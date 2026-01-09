1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/12/2025
|500.000
|02009704221221234154202586RD778172.76341.234154.MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|200.000
|0200970422122123403020256XYF909122.73783.234031.Ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJX7ZBVH.Ung ho MS 2025.345, anh Chung Hong Phuoc FT25356324551778.20251221.233827.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|21/12/2025
|500.000
|MBVCB.12248470471.ung ho MS 2025.341 ( em Tong van Khanh ).CT tu 1032760511 PHAM THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1fWEFR64L.Ung ho MS 2025.340(Ong Nguyen Van Manh).20251221.232525.0103400999.TRAN THI NHU ANH.970406
|21/12/2025
|7.000
|020097042212212319402025JTXE439849.47288.231941.MA 2025 339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12248404469.UH MS 2025.344.CT tu 0351000868062 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12248394100.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien Ms 2025.322( em bui gia loc).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12248382049.shop vinh le ung ho Ms 2025.321( nguyen nhat hao) .CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12248379721.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho Ms 2025.320( Lo van phong).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1aWYHJNN9.UNG HO MS 2025340 ONG NGUYEN VAN THAO.20251221.230709.700028472985.NGUYEN THI KHANH TUYEN.970424
|21/12/2025
|1.000.000
|5355IBT1kJX77WXE.ung ho MS 2025 345 anh Chung Hong Phuoc FT25356045832015.20251221.230149.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJX7GGTI.ung ho MS 2025.341 FT25356447016109.20251221.225840.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU .970407
|21/12/2025
|200.000
|020097042212212255362025FY93650192.6675.225537.ung ho anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|100.000
|02009704051221225115202545HB090394.98705.225115.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ma so 2025.345
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12248275414.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 1014340570 QUACH BAO VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097042212212235442025BNQU883266.67938.223524.ung ho anh Tran Van Minh
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJX78FWE.Ung ho MS2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25356054325160.20251221.221312.19037868139015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|21/12/2025
|10.000
|MBVCB.12247841451.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1kJX79U2J.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356256092901.20251221.214416.19038121276011.VND-TGTT-VU MANH HUNG.970407
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1bJ1X2JT1.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.214405.0100100011841009.VO ANH DUNG.970448
|21/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111712976836.20251221.111712976836-0902199175_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|200.000
|5355TPBVJ2BPWDRJ.LE TAN LOC ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.213548.93909091992.LE TAN LOC.970423
|21/12/2025
|200.000
|0200970422122121344220250KAU855466.92671.213443.ung ho MS 2025.345
|21/12/2025
|20.000
|020097048812212127182025FPcg532803.66170.212718.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH
|21/12/2025
|100.000
|0200970405122121270220256EV2041300.65272.212641.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|10.000
|MBVCB.12247593652.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc - Can Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|020097042212212119432025B1F0541343.37060.211926.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12247483178.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0251002730765 DONG KINH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12247380206.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXGTG8G.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356570257277.20251221.210040.19037182728014.VND-TGTT-PHAM HOANG KHANG.970407
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1iW3ME63N.ung ho ms 2025 343 anh Tran Van Minh.20251221.205114.172651844.TRAN MINH THU.970432
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1iW3MEJJD.ung ho ms 2025 345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.204734.172651844.TRAN MINH THU.970432
|21/12/2025
|20.000
|0200970422122120385820252JGY646859.63681.203841.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho anh Chung Hong Phuoc ms 2025.345
|21/12/2025
|1.500.000
|020097042212212035582025EAVQ880585.51010.203559.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|20.000
|5355SHBAA2LSLXBC.ung ho ma so 2025.341 em Tong Van Khanh.20251221.203532.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|21/12/2025
|150.000
|5355VCBCJ2BPJKKT.Ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.203442.0657041001106.LE NGUYEN BICH CHAM.970454
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1aWYZHSKQ.TRAN ANH VIET chuyen tien unh ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc.20251221.201417.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|21/12/2025
|200.000
|020097042212212004302025CLYX697456.95296.200431.MS 2025 345 anh CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|50.000
|5355VNIBJ2BPMDAT.ung ho MS 2025.343 (Tran Van Minh).20251221.195928.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|21/12/2025
|100.000
|5355SHBAA2LX58U1.ung ho MS 2025.341em Tong van Khanh.20251221.195639.0905222737.DO THI MY DUNG.970443
|21/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12246206711.Chuyen tien ung ho.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/12/2025
|300.000
|0200970488122119435820255Mlc976208.89809.194337.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH
|21/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12246180990.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0071005526498 NGUYEN TRAN LI NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12246130098.ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0071000985605 DOAN THI MY LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|1.200.000
|5355IBT1bJ13NM5L.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Chung Hong Phuoc MS 2025 - 345.20251221.193707.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1hW96E389.IBFT MS2025.345 giup anh chung hong phuoc.20251221.193635.070070643500.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12245925354.ung ho MS2025.345 (Chung Hong Phuoc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097048812211926132025z4Jv870561.96832.192613.NGUYEN THI NGOC TU CHUYEN TIEN UNGBHO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH
|21/12/2025
|100.000
|02009704151221192057202555VT391255.70123.192057.UNG HO MS 2025 343 ANH TRAN VAN MINH
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1jWINV67X.UH MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUC-211225-19:19:31 414573.20251221.191931.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1jWINV7WS.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-211225-19:12:36 400634.20251221.191236.35515407.BUI THI THU THUY.970416
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1kJXALSGR.Ung ho MS 2025.340 ong Nguyen Van Thao FT25356890237977.20251221.191143.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|21/12/2025
|50.000
|020097041512211911112025p1dr355757.18184.191111.NGUYEN THANH DANH chuyen tien ung ho 2025 345 chung hong phuoc
|21/12/2025
|50.000
|020097041512211903562025APEA330501.78695.190356.PHAM THI PHUONG chuyen tien ho tro MS 2025.343- tran van minh
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1iW3MW2NB.Ung ho MS 2025 345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.185924.238843456.LE DINH LINH.970432
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12245382462.ung ho ms 2025.344(anh trieu thach duong).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12245243381.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12245200975.ung ho ms 2025.341(em tong van khanh).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12245180611.DAO PHUONG HANH chuyen tien Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12245164098.DAO PHUONG HANH chuyen tien Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355TPBVJ2B76MVK.MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251221.182038.10001375639.NGUYEN HOANG ANH TUAN.970423
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1jWINDZBC.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-18:18:24 288527.20251221.181824.12867867.NGUYEN QUOC BAO.970416
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1iW3VK3TF.LE TRONG NGHIA chuyen tien UH MS2025345 CHUNG HONG PHUOC.20251221.180212.105134932.LE TRONG NGHIA.970432
|21/12/2025
|100.000
|020097041512211800542025YzCL100395.32367.180054.Ung ho MS 2025.341
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1bJ13TC2C. Ung ho MS 2025.345 .20251221.175926.204065106041.HOANG THI LE HANG.458761
|21/12/2025
|50.000
|020097042212211755452025M2L0480036.2235.175546.ms2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|30.000
|020097048812211749432025MtY2331913.66062.174943.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|500.000
|020097048812211744182025bcRQ298247.32168.174418.UNG HO MS 2025. 345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12244176187.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc). Chuc anh mau khoe a..CT tu 0511000442473 NGUYEN THAN YEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|02009704221221173030202570WJ938581.47640.173031.Uh MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|1.200.000
|5355IBT1bJ13ZXKU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho MS 2025 - 344 . Chuc em som hoi phuc.20251221.172009.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|21/12/2025
|150.000
|MBVCB.12243760097.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|1.800.000
|5355IBT1bJ13ZYJ9.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho MS 2025 -338 . Chuc cac con som vuot qua.20251221.171101.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|21/12/2025
|100.000
|020097042212211708192025W1WY446726.15912.170802.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1kJX4MFAP.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356475470626.20251221.165752.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1iW3V9UG1.MS 2025-345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.165255.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/12/2025
|100.000
|5355MCOBB21I14KD.LOC UNG HO MS2025.345 CHUNGHONGPHUOC.20251221.164512.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|21/12/2025
|100.000
|0200970422122116174220251W91247393.34494.161743.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|50.000
|020097048812211613432025Eq5L771343.13303.161343.MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12242677406.ung ho ms 2025.340.CT tu 1028001486 HUYNH NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12242684054.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0061001152827 H QUYNH BKRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097048812211601292025Cy6W710047.50096.160129.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1dJ7ZQ82L.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.155934.970422T5405b7000000000d00596.MBBANK IBFT.970422
|21/12/2025
|200.868
|020097040512211556482025KSB4043764.25911.155627.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 345 anh Chung Hong Phuoc.. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111672396625.20251221.111672396625-0797621200_Ung ho MS 2025341 Em Tong Van Khanh
|21/12/2025
|100.000
|020097048812211532182025JKeT570998.4524.153218.UNG HO MS 2025.341 TONG VAN KHANH
|21/12/2025
|100.000
|020097042212211527072025EGZP745874.78762.152708.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong
|21/12/2025
|50.000
|020097040512211524292025ZVEU099134.65891.152408.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.341
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12242109049.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12242053282.2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 0061001028037 HO THI NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJXBIV7N.2025.341 ung ho em Tong Van Khanh FT25356940008635.20251221.151735.19073601211015.VND-TGTT-PHAM THI THUY LOAN.970407
|21/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12241944205.ung ho MS 2025.338 (ba chau be mo coi).CT tu 0251001158526 NGUYEN THI KIM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097041512211458472025TtOM311386.48643.145847.QR - Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|10.000
|MBVCB.12241725159.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 9399440101 NGUYEN DINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|1.000.000
|02009704221221144950202515Q9388003.9892.144950.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1hW9EGD6E.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong.20251221.144932.070141287050.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|38.228
|020097040512211447302025WE8L050882.293.144730.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12241640959.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0181003410840 PHAM THI HONG TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1aWY6XPMX.ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.144115.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12241600209.ung ho ms 2025.343 tran van minh.CT tu 0011004268543 VU DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|020097041512211432152025uQbq237386.36804.143215.Giup Do MS 2025;332 Do thi anh Thu
|21/12/2025
|100.000
|020097041512211430032025c1r6230797.27590.142945.Giup Do MS 2025;333 Ly van Dong
|21/12/2025
|100.000
|020097041512211428072025V10D226380.21058.142746.Giup Do MS 2025;336 Lo thi Hoan
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1hW9EB8QN.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.142212.070141287050.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12241283406.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1012953865 LUONG NHAT TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12241252794.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12241246343.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355TPBVJ2B7LTVS.ung ho MS 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc).20251221.140546.01892721301.HO NHAT MINH.970423
|21/12/2025
|219.840
|MBVCB.12241232755.Ung ho MS 2025.339 (me con chi Nguyen Thi Thu Huong).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12241212507.ung ho.MS.2025.345.(anh.Chung Hong Phuoc ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|230.178
