS2025 346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 100.000 MBVCB.12276702577.MS2025 345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12276686296.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12276684623.Ung ho MS 2025.335 (be Nguyen Thi Anh Duong).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 300.000 MBVCB.12276673856.Ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 50.000 5358IBT1kJRSEK4K.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25358232444780.20251224.023503.9921006828.BUI KHANH VAN.970407

24/12/2025 100.000 020097040512240227272025V5JH022014.83639.022727.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.277 anh Tran Manh Nam

24/12/2025 300.000 511682.241225.020718.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-241225-02:07:18 5358ASCBJ21BWT2R

24/12/2025 10.000 MBVCB.12276564894.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/12/2025 500.000 5358IBT1kJRS4NIB.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25358073120045.20251224.004539.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407

24/12/2025 50.000 020097042212240009342025IWKI985610.91687.000935.ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

25/12/2025 THU PHI QLTK TO CHUC-VND

25/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171327591.20251226.112171327591-0965205296_DANG NGUYEN TO NHI chuyen tien Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 5360IBT1kJRHFXKF.TRINH QUANG THAI chuyen FT25360800720468.20251226.000154.282289999999.TRINH QUANG THAI.970407

25/12/2025 100.000 020097040512252357472025S7ID053918.94549.235747.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 150.000 5359IBT1kJRHF82N.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25360660642086.20251225.235521.19030583191027.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407

25/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171269973.20251225.112171269973-0906929640_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112170827600.20251225.112170827600-0837727674_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJRHHN3V.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25360668288894.20251225.233103.19032246807019.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJRHZE8G.Ung ho MS 2025.348 FT25360987771135.20251225.231934.339888868.TRAN TIEN DAT.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJRH68DS.MS 2025343 anh Tran Van Minh FT25360051620284.20251225.230852.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407

25/12/2025 10.000 MBVCB.12303047690.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 300.000 020097048812252238222025mNQV931670.66875.223822.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 200.000 0200970405122522380120259MLK098015.66380.223801.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJRHYUAC.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25360851570487.20251225.221419.19031665358015.VND-TGTT-NGUYEN THI TU CHI.970407

25/12/2025 10.000 020097048812252210042025mWK4851031.94081.221004.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 20.000 MBVCB.12302591126.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 MBVCB.12302546314.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1022098936 NGUYEN LU MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 300.000 020097048812252139022025RI2S739311.88793.213902.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC

25/12/2025 500.000 0200970422122521350220259EYI620824.72839.213439.PHAN THI NGOC QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 020097040512252129022025YDSK070082.49416.212902.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 345 anh Chung Hong Phuoc

25/12/2025 100.000 020097040512252124572025RCCZ059079.31573.212433.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025 348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 5359IBT1hWS2ISDI.IBFT ung ho MS 2025.348 em Pham Thi Cam Tien.20251225.210554.070117702136.SACOMBANK.970403

25/12/2025 15.000 MBVCB.12301675618.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 020097048812252028202025q4yH427976.55332.202820.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 105.000 020097041612252026292025nzzV366152.44760.202605.GIUP DO UNG HO MS 2025.335 BE NGUYEN THI ANH DUONG-251225-20:26:29 nzzV366152

25/12/2025 1.000.000 5359IBT1kJRZ5F1U.MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25359409273705.20251225.201648.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407

25/12/2025 200.000 020097048812252012492025SW8G357477.67338.201226.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 100.000 020097048812252011242025OBHn350804.59351.201124.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 100.000 020097048812252005492025gNGt325527.29204.200531.UNG HO MS 2025342 ANH TO DINH THU

25/12/2025 50.000 MBVCB.12301116800.ung ho MS 2025348 pham thi cam tien.CT tu 0451000433445 PHAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJRZI4L3.2025.348 FT25359845036328.20251225.200042.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407

25/12/2025 50.000 020097042212251957202025C0GF829907.81151.195721.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

25/12/2025 15.000 MBVCB.12300999229.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 020097048812251908232025xHw0050125.95546.190823.UNG HO MS 2005.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 500.000 5359MCOBB2MJN3KU.Ung ho Ms 2025.348( pham thi cam tien).20251225.185026.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

25/12/2025 500.000 5359MCOBB2MJNRVK.Ung ho ms 2025.347( ba nguyen thi Hoai nam).20251225.184927.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

25/12/2025 300.000 020097041512251841472025c2sA292112.30490.184128.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)

25/12/2025 28.000 MBVCB.12299322481.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 500.000 MBVCB.12298947985.ms 2025.348 ung ho Pham Thi Cam Tien .CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 020097042212251741432025H8CS642061.44546.174125.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 5359IBT1iW3RNBMW.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251225.173100.0984041991.DAO DUC VINH.970432

25/12/2025 99.999 020097040512251724182025L94M007163.19872.172418.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.303 phan huy hung

25/12/2025 10.000 0200970488122517065720253y2d350663.1670.170657.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 0200970488122517062320252ypN346302.96914.170623.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251705522025MNWJ342564.95119.170552.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251705132025pBtr338184.88946.170513.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251704382025h04I333613.85881.170438.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 100.000 MBVCB.12298124749.ung ho ms 2025.348.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 IB_244947071_1766655921966205690119_null_20251225_ko

25/12/2025 50.000 MBVCB.12297481456.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 50.000 MBVCB.12297451632.ung ho MS 2025.348.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.008 5359VNIBJ21FKCY3.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251225.161616.601704060653135.TRAN THI THANH VY.970441

25/12/2025 300.000 020097044912251613582025sza5918233.57177.161358.MS 2025.258, ma GD 100000060050364

25/12/2025 50.000 5359IBT1hWSC1LG5.IBFT ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251225.160158.060246309331.SACOMBANK.970403

25/12/2025 200.000 0200970488122516002920259AUe906313.74101.160029.UH MS 2025 348 CAM TIEN

25/12/2025 300.000 020097048812251556432025v1ty883965.50974.155643.UNG HO MS 2025.438 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 30.000 MBVCB.12297085746.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 IB_244937909_1766652137517205687816_null_20251225_Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 68.000 020097042212251548262025IFM2378783.3079.154827.UH MS 2015.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

25/12/2025 CHUYEN TIEN TU TK VCB 148 SANG TK337

25/12/2025 200.000 MBVCB.12296965623.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0071000970750 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 020097042212251539482025I5GO785880.52675.153925.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJRKUK8M.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25359657094838.20251225.153742.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407

25/12/2025 68.000 020097042212251534352025N1GD960733.22559.153436.UH MS 2015.346 Nguyen Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJRKIA2K.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25359162140695.20251225.153132.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407

25/12/2025 CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT28HCM)

25/12/2025 500.000 5359IBT1kJRKWEPZ.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25359403597471.20251225.150125.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

25/12/2025 10.000 0200970488122515001320257hFt572403.32162.145954.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.282 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251459232025mwbR568484.28234.145923.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.264 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251458522025sGxz565972.23968.145828.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.250 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 0200970488122514581820254rVd563224.22221.145818.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.227 NAMMO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251457422025X1kR560194.18633.145724.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.225 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251457032025j8R5557266.16130.145704.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.209 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251456232025LZ1w553788.12608.145624.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.212 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251455492025OwtL551196.8956.145549.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.203 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 10.000 020097048812251455172025vufs548309.7153.145518.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.207 NAM MO A DI DA PHAT

25/12/2025 100.000 IBVCB.12296275069.Chuyen tien ung ho Nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/12/2025 39.000 MBVCB.12296121143.Ung ho ms 2025. 348.CT tu 1027359738 HUYNH NGOC DIEM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 020097042212251421302025GZWM860451.40397.142131.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026

25/12/2025 1.000.000 5359IBT1iW3XZ23I.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251225.140548.877776789.ONG MINH TRIET.970432

25/12/2025 200.000 5359TPBVJ21FA9FW.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251225.140135.03483024501.GIANG CHI THANH.970423

25/12/2025 50.000 5359IBT1kJR7VL9W.Ung ho MS 2025.348 FT25359670051620.20251225.133203.19036124947028.NGUYEN THI THANH HANG.970407

25/12/2025 200.000 0200970416122513132720253J38380766.41321.131242.UNG HO MS 2025.344-251225-13:13:27 3J38380766

25/12/2025 100.000 MBVCB.12295177097.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 020097040512251306372025I4Q8096248.12220.130637.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.347 Ba Nguyen Thi Hoai Nam

25/12/2025 120.000 MBVCB.12295110044.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJR7W7II.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25359089921305.20251225.130156.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407

25/12/2025 200.000 0200970422122512534720254FMB755446.55685.125348.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 MBVCB.12294996086.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0271000931631 TRAN BA DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 5359YOLOA2LNDILI.ung ho MS2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251225.123955.0776973099.DINH NGUYEN DONG NGHI .546034

25/12/2025 300.000 MBVCB.12294823600.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 347.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 1.000.000 MBVCB.12294776305.ung ho MS: 2025. 346 ( em do nam khanh).CT tu 0371000430893 CAO NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 020097048812251224282025QTAs993040.10980.122428.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 100.000 MBVCB.12294603364.MS 2025.347( Ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJRGSPJ5.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25359040360138.20251225.113656.19032676435018.VND-TGTT-DAO ANH DUNG.970407

25/12/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2004045660076740608.20251225.Scan QR Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh 2004045660076740608

25/12/2025 1.000.000 020097041612251118492025gjtz573342.22890.111849.UH PHAM THI CAM TIEN MS 2025 348-251225-11:18:49 gjtz573342

25/12/2025 400.000 020097041612251113012025NxVq458410.90277.111302.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-251225-11:13:01 NxVq458410

25/12/2025 500.000 5359IBT1kJRAT6C1.UH MS 2025.348 phan thi cam tien FT25359482598068.20251225.110026.1967855555.HOANG KHANH HONG.970407

25/12/2025 500.000 MBVCB.12293435308.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 9431456789 DO DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112091717798.20251225.112091717798-0909079800_Ung ho ms 2025348 pham thi cam tien

25/12/2025 20.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112091128430.20251225.112091128430-0972902638_Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam

25/12/2025 200.000 5359WBVNA2LNXYYK.Ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251225.102442.268000048544.HOANG NAM.970412

25/12/2025 50.000 5359IBT1bJCJETA1.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251225.102437.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/12/2025 200.000 MBVCB.12293017832.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1013597366 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 50.000 5359IBT1bJCJEZP9.LE MINH CHAU ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251225.102251.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/12/2025 50.000 5359IBT1bJCJEKBN.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251225.102123.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/12/2025 500.000 020097048812251019122025e2ty394421.383.101849.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026

25/12/2025 50.000 5359IBT1bJCJE5FY.LE THE LAM ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251225.101826.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

25/12/2025 160.000 020097042212251015552025JYJ9970109.84909.101537.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026

25/12/2025 500.000 MBVCB.12292891658.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0251002706460 MA THI NGUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 500.000 5359IBT1aW5QU75N.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).20251225.101334.700007438936.NGO THUY HA MY.970424

25/12/2025 20.000 020097042212251003152025N5NE127442.21425.100316.gui ung ho tet nguoi ngheo 2026

25/12/2025 200.000 020097041612251000472025qJ2W912394.8924.100023.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh-251225-10:00:46 qJ2W912394

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJRAS6AB.NGUYEN NGOC PHUONG DUNG chuyen Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359832398410.20251225.095633.19029413507013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG DUNG.970407

25/12/2025 500.000 5359IBT1dJKELNTC.MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251225.095339.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422

25/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112088022864.20251225.112088022864-0914483458_MS 2025348

25/12/2025 300.000 5359IBT1kJRA9GPP.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359048500472.20251225.095300.19036445257015.VND-TGTT-HO BAO MINH.970407

25/12/2025 100.000 5359TPBVJ218FQTV.Tnn ho tro ms 2025.346 do nam khanh.20251225.093836.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