|MBVCB.12241189966.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12241083260.Nguyen Thi Kim Thanh (26/11/1972) ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc) .CT tu 0071001480303 NGUYEN THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|020097041512211346192025uxJr123744.61014.134601.2025.345 anh chung hong phuoc
|21/12/2025
|100.000
|020097041512211344552025eCWE119896.54888.134455.QR - Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1jWINCG6K.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh-211225-13:44:32 772507.20251221.134432.3383788.PHAM NGOC PHUONG THAO.970416
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12240987279.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 0301000357276 NGUYEN ANH DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJX5G1QW.Ms2025.345 FT25356467208917.20251221.134016.19035946222010.DO VIET DUC.970407
|21/12/2025
|20.000
|MBVCB.12240939761.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1jWINCPX9.MS 2025.343 ANH TRAN VAN MINH-211225-13:34:26 756306.20251221.133426.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/12/2025
|500.000
|MBVCB.12240855111.Ung ho MS 2025.345.CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|500.000
|MBVCB.12240828009.NGUYEN THI THOA chuyen tien ung ho MS 2025-345 (anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 1047747985 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12240775382.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1014339736 PHAM THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12240575827.viet ha55 ung ho chung hong phuoc .ms 2025 345.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|1.000.000
|5355IBT1kJX5MCI8.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25356282601792.20251221.130012.19039850159011.VND-TGTT-TRUONG THI PHUONG TRANG.970407
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12240463834.ung ho MS 2025.341( em Tong Van Khanh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097040512211247152025YLAH076762.36101.124715.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1jWIN1K4E.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-12:45:24 677845.20251221.124524.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJX524II.Ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh FT25356751501232.20251221.124251.19027740694010.VND-TGTT-VU PHUONG DUNG.970407
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12240378222.Ung ho MS 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1kJX52S1S.Tuan Nga tp HCM ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25356576114382.20251221.124137.19036936789019.VND-TKTT-LE MINH TUAN.970407
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJX5227T.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356700843540.20251221.124130.19027740694010.VND-TGTT-VU PHUONG DUNG.970407
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJX5W5JR.Ung ho MS 2025.345 FT25356775939053.20251221.122813.19039687758018.VND-TGTT-LE XUAN KHOA.970407
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1jWIN18V2.MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-12:24:51 642666.20251221.122451.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/12/2025
|100.000
|5355TPBVJ2B63H5P.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.122246.04832602401.NGUYEN NGOC PHUONG LINH.970423
|21/12/2025
|200.000
|020097042212211218192025S2KW332820.11067.121759.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.345. anh chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXYR5H9.ms2025.345 FT25356801008559.20251221.121755.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12240044425.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 1020182638 PHAN VAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJXYXI4R.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356363791771.20251221.121400.1010101100.DO CONG CHUNG.970407
|21/12/2025
|30.000
|MBVCB.12240035552.2025.345 Chung Hong Phuoc.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12240019512.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc.CT tu 1987293216 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|5355TPBVJ2B69EIU.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).20251221.121101.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
|21/12/2025
|150.000
|5355IBT1kJXYF7BM.ung ho MS 2025.345 FT25356834445634.20251221.120816.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|21/12/2025
|50.000
|5355TPBVJ2B69CI1.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.120814.00000278815.PHAM NGUYEN QUYNH NHU.970423
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1jWIN11HA.UNG HO MS 2025 345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-12:07:59 612210.20251221.120759.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|21/12/2025
|100.000
|5355SHBAA2LXQEX8.MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.120408.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1kJXYL6FU.Ung ho MS 2025.345 Chung Hong Phuoc FT25356684902517.20251221.120201.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12239818618.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1024885779 NGUYEN DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|5355MCOBB21DAQDH.Ung ho ms 2025.345(anh chung hong phuoc).20251221.115515.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/12/2025
|100.000
|020097040512211152582025CCCN087174.90511.115241.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms 2025.345 Chung hong phuoc
|21/12/2025
|100.000
|020097042212211149122025NQ5X212231.72610.114855.2025.345
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1jWINJHAS.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-211225-11:46:22 572158.20251221.114622.678858888.NGUYEN HOAI NAM.970416
|21/12/2025
|200.000
|0200970488122111435920259MUe688692.47075.114338.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12239583056.ms 2025.345 (chung hong phuoc).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|5355MCOBB21DL85D.ung ho MS2025.344 Trieu Thach Duong.20251221.113614.6006071988.DO XUAN TRUONG.970426
|21/12/2025
|200.000
|020097042212211134412025ZWL0297594.1377.113421.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXYBZBZ.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu FT25356047560853.20251221.113027.19038767822012.VND-TGTT-HOANG DANH MINH.970407
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12239467858.MS 2025.345.CT tu 0161000082358 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097042212211126122025KC1J547289.59082.112613.Ung ho Ms 2025.297 Truong Quoc Bao
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12239395555.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9777181181 DO TRONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1kJXYY958.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25356018878044.20251221.112239.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1kJXYPYNM.TRAN VIET TUAN chuyen ung hoM2025345 Anh Chung Hong Phuoc FT25356578492433.20251221.112030.19025826271969.VND-TGTT-TRAN VIET TUAN.970407
|21/12/2025
|3.000.000
|MBVCB.12239258650.BUI THANH TAM chuyen tien ung ho MS2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC.CT tu 0281000033794 BUI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|020097040512211113282025GHQN020567.94445.111308.Vietcombank:0011002643148:soc gau ung ho ms 2025067
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXYV3LQ.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356351903844.20251221.110648.6462889999.BUI DUC ANH.970407
|21/12/2025
|10.000
|5355IBT1cWBZ3XWN.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.110505.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12239095906.ung ho ms 2025..345 anh chu hong phuoc.CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|020097048812211102552025aTqE490809.40980.110255.2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|1.000.000
|020097040512211055472025E3YG040581.5825.105547.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1kJXY9JB1.Ung ho MS 2025 345 Chung Hong Phuoc FT25356328614884.20251221.105515.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|21/12/2025
|10.000
|0200970449122110544520258VoA905181.1151.105445.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc, ma GD 100000057926674
|21/12/2025
|200.000
|02009704151221105018202503KO519864.79325.105018.ung ho MS 2025.340 ong NGUYEN VAN THAO
|21/12/2025
|20.000
|020097042212211047212025A3GM282251.63788.104722.gui ms 2025 345
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1jWINWFHV.MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG-211225-10:45:38 457048.20251221.104538.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1hW9KL83R.IBFT Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.104419.060161120531.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1kJXYWTPA.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356939953126.20251221.104233.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407
|21/12/2025
|300.000
|020097042212211038592025DG7M741365.22973.103859.ung ho MS 2025. 340 ong Nguyen Van Thao
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1iW3SC37Y.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.20251221.103010.0933551335.BUI THI THANH THUY.970432
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12238630020.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1014757268 NGUYEN TRI TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|020097048812211027142025d55A314839.64770.102714.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|500.000
|5355VNIBJ2B6T6IX.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.102700.955513979.LE VIET TUAN.970441
|21/12/2025
|200.000
|5355SHBAA2LV7AEW.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.102351.000987999166.DANG ANH TUNG.970443
|21/12/2025
|100.000
|0200970488122110212520258gtn285636.37287.102125.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|200.000
|020097042212211019572025YTVW515112.30053.101958.Ung Ho MS 2025.338
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1jWINWPLW.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi-211225-10:14:23 397761.20251221.101423.186178899.NGUYEN HUU KHANG.970416
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJXP6DU3.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356608601132.20251221.100802.19038000320011.VND-TGTT-PHUNG NGUYEN HONG NGOC.970407
|21/12/2025
|500.000
|020097040512211002112025THDN085515.45071.100212.Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|111.111
|0200970488122109574720259Uon166321.25160.095726.UNG HO MS 2025344 ANH TRIEU THACH DUONG
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1aWY6MS59.ung ho MS 2025.345 CHUNG HONG PHUOC.20251221.095740.000000548638.TA QUOC THAI.970440
|21/12/2025
|50.000
|0200970488122109570120252Qm3162020.20796.095701.NGUYEN THI MINH CHUYEN TIEN UH MS 2025.355
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12238163310.ung ho MS 2025.341 (Tong Van Khanh).CT tu 1030339958 LE HONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|111.111
|020097048812210955222025iRix154092.14066.095522.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|400.000
|MBVCB.12238086391.ung ho ms 2025.340 o nguyen van thao.CT tu 1048530205 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12238077436.ck ung ho Ms 2025.325 (be Dam Phuong Dung).CT tu 0451001466231 LE HUU QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXP4937.Ung ho MS 2025.343, anh Tran Van Minh FT25356034625404.20251221.095001.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|21/12/2025
|200.000
|020097040512210949012025MC63021047.84883.094901.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|500.000
|MBVCB.12238041143.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1iW39F2GI.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.094221.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|21/12/2025
|500.000
|MBVCB.12237933701.ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0121001022490 HAU LY KIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|1.000.000
|020097048812210940202025B0JL079974.47355.094020.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH
|21/12/2025
|200.000
|5355SHBAA2LVI2KG. ung ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc . CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20251221.093857.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|21/12/2025
|200.000
|020097048812210938282025DuiS070572.40074.093829.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG
|21/12/2025
|1.000.000
|5355IBT1kJXPURWC.NGUYEN HUU PHUOC chuyen ung ho MS 2025.345 - anh Chung Hong Phuoc FT25356603157190.20251221.093712.6888833386.NGUYEN HUU PHUOC.970407
|21/12/2025
|50.000
|MBVCB.12237883700.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0341007003185 TRUONG VINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12237860633.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12237839827.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12237829392.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0341007153455 NGO THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|020097040512210933092025OVX2043393.18289.093309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|200.000
|020097042212210930222025R6QY632684.5382.093023.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong
|21/12/2025
|200.000
|020097042212210929532025MZJZ578543.3629.092954.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1kJXPM54L.ung ho ms 2025.345 anh chung hong phuoc FT25356608103559.20251221.092630.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1iW396UDN.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 345 CHUNG HONG PHUOC.20251221.091829.247529918.LE THI HOA.970432
|21/12/2025
|1.000.000
|5355IBT1kJXP25Q2.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356600526742.20251221.091043.19020314142014.VND-TGTT-PHAM THANH DUONG.970407
|21/12/2025
|200.000
|020097048812210902392025ipMV898278.97164.090239.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXPWIUS.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356356504960.20251221.085659.19034087361015.VND-TGTT-TRAN VAN PHONG.970407
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1hW9KPI4G.IBFT Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.085442.0918090120.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12237285395.ungho MS 2025.345( anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12237195825.Ung ho M S 2025.341( em Tong Van Khanh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|100.000