25/12/2025 200.000 MBVCB.12292416399.ung ho MS 2025.340( ong Nguyen Van Thao).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 MBVCB.12292393246.ung ho MS 2025.336( ba Lo Thi Hoan).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 500.000 020097041512250927462025zxCR256666.59638.092728.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)

25/12/2025 500.000 5359TPBVJ218C4J8.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251225.092221.00077580001.VU THI PHUONG LIEN.970423

25/12/2025 500.000 MBVCB.12292208356.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 7798492981 HO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 300.000 MBVCB.12292166138.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011004133073 NGUYEN MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 020097041512250907462025GX9Q202225.83891.090746.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 020097048812250907382025CxER096230.83598.090738.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 100.000 MBVCB.12292078429.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0071001103255 LE KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 100.000 MBVCB.12292060276.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071001103255 LE KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 50.000 5359MCOBB2M8JVEE.Ung ho MS 2025. 344 (anh Trieu Thach Duong).20251225.090440.03101010965538.HOANG VIET.970426

25/12/2025 300.000 5359MCOBB2M8JVSY.ung ho MS2025.348.20251225.090419.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJR4ZQGG.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25359560677499.20251225.090242.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJR46UJ9.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25359750185343.20251225.090033.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJR4EF1D.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359034861694.20251225.085845.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJR473F1.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25359226941761.20251225.085205.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJR47575.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong FT25359137064994.20251225.085039.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 150.000 5359IBT1kJR47M6H.MS 2025343 anh Tran Van Minh FT25359089016437.20251225.085003.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJR472CR.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu FT25359487810991.20251225.084929.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJR4GFS3.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25359452859673.20251225.084829.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJR4G67L.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao FT25359103190963.20251225.084801.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJR4G2UF.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25359628277196.20251225.084603.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJR4AN2D.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi FT25359738844987.20251225.084526.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJR4Y6MD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359864925340.20251225.083024.19032683542016.VND-TGTT-NGUYEN THU VAN.970407

25/12/2025 300.000 5359IBT1kJR4Y9D6.Ung Ho MS 2025.347 FT25359473572938.20251225.082830.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407

25/12/2025 10.000 MBVCB.12291512189.2025.348(Pham.thi cam tien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 10.000 MBVCB.12291504317.2025.346 ( do nam Khanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 10.000 MBVCB.12291494620.2025.345( Chung Hong Phuoc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 50.000 MBVCB.12291469331.ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 1.000.000 MBVCB.12291334146.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 200.000 020097041612250746112025Yzjj543197.13937.074611.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-251225-07:46:11 Yzjj543197

25/12/2025 1.000.000 5359IBT1kJR4WH9B.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25359130525040.20251225.073606.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407

25/12/2025 100.000 020097048812250733192025mPc4658348.78127.073319.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

25/12/2025 300.000 020097042212250721002025YG64556379.44586.072101.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

25/12/2025 1.000.000 020097040512250714122025LVXF083543.25939.071412.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

25/12/2025 100.000 020097040512250711002025P6ZV072791.18219.071100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

25/12/2025 100.000 020097048812250658562025AYo6514856.90399.065833.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

25/12/2025 300.000 5359IBT1kJRBLSR2.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359121905499.20251225.064936.19038342245011.VND-TGTT-NGUYEN DO XUAN QUYNH.970407

25/12/2025 7.000.000 5359IBT1hWSJ82HU.IBFT DO THI KIM CHI chuyen tien Ung ho MS 2025348 Pham thi Cam Tien.20251225.064908.060221948222.SACOMBANK.970403

25/12/2025 300.000 MBVCB.12290648470.LE THI BICH HANG ung ho ma so 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011000372361 LE THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 50.000 020097048812250644032025T0RP465227.59245.064403.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG

25/12/2025 200.000 MBVCB.12290500923.UNG HO MS 2025.348 - PHAM THI CAM TIEN.CT tu 0441000667999 LAM THUY THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 50.000 020097042212250606492025AI8K723037.10691.060650.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 50.000 020097042212250605562025OL7T835182.9945.060557.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc

25/12/2025 200.000 5359IBT1kJRBKLQM.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359791580312.20251225.055519.19026877894029.VND-TGTT-NGO THUY MINH NGOC.970407

25/12/2025 200.000 5359IBT1iW3FUV5I.NGUYEN VAN TRANG ung ho MS 2025348.20251225.052131.89827035.NGUYEN VAN TRANG.970432

25/12/2025 200.000 020097041612250413562025K9ko379057.63791.041333.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan-251225-04:13:56 K9ko379057

25/12/2025 200.000 020097041612250411572025IShx141802.63521.041157.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-251225-04:11:57 IShx141802

25/12/2025 200.000 020097041612250410012025yTtb185869.63305.041001.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-251225-04:10:01 yTtb185869

25/12/2025 200.000 MBVCB.12290236861.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0041000391394 DANG THI HOAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/12/2025 5.000 020097042212250235352025CQFC978692.31523.023513.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

25/12/2025 100.000 5359IBT1kJRBBVVT.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359679962065.20251225.021540.19039005879013.VND-TGTT-LE THI TIEN DAT.970407

25/12/2025 100.000 5359TPBVJ21CHRKN.ung ho ms 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).20251225.015310.10000722720.LUONG HOANG PHUONG UYEN.970423

25/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112062197585.20251225.112062197585-0907394457_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

25/12/2025 385.000 0200970422122501301320253JOU200338.98081.013014.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 500.000 5361IBT1kJNJ6UXA.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25361460423129.20251227.004442.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407

26/12/2025 100.000 020097042212270040252025XX23701265.94141.004007.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 5361IBT1kJNJKU9R.Ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25361916159013.20251227.001616.19033858650018.VND-TGTT-TRAN DINH LAM.970407

26/12/2025 100.000 5361IBT1kJNJK8IX.Ung ho MS 2025.349 - Vu Phuong Duy FT25361901060656.20251227.001557.9369896688.TRAN VIET ANH.970407

26/12/2025 390.000 5361IBT1kJNJ7TIH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25361645037383.20251227.000931.19073600441017.VND-TGTT-PHAM QUYNH TRANG.970407

26/12/2025 500.000 5361IBT1kJNJ7ZJF.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361300663252.20251227.000824.19033073506014.VND-TGTT-LE THI MAI HANH .970407

26/12/2025 100.000 5361IBT1iWX9F41B.Ung ho MS2025349 vu phuong duy.20251227.000231.83440497.DO THI BICH NGOC.970432

26/12/2025 50.000 5361IBT1kJNJ71WM.Ms2025.349 FT25361007955092.20251227.000118.19035826522010.DO THI HUONG LY.970407

26/12/2025 500.000 MBVCB.12316789706.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 MBVCB.12316782128.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2025.349(Vu Phuong Duy). Mong em mau khoe.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 10.000 5360IBT1cW4AIM4V.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.234712.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ214ZPSR.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.233911.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJNJ4F8Y.Be PoPi Ung ho MS 2025 349 Vu Phuong Duy FT25361622967714.20251226.233803.19020082992016.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ214ZH8T.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.233503.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

26/12/2025 100.000 MBVCB.12316710613.Ung ho MS2025.349( Vu Phuong Duy).CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097042212262332202025K1XM395762.23772.233221.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 500.000 5360TPBVJ214ZRJS.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.232737.00833951001.NGUYEN TUONG VAN.970423

26/12/2025 500.000 0200970488122623250920256M2k750438.14370.232509.UNG HO MS 2025.349

26/12/2025 150.000 020097041512262314072025xln5573081.97351.231407.ung ho ms 2025.349 vu phuong duy

26/12/2025 130.000 020097048812262314052025CaZF737085.97335.231405.UNG HO MS 2025.349 CHAU VU PHUONG DUY

26/12/2025 50.000 5360IBT1iWX9ZFE7.MS 2025-349 Vu Phuong Duy.20251226.231103.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJNJPR83.Ung ho MS 2025.349 FT25361833990701.20251226.230617.19029419677018.VND-TGTT-NGHIEM THUY DUONG.970407

26/12/2025 500.000 5360IBT1iWX9ZUDB.ZP253600661983 251226002162355 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251226.230535.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

26/12/2025 50.000 0200970422122622590720257YW7274977.71948.225908.ms2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 MBVCB.12316514629.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071001175754 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJNJIUPK.Ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi FT25361286025877.20251226.224316.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407

26/12/2025 100.000 020097042212262241012025GG75416335.36775.224102.Ung ho MS2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJNJMZRZ.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361093491360.20251226.223936.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJNJM6ZB.Ung ho MS 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25361206473313.20251226.223924.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407

26/12/2025 200.000 5360VNIBJ214FUEC.Ung ho MS 2025.349( Vu Duy Phuong).20251226.223748.090983888.VU VAN THANH.970441

26/12/2025 100.000 5360MCOBB2MW214K.Ung ho MS 2025.339 (me con chi Nguyen Thi Thu Huong).20251226.223731.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426

26/12/2025 100.000 5360IBT1hWSVC693.IBFT Ung ho MS 2025.349.20251226.223639.060909862835.SACOMBANK.970403

26/12/2025 50.000 5360MCOBB2MU5IM7.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.223313.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426

26/12/2025 200.000 020097048812262224592025iZ7K658044.365.222435.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 20.000 MBVCB.12316336488.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9399440101 NGUYEN DINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 300.000 MBVCB.12316301507.Ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 20.000 MBVCB.12316301211.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9399440101 NGUYEN DINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 MBVCB.12316256015.ung ho ms 2025.349 ( Vu Phuong Duy ).CT tu 1033324297 BUI THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 5360NAMAA2L795UV.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.220251.128032004.HUYNH KIM QUY.970428

26/12/2025 10.000 020097042212262201182025L0H6577601.31580.220100.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 10.000 MBVCB.12316075720.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 250.000 MBVCB.12316061524.ung ho ms 2025.348(pham thi cam tien).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 MBVCB.12316037873.Ung ho MS 2025.349.CT tu 0161001655542 HOANG THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 MBVCB.12316020054.Ung ho MS 2025.341.CT tu 0161001655542 HOANG THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 20.000 MBVCB.12316025630.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 020097042212262149022025UILC377203.90846.214903.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc

26/12/2025 100.000 020097042212262147252025UF78487110.85600.214726.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh

26/12/2025 100.000 639061.261225.214249.UNG HO MS TIEN-261225-21:42:49 5360ASCBJ2141Y1Y

26/12/2025 50.000 MBVCB.12315922019.Ung ho MS2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJNWFK76.UH MS 2025.349 FT25360004851208.20251226.213246.19035878388010.VND-TGTT-NGUYEN THAO MY.970407

26/12/2025 100.000 020097044912262131492025yCvO029594.33991.213149.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy, ma GD 100000060728433

26/12/2025 500.000 5360IBT1kJNWL1UZ.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25360002271073.20251226.212332.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407

26/12/2025 500.000 5360IBT1kJNWHM56.Ung ho MS 2025.349 FT25360538606562.20251226.212045.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407

26/12/2025 1.000.000 020097048812262119212025oJzC485386.89477.211921.UNG HO MS 2025.342

26/12/2025 1.000.000 0200970488122621172720259IP8479075.81474.211727.UNG HO MS 2025.349

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJNWECPS.MS 2025349 vu duy phuong FT25360710222407.20251226.210950.19039776544013.VND-TGTT-DINH THI PHUONG.970407

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJNWGRPJ.Ung ho MS 2025.348 . Pham Thi Cam Tien FT25360223055840.20251226.210227.19030965799017.VND-GV-VU MAI THIEN HUONG.970407

26/12/2025 100.000 0200970422122621021120254RIV199293.14598.210212.MS2025 349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 300.000 020097048812262053182025KMSn388449.74720.205318.UNG HO MS 2025.349 VU DUY PHUONG

26/12/2025 100.000 020097042212262052052025N3J0433137.69378.205206.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 MBVCB.12315119086.NGUYEN VAN CHI chuyen tien uh ms 2025349(Vu Phuong Duy).CT tu 0121000745590 NGUYEN VAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097048812262036282025HczL311849.94179.203608.NGUYEN THI PHUONG CHUYEN TIEN MS 2025349

26/12/2025 500.000 5360IBT1kJNWDCVE.Ung ho Ms 2025.349 Vu Phuong Duy FT25360182675593.20251226.202155.10420055578017.VND-TGTT-PHAM NAM PHUONG.970407

26/12/2025 20.000 0200970422122620202620255XFF577553.12649.202026.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Vu Phuong Duy ms 2025.349

26/12/2025 100.000 02009704051226201857202551E8024292.4615.201857.Vietcombank:0011002643148:ung ho Cam Tien

26/12/2025 300.000 020097040512262013362025F9MC002648.75742.201336.Vietcombank:0011002643148:MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc

26/12/2025 100.000 MBVCB.12314770257.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0381002645064 NGUYEN THUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 MBVCB.12314746717.ms 2025.348(pham thi cam tien).CT tu 1031554998 NGUYEN NHA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 MBVCB.12314682871.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0381002645064 NGUYEN THUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 5360VNIBJ21RD71I.Ung ho MS 2025.349.20251226.195511.818171071.TIEU MY DUNG.970441

26/12/2025 200.000 020097042212261954542025IAUB732500.76669.195436.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 500.000 020097042212261947212025DRET202383.35909.194658.NGO THI XUAN THU chuyen tien Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 50.000 020097040512261934582025T568040292.67779.193458.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 020097040512261934092025CF3K036723.63810.193409.Vietcombank:0011002643148: ung ho MS 2025.349

26/12/2025 200.000 020097040512261933012025CKJK031768.56804.193236.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 5360VNIBJ21R996G.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.192948.023704060060595.NGUYEN DIEP LINH.970441

26/12/2025 300.000 5360IBT1kJNQ5XDW.Ung ho MS 2025.345 FT25360270522080.20251226.190840.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

26/12/2025 100.000 5360TPBVJ21RVINC.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.190710.00017051983.TRAN THE HUNG.970423

26/12/2025 200.000 020097040512261857402025EKG6072504.59525.185740.Vietcombank:0011002643148:MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc

26/12/2025 200.000 MBVCB.12313559562.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0181003366747 TO THI VUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097048812261827082025gEwX625821.81397.182643.UNG HO MS2025.348. PHAM THI CAM TIEN

26/12/2025 100.000 5360IBT1iWX2S4DL.Ung ho ms 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.181947.136618288.NGUYEN KHANH DUY.970432

26/12/2025 200.000 MBVCB.12312916952.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 MBVCB.12312764430.MS 2025.349-cau mong Vu Phuong Duy khoe manh - binh an.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097048812261759242025PBVo463491.18844.175924.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

26/12/2025 300.000 MBVCB.12312572173.ung ho ms 2025.349(vu phuong duy).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 5360IBT1bJC2SQ3L.MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251226.175449.158189.PHAM VIET PHUONG.970448

26/12/2025 1.000.000 144374.261225.174850.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH-261225-17:48:50 5360ASCBJ21RJ2MN

26/12/2025 2.000.000 140430.261225.174723.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-261225-17:47:23 5360ASCBJ21RFHK2

26/12/2025 100.000 5360IBT1bJC29YCQ.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251226.174609.158189.PHAM VIET PHUONG.970448

26/12/2025 1.000.000 136572.261225.174547.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh-261225-17:45:47 5360ASCBJ21RFEQ7

26/12/2025 500.000 130719.261225.174328.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy-261225-17:43:28 5360ASCBJ21RF1HM

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21R87CV.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.174202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

26/12/2025 2.000.000 126884.261225.174156.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong-261225-17:41:56 5360ASCBJ21R8PWK

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21R8HP1.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251226.174102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

26/12/2025 500.000 MBVCB.12312258003.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0021000238337 TRUONG CONG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21R8SMZ.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251226.174007.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21R84R2.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

26/12/2025 500.000 119331.261225.173856.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan-261225-17:38:55 5360ASCBJ21R8WFK

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21R8FK2.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173803.04550147901.TRAN MINH HOA.970423

26/12/2025 500.000 116046.261225.173738.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-261225-17:37:38 5360ASCBJ21R8FC2

26/12/2025 2.000.000 112658.261225.173621.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-261225-17:36:21 5360ASCBJ21R8QZX

26/12/2025 2.000.000 106652.261225.173357.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-261225-17:33:57 5360ASCBJ21RCXYJ

26/12/2025 500.000 020097042212261732362025G8Z8466014.44308.173237.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 150.000 020097042212261720492025G8N2584903.65868.172050.NGO THI THAI ung ho MS 2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam

26/12/2025 150.000 02009704221226171847202547BK500692.52886.171848.NGO THI THAI ung ho MS 2025.343 Tran Van Minh

26/12/2025 150.000 020097042212261716402025HMWO364731.39881.171641.NGO THI THAI ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh

26/12/2025 100.000 MBVCB.12311758804.UNG HO MS 2025.349 ( VU PHUONG DUY).CT tu 0071000830989 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 MBVCB.12311727182.ms 2025. 349 (vu phuong duy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 5360IBT1kJRNJZI5.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360683848007.20251226.170814.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

26/12/2025 200.000 MBVCB.12311448633.Ung ho MS 2025.347 ( ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 10.000 MBVCB.12311234263.Ung ho MS 2025.349 (em Vu Phuong Duy - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 1.000.000 020097040512261641362025UYRZ033103.16290.164136.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 300.000 5360VNIBJ21R287I.Ung ho MS 2025.349 (Vu Duy Phuong).20251226.163729.009704060192120.NGO KIM PHUONG.970441

26/12/2025 100.000 MBVCB.12311099829.MS 2025349.CT tu 1048202263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/12/2025 500.000 020097048812261632442025IULY903005.63421.163225.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21Z5UMY.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.163027.10002647114.VU MANH CUONG.970423

26/12/2025 866.868 020097048812261628132025OJR8877570.36660.162813.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 200.000 MBVCB.12311016012.Ung ho MS 2025.349(Vu Phuong Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 920114.261225.161629.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-261225-16:16:29 5360ASCBJ21Z7WK8

26/12/2025 100.000 020097040512261615162025RLGE094682.63407.161516.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh

26/12/2025 50.000 5360IBT1kJRRPQHV.Ung ho MS2025.349 Vu Phuong Duy FT25360055384051.20251226.161010.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

26/12/2025 212.123 5360IBT1kJRR8ZFX.DO THANH HANG ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy chuc em khoi benh khoe manh FT25360669368493.20251226.160642.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

26/12/2025 100.000 MBVCB.12310709394.ung ho MS 2025.348.CT tu 1039298601 NGUYEN HOANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 5360WBVNA2L7CR92.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251226.160533.888631101983.NGUYEN THANH HA.970412

26/12/2025 100.000 020097042212261541252025LPAI604457.70744.154126.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 1.000.000 5360IBT1bJCCXKVG.TRUONG TO HOA ung ho MS 2025345.20251226.153548.0100100000229007.TRUONG TO HOA.970448

26/12/2025 50.000 020097048812261531252025EhJk590824.12986.153125.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 100.000 020097040512261517062025DTDS018528.34100.151706.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.349 vu phuong duy

26/12/2025 500.000 MBVCB.12310025157.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097042212261513172025SDXF866811.11896.151318.Uh MS 2025.349 em Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJRXLE9N.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360698000007.20251226.151134.19032303033017.VND-TGTT-PHAN THI HAI.970407

26/12/2025 2.000.000 MBVCB.12309883619.Ung ho MS 2025.333 (E Ly Van Dong).CT tu 1049362401 NGO QUOC DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 020097048812261456362025vPUO437469.22037.145637.UNG HO MS 2025.348 PHAN THI CAM TIEN

26/12/2025 300.000 5360IBT1kJRXKC9J.Ms 2025 349 em Vu Phuong Duy FT25360371042865.20251226.145422.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407

26/12/2025 30.000 MBVCB.12309696148.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 5360IBT1bJCCTLAW.ung ho ms 2025 349 Vu Phuong Duy.20251226.144903.00028888.LAM THANH VO.970427

26/12/2025 200.000 020097048812261444412025bWgS389285.62006.144441.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 100.000 MBVCB.12309574420.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 1.000.000 5360IBT1kJRX5SYA.Ung ho MS 2025.349 - Vu Phuong Duy FT25360344293433.20251226.143507.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407

26/12/2025 100.000 MBVCB.12309474537.ung ho MS 2025.349 (Vu Duy Phuong).CT tu 0631000400684 MAI THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097042212261428262025574H479696.81539.142827.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 20.000 02009704221226142820202523IU611038.80935.142757.ung ho gui ms 2025 349

26/12/2025 100.000 5360TPBVJ21ZWHE3.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).20251226.142244.00055678001.NGUYEN VAN ANH.970423

26/12/2025 200.000 MBVCB.12309376500.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1039625054 PHAN NU NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 MBVCB.12309351673.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1039625054 PHAN NU NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 5360IBT1hWSSM7ZS.IBFT ung ho ms 2025.349 vu phuong duy.20251226.141846.060210691831.SACOMBANK.970403

26/12/2025 50.000 5360IBT1hWSSMJ87.IBFT ung ho MS 2025.345 anh chu hong phuoc.20251226.141333.020105617578.SACOMBANK.970403

26/12/2025 50.000 5360IBT1iWX1GN8A.Tuyet DK Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.140759.196711724.DOAN KHANH TUYET.970432

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJRXST8Z.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360450904317.20251226.140628.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJRXSB6W.Ung ho MS 2025.349 FT25360222350909.20251226.140520.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

26/12/2025 50.000 5360IBT1iWX1GBUT.DOAN KHANH TUYET Ung ho Ms 2025348 Pham Thi cam tien.20251226.140515.196711724.DOAN KHANH TUYET.970432

26/12/2025 200.000 020097041612261400472025s7EE339942.55135.140000.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-261225-14:00:47 s7EE339942

26/12/2025 30.000 MBVCB.12309109307.2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 30.000 MBVCB.12309095279.2025.344 Trieu Thach Duong.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJRXCBTG.ung ho MS 2025.349 FT25360882607639.20251226.135443.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

26/12/2025 10.000 5360IBT1kJRX195B.Ung ho MS 2025.349 FT25360509032909.20251226.134956.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407

26/12/2025 200.000 MBVCB.12308987328.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0721000584005 LAM NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 400.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112225758738.20251226.112225758738-0587604144_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 200.000 MBVCB.12308895648.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0311000738606 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 5360VCBCJ21ZTJ7A.ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh.20251226.133142.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454

26/12/2025 10.000 020097044912261331012025ix98741674.25851.133101.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy, ma GD 100000060471555

26/12/2025 150.000 020097048812261330052025oQQz121105.22080.132941.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

26/12/2025 300.000 020097048812261329342025Too5119110.20126.132934.MS 2025343 ANH TRAN VAN MINH

26/12/2025 50.000 5360MCOBB2MRS2XS.Ung ho ms2025.349 vu phuong duy.20251226.132922.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

26/12/2025 500.000 5360IBT1kJR3XDCQ.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25360797009627.20251226.132832.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407

26/12/2025 500.000 5360VCBCJ21ZJN6X.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251226.132719.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454

26/12/2025 1.000.000 MBVCB.12308766785.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0081001162622 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 10.000 5360IBT1kJR33IPE.ung ho ms 2025.349, em Vu Khuong Duy, chuc em va gia dinh binh an FT25360393448040.20251226.132516.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