|020097042212210844242025UP3R665788.32227.084425.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1iW394QQ2.MS 2025-344 anh Trieu Thach Duong.20251221.084346.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|21/12/2025
|50.000
|020097048812210843342025c6oo810166.28799.084334.NGUYEN MANH CHINH GUI MS2025.344 GIUP DO CHAU TRIEU THACH DUONG
|21/12/2025
|300.000
|020097042212210843052025TUFM555419.27645.084306.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1kJXU32Z2.Ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong FT25356232637761.20251221.083846.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12237072370.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1jWINQ926.HOANG THIEN LAM XIN UH MS2025.343 CHUC CHI TRAN THI ANH SOM BINH PHUC KHOE-211225-08:31:28 220159.20251221.083128.43150017.MAI TUONG VY.970416
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1jWINQC8Y.HOANG THIEN AN UH MS2025.344 CHUC ANH TRIEU THACH DUONG SOM KHOE MANH-211225-08:26:10 212439.20251221.082611.43150017.MAI TUONG VY.970416
|21/12/2025
|1.000.000
|5355IBT1jWINQ1QM.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-211225-08:22:12 206729.20251221.082212.3317497.VO HUU PHUOC.970416
|21/12/2025
|50.000
|020097048812210820502025jxL7711786.53814.082050.LE THI NGOC NGUYEN UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|200.000
|020097041512210819072025MhZU911557.48935.081907.Giup Do MS 2025;340 Nguyen van Thao
|21/12/2025
|100.000
|0200970415122108183620258KuV910386.48056.081836.ung ho MS 2025.345 (Chung Hong Phuoc)
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12236821051.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.340 (ong Nguyen Van Thao).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355WBVNA2LVSYK1.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.20251221.081638.106001352449.LE THI HONG HANH.970412
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXUEYL9.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25356558539327.20251221.081253.5932006071.NGUYEN HOA HOANG ANH.970407
|21/12/2025
|200.000
|5355MCOBB21HAC1W.MS 2025.341 em Tong Van Khanh.20251221.075743.03801011829179.NGUYEN THI THU HUYEN.970426
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12236595640.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0491000040278 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1aWY6QXY3.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251221.075208.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJXU4436.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2025.345 Chung hong phuoc FT25356401493090.20251221.075047.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG .970407
|21/12/2025
|1.000.000
|5355NAMAA2LVVVX5.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251221.074919.867731688.PHAM THI MAI PHUONG.970428
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJXU4D25.Ung ho anh Chung Hong Phuoc, MS 2025.345 FT25356671433020.20251221.074914.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12236513825.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12236498471.Ma so 2025.338 ( ba chau be mo coi ).CT tu 1057061061 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12236459292.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJXU5CPA.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25356006697509.20251221.073835.19034957722019.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407
|21/12/2025
|20.000
|MBVCB.12236414616.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1039003882 HA THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1kJXUYT9Q.MS 2025343 anh Tran Van Minh FT25356483375070.20251221.073701.19034957722019.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407
|21/12/2025
|200.000
|020097040512210734502025VA5J016165.26656.073450.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1bJ1FNT32.MS 2025 289.20251221.072310.0101019196074.NGUYEN TU QUYEN.970425
|21/12/2025
|500.000
|MBVCB.12236226932.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0181004446666 HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|20.000
|MBVCB.12236210103.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1kJXU8C5U.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356170907360.20251221.071510.368668686868.NGUYEN PHU DIEN .970407
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1dJ77DE1I.Ung ho MS 2025341 Tong Va Khanh.20251221.070147.97042292Qfb3f34000000000c48144.MBBANK IBFT.970422
|21/12/2025
|100.000
|5355TPBVJ2BNIXL2.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).20251221.065250.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|21/12/2025
|100.000
|IBVCB.12235975339.Chuyen tien ung ho MS 3025.345 Chung Hong Phuoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/12/2025
|50.000
|020097048812210634462025TIZU324014.11266.063428.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.343 ANH TRAN VAN MINH
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12235950446.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0421003802854 DANG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|MBVCB.12235942569.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|020097048812210630022025TSvi315337.5455.063002.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12235926626.ung ho MS 2025.339.CT tu 0351000803217 DANG THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|200.000
|5355IBT1hW9K1P2A.IBFT Ung ho 2025.340 nguyen van thao.20251221.062532.070112588831.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|100.000
|5355MCOBB213PN9C.Ung ho ms 2025.344 (anh trieu thach duong).20251221.062155.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|21/12/2025
|500.000
|5355IBT1jWIRNDGZ.UNG HO MS 2025.345-211225-06:20:52 093579.20251221.062052.23780317.TRAN HIEN PHUOC.970416
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1hW9K12V6.IBFT Ung ho ms 2025.341 em tong van khanh.20251221.061653.070112588831.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1hW9K114R.IBFT Ung ho Ms 2025.343 anh tran van minh.20251221.061459.070112588831.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12235876973.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 1056518342 HUYNH MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|5355IBT1hW9K1QRK.IBFT Ung ho ms 2025.344 anh trieu thach duong.20251221.061209.070112588831.SACOMBANK.970403
|21/12/2025
|300.000
|MBVCB.12235781310.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|300.000
|020097042212210334332025Y7K3532169.25758.033433.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh
|21/12/2025
|15.000
|MBVCB.12235533716.TUONG DUNG ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|15.000
|MBVCB.12235528752.TUONG DUNG ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|15.000
|MBVCB.12235521857.TUONG DUNG ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|15.000
|MBVCB.12235519995.TUONG DUNG ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FFMN6.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong.20251221.010321.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FFVNE.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh.20251221.010127.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FFDJQ.LY LE THUY TAM ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu.20251221.005809.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FF9WY.LY QUAN ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh.20251221.005441.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FFCGR.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2025.340 ong Nguyen Van Thao.20251221.005208.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FFWH9.LE MINH CHAU ung ho MS 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20251221.004831.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|50.000
|5355IBT1bJ1FTNPZ.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi.20251221.004506.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|21/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJX8FN6D.MS 2025.339 Nguyen Thi Thu Huong FT25356573179758.20251221.003241.19034925965017.VND-TGTT-TRINH NGUYEN NHU QUYNH.970407
|21/12/2025
|100.000
|MBVCB.12235359262.Ung ho MS 2025.343 ( anh Tran Van Minh ).CT tu 3394596499 LE ANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|020097042212222331002025UBTJ209451.8418.233101.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|10.000
|5356IBT1iW3BDXGR.ZP253560655203 251222003449720 Ung ho MS2025 341 em tong van khanh.20251222.232340.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/12/2025
|200.000
|020097048812222316172025cUNv924564.85392.231617.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|500.000
|020097041612222309242025Qxzl663654.73468.230902.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-221225-23:09:23 Qxzl663654
|22/12/2025
|50.000
|020097042212222305222025NBKS622357.65852.230523.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXXBERR.Ung ho MS2025.346 em Do Nam Khanh FT25357970652540.20251222.230522.19601042670000.VND-TKFI-NGUYEN HOANG NAM.970407
|22/12/2025
|100.000
|020097040512222256062025HVWI061765.47596.225607.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.341 e Tong Van Khanh
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ21L5D9R.VO HONG THINH chuyen tien ung ho ms 2025.346 em do nam khanh.20251222.223821.05356425101.VO HONG THINH.970423
|22/12/2025
|10.000
|MBVCB.12262479768.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh - Lang Son).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12262476553.TRAN THI NHU HOA ung ho MS 2025.346( Em Do Nam Khanh).CT tu 0071003753485 TRAN THI NHU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|60.000
|020097042212222230122025ZAS7640071.89258.222954.ms2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12262435878.2025.345 chung hong phuoc.CT tu 0041000305548 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12262434376.ung ho MS 2025.346.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12262422551.ung ho MS 2025.345.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12262431239.ung ho MS 2025.344.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12262429622.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12262420503.ung ho MS 2025.343.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097048812222224392025Vt35798284.74697.222440.DAO THI MINH HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12262374284.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0481000898899 TRAN THI KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|020097048812222214032025TCLk764365.44721.221403.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12262296768.MS 2025.346 Em Do Nam Khanh.CT tu 1061177234 NINH THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12262278046.Chuyen tien ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011001825259 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/12/2025
|100.000
|0200970422122222015320255L75478972.5904.220154.ung ho MS 2025.341
|22/12/2025
|100.000
|020097040512222154202025R04A067786.80093.215402.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1kJXXCDWX.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu FT25357983087376.20251222.215212.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1kJXX17JN.ung ho ms 2025.345 FT25357440395723.20251222.214934.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|22/12/2025
|10.000
|MBVCB.12262090983.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.346(em Do Nam Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ21L6C13.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).20251222.214646.02486794701.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|22/12/2025
|50.000
|020097042212222143072025LKUX486118.39780.214246.Ung ho MS 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong
|22/12/2025
|50.000
|0200970422122221412520252U6F361797.33958.214126.Ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi
|22/12/2025
|220.000
|02009704881222213407202521Gv606919.6172.213407.GD CUNG 2 CON UNG HO MS 2025.346 DO NAM KHANH
|22/12/2025
|100.000
|020097048812222128352025WRyI581828.83234.212836.TRAN THI HANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.346 DO NAM KHANH
|22/12/2025
|700.000
|020097048812222124232025lIa0562498.65377.212423.UNG HO MS 2025341 EM TONG VAN KHANH
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12261746418.Ung ho MS 2025.346 (Do Nam Khanh).CT tu 0011001615057 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|3.200.000
|MBVCB.12261572378.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|20.000
|020097042212222059312025I5ZK907478.54859.205910.Ung ho MS 2025.343 Tran Van Minh
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12261510998.Ung ho MS 2025.346( em Do Nam Khanh).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|20.000
|020097042212222054452025XZD3722164.32365.205446.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong PhuocNam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|22/12/2025
|50.000
|020097041512222053452025VF3L313634.26920.205327.NGHI DAN GIANG giup ba Hia Man Nhi MS 2025.323
|22/12/2025
|50.000
|020097041512222052382025Mod4310789.22401.205238.NGHI DAN GIANG giup em Do Thi Anh Thu MS 2025.332
|22/12/2025
|50.000
|0200970415122220512620251zif306708.16599.205126.NGHI DAN GIANG giup em Ly Van Dong MS 2025.333
|22/12/2025
|200.000
|5356VNIBJ21L3LUJ.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.205044.625704060180820.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
|22/12/2025
|50.000
|020097041512222050072025Xbl8301975.9742.205007.NGHI DAN GIANG giup ba Lo Thi Hoan MS 2025.336
|22/12/2025
|50.000
|020097041512222048562025BZgd299030.3787.204856.NGHI DAN GIANG giup ong Nguyen Van Thao MS 2025.340
|22/12/2025
|50.000
|020097041512222047332025sr2Y293861.97318.204733.NGHI DAN GIANG giup em Tong Van Khanh MS 2025.341
|22/12/2025
|3.000.000
|5356TPBVJ21L93I2.CSPM, CSTV giup cho Nguyen Thi Yen ms2025.346.20251222.204703.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|22/12/2025
|10.000.000
|5356TPBVJ21L9G56.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Van Manh ms2025.340.20251222.204522.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1dJKJ8JDP.ung ho Ms 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.204449.97042292Rc6d5c4000000000836057.MBBANK IBFT.970422
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1iW35GR3G.ZP253560568896 251222002983167 Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.204315.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|22/12/2025
|200.000
|0200970422122220410820257U7Q125586.64459.204109.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|300.000
|5356VNIBJ21LSNMX.Ung ho MS2025.346.20251222.203948.919918686.LE HONG NHUNG.970441
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1iW35AB2Z.Ung ho MS 2025 346 Do Nam Khanh.20251222.203542.0968348206.LE THI NGA.970432