26/12/2025 30.000 020097042212261324112025RBFN177523.97647.132412.2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 5360IBT1kJR3FLVV.2025.349 Vu Phuong Duy FT25360101473510.20251226.132319.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407

26/12/2025 100.000 5360TPBVJ21ZJF7Q.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.132051.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

26/12/2025 50.000 0200970416122613201120258Mzl055283.81469.131947.MS 2025.349 VU PHUONG DUY-261225-13:20:11 8Mzl055283

26/12/2025 300.000 020097041612261317042025rMCG161789.67779.131616.UNG HO MS 2025 . 349 NGUYEN PHUONG DUY-261225-13:17:04 rMCG161789

26/12/2025 100.000 5360IBT1iWX18QGN.Ung ho MS 2025 349 Vu Phuong Duy.20251226.131518.238843456.LE DINH LINH.970432

26/12/2025 100.000 5360TPBVJ21ZFGP4.Tnn ho tro ms 2025.349 vu phuong duy.20251226.131324.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

26/12/2025 100.000 5360TPBVJ21ZFFQU.NGUYEN THANH MINH chuyen tien ung ho MS 2025.348.20251226.131032.00002155120.NGUYEN THANH MINH.970423

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJR3ZTUF.UNG HO MS 2025.349 FT25360400216406.20251226.130900.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

26/12/2025 100.000 020097048812261308502025eH3W051202.32495.130831.MS 2025.349

26/12/2025 100.000 5360IBT1iWX1MERA.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho ma so 2025349 100 k.20251226.130743.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

26/12/2025 50.000 020097040512261306442025IYEC054651.22863.130644.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 5360TPBVJ21Z86F1.Ung ho MS 2025.349.20251226.130628.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

26/12/2025 100.000 MBVCB.12308552967.ung ho.MS.2025.349.(Vu Phuong Duy ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 020097042212261303372025IYJM297879.10586.130338.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.349 vu phuong duy

26/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112220846957.20251226.112220846957-0925903793_Ms2025349

26/12/2025 1.000.000 5360IBT1kJR3BGJC.ung ho MS 2025.341 -em Tong Van Khanh-xa Than Uyen-Lai Chau FT25360740600801.20251226.124050.13820053414016.VND-TGTT-PHAM BICH THUY.970407

26/12/2025 200.000 02009704221226122948202570QQ957628.49673.122949.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 MBVCB.12308133309.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0901000049071 NGUYEN THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 020097042212261223132025ZVSQ659557.15058.122314.ung ho ms : 2025.348cam tien

26/12/2025 300.000 MBVCB.12307787484.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 349.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 20.000 5360TPBVJ21ZY35D.ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251226.120257.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423

26/12/2025 50.000 MBVCB.12307750659.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 020097040512261148252025LH72066260.6172.114825.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms2025.348 Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 100.000 MBVCB.12307467102.ung ho MS 2025.348 ( Pham thi cam Tien).CT tu 0101001224543 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 5360MCOBB2MRAAFE.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.112114.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426

26/12/2025 2.000.000 020097041612261121032025tNlS559194.35463.112016.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-261225-11:21:03 tNlS559194

26/12/2025 70.000 5360IBT1fW6UHJDH.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.112022.0108767801.NGUYEN THANH TAM.970406

26/12/2025 200.000 5360TPBVJ21TN3F1.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.110628.00055678001.NGUYEN VAN ANH.970423

26/12/2025 100.000 5360IBT1aW51L682.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.20251226.110431.5555555591.NGUYEN THI AN.970443

26/12/2025 100.000 MBVCB.12306782765.ung ho MS 2025 349.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/12/2025 300.000 0200970405122610525920256N0B002642.73098.105259.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.347 ba nguyen thi hoai nam

26/12/2025 200.000 MBVCB.12306752310.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 250.000 IBVCB.12306582382.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 020097048812261013092025eN2d255310.60695.101245.UNG HO MS 2025. 349

26/12/2025 300.000 5360VNIBJ21TSCA8.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.101147.625704060081298.DUONG THI BICH HUONG.970441

26/12/2025 100.000 5360IBT1iWXJSYW3.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.100627.0984041991.DAO DUC VINH.970432

26/12/2025 10.000 020097048812260947272025SPA7145570.35301.094727.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

26/12/2025 200.000 MBVCB.12305831000.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 5360IBT1kJRTK6PR.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360536220300.20251226.093835.10420055578017.VND-TGTT-PHAM NAM PHUONG.970407

26/12/2025 100.000 0200970422122609260820253NCA338158.41213.092609.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJRT49F6.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25360731202841.20251226.092416.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJRTBN9T.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH FT25360784730000.20251226.092333.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJRTBFZ4.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360001234710.20251226.092314.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

26/12/2025 50.000 5360MCOBB2MZKEJX.Ung ho MS 2025.340 (ong Nguyen Van Thao).20251226.091302.03101010965538.HOANG VIET.970426

26/12/2025 100.000 5360IBT1iWXWXY2E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 349 VU PHUONG DUY.20251226.091149.247529918.LE THI HOA.970432

26/12/2025 20.000 MBVCB.12305377913.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 MBVCB.12305144683.Ung ho MS 2025.349. Mong em nhanh khoe!.CT tu 0351001077975 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 1.000.000 MBVCB.12305127933.ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0071000069898 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 20.000 020097048812260836432025khF6841025.54627.083644.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 300.000 5360TPBVJ21TZEK1.Dang Ngoc Han chuyen tien Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy) chuc e mau lanh benh gd khoe manh hanh phuc binh an.20251226.083609.00005635627.DANG NGOC HAN.970423

26/12/2025 500.000 MBVCB.12305029394.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1031094223 PHAM NGUYEN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 020097041612260829522025WiWQ736400.30938.082953.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY-261225-08:29:52 WiWQ736400

26/12/2025 200.000 MBVCB.12305002518.ung ho MS 2025.348.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 300.000 MBVCB.12305011762.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.349 (Vu Phuon Duy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 MBVCB.12304978395.Ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 500.000 5360IBT1kJRTQDXF.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360566023904.20251226.082407.19029082633013.VND-TGTT-NGUYEN HUY HOANG.970407

26/12/2025 26.868 020097042212260822312025MEWZ584619.7424.082231.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 020097041612260808422025Np0F386579.61782.080842.UNG HO MS 2025 349 VU PHUONG DUY-261225-08:08:42 Np0F386579

26/12/2025 100.000 020097048812260807412025cW3E703252.59634.080722.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 200.000 5360IBT1kJRLTGF3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360320145240.20251226.080346.19036444262015.NGUYEN MANH CUONG.970407

26/12/2025 3.000.000 020097048812260802252025F7uO679476.41938.080225.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.349

26/12/2025 100.000 MBVCB.12304674028.ung ho MS 2025.349.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 MBVCB.12304663748.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 02009704051226075654202559NI051437.26417.075654.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.349-em Vu Phuong Duy

26/12/2025 100.000 MBVCB.12304647646.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025349.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 100.000 020097048812260750052025GY9j622254.5750.075006.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 300.000 020097042212260748492025FC14476962.2258.074850.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112188513792.20251226.112188513792-0963754688_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 200.000 020097042212260735552025N8LK843515.66027.073556.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

26/12/2025 30.000 020097042212260727582025M3LJ800410.42764.072759.2025.349 VU PHUONG DUY

26/12/2025 100.000 IBVCB.12304134475.Chuyen tien ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/12/2025 100.000 MBVCB.12303876330.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 300.000 5360IBT1kJRLV7X5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360218206121.20251226.062148.19032931639889.VND-TGTT-DO MINH PHUONG.970407

26/12/2025 200.000 MBVCB.12303607421.NGUYEN VU HOANG TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 5360TPBVJ21TY446.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251226.030358.10002647114.VU MANH CUONG.970423

26/12/2025 64.000 5360IBT1hWS2Z368.IBFT Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.20251226.030057.060166427927.SACOMBANK.970403

26/12/2025 58.242 02009704221226004620202541I3829671.41054.004621.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh. hdtrung uh

26/12/2025 50.000 5360IBT1kJRHR45E.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25360343894843.20251226.003705.19037861549013.VND-TGTT-PHAM THIEN TRANG.970407

26/12/2025 200.000 020097042212260032512025MD61204363.29637.003252.Ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

26/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112172520840.20251226.112172520840-0899758091_Ung ho MS 2025348

26/12/2025 100.000 MBVCB.12303335804.ungho ms 2025.348 (be pham thi cam tien).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112172658173.20251226.112172658173-0792535799_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 250.000 MBVCB.12303305460.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0621000461398 NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171648190.20251226.112171648190-0919830872_Ung ho ms2025348Pham Thi Cam Tien

26/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171816330.20251226.112171816330-0973192724_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien

27/12/2025 150.000 0200970422122723490220255WAZ655871.27864.234903.2025.350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 20.000 5361IBT1cW4E3N8X.Ung ho MS 2025.346 (em Do Khanh Nam).20251227.232755.100870400381.VU THI THAO.970415

27/12/2025 2.000.000 5361IBT1kJNIHTEB.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25363333541006.20251227.230351.19038693559012.VND-TGTT-NGUYEN ANH THU.970407

27/12/2025 300.000 5361IBT1kJNIH62Z.0925704884 ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25363832023080.20251227.230256.19035119367017.VND-TGTT-TRINH MANH QUAN.970407

27/12/2025 300.000 5361IBT1kJNIHPGS.0925704884 ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363829431070.20251227.230100.19035119367017.VND-TGTT-TRINH MANH QUAN.970407

27/12/2025 10.000 020097042212272233092025TIYK250225.98219.223310.PHAM VAN HUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 349 vu phuong duy

27/12/2025 10.000 5361IBT1kJNIA6QX.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363251809002.20251227.222052.19075703198016.VND-TGTT-PHAN NHUT LAM.970407

27/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112389203099.20251227.112389203099-0919830872_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

27/12/2025 50.000 020097042212272147312025VQQL661080.69455.214732.ms2025.350 Vu Thi Bien

27/12/2025 50.000 020097048812272147312025XD8z051552.69418.214731.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 50.000 020097040512272133382025HPF6065522.22011.213338.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

27/12/2025 50.000 5361IBT1iWX8JP52.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251227.213223.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432

27/12/2025 200.000 5361IBT1kJNIDWXC.Ung ho ms2025 348 pham thi cam tien FT25363502784716.20251227.213050.6361646868.NGUYEN TRINH NHU Y.970407

27/12/2025 50.000 5361IBT1iWX8WNPP.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251227.212942.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432

27/12/2025 100.000 020097040512272128042025A2KV050986.606.212804.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 50.000 5361IBT1iWX8WYKU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251227.212631.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432

27/12/2025 50.000 5361IBT1iWX8WQVQ.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251227.212351.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328736379.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328709226.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 MBVCB.12328666023.ung ho MS 2025.350 ( ho Vu Thi Bien).CT tu 0251001448035 TRAN THI NHU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328659313.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 500.000 MBVCB.12328657615.Ung ho MS2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 5361TPBVJ21EE95X.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251227.211029.10002647114.VU MANH CUONG.970423

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328628849.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328551002.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328512729.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328487391.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328455292.Ung ho MS 2025334 ba Nguyen Thi Sen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328405367.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328370384.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328328976.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 20.000 0200970422122720435120257R9R314989.15797.204332.NGUYEN DUC NHAT chuyen tien

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328281614.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328236131.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328194482.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328118512.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 20.000 020097042212272029162025C1ZO194606.47666.202917.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Vu Thi Bien ms 2025.350

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328067252.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12328012849.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 020097040512272022112025BLA5038454.13069.202211.Vietcombank:0011002643148:LAM HUYNH XUAN THUONG chuyen tien ung ho ms 2024227 be Ta Huu Tai

27/12/2025 50.000 MBVCB.12327930876.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12327873170.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12327811234.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12327749592.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 500.000 5361IBT1iWXIANWB.NGUYEN DAI NGHIA ung ho 2025 349.20251227.200314.90721542.NGUYEN DAI NGHIA.970432

27/12/2025 50.000 MBVCB.12327707312.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 MBVCB.12327633291.ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12327611923.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 20.000 0200970488122719411520257Kpu521625.2491.194055.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.350

27/12/2025 300.000 416515.271225.193625.GD DO THI NHU SA TPHCM CK UNG HO MS 2025. 345 ANH CHUNG HONG PHUOC-271225-19:36:24 5361ASCBJ21EMHMZ

27/12/2025 200.000 5361IBT1aW5DGGN7.ung ho MS 2025.350 ( ba Vu thi Bien).20251227.193516.064704070007749.PHAM THI HOA THUAN.970437

27/12/2025 100.000 0200970405122719351520255XZR053561.71201.193515.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

27/12/2025 100.000 020097040512271934312025X9WV050470.66923.193431.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 300.000 409596.271225.193319.GD DO THI NHU SA TPHCM CK UNG HO MS 2025.335 BE NGUYEN THI ANH DUONG-271225-19:33:19 5361ASCBJ21EM8PE

27/12/2025 300.000 404867.271225.193134.GD DO THI NHU SA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025. 342 ANH TO HOAI THU-271225-19:31:34 5361ASCBJ21EMQCY

27/12/2025 300.000 5361IBT1aW5DGJE2.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251227.193022.118704070001431.BUI THI TIEU THANH.970437

27/12/2025 300.000 402405.271225.192948.GD DO THI NHU SA TPHCM CHUYEN KHOAN MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-271225-19:29:48 5361ASCBJ21E17PQ

27/12/2025 10.982 020097042212271906092025CZ01410523.11753.190610.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong. hdtrung uh

27/12/2025 200.000 020097048812271841112025pDCm229090.73086.184051.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY

27/12/2025 200.000 0200970488122718362920258KDW205024.45421.183629.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 500.000 MBVCB.12326191408.Hoa Pham ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)..CT tu 0071001331904 PHAM THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 020097048812271818572025Kjz3118232.49303.181857.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 200.000 0200970422122718154420258X3E365243.31685.181545.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026

27/12/2025 50.000 020097048812271807232025U31N059196.85794.180723.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJNVSJRY.MS.2025.346 FT25361018473252.20251227.180202.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

27/12/2025 1.000.000 MBVCB.12325370940.LAN CHI ung ho MS.2025 348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0371000474215 TRAN NGOC LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 5361IBT1kJND6ERF.Ung ho MS 2025.349 e vu duy phuong FT25361064090489.20251227.172231.11722253397011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC CHI.970407

27/12/2025 100.000 MBVCB.12325125849.Ung ho MS 2025350 ( ba Vu Thi Bien).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 18.000 MBVCB.12325115078.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112355966642.20251227.112355966642-0326683902_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

27/12/2025 180.000 MBVCB.12324774092.Ung ho MS 2025349 (Vu Phuong Duy).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 18.000 MBVCB.12324728510.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 020097042212271651502025KRYA723796.22229.165151.ung ho Ms 2025.348. nam mo a di da phat

27/12/2025 200.000 5361IBT1kJNDJVV1.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361084460949.20251227.162459.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407

27/12/2025 100.000 MBVCB.12323866472.ms 2025.350 ba vu thi bien.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 MBVCB.12323725612.Ung ho ma so 2025 348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0021001672865 PHAM THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12323724437.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1031563379 HOANG NGOC TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 841321.271225.151745.MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-15:17:45 5361ASCBJ21WCY6D

27/12/2025 500.000 840516.271225.151714.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.347 NGUYEN THI HOAI NAM-271225-15:17:14 5361ASCBJ21WM7UM

27/12/2025 100.000 MBVCB.12323306123.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 500.000 834061.271225.151400.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY-271225-15:14:00 5361ASCBJ21WM4SS

27/12/2025 500.000 827397.271225.151042.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-15:10:42 5361ASCBJ21WMQ26

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJNS2IX5.ms2025.350 FT25361464515821.20251227.144835.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

27/12/2025 500.000 MBVCB.12322876428.ung ho MS 2025. 350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJNSQVIV.Pham Van Hai ung ho ma so 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361611097205.20251227.143014.19028754863016.VND-TGTT-TO TUAN ANH.970407

27/12/2025 1.000.000 5361IBT1kJN9FNHN.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25361638500284.20251227.141421.19036712245013.VND-TGTT-DINH THI QUYNH ANH.970407

27/12/2025 20.000 0200970422122713594320258MI8294933.2901.135925.gui ms 2025 350

27/12/2025 1.800.000 5361IBT1bJC95LEF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho Ba Vo Thi Bien MS 2025 - 350 . Chuc hai ba chau vuot qua duoc kho khan.20251227.135942.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

27/12/2025 50.000 5361IBT1kJN9K1PD.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT25361203811592.20251227.134422.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

27/12/2025 50.000 5361IBT1kJN9GBVU.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25361879095749.20251227.133821.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407

27/12/2025 100.000 5361IBT1aW5S5ZZ4.Ung ho ms 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.133751.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

27/12/2025 300.000 5361IBT1aW5S5M8F.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251227.133224.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437

27/12/2025 300.000 5361IBT1aW5S5SNH.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).20251227.133135.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJN94KPI.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25361091294944.20251227.133116.19034428790017.VND-TGTT-PHI THI LAM.970407

27/12/2025 30.000 5361IBT1kJN9BWQL.MS2025.350 em Finn ung ho ba va anh FT25361302097980.20251227.132506.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

27/12/2025 50.000 5361IBT1kJN9Y4T5.MS 2025.350 FT25361238343477.20251227.131930.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

27/12/2025 20.000 5361IBT1hWSM7C8N.IBFT Ni dung xin ghi r ng h MS 2025.349 V Phng Duy.20251227.131709.070130199273.SACOMBANK.970403

27/12/2025 100.000 020097048812271316492025bgTb748964.42133.131649.HOANG THI HANH UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 200.000 MBVCB.12322050071.CHU THI THU ung ho ms 2025.350 ( vu thi Bien ).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 MBVCB.12321948847.Nhihan ung ho MS 2025.348 ( Pham thi cam tien ).CT tu 0061000004945 CAI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJN9M3X6.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25361115281088.20251227.130237.19030164579880.VND-TGTT-TRUONG THU HUONG.970407

27/12/2025 200.000 020097041512271300192025t7Iw911942.76452.130019.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien)

27/12/2025 100.000 020097048812271255182025rAII675984.55837.125519.CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025 .348 CAM TIEN

27/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112333738307.20251227.112333738307-0787037202_Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 20.000 MBVCB.12321637950.Ung Ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien_Nghe An.CT tu 0591000345074 LE VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJN9JE8F.DAO VAN THO Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25361898940370.20251227.123442.180018869999.DAO VAN THO.970407

27/12/2025 100.000 5361TPBVJ21U94QV.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.123213.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423

27/12/2025 500.000 020097048812271228322025QcaM574808.37357.122832.NGUYEN VAN LOC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2005.349 VU PHUONG DUY

27/12/2025 68.000 MBVCB.12321463696.DUONG PHUNG NHU chuyen tien Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 500.000 5361IBT1kJN2XQ4D.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361886218469.20251227.121712.10320010048012.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TU.970407

27/12/2025 50.000 504694.271225.121638.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-12:16:37 5361ASCBJ21UXR6W

27/12/2025 100.000 MBVCB.12321333176.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 200.000 020097048812271215222025sdNV518785.71221.121522.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

27/12/2025 300.000 MBVCB.12321333842.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000186018 NGUYEN TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 020097042212271214472025MSZ2134972.68670.121448.ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 100.000 5361TPBVJ21UVXJH.Ung ho MS 2025.350.20251227.120912.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

27/12/2025 80.000 5361IBT1aW5SD7JW.MS 2025.350 ba Vu Thi Bien.20251227.120910.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

27/12/2025 100.000 MBVCB.12321227248.ung ho.MS.2025.350.(ba .Vu Thi Bien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 MBVCB.12321006819.ung ho MS 2025.350.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 020097048812271151062025QixD414055.43688.115046.UH MS 2025.350 BAF VU THI BIEN

27/12/2025 100.000 5361TPBVJ21UGM3P.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).20251227.114950.04240213701.DANG DINH KHANH.970423

27/12/2025 500.000 020097041512271147212025ZY3P701336.21954.114721.ms2025.350 ba vu thi bien

27/12/2025 50.000 5361TPBVJ21UEJUG.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.114257.01868759901.VU DUC DUONG.970423

27/12/2025 300.000 MBVCB.12320802182.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0531002117521 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 10.000 5361IBT1cW4GFV8W.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).20251227.113406.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

27/12/2025 200.000 5361IBT1kJN2V3EP.MS 2025.348 FT25361081456740.20251227.111623.19027355045036.VND-TGTT-TRAN TRUNG HIEU.970407

27/12/2025 2.000.000 MBVCB.12320479447.ung ho MS 2025.349 (vu phuong duy).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 10.000 020097048812271109412025DgHp216936.21411.110941.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 100.000 020097040512271105422025PBQM098404.622.110542.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 50.000 5361IBT1iWXDMQBG.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.104349.56025348.NGUYEN THAI HUNG.970432

27/12/2025 10.000 5361IBT1iWXDVI9W.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN.20251227.104022.0868442385.CHU THU PHUONG.970432

27/12/2025 500.000 5361IBT1kJNC3Z82.Gia dinh Gin ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh FT25361110541880.20251227.103754.906688.LE THI TUYET LAN.970407

27/12/2025 100.000 020097042212271037542025N4JP632360.61103.103755.MS 2025349

27/12/2025 111.111 020097048812271035152025igvh056901.47689.103515.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

27/12/2025 500.000 5361TPBVJ21U88L7.5361TPBVJ21U88L7 - ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).20251227.103006.24096699999.HO KINH DOANH CHAM SOC DA VA MY PHAM.970423

27/12/2025 100.000 269497.271225.102333.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-271225-10:23:33 5361ASCBJ21UCR2Y

27/12/2025 100.000 268223.271225.102252.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-271225-10:22:52 5361ASCBJ21UCJ97

27/12/2025 200.000 5361IBT1fW6BQYPE.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251227.102136.0919928893.TRAN HUY ANH DUC.970431

27/12/2025 200.000 5361IBT1kJNC6D9B.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361671940187.20251227.101836.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJNC6QYL.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25361951709139.20251227.101755.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJNCEEZS.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT25361075384106.20251227.101700.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407

27/12/2025 111.111 020097048812271015542025Yg39968893.55768.101534.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM

27/12/2025 100.000 233218.271225.100541.UNG HO MS 2025 350 BA VU THI BIEN-271225-10:05:40 5361ASCBJ21U1MSH

27/12/2025 50.000 020097048812271002142025B9iQ905727.89943.100214.MS 2025.349 VU PHUONG DUY

27/12/2025 200.000 MBVCB.12319498076.MS2025.350.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 020097042212270954112025R8UG354044.54701.095412.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 500.000 202185.271225.094943.UNG HO MS 2025.350 - VU THI BIEN-271225-09:49:43 5361ASCBJ21UAZC8

27/12/2025 100.000 020097042212270928102025P7OM502449.45673.092746.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

27/12/2025 200.000 0200970405122709221820255U7Z082064.22628.092218.Vietcombank:0011002643148:LE THI PHUONG ung ho MS 2025.343 tran van minh

27/12/2025 100.000 5361IBT1iWXSLZGU.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.092009.0984041991.DAO DUC VINH.970432