|22/12/2025
|200.000
|020097041512222033332025gaEm246817.25253.203333.MS 2025.346
|22/12/2025
|20.000
|020097042212222031162025AGAY174455.13264.203117.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Do Nam Khanh ms 2025.346
|22/12/2025
|10.000.000
|020097048812222029152025fRLA270926.1810.202854.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12261070631.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0081000932229 TRAN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|0200970415122220261320252dmd223028.86245.202551.ms.2025.345
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1bJ1REZFE.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.202429.0036100014598007.NGUYEN NGOC QUYNH THU.970448
|22/12/2025
|700.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111817095375.20251222.111817095375-0969320054_Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12260954585.ung ho ma 2025.346(em do nam khanh).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|700.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111817070465.20251222.111817070465-0969320054_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|200.000
|020097041612222016122025bACp542443.31284.201550.UNG HO MS2025.343 ANH TRAN VAN MINH-221225-20:16:11 bACp542443
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12260829982.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12260806455.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1061882675 NGUYEN THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|020097041512222004152025rc2a143706.63941.200415.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)
|22/12/2025
|50.000
|020097048812222003552025STYd117863.63051.200356.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1fWEN9QYH.Ung ho 2025.345.20251222.200325.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1fWEN2FKV.Ung ho MS 2025.346.20251222.200145.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|22/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12260575439.ung ho MS 2025.346. Do Nam Khanh.CT tu 0061001003381 HO THI MINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12260544250.Ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh.CT tu 0021000904755 TRAN VIET THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|20.000.000
|5356TPBVJ21LU6HK.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Thuy Dieu ms2025.337.20251222.193439.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12260138128.Ung ho MS 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc ).CT tu 0421000511700 PHAN BA KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12260098528.Ung ho MS.2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0371000434774 LE THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12260060284.PHAM NGOC VANG chuyen tien giup 2025.341.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12260001931.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0381000517156 NGUYEN THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097044912221919422025ZkEh374242.9366.191942.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc, ma GD 100000058659688
|22/12/2025
|1.000.000
|5356IBT1kJXF73WR.MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356656170271.20251222.191251.19038638111010.VND-TGTT-HOANG VAN MINH.970407
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12259842950.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 345.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1hW9TDDUR.IBFT ung ho MS 2025.346 EM DO NAM KHANH.20251222.190743.060304903557.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ21LZRLV.Tnn ho tro ms 2025.342 to dinh thu.20251222.190415.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|22/12/2025
|300.000
|02009704051222190320202548DY021979.11995.190320.Vietcombank:0011002643148:LE THANH NHA chuyen tien ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12259689610.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|5356TPBVJ21LTSDB.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.185817.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|22/12/2025
|200.000
|020097040512221854372025ZHJ3081146.61152.185438.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho MS 2025.346 em KHANH NAM
|22/12/2025
|2.000.000
|020097041612221854022025W9lY652847.57348.185402.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-221225-18:54:01 W9lY652847
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXFUJK6.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356759744698.20251222.184903.11123701027015.VND-TGTT-DAO THI ANH TUYET.970407
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1iW3Y3VXJ.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251222.184715.242059239.LY HONG NGAN.970432
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12259364721.ung ho MS 2025.346.CT tu 9938935344 DUONG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|5356TPBVJ21L8PGJ.ung ho ms 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.183636.00006313869.TRUONG THI THANH TU.970423
|22/12/2025
|500.000
|020097041612221834162025nPN6140307.33644.183355.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-18:34:16 nPN6140307
|22/12/2025
|200.000
|020097040512221832182025K5BY068828.21581.183218.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|020097041512221817242025wczD652529.31949.181724.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1iW3YEC24.LE TRONG NGHIA chuyen tien UH MS2025342 TO DINH THU.20251222.181645.105134932.LE TRONG NGHIA.970432
|22/12/2025
|20.000
|02009704221222181435202555AL770809.16210.181418.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12258898819.DO HOAI THU ung ho ms 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0021002119847 DO HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097048812221813152025SYOk459278.7837.181253.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12258791378.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1033291002 NGUYEN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|20.000
|5356IBT1kJXTHVG9.Ung ho ms 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356566260722.20251222.175636.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1iW3YIF3M.Ung ho MS 2025340.20251222.173407.12268796789.HOA TRUNG TUYEN.970432
|22/12/2025
|500.000
|020097041512221727152025YrPm440578.1055.172715.PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12258008545.ung ho MS 2025.346( em Do Nam Khanh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097040512221707522025L3DJ022672.68084.170732.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.341 em Tong Van Khanh
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXLR4XZ.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356202880684.20251222.165209.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12257267573.ung ho.MS.2025.346.(Me..Do Nam Khanh ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|450.000
|5356IBT1iW3PRJRP.BP ung ho MS 2025 341.20251222.163913.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1iW3P3QNZ.BP ung ho MS 2025 345.20251222.163008.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12257039318.Ung Ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 1049833071 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|1.000.000
|5356IBT1iW3PFBKR.BP ung ho MS 2025346.20251222.162755.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|22/12/2025
|200.000
|020097041512221627402025HPLy196157.9996.162740.ung ho ms 2025 346 e nguyen nam khanh
|22/12/2025
|20.000
|5356IBT1hW9L5IHD.IBFT Ung ho MS 2025.346.20251222.161830.060220357832.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXL8R2U.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356128112691.20251222.160227.19034866090011.VND-TGTT-NGUYEN THI LUYEN.970407
|22/12/2025
|30.000
|MBVCB.12256617631.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0821000185116 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12256587409.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1iW3PKNUK.Ms 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.155726.0343780407.NGUYEN THI KIEU OANH.970432
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1aWYLGKE4.ung ho ma so2025.346( em Do Nam Khanh).20251222.155643.083704070006507.THAI THI MINH PHUONG.970437
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12256566675.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|18.000
|MBVCB.12256398060.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097048812221540222025PfVE570527.37995.154022.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12256301577.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|020097042212221536072025T9N2753045.15077.153550.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|020097041612221535212025Wokc732405.9898.153522.MS 2025.342 ANH TO DINH THU-221225-15:35:21 Wokc732405
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXLJTE3.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356091053130.20251222.153412.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1kJXHNBRS.Tran Ngoc Bach Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25356483480812.20251222.152434.990968358069.Tran Ngoc Bach.970407
|22/12/2025
|150.000
|5356IBT1bJ1R2VHH.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.152118.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|22/12/2025
|300.000
|0200970422122215145920257UZJ522248.98633.151442.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|020097041612221512462025DJKf412748.86820.151246.MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-15:12:46 DJKf412748
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ212WY63.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.151049.99180488888.NGUYEN THI PHUONG THAO.970423
|22/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12255935541.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|020097040512221508502025WU4V041843.66003.150829.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|18.000
|MBVCB.12255902078.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097042212221508022025L5RH207859.61617.150803.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12255788484.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.345 ( anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXHE2DE.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356671995321.20251222.145329.19071529833011.VND-TGTT-SAM THI THAO.970407
|22/12/2025
|36.000
|MBVCB.12255689412.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1hW9LC8RN.IBFT ung ho ms 2025.346 em do nam khanh.20251222.144609.060210691831.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|200.000
|020097042212221444302025JPIW997867.38891.144409.Uh MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12255508781.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0111000281539 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111778817115.20251222.111778817115-0948002701_Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh
|22/12/2025
|200.000
|0200970405122214255820257IY6065202.48782.142558.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.346-em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|200.000
|020097048812221421352025hlrD229253.29218.142135.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12255308849.ung ho MS 2025.346.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|020097048812221420162025hErA224095.21805.142016.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1hW9LWSD6.IBFT ung ho ms 2025.346.20251222.141918.970403H1ba718000000000722751.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXH8PQT.ms 2025.346 FT25356822408202.20251222.141847.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|22/12/2025
|100.000
|0200970422122214171820258NNJ343989.7884.141719.ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|10.000
|020097044912221415492025dsIF049379.1338.141549.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh , ma GD 100000058481815
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXHMZ1I.Ung ho ms 2025.346.e do nam khanh FT25356101658038.20251222.141308.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1hW9LQB9L.IBFT Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.141307.040029507718.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|10.000
|5356TPBVJ2128NZB.MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh).20251222.140516.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12255109372.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0281000388317 HONG QUANG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|21.000
|020097042212221400562025R5JV756230.32676.140057.gui ms 2025 346
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12255064692.ms2025.346 do nam khanh.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|130.000
|02009704161222135141202570ig625089.93771.135119.MS2025.346-221225-13:51:41 70ig625089
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXH1L4Z.Ung ho Ms 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356838059496.20251222.134921.1014101995.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXH1E92.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356842794801.20251222.134855.19035728418019.VND-TGTT-HOANG BAO TUYET.970407
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12254915536.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1aWYLVK21.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.134402.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|22/12/2025
|30.000
|MBVCB.12254860651.2025.346 Do Nam Khanh.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12254816933.CHU THI THU ung ho MS 2025.342 (To Dinh Thu).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12254802358.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0451000277240 DONG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12254738233.ms2025.346.CT tu 0251002758141 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356MCOBB217EDHI.LOC UNG HO MS2025.346 DONAMKHANH.20251222.132807.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|22/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111773314405.20251222.111773314405-0902498898_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1kJXZF54C.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25356758613586.20251222.131923.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|22/12/2025
|50.000
|5356MCOBB217WKBB.Ung ho ms 2025.346 do nam khanh.20251222.131739.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXZTX6T.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25356406966879.20251222.131720.7788088888.DANG THI KIEU ANH.970407
|22/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111772629713.20251222.111772629713-0966010996_Ung ho MS 2025346