27/12/2025 200.000 5361IBT1kJNC21WS.Ung ho ba Vu Thi Bien, MS 2025.350 FT25361842950381.20251227.091950.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

27/12/2025 30.000 MBVCB.12319021302.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJNCQDPJ.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25361118977670.20251227.090402.19036921451011.VND-TGTT-VU MINH TUAN.970407

27/12/2025 2.000.000 020097048812270903142025UMGh648913.51482.090314.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJN1N22P.NGUYEN THI THUY HUYNH chuyen ung ho MS 2025.349 FT25361756025370.20251227.090022.5222258258.NGUYEN THI THUY HUYNH.970407

27/12/2025 500.000 107803.271225.085743.UNG HO MS 2025.349 - VU PHUONG DUY-271225-08:57:43 5361ASCBJ214PKGP

27/12/2025 200.000 MBVCB.12318745127.Ung ho MS 2025.349 ( Vu Phuong Duy ).CT tu 0441000739577 PHAN MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 MBVCB.12318512785.Ung ho MS 2025.348.CT tu 3372258625 TRUONG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJN1ZJKS.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25361981724618.20251227.083157.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407

27/12/2025 100.000 5361IBT1kJN1KH4I.2025 350 vu thi bien FT25361167755578.20251227.082326.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407

27/12/2025 200.000 MBVCB.12318323966.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0631003791104 THAI THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 200.000 020097048812270800482025wVdm347812.50853.080048.BTL UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN

27/12/2025 70.000 MBVCB.12318159560.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0451000398665 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 100.000 5361TPBVJ214HIHL.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251227.075251.02043484601.LE TRAN NHA TIEN.970423

27/12/2025 200.000 MBVCB.12318091774.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0011001395799 HOANG THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 200.000 MBVCB.12318089142.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.880 MBVCB.12318087353.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 200.000 5361TPBVJ214H9YX.MS2025.349.20251227.075103.03622860601.LAM NHU PHUONG.970423

27/12/2025 1.000.000 003159.271225.074706.TONG DUC TRIEN UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-07:47:06 5361ASCBJ214HF2Q

27/12/2025 200.000 020097048812270744302025fMiV276121.8321.074430.MS2025.348 PHAM THI CAM TIEN

27/12/2025 200.000 MBVCB.12318001388.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0711000273790 CAO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 020097040512270738552025JXIQ005607.94090.073831.Vietcombank:0011002643148:ung ho gd co Vu Thi Bien

27/12/2025 200.000 MBVCB.12317873660.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 50.000 5361WBVNA2L76GNF.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251227.072644.995586868686.TRIEU QUANG HUY.970412

27/12/2025 200.000 MBVCB.12317720338.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 1.000.000 MBVCB.12317622582.Chuyen tien ung ho.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/12/2025 300.000 020097042212270700432025CZKJ989647.4168.070044.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien

27/12/2025 100.000 IBVCB.12317604250.Chuyen tien ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/12/2025 200.000 020097044912270644022025qnfw609366.71887.064402.UH MS 2025.329 Sung A Dinh a, ma GD 100000060783496

27/12/2025 100.000 MBVCB.12317400702.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011004241663 TRINH HOANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 200.000 MBVCB.12317252741.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 200.000 020097042212270529262025JE5Y995815.4481.052902.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

27/12/2025 100.000 5361IBT1iWXS17R4.tu thien.20251227.052848.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

27/12/2025 200.000 MBVCB.12317217448.MS2025.349 ( Vu Phuong Duy) Sao Linh ung ho.CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 MBVCB.12317207922.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 300.000 MBVCB.12317201675.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 30.000 MBVCB.12317163168.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/12/2025 524.000 020097042212270218342025TQ8T251463.45711.021834.TaptapSendVNpayment

27/12/2025 200.000 MBVCB.12317008944.ung ho MS 2025.348.CT tu 0541000300356 DANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 MBVCB.12342478357.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH 2025.351 (PHAM MINH CHAU).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 5362IBT1iWXB31XT.Ung ho ms 2025351 pham minh chau.20251228.231443.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

28/12/2025 100.000 MBVCB.12342462441.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 9971279669 NGUYEN QUANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.000 5362IBT1kJNGZVXZ.Ung ho ms 2025.351 FT25363282135200.20251228.230828.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN .970407

28/12/2025 50.000 619358.281225.230306.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-281225-23:03:06 5362ASCBJ21X2V6I

28/12/2025 300.000 5362IBT1kJNG6SG1.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25363174485424.20251228.230029.19029713175012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HUONG.970407

28/12/2025 100.000 020097040512282300002025G8CO098183.90812.230000.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 200.000 020097042212282258202025IQRK801398.88112.225821.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien

28/12/2025 200.000 020097042212282256382025YFV0254025.84537.225639.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau

28/12/2025 300.000 602784.281225.224608.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-22:46:08 5362ASCBJ21V595C

28/12/2025 100.000 MBVCB.12342282289.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 30.000 MBVCB.12342202473.LANG THI THUY ung ho MS2025.315 (pham minh).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12342171373.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 MBVCB.12342099245.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5INFJB.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).20251228.215923.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5INWMG.ung ho Ms 2025 350 ba Vu Thi Bien.20251228.214803.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

28/12/2025 10.000 MBVCB.12341903744.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.351 ( Pham Minh Chau).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12341897348.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5IRLRH.ung ho Ms 2025 349 Vu Phuong Duy.20251228.214510.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5IRK24.ung ho Ms 2025 351 Pham Minh Chau.20251228.214257.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

28/12/2025 200.000 020097042212282133132025R57X433988.71274.213314.Tri Duc ung ho MS 2025.351 em Pham Minh Chau

28/12/2025 300.000 020097048812282126412025hoNq435929.47608.212641.UNG HO MS 2025 349 VO PHUONG DUY

28/12/2025 20.000 MBVCB.12341688713.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 020097042212282122052025VB2X206528.31010.212146.ms 2025.351 Pham Minh Chau

28/12/2025 100.000 5362IBT1hWSYKAVJ.IBFT Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20251228.212148.060107254148.SACOMBANK.970403

28/12/2025 50.000 0200970415122820520620252npn106121.8895.205146.NGHI DAN GIANG giup Nguyen Thi Yen 1982 MS 2025.346

28/12/2025 10.000 0200970422122820484020256IGI110618.93619.204841.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 30.000 5362IBT1iWXBDH6L.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251228.203749.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

28/12/2025 500.000 5362TPBVJ21VXKU9.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20251228.203622.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423

28/12/2025 500.000 0200970488122820243720252L9y171524.82794.202412.UNG HO MS 2025333 EM LY VAN DONG

28/12/2025 1.000.000 371790.281225.201605.MS 2025.351-A.HIEU GIUP BE PHAM MINH CHAU-281225-20:16:04 5362ASCBJ21VKCVS

28/12/2025 100.000 0200970415122820152720254ZSE893186.39251.201502.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 200.000 5362IBT1kJNABKSV.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363607713772.20251228.201244.19038867039013.HA THI YEN.970407

28/12/2025 200.000 020097048812282012292025s8AN117590.24299.201229.MS 2025.351 CHUC EM PHAM MINH CHAU SUC KHOE VA BINH AN

28/12/2025 5.000 5362IBT1kJNA5I2K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363982688650.20251228.200839.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/12/2025 200.000 MBVCB.12340694038.CHU THI THU ung ho ms 2025.351 ( pham minh chau).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 5.000 5362IBT1kJNAYTNJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363110008575.20251228.200711.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/12/2025 5.000 5362IBT1kJNAYDVB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25363073092430.20251228.200520.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJNAPXXA.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363760164167.20251228.200425.2888888258.PHAM DUC THANG.970407

28/12/2025 5.000 5362IBT1kJNAPEM3.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25363105541502.20251228.200337.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/12/2025 200.000 020097040512282001342025X435056018.70250.200134.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 50.000 5362IBT1kJNAUYJP.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363922026972.20251228.195949.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

28/12/2025 300.000 333776.281225.195617.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO EM PHAM MINH CHAU - MS 2025-351-281225-19:56:17 5362ASCBJ21VE22J

28/12/2025 50.000 0200970488122819541820254ayE035303.33051.195418.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 1.000.000 5362IBT1kJNAVJ6C.Ung ho MS 2025.351 - Pham Minh Chau FT25363565086356.20251228.194627.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407

28/12/2025 50.000 302364.281225.194023.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-19:40:23 5362ASCBJ21VU1E8

28/12/2025 100.000 020097048812281939502025HEPL968505.58576.193950.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJNA23GE.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363607810699.20251228.193646.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

28/12/2025 68.000 5362MCOBB2M9J7Q6.MS2025.351 Pham Minh Chau.20251228.193317.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

28/12/2025 200.000 5362IBT1kJNAC1EA.Ms2025.351 FT25363658421012.20251228.193120.19035946222010.DO VIET DUC.970407

28/12/2025 500.000 283100.281225.193055.JULIA VA JACOB UH MS2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-19:30:55 5362ASCBJ21V4L89

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5IAZEM.UNG HO CHAU PHAM MINH CHAU.20251228.192825.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJNAWZ3I.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363706040620.20251228.192416.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407

28/12/2025 100.000 269995.281225.192412.UNG HO MA SO 2021.351 PHAM MINH CHAU-281225-19:24:11 5362ASCBJ21VRC14

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5IADRI.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.351 pham minh chau.20251228.192348.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

28/12/2025 30.000 MBVCB.12340035901.2025.351 Pham Minh Chau.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 10.000 020097040512281922462025S233094844.70661.192246.Vietcombank:0011002643148:ung ho chau Chau

28/12/2025 100.000 5362IBT1iWX5LP3Z.ZP253620485950 251228002595386 Trung Kien ung ho MS 2025.283.20251228.192028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJN4REX6.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363092474213.20251228.191510.3683191189.PHAM NGOC ANH.970407

28/12/2025 50.000 020097041512281912392025Zy2Q684682.17440.191219.ung ho 2025.351 Pham Minh Chau

28/12/2025 1.800.000 5362IBT1bJCDGEC2.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Pham Minh Chau MS 2025 -351.20251228.191137.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5IB7CH.Ung ho ms 2025351 Pham Minh Chau.20251228.190907.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

28/12/2025 100.000 5362IBT1bJCDGC1I.ung ho ms 2025 351 pham minh chau.20251228.190158.09031988.DO THANH HUONG.970425

28/12/2025 500.000 020097041512281901482025uyJc648095.59591.190148.ms2025.351 pham minh chau

28/12/2025 100.000 MBVCB.12339675262.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 020097048812281859032025xW1i773985.45304.185903.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 200.000 5362IBT1kJN4LSHM.MS 2025. 351 FT25363761914142.20251228.185900.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

28/12/2025 200.000 020097048812281859002025HbhG773874.46185.185900.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 100.000 5362IBT1hWSY2Y58.IBFT ung ho ms 2025.351 pham minh chau.20251228.185522.060210691831.SACOMBANK.970403

28/12/2025 300.000 MBVCB.12339609270.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 020097042212281854332025EVSA488655.21893.185434.2025.351 pham minh chau

28/12/2025 200.000 020097042212281847372025NN3V117037.83815.184738.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau

28/12/2025 50.000 5362MCOBB2M9AN45.Ung ho ms 2025.351 pham minh chau.20251228.184630.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/12/2025 10.000 5362IBT1kJN4KPEL.ung ho ms 2025.351, be Pham Minh Chau, chuc be va gia dinh binh an FT25363701862020.20251228.184515.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

28/12/2025 200.000 5362IBT1kJN4KPSA.Ung ho MS 2025.351 FT25363288338522.20251228.184513.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

28/12/2025 50.000 5362IBT1kJN47R6S.MS 2025.351 FT25363091388817.20251228.184358.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

28/12/2025 50.000 MBVCB.12339383725.ung ho em vuong thi huong -bn0081.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 68.000 MBVCB.12339141722.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12338817534.MS 2025.351( Pham Minh Chau).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 13.000 MBVCB.12338804825.NGUYEN DINH MY chuyen tien ung ho MS2025.351 (PHAM MINH CHAU). Nam mo Duoc Su Phat!.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.868 0200970405122817594520258OA7021516.25166.175945.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 350 ba Vu Thi Bien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJN4CSEM.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363059841191.20251228.175431.8383555666.NINH VAN THANH.970407

28/12/2025 1.000.000 020097048812281745022025OL1B393177.38067.174502.UNG HO MS 2025.351

28/12/2025 200.000 0200970488122817412120250qdJ371557.14923.174122.UNG HO EM PHAM MINH CHAU MS 2025.351

28/12/2025 20.000 020097042212281732332025BKEL595934.61628.173234.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chau Pham Minh Chau ms 2025.351

28/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112468356530.20251228.112468356530-0919830872_Ung ho ms2025349 vu phuong duy

28/12/2025 100.000 MBVCB.12338098335.ung ho MS 2025. 351( Pham Minh Chau).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12338068318.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.351( Pham Minh Chau).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12338037206.ung ho MS 2025.351(PHAM MINH CHAU) hoi huong den ong ba noi va Xiu thuong yeu. cau an cho 3 me con thuong cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 0200970422122817162520254OY5414298.66595.171626.MS 2025. 351 Pham Minh Chau

28/12/2025 150.000 MBVCB.12337795245.MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 020097042212281655162025ZWCF106759.45071.165517.UNG HO MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

28/12/2025 100.000 020097040512281651222025AVKY054468.22234.165056.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.350 ba vu thi bien

28/12/2025 100.000 020097048812281650432025dnig077452.18871.165017.UNG HO MA SO 2025,351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 100.000 MBVCB.12337371276.HA THI KIM CHI Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.CT tu 0271000263931 HA THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 18.000 MBVCB.12337270031.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 10.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112461260273.20251228.112461260273-0347482105_Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 50.000 5362IBT1aW5MRM3Q.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY.20251228.162119.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424

28/12/2025 200.000 020097041512281605452025JZDW880207.76350.160545.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 100.000 MBVCB.12336604896.uh 2015.351 pham minh chau.CT tu 1024880847 HOANG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 5362IBT1iWXYMVSB.Ms 2025-350 uh ba Vu Thi Bien.20251228.151909.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

28/12/2025 100.000 MBVCB.12336285874.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0071004416328 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 758709.281225.150914.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau-281225-15:09:14 5362ASCBJ21KWVAM

28/12/2025 300.000 0200970422122815022120252C83773233.72707.150222.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 1.000.000 5362IBT1kJN5INBB.Ung ho MS 2025.350 - ba Vu Thi Bien FT25363718134001.20251228.150141.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407

28/12/2025 30.000 02009704221228145613202526H5801196.46564.145554.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

28/12/2025 200.000 MBVCB.12336052707.ung ho ms 2024.348.CT tu 1017532034 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 45.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112452452657.20251228.112452452657-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms2025349

28/12/2025 15.000 020097042212281446422025TTBT649333.6585.144643.gui ms 2025 351

28/12/2025 39.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112451980375.20251228.112451980375-0981433404_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy

28/12/2025 100.000 MBVCB.12335943264.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0451000390290 TRAN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 MBVCB.12335855432.ung ho MS 2025.346 chau Do Nam Khanh.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12335713536.ung ho MS 2025.350(ba Vu Thi Bien).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12335686142.ung ho MS 2025.339(me con chi Nguyen Thi Thu Huong).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12335668442.ung ho MS 2025.330(anh Bui Van Ta).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 MBVCB.12335661332.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.351 ( Pham Minh Chau).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 5362IBT1kJN5Q8Z2.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25363857621476.20251228.141709.19070002741015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH.970407

28/12/2025 300.000 5362IBT1kJN5QDSA.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363504855750.20251228.141638.13320572308018.VND-TGTT-NGUYEN HUU THO.970407

28/12/2025 30.000 MBVCB.12335615541.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 020097041512281410282025XgGG546920.62665.141028.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 100.000 5362IBT1hWSPQLFI.IBFT Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.20251228.133020.0918090120.SACOMBANK.970403

28/12/2025 50.000 020097042212281318242025W6HF272968.69029.131805.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien

28/12/2025 25.000 5362IBT1kJNYAVW3.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25363190954207.20251228.131538.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

28/12/2025 10.000 020097042212281312102025U0YS200567.45647.131146.gui ms 2025 351

28/12/2025 1.000.000 5362IBT1kJNYB8L1.Ung ho pham minh chau 2025 351 FT25363690221331.20251228.130810.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407

28/12/2025 10.000 5362IBT1kJNY5U35.MS 2025.348 FT25363243747079.20251228.130424.19035757827017.VND-TGTT-PHAM HOANG KIM NGAN.970407

28/12/2025 500.000 5362IBT1kJNYPRVM.ung ho ms 2025 351 be PHAM MINH CHAU FT25363280066551.20251228.125843.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407

28/12/2025 100.000 5362TPBVJ21KAFRS.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251228.124715.10001571721.TRAN QUANG.970423

28/12/2025 70.000 0200970488122812252520256lDN030646.53060.122525.UNG HO MS 2025350 BA VU THI BIEN

28/12/2025 50.000 020097042212281212592025GZTD904259.95917.121300.MS 2025343 anh Tran Van Minh. hdtrung uh

28/12/2025 100.000 MBVCB.12334140289.ung ho ms 2025.345 Anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071000926030 HUYNH NGOC VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 429888.281225.115020.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-11:50:20 5362ASCBJ21GPA7D

28/12/2025 200.000 MBVCB.12333782137.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0731000671891 CAO DINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.000 5362TPBVJ21GNMPC.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251228.112313.00039482006.LUU THI KIEU LY.970423

28/12/2025 2.000.000 356086.281225.111120.TRAN QUOC PHUONG UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-11:11:20 5362ASCBJ21GDVLT

28/12/2025 50.000 5362VNIBJ21GD1CD.Ung ho MS 2025351 ( Pham Minh Chau ).20251228.110813.908677199.HUYNH THI PHUONG DUNG.970441

28/12/2025 200.000 MBVCB.12333473772.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 1.000.000 335977.281225.110055.HUYNH KIM TUYEN UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-11:00:55 5362ASCBJ21GH4YM

28/12/2025 100.000 020097048812281055362025aDmN632229.17300.105536.UNG HO MS 2025351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 200.000 MBVCB.12333024624.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112427523240.20251228.112427523240-0332954168_MS 2025348

28/12/2025 100.000 020097048812281024352025i7DN485394.65754.102435.NGUYEN NGOC QUYNH CHUYEN TIEN

28/12/2025 300.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112426647200.20251228.112426647200-0869188139_Ung ho Ms 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 50.000 020097048812281017132025ee1D450243.30767.101713.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 100.000 MBVCB.12332713305.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJNUFI6Z.MS 2025.348 FT25363374248307.20251228.100735.19035533909018.VND-TGTT-DO THANH HUNG.970407

28/12/2025 50.000 MBVCB.12332614225.Ung ho MS2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 020097042212280959212025TCR3755072.45996.095922.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau

28/12/2025 10.000 MBVCB.12332548969.Ung ho MS 2025.351 (em Pham Minh Chau - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 MBVCB.12332546415.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12332486366.ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 MBVCB.12332484668.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/12/2025 10.000 MBVCB.12332477287.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 020097048812280951182025bPhy327051.10659.095118.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN

28/12/2025 500.000 195431.281225.094508.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-09:45:08 5362ASCBJ21GW739

28/12/2025 100.000 MBVCB.12332350540.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 MBVCB.12332330204.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 MBVCB.12332317169.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0341007003185 TRUONG VINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.000 MBVCB.12332281083.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0041000292844 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 179984.281225.093623.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-09:36:23 5362ASCBJ21GWMD2

28/12/2025 300.000 020097048812280933212025plsl242690.32848.093321.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 100.000 5362IBT1iWXU5K85.LE THI HOA chuyen tien umg ho ma so 2025 351 PHAM MINH CHAU.20251228.093150.247529918.LE THI HOA.970432

28/12/2025 50.000 020097042212280931112025DIAR259502.24502.093112.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy

28/12/2025 100.000 5362IBT1iWXU5PBP.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20251228.093036.0984041991.DAO DUC VINH.970432

28/12/2025 100.000 020097040512280918152025QOS9044823.72630.091815.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 350

28/12/2025 500.000 MBVCB.12332004623.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 MBVCB.12331912737.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 1.000.000 MBVCB.12331823418.ung ho MS 2025.351( Pham Minh Chau).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 MBVCB.12331770705.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.351(PhamMinh Chau).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 5362IBT1kJNUSEY2.ung ho MS 2025.351 FT25363510226683.20251228.085850.19024404382011.VND-TGTT-LAI DANG GIANG.970407

28/12/2025 50.000 5362MCOBB2MV36AM.Ung ho ms 2025.350 vu thi bien.20251228.085432.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/12/2025 300.000 0200970488122808512920256UZE045211.76504.085129.NGUYEN THI BICH UNG HO MA SO 2025351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 100.000 MBVCB.12331526821.ung ho MS 2025.351.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 5362IBT1hWSUJHAJ.IBFT TRINH THI LOAN ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.20251228.083700.020093543638.SACOMBANK.970403

28/12/2025 200.000 MBVCB.12331443946.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.000 MBVCB.12331399535.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0181003380221 NGUYEN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 20.000 5362IBT1kJN8RMLD.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363714582055.20251228.082327.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407

28/12/2025 1.000.000 MBVCB.12331335063.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0011001233466 LUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 500.000 020097040512280817112025MTAV074294.66526.081711.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 200.000 020097042212280816292025S20P288102.65184.081630.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau

28/12/2025 200.000 020097048812280809352025s93O834797.45046.080935.CHUYEN TIEN MS2025.531 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 200.000 020097048812280808222025GoPl829240.41250.080823.UNG HO MS 2025351 PHAM MINH CHAU

28/12/2025 200.000 5362VNIBJ21GC6CD.Ung ho MS 2025.351.20251228.080547.420704060085325.DANG QUANG DO.970441

28/12/2025 600.000 5362VNIBJ21GCXQ8.ung ho ma so 2025.351 Pham Minh Chau.20251228.080217.988541189.LE TRONG NHAN.970441

28/12/2025 300.000 020097048812280758382025Yfg7785733.15202.075838.MS 2025.351

28/12/2025 150.000 5362IBT1kJN8HEI3.ung ho ms 2025.349 vu phuong duy FT25363218562357.20251228.075833.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407

28/12/2025 500.000 020097048812280758132025JzQ4783975.12672.075813.CHUC BE MAU HET BENH

28/12/2025 100.000 MBVCB.12331010242.Ung ho MS 2025.351.CT tu 0371000483196 RCOM DUONG KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 5362IBT1kJN86AQX.Ung ho ms 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363802972208.20251228.074747.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407

28/12/2025 2.000.000 0200970415122807453020254Y6l335339.79955.074531.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau

28/12/2025 200.000 MBVCB.12330859047.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.351(Pham Minh Chau).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 100.000 5362IBT1aW5VB29S.HA THI NGUYEN chuyen tien MS 2025351.20251228.073325.0343674048.NGUYEN THI HA.970437

28/12/2025 120.000 020097048812280732322025k5Gq678050.48884.073232.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY

28/12/2025 100.000 MBVCB.12330751762.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 50.000 5362IBT1kJN8AWPN.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT25363338350415.20251228.071426.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