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1iW3ULVSK.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.131505.0908559095.PHAM HUYNH MINH PHUC.970432
|22/12/2025
|100.000
|020097048812221312282025lSTl983182.28345.131228.NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIEN MS2025.346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|200.000
|020097040512221311452025B6HN015257.25456.131145.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ212AWW8.Ung ho MS 2025.346.20251222.131102.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/12/2025
|50.000
|020097040512221310512025JTQX012619.21364.131052.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|020097040512221309252025WCT8008364.14807.130903.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.346 .Em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12254520699.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 3939038879 NGUYEN THAI TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1kJXZZFUL.Ung ho ms 2025 346 em Do Nam Khanh FT25356045285376.20251222.130622.19034776387013.VND-TGTT-VO CAM TO DUYEN.970407
|22/12/2025
|50.000
|5356TPBVJ212Q6IL.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.130444.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|22/12/2025
|300.000
|020097041512221303202025aLzm490753.88563.130302.ms2025.346 do nam khanh
|22/12/2025
|50.000
|5356TPBVJ212QG8V.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.20251222.130118.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1kJXZEP1K.Ung ho Ms 2025.344 FT25356976130732.20251222.125745.19033973346012.VND-TGTT-CUNG VAN TOAN.970407
|22/12/2025
|1.000.000
|5356SHBAA2L9YZ1V.Hang Trinh va Hien Trinh ung ho MS2025.333 - em Ly van Dong.20251222.125357.1011361931.TRINH THUY HIEN.970443
|22/12/2025
|1.000.000
|5356SHBAA2L9YC53.Hang Trinh va Hien Trinh ung ho MS2025.343 - anh Tran Van Minh.20251222.125253.1011361931.TRINH THUY HIEN.970443
|22/12/2025
|400.000
|020097048812221251542025yw7B912250.39142.125154.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|2.000.000
|5356SHBAA2L9YAMF.Hang Trinh va Hien Trinh ung ho MS2025.346 em Do Nam Khanh.20251222.125017.1011361931.TRINH THUY HIEN.970443
|22/12/2025
|47.000
|5356IBT1kJXZG1ZN.be Dau FT25356045203114.20251222.124621.19036842780018.VND-TKTT-TRAN THI CAM PHUONG.970407
|22/12/2025
|300.000
|020097048812221243322025Iw3o881397.1095.124332.DANG THI KIEU VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.345 CHUNG HONG PHUOC
|22/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111769572762.20251222.111769572762-0367844159_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|22/12/2025
|30.000
|MBVCB.12254111765.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|5356MCOBB217JR3U.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.122959.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1hW9HE2D8.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu.20251222.122933.070141287050.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|90.000
|MBVCB.12254037948.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 9949347950 VO THUY KHANH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12253978195.UNG HO MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12253940761.UNG HO MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12253839746.ung ho MS 2025339.CT tu 0011000486650 PHAN LE LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1kJXZVYNB.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu FT25356228001500.20251222.121452.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/12/2025
|200.000
|0200970422122212124320254OYR499311.36686.121244.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1kJXZ1B5N.Ung ho MS 2025.346 FT25356739467462.20251222.115846.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12253525518.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)?.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|020097040512221138022025R7ZJ051333.18982.113744.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HA ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|22/12/2025
|10.000
|5356TPBVJ2B5DGPC.LE QUOC DAT chuyen tien Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.113252.06583362702.LE QUOC DAT.970423
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1fWEXJV1P.MS 2025 345 A Chung Hong Phuoc.20251222.112526.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12253052395.Ung Ho Ms 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1036218823 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1aWYHRDPL.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.112305.130001060004141.PHUNG THI NINH .970409
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1iW3U1YM1.Ung ho MS 2025 343 Tran Van Minh.20251222.112207.0909136813.MAI THI HONG HANH.970432
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12252982680.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12252952860.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.346(Em Do Nam Khanh).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12252928820.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12252859394.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 7908399279 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|19.000
|02009704221222110954202525F3869383.48085.110934.Ms 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong
|22/12/2025
|510.000
|020097041512221109432025r2VI124933.46560.110943.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh)
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12252535132.ung ho ms 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 0071000979523 NGUYEN LE MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|020097040512221039492025IV0Q063870.73731.103949.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.345 Anh Chung Hong Phuoc
|22/12/2025
|200.000
|020097042212221038472025XVGP780445.68478.103848.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh
|22/12/2025
|50.000
|020097048812221036322025p0qr250509.55417.103632.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12252349668.ung ho ms 2025.346( em Do Nam Khanh).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12252346974.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097042212221030122025CAB7855040.19940.103013.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|200.000
|IBVCB.12252209144.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12252214318.Ung ho MS 2025.343(anh Tran Van Minh).CT tu 0071001038893 LE MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1iW38Z7N5.MS 2025327 Nong Thi Phan.20251222.102446.212720038.LA THI MEN.970432
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12252184775.Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1017528726 VU HANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12252185615.Ung ho MS 2025.345(ANh Chung Hong Phuoc).CT tu 0191000370309 NGUYEN THI CAM LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|250.000
|IBVCB.12252161152.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh) .CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|150.000
|MBVCB.12252149714.ung ho anh Trieu Thach Duong 2025.344.CT tu 0071000979523 NGUYEN LE MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|150.000
|MBVCB.12252116311.ung ho anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071000979523 NGUYEN LE MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|020097041512221013032025LCJB834728.28212.101245.Ung ho MS 2025.325 (be Dam Phuong Dung)
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1kJXENMUZ.ung ho MS 2025. 346 - Do Nam Khanh FT25356788809009.20251222.101218.19027753641013.TRAN THI MINH HANH.970407
|22/12/2025
|500.000
|020097042212221011142025S3XG614041.19184.101115.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|100.000
|020097041512221010202025QmiQ826436.14185.101020.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc)
|22/12/2025
|100.000
|5356MCOBB2169275.Ung ho ms 2025.342 to dinh thu.20251222.100712.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1dJ73AJTF.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.100212.970422Sc62bc3000000000d53815.MBBANK IBFT.970422
|22/12/2025
|200.000
|020097048812220958352025qSZH072893.50664.095814.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12251720432.2025.346.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXE68BZ.ung ho MS 2025.346 FT25356036703110.20251222.094609.19033943236018.VND-TGTT-PHAM NGOC PHUOC.970407
|22/12/2025
|200.000
|020097048812220945262025wI4n013563.88709.094508.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXEKERX.Ung ho em Do Nam Khanh, MS 2025.346 FT25356275629930.20251222.094112.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12251557877.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0321000652018 TRAN THAI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1kJXEGGGS.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356100372846.20251222.093454.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|22/12/2025
|200.000
|02009704221222093316202592XJ534005.33797.093317.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|50.000
|020097042212220931422025ACBQ918111.27345.093142.ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXE5QXC.ung ho ms2025.342 FT25356402604883.20251222.092053.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|22/12/2025
|2.000.000
|02009704881222092019202566I9902229.78851.092019.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1iW38USUP.Ms 2025-345 uh anh Chung Hong Phuoc.20251222.091941.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1iW38UWCF.Ms 2025-346 uh em Do Nam Khanh.20251222.091840.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ2B5J66A.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).20251222.091544.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1hW9ZRSBV.IBFT ung ho ms 2025.345.20251222.091442.020043554868.SACOMBANK.970403
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ2B5J347.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251222.091433.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1jWIN5LHH.2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-09:09:23 152635.20251222.090923.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|22/12/2025
|170.000
|5356IBT1iW38IJ6N.ung ho e Do Nam Khanh MS 2025-346.20251222.090813.0389448626.LUONG THU NGA.970432
|22/12/2025
|300.000
|0200970415122209070220250gis626639.24656.090702.ms2025.342 anh to dinh thu
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1iW38MKK8.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251222.090559.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|22/12/2025
|50.000
|5356IBT1kJXEMRFU.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong FT25356684905433.20251222.090510.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|22/12/2025
|500.000
|020097048812220901532025hrQM822838.3732.090154.UNG HO MS 2025.344
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXEV273.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25356705491639.20251222.085930.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/12/2025
|10.000
|020097042212220856392025IMJP249034.85273.085640.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu. hdtrung uh
|22/12/2025
|200.000
|020097041512220854402025djyP592107.77837.085440.Ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu
|22/12/2025
|100.000
|5356TPBVJ2B58WXP.Ung ho Ms 2025.342.20251222.085341.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1jWIN5B95.UNG HO MS 2025 346 EM DO NAM KHANH-221225-08:44:44 109740.20251222.084444.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|22/12/2025
|100.000
|020097042212220842232025EDRP428861.34701.084224.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc Chuc anh khoe manh
|22/12/2025
|300.000
|020097042212220841152025X07S986801.30994.084116.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1aWYH4YNW.ung ho MS 2025344 Anh Trieu Thach Duong.20251222.083718.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|22/12/2025
|50.000
|5356MCOBB216F6CB.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).20251222.083211.03101010965538.HOANG VIET.970426
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1iW381E7W.MS 2025 343 anh Tran Van Minh.20251222.082648.76736887.TRAN THI NHUNG.970432
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12250338363.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12250333893.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|5.268
|0200970422122207514820253TBC953321.77293.075128.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXKEJJ5.Ung ho 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25356684508511.20251222.074925.19026021859011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1jWINYTPS.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-07:42:45 016362.20251222.074245.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|22/12/2025
|100.000
|MBVCB.12249986330.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0711000229287 VU THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|50.000
|MBVCB.12249773281.Ung ho MS 2025.346.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1fWE393IK.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.072136.7057862768.ADD INFO.999888
|22/12/2025
|100.000
|IBVCB.12249492445.Chuyen tien ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1jWINYYNF.UNG HO MS 2025.345-221225-06:56:48 963813.20251222.065648.175481649.LAM NHU PHUONG.970416
|22/12/2025
|500.000
|MBVCB.12249404493.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12249407303.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1013032740 PHAM NGOC HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|500.000
|5356IBT1kJXKV594.Ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh FT25356705913009.20251222.063938.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1jWINY8QH.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH-221225-06:38:34 948514.20251222.063834.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|22/12/2025
|300.000
|5356IBT1jWINYMTQ.UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG-221225-06:32:30 944075.20251222.063231.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|22/12/2025
|68.000
|0200970422122206135920254DYT634847.66312.061400.UH MS 2025.342 anh To Dinh Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220610282025CMaq165777.62898.061028.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.340 CHU NGUYEN VAN THAO O TP. HCM CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220607102025aIZf161219.59356.060710.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 319 ANH NGUYEN XUAN TIEP O HA TINH CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220604162025tFxx157590.55995.060416.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 320 ANH LO VAN PHONG O SON LA CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220601182025uQea154186.54709.060118.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 325 CHAU DAM PHUONG DUNG O CAO BANG CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220558342025k0Mv151360.53034.055834.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 327 CHI NONG THI PHAN O TUYEN QUANG CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220555292025glht148506.49961.055508.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 334 BA NGUYEN THI SEN O HA TINH DUONG BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220551512025Hf3F145372.48463.055152.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 335 CHAU NGUYEN THI ANH DUONG O THANH HOA CHUA BENH. NAM MO A DI PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220548112025R1PG142380.45557.054749.LE HUU PHUC UNG HO EM MS 2025. 342 EM TO DINH THU O NINH BINH CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1iW3I7JBY.MP Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.20251222.054717.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1iW3I7WDD.MP Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251222.054541.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220544512025yxXF139857.44442.054451.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025. 341 CHAU TONG VAN KHANH O LAI CHAU CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|500.000
|0200970488122205385720259BXD135793.40792.053857.LE HUU PHUC UNG HO NGUOI KHO KHAN O VUNG CAO DON TET 2026. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220535422025BZWX133720.39617.053543.LE HUU PHUC UNG HO CHAU SUNG A DINH O LAI CHAU CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|0200970488122205312820257GP9131114.37757.053128.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.331 ANH LE QUANG HUY O HUNG YEN CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220526502025Ev9Z128593.34856.052650.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.332 EM DO THI ANH THU O TP.HCM CHUA BENH. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|0200970488122205211320251u6C125768.33403.052113.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.333 EM LY VAN DONG O TUYEN QUANG BI TAI NAN. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|MBVCB.12249037444.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220515572025hWiD123262.30878.051558.LE HUU PHUC UNG HO MS2025.336 BA LO THI HOAN O NGHE AN. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|300.000
|020097048812220512322025GbUt121762.29750.051232.LE HUU PHUC UNG HO MS 2025.339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG O HUNG YEN. NAM MO A DI DA PHAT
|22/12/2025
|200.000
|5356IBT1kJXK12RB.MS.2025.341 FT25356620300244.20251222.035409.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|22/12/2025
|50.000
|02009704221222005133202561EI481015.39318.005134.ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh
|22/12/2025
|10.000
|MBVCB.12248674824.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0331000479616 LUU THI BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|200.000
|MBVCB.12248602511.ung ho ms2025.345(anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0531000291044 NHIEU TRAN THANH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJX7TC9F.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2025.338 FT25356167696945.20251222.000709.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|22/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJX7LXAV.Ung ho MS 2025.341 Tong Van Khanh FT25356056903794.20251222.000448.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|22/12/2025
|130.000
|MBVCB.12248558811.ung ho MS 2025.340 ( ong Nguyen Van Thao).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|130.000
|MBVCB.12248542335.ung ho MS 2015.345 ( anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJX7H5IN.Ung ho MS 2025.340, ong Nguyen Van Thao FT25356784615240.20251221.234822.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|22/12/2025
|100.000
|5355IBT1kJX7HJ6W.Ung ho MS 2025.344, anh Trieu Thach Duong FT25356980307966.20251221.234413.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|23/12/2025
|15.000
|MBVCB.12276404473.TUONG DUNG ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|15.000
|MBVCB.12276391862.TUONG DUNG ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21BRM2H.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).20251224.000153.04135072901.VU HOANG AN.970423
|23/12/2025
|15.000
|MBVCB.12276399062.TUONG DUNG ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276346516.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357TPBVJ21BZRX9.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.234020.02978155201.LE HONG BAO MINH.970423
|23/12/2025
|400.000
|5357IBT1hW9RGVJF.IBFT MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251223.233042.070082561283.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|100.000
|020097042212232327522025WAPM274732.43266.232753.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12276275110.PHUNG THI GIANG chuyen tien ung ho ma so 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 1024291412 PHUNG THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12276231037.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12276173422.MS 2025.342 anh To Dinh Thu.CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276033070.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0441000634239 CU MINH DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|5.000
|5357IBT1kJRSQMMW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25358280001149.20251223.221246.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1aWYXQS3Y.ms 2025.346 giup do nam khanh chua benh.20251223.220941.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|23/12/2025
|10.000
|MBVCB.12275759432.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12275705913.MS 2025 .345 (do Nam Khanh).CT tu 1058993701 NGUYEN THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|14.000
|MBVCB.12275677140.ung ho ms 2025.341.CT tu 0041000361972 PHUNG DIEU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097048812232156352025GysQ648652.39724.215635.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJR9FP2N.Ung ho MS.2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25358819329737.20251223.215152.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12275618771.ung ho ms 2025 346 em do nam khanh.CT tu 3310206789 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/12/2025
|200.000
|020097048812232139372025aMbL576964.79700.213937.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12275418756.Ung ho MS 2025.345(anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0451000268960 NGUYEN THI DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12275241647.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011004103939 PHAM DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|150.000
|MBVCB.12275238373.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|020097040512232112442025JFLA064989.74468.211244.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|300.000
|5357IBT1bJCQUNU5.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.210446.0004100001280006.NGUYEN DUY ANH.970448
|23/12/2025
|20.000
|020097042212232059002025OCCO373670.13211.205900.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Hoai Nam ms 2025.347
|23/12/2025
|600.000
|020097048812232058062025Sahy377842.7734.205747.UNG HO MS 2025339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG
|23/12/2025
|500.000
|020097048812232055472025jb9M365421.98426.205528.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1hW9RDI5T.IBFT Ung ho MS 2025.346.20251223.205436.060258058413.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|200.000
|020097048812232049542025eth8334026.71468.204954.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|23/12/2025
|10.000
|MBVCB.12274838118.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJR9SHSX.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357143659225.20251223.203803.8998020216.DAO THI NGOC MAI .970407
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12274642477.HA TIEN DANG chuyen tien 2025.347 nguyen thi hoai Nam.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12274460978.Ung ho MS 2025.346( chau Do Nam Khanh).CT tu 0011004030871 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12274338739.Ung ho MS 2025.346 ( em Do Nam Khanh ).CT tu 1014270498 PHAM THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJR2N4X3.MS 2025.345 FT25357052085742.20251223.201336.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12274247885.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0071002568044 NGUYEN THI QUYNH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097048812232006192025HYEK078119.48948.200557.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|50.000
|5357VNIBJ21AIJ7Q.Ung ho MS2025 347 ung ho ba nguyen thi hoai nam..20251223.200200.055295678.NGUYEN THI TAM.970441
|23/12/2025
|100.000
|0200970415122319545020257Oyg550360.88247.195450.QR - Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|500.000
|5357MCOBB2MQWBBM.Ung ho MS 2025.347 ( ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.194318.04301015745112.NGUYEN KHANH HA.970426
|23/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111922676378.20251223.111922676378-0972902638_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|23/12/2025
|50.000
|5357VNIBJ21A9QIE.Ung ho ong thao.20251223.192452.055295678.NGUYEN THI TAM.970441
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJR2SLX8.Ung ho MS 2025.342 FT25357452593715.20251223.190030.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357NAMAA2LHNEM4.MS 2025.346 EM DO NAM KHANH.20251223.184212.0369028317.TRA TRAN QUY BINH.970428
|23/12/2025
|200.000
|020097040512231839122025QB0A020640.64859.183850.Vietcombank:0011002643148:VO THI HONG THU chuyen tien ung ho MS205.345
|23/12/2025
|18.000
|MBVCB.12272527094.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111913678347.20251223.111913678347-0784129791_Ung ho MS 2025345 Chung Hong Phuoc
|23/12/2025
|50.000
|861240.231225.180655.MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-18:06:55 5357ASCBJ21AZPH4
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12272097017.Sao linh ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu.CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|20.000
|020097042212231748562025TD1K230282.69461.174834.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu
|23/12/2025
|35.000
|MBVCB.12271762087.DAO QUOC VIET chuyen tien ung ho MS 2025.347(ba nguyen thi hoai nam).CT tu 1030508908 DAO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12271614239.Ung ho MS 2025.346( em DO NAM KHANH).CT tu 1021220789 NGUYEN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|30.000
|MBVCB.12271340994.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357YOLOA2LHVFUY.ung ho ms 2025346 em do nam khanh.20251223.170750.0367329923.HA HOANG LUC .546034
|23/12/2025
|200.000
|020097042212231652252025IKD7904892.8425.165226.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|30.000
|MBVCB.12270823128.2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJR1I2R1.Ung ho ms 2025.341 em Tong Van Khanh FT25357209214000.20251223.162002.19035211111010.VND-TGTT-NGUYEN AI VY.970407
|23/12/2025
|500.000
|5357IBT1kJR1META.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357038062137.20251223.161848.10520052936014.VND-TGTT-PHAM HONG HAI.970407
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJR1VR56.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan FT25357711600000.20251223.161645.19028783161012.VND-TGTT-TA THI NGOC MAI.970407
|23/12/2025
|50.000
|020097040512231601582025SQ6H082143.3573.160136.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|23/12/2025
|20.000
|5357IBT1fW6W3SLH.Le Thi Doai chuyen tien ms 2025.341 Tong Van Khanh.20251223.155409.962296580.LE THI DOAI.970406
|23/12/2025
|20.000
|5357IBT1fW6WFNKS.Le Thi Doai chuyen tien ms 2025.346 Do Nam Khanh.20251223.155252.962296580.LE THI DOAI.970406
|23/12/2025
|100.000
|5357TPBVJ21QDRFI.Ung ho MS 2025.347.20251223.153055.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|23/12/2025
|30.000
|MBVCB.12269793091.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12269750824.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|1.000.000
|020097041612231523392025Rc7C460757.89530.152317.UH MS 2025 347 .NGUYEN THI HOAI NAM-231225-15:23:39 Rc7C460757
|23/12/2025
|2.000.000
|020097041512231515402025yu6u402516.46644.151540.ung ho MS 2025.347 ba nguyen thi hoai nam
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12269423976.ung ho em.CT tu 9974911762 NGUYEN BA CU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|1.000.000
|020097041612231456362025hV5Y965292.46584.145614.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-231225-14:56:36 hV5Y965292
|23/12/2025
|1.000.000
|020097048812231453562025ttcQ353762.33318.145356.UNG HO MS2025.339 ME CON CHI NGUYEN THI THU HUONG
|23/12/2025
|200.000
|020097048812231445572025Oo7p321414.93287.144538.HOANG VO DIEU MY UNG HO MS 2025.338 BA CHAU BE MO COI
|23/12/2025
|200.000
|020097048812231444142025s4Xv314221.84794.144414.HOANG VO KIEN TRUNG UNG HO MS 2025.337 CHI NGUYEN THI THUY DIEU
|23/12/2025
|100.000
|020097048812231442042025lz8u305829.74777.144204.HOANG VO DIEU MY UNG HO MS 2025.324 ANH NGUYEN MINH TAM
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJRJVFBB.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357242186091.20251223.143402.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12269072387.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12269067015.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|020097048812231419462025HThZ220548.71219.141946.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRJC8RW.HOANG THE CAN ung ho MS 2025.341 Tong Van Khanh FT25357130268031.20251223.141517.19032839722222.VND-TGTT-HOANG THE CAN .970407
|23/12/2025
|200.000
|020097048812231412442025kurT194963.39595.141244.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJRJJGWU.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357713682902.20251223.140902.10820363133016.VND-TGTT-NGUYEN HAI CUONG.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1hW93KQ8Q.IBFT MS2025.347.20251223.140852.060269310017.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1iW3ARB56.Ung ho ms 2025347ba nguyen thi hoai nam.20251223.140730.0336929351.VU VAN HOA.970432
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12268830129.ung ho ms 2025.347 ( BA NGUYEN THI HOAI NAM ).CT tu 0071001117557 NGUYEN SU QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|10.000