28/12/2025 100.000 IBVCB.12330684956.Chuyen tien ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/12/2025 50.000 MBVCB.12330573676.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 3394596499 LE ANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 300.000 MBVCB.12330404442.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.000 5362IBT1fW6A3YNY.Ung ho MS 2025.350.20251228.042303.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

28/12/2025 35.500 5362IBT1iWX87D43.ZP253620018576 251228000093439 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251228.010247.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

28/12/2025 200.000 MBVCB.12329972855.ung ho MS 2025.348.CT tu 0541000324264 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/12/2025 200.000 02009704221228001730202576ND470662.60889.001731.Tri Duc ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien

28/12/2025 50.000 5362IBT1iWX847ZS.MS 2025-350 ba Vu Thi Bien.20251228.000830.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

29/12/2025 1.000.000 5364IBT1kJN3HUPV.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364178903118.20251230.005642.19026229221000.VND-TGTT-PHAM KHANH HIEP.970407

29/12/2025 200.000 5364IBT1hWSA4KXD.IBFT Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251230.005232.060198384405.SACOMBANK.970403

29/12/2025 100.000 5364IBT1iWXEX1MV.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251230.005020.203663978.LE THU THAO.970432

29/12/2025 100.000 5364TPBVJ2134R11.ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20251230.004554.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

29/12/2025 200.000 020097048812300034412025gG00507111.95889.003441.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI

29/12/2025 1.000.000 5364IBT1kJN3ZJNI.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364123930824.20251230.003403.19036142607013.VND-TGTT-LE KIEU ANH THU.970407

29/12/2025 300.000 5364IBT1kJN36X3Z.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364561083756.20251230.003140.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407

29/12/2025 200.000 MBVCB.12356081397.Ung ho MS 2025 352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0691000388101 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 5364IBT1hWSA417A.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.352 nguyen tue nhi.20251230.002742.040946890402.SACOMBANK.970403

29/12/2025 500.000 MBVCB.12356079810.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0501000058498 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 200.000 020097048812300023182025RoC9495920.84860.002318.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI

29/12/2025 50.000 5364IBT1bJCML7NQ.Ung H MS2025352 Nguyn Tu Nhi.20251230.002303.0703815395.NGUYEN PHAM NAM TRAN.963369

29/12/2025 200.000 5364IBT1iWXEFXIF.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251230.002152.163949156.TRINH DUY KIEN.970432

29/12/2025 500.000 5364IBT1kJN36STD.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364873904031.20251230.002049.19036534334023.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HUY.970407

29/12/2025 500.000 MBVCB.12356052626.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0181003604746 DO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 50.000 5364IBT1fW6L8YEX.Ung ho MS 2025.352 - Nguyen Tue Nhi.20251230.001941.9021203130743.NGUYEN NGOC HAN.963388

29/12/2025 300.000 5364IBT1kJN36J8C.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364709509000.20251230.001830.4747348888.VAN THI THUY TRANG.970407

29/12/2025 100.000 020097040512300018042025ZOEZ048735.81155.001804.Vietcombank:0011002643148:dao thi ngan ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi

29/12/2025 50.000 020097041512300017582025ZaAq869442.81093.001758.ung ho ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi)

29/12/2025 100.000 5364IBT1kJN3EXYA.Ung ho MS 2025.352 - Nguyen Tue Nhi FT25364585873304.20251230.001631.8698336688.NGUYEN LE THUY VY.970407

29/12/2025 400.000 5364IBT1kJN3EKM1.ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364873881108.20251230.001252.9888222.LE BAO TRAM.970407

29/12/2025 100.000 0200970415123000123520250XyU866647.75196.001236.ung ho ms 2025.352 be Tue Nhi

29/12/2025 500.000 020097042212300011512025ANSI768361.73833.001152.LE DUY TRI Ung ho MS2025.352 Nquyen Tue Nhi

29/12/2025 100.000 5364IBT1kJN3EYYP.Ung Ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364417050581.20251230.001014.169168686868.NGO THI NHU HUYNH.970407

29/12/2025 300.000 MBVCB.12356020285.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0491000185139 NGUYEN HOANG CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 50.000 020097042212300006522025YIAU759824.69084.000653.ung ho ms 2025.352

29/12/2025 200.000 5364IBT1aW5YUTDZ.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20251230.000217.177704070005388.DOAN THANH TUNG.970437

29/12/2025 200.000 5364IBT1kJN3K613.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364830378332.20251230.000108.19036313962011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRINH.970407

29/12/2025 100.000 020097048812300000502025IncE470375.60542.000050.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI

29/12/2025 300.000 0200970405123000001620255DDE042228.60232.000016.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.350 ba vu thi bien

29/12/2025 300.000 MBVCB.12356003461.MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0081001180544 LE THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 5363IBT1iWXETGFH.UNG HO MS 2025325 Nguyen Tue Nhi.20251229.235653.13622081991.PHAM KHANH HUONG.970432

29/12/2025 200.000 5363IBT1iWXET469.UNG HO MS 2025352 NGUYEN TUE NHI.20251229.235548.190580032.LUU QUYNH ANH.970432

29/12/2025 10.000 5363TPBVJ213Z6B7.Ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251229.235503.01616200001.TRAN THI THANH THUY.970423

29/12/2025 200.000 MBVCB.12355984718.ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0611001944328 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 300.000 5363IBT1iWXETMRX.MS 2025 352 nguyen tue nhi.20251229.235150.112974822.NGUYEN THI PHUONG THAO.970432

29/12/2025 100.000 5363IBT1aW5YUUVS.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20251229.235100.224704070006755.DO THI PHUONG THUY.970437

29/12/2025 200.000 020097041612292348182025nz6j875326.45862.234818.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-291225-23:48:18 nz6j875326

29/12/2025 200.000 5363IBT1kJN37ASP.Ung ho MS 2025.352 FT25364981025888.20251229.234743.19029294492010.VND-TGTT-NGUYEN KHA VIET.970407

29/12/2025 300.000 020097042212292346312025IS8M843892.44271.234631.ung ho MS 2025 . 352

29/12/2025 100.000 5363MCOBB2MN8ZN3.MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251229.234537.03001012546901.NGUYEN HOANG NAM.970426

29/12/2025 200.000 5363IBT1kJN378ME.Ung ho MS2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364655106466.20251229.234527.19129687387019.VND-TGTT-VU THI VAN.970407

29/12/2025 100.000 020097041512292344562025B62W848838.42352.234456.ung ho ms2025.352

29/12/2025 100.000 5363IBT1iWXELTJ4.Ung ho ms 2025352.20251229.234342.363868999.LUU TUAN TUNG.970432

29/12/2025 200.000 5363IBT1iWXELEHX.MS2025352 Nguyen Tue Nhi.20251229.234137.0847748257.PHAM MY DUNG.970432

29/12/2025 100.000 MBVCB.12355938034.ung ho ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0961000020094 NGUYEN THI MY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 MBVCB.12355944845.ung ho MS 2025.352.CT tu 0811000041355 LE THI CAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 500.000 5363IBT1kJN3GLL3.Ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi FT25364229862232.20251229.233935.8933499479.DANG HUYNH HOA.970407

29/12/2025 300.000 5363IBT1iWXEL4B3.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251229.233912.162766139.TRAN PHUOC TOAN.970432

29/12/2025 19.000 5363IBT1iWXELBAL.Ung ho MS 2025352.20251229.233848.185976181.TRAN THI MY NGOC.970432

29/12/2025 200.000 5363IBT1bJCMHGAF.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251229.233844.0111100009606002.TRAN MAI KHANH.970448

29/12/2025 200.000 5363IBT1hWSA5ZYG.IBFT ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.20251229.233830.060263271915.SACOMBANK.970403

29/12/2025 100.000 MBVCB.12355922665.UNG HO MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0181003456343 LY AI NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 200.000 MBVCB.12355921392.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0691002905499 NGUYEN NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 5363IBT1kJN3GBN8.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364139965456.20251229.233641.19033093400018.VND-TGTT-PHAM THI DOAN TRAN.970407

29/12/2025 1.000.000 020097041512292331402025jXoY838594.24590.233140.ung ho MS 2025.325 (Nguyen Tue Nhi)

29/12/2025 200.000 5363TPBVJ213T5C3.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251229.233046.10000321910.NGUYEN THUY TRAM.970423

29/12/2025 200.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112613142491.20251229.112613142491-0937528100_ung ho ms 2025352

29/12/2025 200.000 020097048812292329342025bPYR442451.22074.232935.UNG HO MS 2025.352

29/12/2025 200.000 5363TPBVJ213T686.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.20251229.232840.00000665203.BUI BAO NGOC.970423

29/12/2025 300.000 020097041612292328192025mCQG653483.20071.232724.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-291225-23:28:19 mCQG653483

29/12/2025 100.000 MBVCB.12355889494.NGUYEN THI THUY DUNG chuyen tien ung ho MS2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 1029952965 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 200.000 5363IBT1kJN3AYLS.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364560401940.20251229.232628.19038394647010.VND-TGTT-HOANG THI QUYNH.970407

29/12/2025 200.000 MBVCB.12355893703. Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0511000440398 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 020097042212292325062025IMHA458574.14442.232507.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi

29/12/2025 200.000 5363WBVNA2YL4USR.Ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251229.232417.107000400577.DINH NGOC SON.970412

29/12/2025 200.000 MBVCB.12355880212.ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0181003528156 PHAM THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112612508491.20251229.112612508491-0908961617_Ung ho ms 2025352 nguyen tue nhi

29/12/2025 200.000 5363IBT1aW5Y8D8B.chuyen tien ung ho MS 2025.352 nguyen Tue Nhi.20251229.232321.1010547523.TRAN THI THU HIEN.970443

29/12/2025 100.000 MBVCB.12355870077.ung ho MS 2025352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0381000499904 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 300.000 5363IBT1kJN34NJX.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT25364943142561.20251229.232201.5758666888.NGUYEN THI LAN HOA.970407

29/12/2025 200.000 020097040512292321202025IG8X022150.9137.232120.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI

29/12/2025 100.000 5363IBT1kJN343SU.Ung ho MS 2025.352 nguyen tue nhi FT25364250414599.20251229.232117.19035492306011.VND-TGTT-DOAN HONG NGOC.970407

29/12/2025 100.000 02009704161229232110202590N6753679.8607.232110.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-291225-23:21:10 90N6753679

29/12/2025 186.000 MBVCB.12355865682.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0591000343118 DOAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 10.000 MBVCB.12355864258.Ung ho MS 2025.352 (be Nguyen Tue Nhi - Lam Dong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 200.000 5363IBT1kJN34LMF.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364112087728.20251229.232032.6868310193.NGUYEN TRAN THANH BANG.970407

29/12/2025 200.000 5363IBT1kJN34E97.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT25364628056670.20251229.231931.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407

29/12/2025 300.000 5363IBT1kJN34788.Ung ho MS 2025.352 FT25364710701955.20251229.231902.19036618386037.BUI THI VIET ANH.970407

29/12/2025 100.000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112612304712.20251229.112612304712-0949252729_ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi

29/12/2025 100.000 020097042212292318192025IP8N927289.3779.231819.ung ho Ms 2025.352 nguyen tue nhi

29/12/2025 100.000 5363IBT1kJN34BDK.DAO THI ANH chuyen tien ung ho 2025 352 nguyen tue nhi FT25364271353401.20251229.231751.19038417084019.VND-TGTT-DAO THI ANH.970407

29/12/2025 50.000 MBVCB.12355857750.ung ho MS 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi).CT tu 0351001066099 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/12/2025 100.000 5363IBT1iWXEZNVV.NGUYEN THI HANH trananer Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue nhi.20251229.231745.203576285.NGUYEN THI HANH.970432