|MBVCB.12268829924.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12268777258.Chuyen tien ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 3031336696 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/12/2025
|1.000.000
|020097041612231400222025hmhP306432.87064.140000.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-14:00:21 hmhP306432
|23/12/2025
|100.000
|020097040512231355322025IUH7066217.66097.135509.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|23/12/2025
|10.000
|MBVCB.12268716589.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12268637808.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1983620292 BUI VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12268636178.ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0691000410099 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357TPBVJ21Q45MA.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.134304.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12268572754.ung ho ms 2025.347.CT tu 1033004805 NGUYEN THI TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJRWTGZ7.MS 2025.347 FT25357390341687.20251223.134024.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/12/2025
|300.000
|5357MCOBB2MLNWUE.Ung ho MS2025.289 ( Be Tran Nhu Y).20251223.134009.25068012799999.TRAN THI LANH.970426
|23/12/2025
|300.000
|5357MCOBB2MLNZRW.Ung ho MS 2025.347 ( Ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.133906.25068012799999.TRAN THI LANH.970426
|23/12/2025
|50.000
|5357MCOBB2MLNLGL.Ung ho ms 2025.347 nguyen thi hoai nam.20251223.133607.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJRWZYDB.MS2025.347 chau Finn ung ho bac Nam FT25357701078222.20251223.132851.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12268409774.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0571000048721 LE OAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12268381557.ung ho.MS.2025.347.(ba.Nguyen Thi Hoai Nam ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|5357VNIBJ21QZ8NB.Ung ho ms 2025.347.20251223.131454.061704060065806.NGUYEN THI TUYET THANH.970441
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRWGTBK.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357818298213.20251223.131142.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407
|23/12/2025
|100.000
|020097040512231311382025ZCC7033175.84709.131138.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|500.000
|5357IBT1iW3AKPFD.ung ho MS 2025 347 Nguyen thi Hoai Nam.20251223.130642.209574117.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|23/12/2025
|50.000
|0200970422122313045120257A2Z521159.55900.130430.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2015.347
|23/12/2025
|100.000
|020097048812231302252025lkMz954328.45644.130225.HOANG MANH DUNG UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|23/12/2025
|10.000
|020097042212231258232025571F683355.27544.125824.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12268109965.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|1.000.000
|5357IBT1aWYFEAQ2.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251223.125624.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12268092001.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12268062432.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRWYBY6.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357019061795.20251223.125241.19827435602021.VND--LE PHUONG THAO.970407
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12268033630.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|500.000
|5357IBT1kJRW8N2N.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC FT25357137730205.20251223.124359.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|23/12/2025
|200.000
|020097041512231243352025X0Ss915958.62248.124335.Ung ho MS 2025.346
|23/12/2025
|10.000
|020097044912231240392025veW3125121.48349.124039.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam, ma GD 100000058946610
|23/12/2025
|100.000
|020097048812231234512025cxLG855050.20403.123429.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|300.000
|020097040512231233472025M0FO022462.13881.123347.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|23/12/2025
|500.000
|5357MCOBB2MLKQS5.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.122920.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|23/12/2025
|300.000
|020097040512231227282025MP57000650.82179.122728.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.340 ong nguyen van thao
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12267756149.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0701000428956 TRANG PHUONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJRW9FD3.Ung ho MS2025.346 FT25357315249421.20251223.122510.160888886666.LE THI THU TRANG.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRW2B1A.Ung ho MS 2025.337 FT25357828974905.20251223.122114.19035231597017.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH THU.970407
|23/12/2025
|280.000
|5357IBT1kJRW2QQ8.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357234420846.20251223.121949.19022967454014.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|23/12/2025
|30.000
|5357IBT1kJRW1NH4.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357303278608.20251223.121658.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12267592291.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJRWJT91.Ung ho MS 2025.341 FT25357876265424.20251223.121340.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
|23/12/2025
|50.000
|020097041612231207202025oQyx325704.69466.120720.UNG HO MS 2025.347-231225-12:07:20 oQyx325704
|23/12/2025
|300.000
|5357IBT1kJRWQ54S.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357709002140.20251223.120708.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|23/12/2025
|200.000
|020097042212231201402025RLLQ540680.36056.120123.Ung ho MS 2025.340 ong Nguyen Van Thao. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho 2 cha con ong
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12267340330.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12267280099.MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0021000877538 NGUYEN VAN SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12267211038.ung ho MS 2025.345Chung Hong Phuoc.CT tu 0041000437565 DANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|500.000
|020097048812231149142025givN639481.58863.114852.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRQLXYJ.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25357181664051.20251223.114904.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRQLG6Y.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357178990762.20251223.114813.19022179670016.VND-TGTT-NGUYEN DUC HUNG.970407
|23/12/2025
|10.000
|5357IBT1cW4W7MJ9.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251223.114803.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|23/12/2025
|50.000
|0200970416122311465120251UKZ595528.45224.114629.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh-231225-11:46:51 1UKZ595528
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJRQHLEV.Giup ma so 2025.347 FT25357854935970.20251223.114603.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12267163622.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|10.000
|5357IBT1cW4WGABA.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.114409.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12267120690.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12267119854.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9823887999 DO THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1iW3ACH5L.LE THI HOA chuyen tien ing ho ma so 2025 347 NGUYEN THI HOAI NAM.20251223.114052.247529918.LE THI HOA.970432
|23/12/2025
|500.000
|020097048812231140402025cwE9594953.6529.114018.GUI MA SO 2025.347
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12267016253.Ung ho MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097042212231131322025EDHV398115.50404.113133.Uh MS 2025.342 anh To Dinh Thu
|23/12/2025
|200.000
|020097042212231125152025IHD5156363.11818.112516.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu
|23/12/2025
|300.000
|020097042212231124122025AAT6246211.5734.112413.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|200.000
|020097048812231122162025adtD500382.94742.112216.MS 2025343 ANH TRAN VAN MINH
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12266793670.Ung ho MS 2025.341.CT tu 1031871976 TRINH THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12266752099.Ung ho : MS 2025.345( a Chung Hong Phuoc).CT tu 2322225555 DAO VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|020097040512231110372025TOVE060625.24851.111037.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu
|23/12/2025
|2.000
|MBVCB.12266497051.Ung ho tu thien cho bao Vietnamnet.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRQVI5R.Ms 2025 346 em Do Nam Khanh FT25357632687002.20251223.105644.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12266461627.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12266461066.ung ho MS 2025.346( em Do Nam Khanh ).CT tu 0071000674385 HUYNH MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12266442017.Ung ho MS 2025.345 (em Do Nam Khanh).CT tu 0301000402205 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|20.000
|020097042212231053222025Y2JO618667.30247.105305.gui ms 2025 347
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12266372766.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJRQ92D3.MS 2025.346 FT25357907712007.20251223.104715.19071738769010.VND-TGTT-PHAM THI THAO.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJRQ2IRU.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357510105041.20251223.104453.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|23/12/2025
|300.000
|5357IBT1bJ1N8AVM.ung ho ms2025 345 anh Chung Hong Phuoc.20251223.104319.00028888.LAM THANH VO.970427
|23/12/2025
|75.000
|MBVCB.12266295857.Ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097048812231038092025XXym288233.47362.103751.UH CHI NG THI HOAI NAM
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJRQJ63I.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357212328150.20251223.103705.19024436591011.VND-TGTT-VU THE MY.970407
|23/12/2025
|200.000
|IBVCB.12266096611.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|300.000
|5357IBT1bJ1NIMEZ.ungho MS 2025.342 anh Ngo Dinh Thu.20251223.102011.00028888.LAM THANH VO.970427
|23/12/2025
|200.000
|020097042212231016272025UFYO267127.36085.101628.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con
|23/12/2025
|200.000
|0200970422122310143220251P1I693166.25800.101433.Ung ho MS 2025.342 anh To Dinh Thu. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh va gia dinh
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJXNTMFD.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357778327630.20251223.101143.19035784693014.VND-TGTT-TRAN THUY DUONG.970407
|23/12/2025
|138.168
|5357BIDVE2MLAJMU.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.100827.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12265848220.haiyenvuunghobedonsmkhanhMS2025346.CT tu 0121000871311 VU TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12265821047.NGUYEN THI TUYEN chuyen tien MS 205347 nguyenthihoainam.CT tu 0541000251004 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097042212231002172025ZFFT341522.64330.100218.Ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh
|23/12/2025
|100.000
|020097041612230959292025qk9b645065.50468.095907.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong-231225-09:59:29 qk9b645065
|23/12/2025
|100.000
|020097041612230959152025dyQ5143445.48918.095852.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-09:59:14 dyQ5143445
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12265732709.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0031000340187 NGUYEN THI NGOT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|5357TPBVJ21Y3F78.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.095443.02572413301.NGUYEN HA DOAN PHUONG.970423
|23/12/2025
|300.000
|020097041612230952272025NF5D784814.18195.095205.UNG HO 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-09:52:27 NF5D784814
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12265642133.Ung ho MS 2025.346(em DO NAM KHANH).CT tu 0371003894523 TRINH THE THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|020097040512230951372025AYL6095172.13893.095138.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tienms 2025.347 nguyen thi hoai nam
|23/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111862221823.20251223.111862221823-0982279093_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|23/12/2025
|100.000
|0200970416122309464720253DiX795146.90663.094625.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu-231225-09:46:46 3DiX795146
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1iW34YUVK.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.094123.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|23/12/2025
|500.000
|5357IBT1iW34PZDE.PHAM THI BICH CHI transfer ung ho ms 2025345 Chung Hong Phuoc.20251223.093747.50549593.PHAM THI BICH CHI.970432
|23/12/2025
|100.000
|020097041612230937212025sPPX530263.48589.093722.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam-231225-09:37:21 sPPX530263
|23/12/2025
|200.000
|02009704221223093656202518TD558393.47113.093657.Ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh
|23/12/2025
|50.000
|020097042212230935342025FZQC680427.41150.093535.ung ho ms 2025.346 do nam khanh
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1hW9FEBF6.IBFT Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251223.093511.970403X8efdb50000000007f8669.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|200.000
|0200970422122309342520258F84641401.35361.093426.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh
|23/12/2025
|300.000
|5357IBT1iW3486TH.Ung ho ms 2025 347.20251223.092627.64414445.NGUYEN XUAN QUYNH.970432
|23/12/2025
|200.000
|020097042212230922102025ZPJG132827.84033.092212.MS 2025.346 em Do Nam Khanh . Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12265285028.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.347(ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097042212230917452025OS9Q626957.64562.091746.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh ba
|23/12/2025
|500.000
|MBVCB.12265219910.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJXNS62D.Ung ho MS2025.346 em Do Nam Khanh FT25357277383032.20251223.090725.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|23/12/2025
|30.000
|MBVCB.12265092288.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0281000164667 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|150.000
|5357IBT1fW6QJQRK.Ung ho MS 2025.347 ba nguyen thi hoai nam.20251223.090445.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12265068118.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1021005916 HA TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111857524793.20251223.111857524793-0981433404_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|23/12/2025
|300.000
|0200970488122309003120257LEI868888.97602.090031.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|200.000
|020097048812230858192025NlYv859713.89379.085819.UNG HO MS 2025335 BE NGUYEN THI ANH DUONG
|23/12/2025
|500.000
|5357VNIBJ21YGEFL.MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251223.085716.818171071.TIEU MY DUNG.970441
|23/12/2025
|50.000
|0200970405122308565520254MOK059775.84237.085655.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DUNG ung ho MS 2025.346
|23/12/2025
|50.000
|5357MCOBB2M2SWSA.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251223.085520.03101010965538.HOANG VIET.970426
|23/12/2025
|500.000
|5357IBT1kJXN1F39.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357773831874.20251223.085456.19037334270019.VND-TGTT-PHAM THI GIANG.970407
|23/12/2025
|100.000
|020097048812230852452025Hcki837237.68394.085223.UNG HO MS 2025.346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|200.000
|02009704051223085202202543PP039374.65644.085202.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|30.000
|5357IBT1dJKC6D8X.2025347 hoai nam.20251223.084728.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422
|23/12/2025
|30.000
|5357IBT1dJKCENU2.Ms 2025346 nam Khanh.20251223.084620.97042292M2c6de5000000000cc4875.MBBANK IBFT.970422
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12264858470.Ung ho MS 2025.347.CT tu 1040917758 TRAN PHAT NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12264856844.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|0200970488122308451220253qkE807450.41441.084512.MUONG THANH DOAN UNG HO MS 2025.346 DO NAM KHANH
|23/12/2025
|100.000
|020097048812230844152025v5eZ803575.37777.084416.PHAN THI THUY NINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 .345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|23/12/2025
|200.000
|020097048812230843132025iiHP799677.35156.084313.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|23/12/2025
|100.000
|020097041612230843132025GPay275365.35145.084251.UNG HO MS 2025 347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-231225-08:43:12 GPay275365
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJXNQWVB.Ung ho ba Nguyen Thi Hoai Nam, MS 2025.347 FT25357090709668.20251223.084205.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|23/12/2025
|10.000.000
|020097048812230841112025I2s8791657.27579.084111.CSPM,CSTV TAI TRO DONG VIEN CHO MS 2025.342 ANH TO DINH THU
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12264806438.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|20.000.000
|020097048812230838512025gGwL782375.19114.083851.CSPM,CSTV TAI TRO GIUP CHO CAC CHAU MS 2025.338
|23/12/2025
|300.000
|5357VNIBJ21YWSVC.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251223.083703.908686488.DUONG ANH HUNG.970441
|23/12/2025
|5.000.000
|020097048812230836182025LmkN771707.10445.083618.CSPM,CSTV TAI TRO CHO MS 2025.336 BA TO THI LOAN
|23/12/2025
|300.000
|MBVCB.12264736558.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 341.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|300.000
|020097042212230827152025MCE9616479.80240.082716.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12264606993.2025.347.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|020097048812230822202025tjcH717160.61731.082221.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|23/12/2025
|20.000
|5357VCBCJ21YUCMN.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251223.082113.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|23/12/2025
|300.000
|5357IBT1kJXRHFUG.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25357627801083.20251223.081728.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407
|23/12/2025
|1.000.000
|5357IBT1kJXRHT74.Ung ho MS 2025.347 nguyen thi hoai nam FT25357090578600.20251223.081724.19021745508020.VND-TGTT-LAM QUANG VU.970407
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12264509149.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|1.000.000
|0200970416122308133920258TnG870172.33168.081317.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-231225-08:13:39 8TnG870172
|23/12/2025
|2.000.000
|020097041612230809462025iwR8870691.19896.080946.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong-231225-08:09:45 iwR8870691
|23/12/2025
|100.000
|5357TPBVJ21Y4CTW.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20251223.080901.01569614001.DANG THI PHUONG.970423
|23/12/2025
|1.000.000
|020097041612230808332025KOT1496572.16852.080811.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu-231225-08:08:32 KOT1496572
|23/12/2025
|100.000
|5357TPBVJ21Y41IG.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20251223.080824.01569614001.DANG THI PHUONG.970423
|23/12/2025
|1.000.000
|0200970416122308071320259iZ5804904.12698.080651.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-231225-08:07:13 9iZ5804904
|23/12/2025
|1.000.000
|020097041612230802462025KMNx861330.97935.080246.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh-231225-08:02:45 KMNx861330
|23/12/2025
|20.000
|5357VCBCJ21YRGC5.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251223.080121.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|23/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12264328689.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0011001977911 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097040512230750552025L7Y6093133.62439.075033.Vietcombank:0011002643148:Ung ho - 2025.347-baNguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12264246317.ung ho MS 2025.341.CT tu 0701000444222 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|020097048812230748432025haly575802.54695.074825.LE THI MY DUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|23/12/2025
|500.000
|5357IBT1kJXRBN15.Ung ho 2025.346 DO NAM KHANH FT25357576505383.20251223.074415.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJXRBLLQ.ung ho MS 2025.346 FT25357816473000.20251223.074339.19025285740014.VND-TGTT-DANG DINH HUNG.970407
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJXRBUE8.NGUYEN XIEM UH ms. 2025.347 ba Hoai Nam FT25357524418648.20251223.074200.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1kJXR595Y.Ung ho MS 2025.346 Em Do Nam Khanh FT25357887823883.20251223.073701.10921689815010.VND-TGTT-BUI THI VUI.970407
|23/12/2025
|300.000
|020097042212230734462025DLED631310.14705.073447.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12264011680.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.344 (anh Trieu Thach Duong).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357VNIBJ21YTMU8.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251223.072948.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12263978526.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357VNIBJ21YJ5GP.Ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).20251223.072627.708041993.LE NGUYEN PHUONG DUNG.970441
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12263940578.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.342.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12263905268.DANG VAN NHAT xin UH MS 2025.341.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|500.000
|020097041512230716462025WZ4L857994.62833.071646.VUONG THI LAN HUONG ung ho MS2025.352 anh To Dinh Thu
|23/12/2025
|300.000
|020097042212230712072025L0RU886302.50439.071208.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|23/12/2025
|100.000
|IBVCB.12263767082.Chuyen tien ung ho MS 2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/12/2025
|100.000
|020097048812230656012025qeKK337518.8530.065539.UNG HO ANH CHUNG HONG PHUOC
|23/12/2025
|50.000
|020097042212230645272025UAG3457951.83979.064505.ung ho ms2025.346 do nam khanh
|23/12/2025
|200.000
|MBVCB.12263583632.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1iW3BG6TE.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251223.062447.0936343388.NGHIEM BINH THUAN.970432
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJXR181M.UH Tran Van Minh 2025 343 FT25357051386040.20251223.061837.19026261142015.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM NHUNG.970407
|23/12/2025
|500.000
|0200970415122305570920250L2S740280.16608.055646.QR - Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12263306992.ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)?.CT tu 0401000457785 VU DUC GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12263270175.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0451000259184 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|5357IBT1kJXRQMWG.Ung ho Ms 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357580766275.20251223.045854.2555528899.HA THI GIANG.970407
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12263240875.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025346.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|300.000
|020097048812230411542025SXzW149483.71841.041154.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|23/12/2025
|42.000
|5357TPBVJ21Y1P9L.ms 2025.346.20251223.032621.90967557777.DOAN THI HOA.970423
|23/12/2025
|100.000
|5357IBT1aWYTZ39W.MS 2025.346 UNG HO EM DO NAM KHANH.20251223.010807.700019155080.HUYNH THI NHAT VY.970424
|23/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111835866782.20251223.111835866782-0902199175_Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu
|23/12/2025
|30.000
|MBVCB.12262971439.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 1059003507 TRAN THANH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|50.000
|MBVCB.12262963480.ung ho MS 2025. 346( Do Nam Khanh.CT tu 1016591124 LANG THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/12/2025
|200.000
|5357IBT1kJXX6SW6.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25357546422588.20251223.000719.678939793333.PHAN HOAI SANG.970407
|23/12/2025
|1.000.000
|5357IBT1hW9FWD7S.IBFT Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251223.000006.060276449683.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|500.000
|5356IBT1hW9FW13V.IBFT Ung ho MS 2025.344 anh Trieu Thach Duong.20251222.235503.060276449683.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|100.000
|020097042212222354502025V5G7343350.37022.235451.MS 2025.346 uh Do Nam Khanh
|23/12/2025
|100.000
|5356IBT1kJXXEWUZ.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357372853618.20251222.235350.19073975093016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|23/12/2025
|5.000
|5356IBT1kJXXKFSK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25357075929366.20251222.235147.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/12/2025
|500.000
|5356IBT1hW9FQNPJ.IBFT Ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh.20251222.235056.060276449683.SACOMBANK.970403
|23/12/2025
|5.000
|5356IBT1kJXXKGYL.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25357078810055.20251222.234857.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|23/12/2025
|100.000
|MBVCB.12262816373.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|400.000
|0200970422122500421520251GKS236326.58512.004157.ung ho MS 2025.345 Chung Hong Phuoc
|24/12/2025
|800.000
|MBVCB.12290045567.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1029028086 VU THI PHUONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097048812250027172025f1LJ197450.42847.002654.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|5359TPBVJ21C9FUQ.Ung ho MS 2025.348.20251225.002619.01678889001.DO THANH THANH.970423
|24/12/2025
|50.000
|5359IBT1kJRBIUU7.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359944139310.20251225.002608.3193555555.BUI THUY LINH.970407
|24/12/2025
|10.000
|5359IBT1iW3F2L5K.Ung ho MS 2025341.20251225.001742.213995758.VU HUYEN TRANG.970432
|24/12/2025
|100.000
|020097042212250015422025IBKF715073.29852.001543.NNlinhthao ck ung ho MS 2025.335 be Nguyen Thi Anh Duong.
|24/12/2025
|100.000
|020097042212250014582025R4IU464983.28751.001459.NNLinhThao ck ung ho MS 2025.337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12289963535.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0621000429395 NGUYEN HOANG PHUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|020097042212250008372025AP10769059.21556.000837.Ung ho Ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien. chuc em mau binh phuc
|24/12/2025
|100.000
|020097042212250008152025YS9Q991535.21389.000757.NN LINH THAO ck ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh
|24/12/2025
|200.000
|020097042212250007462025Y2QU364436.21071.000747.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|24/12/2025
|100.000
|020097042212250007092025GZQF146042.19547.000710.NN LINH THAO ck ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|24/12/2025
|100.000
|020097042212250003112025FQRM670722.15399.000249.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3FCBX8.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251224.235723.63635286.NGUYEN HONG TRANG.970432
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21CSAB4.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.235530.33797979888.DO LINH DIEU.970423
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21CXUZ3.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.234012.005704060070852.TA HONG HA.970441
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRB2D6J.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25359301749345.20251224.232652.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|24/12/2025
|400.000
|5358IBT1hWSJ15WD.IBFT Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.20251224.232610.070082561283.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRBCXBB.LE THI HONG NGAT chuyen ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359036981028.20251224.232418.8163339999.LE THI HONG NGAT.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRBCX2D.NGUYEN LAN HUONG ck Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25359811900612.20251224.232413.11621797683015.VND-TGTT-NGUYEN LAN HUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRB1AGG.Ung ho MS 2025.348 Pham thi cam tien FT25359500155791.20251224.231411.19035671240013.VND-TGTT-MAI THI HANG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1dJK7L8E5.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251224.230248.97042292S546223000000000206423.MBBANK IBFT.970422
|24/12/2025
|150.000
|MBVCB.12289644901.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien) .CT tu 1014255003 NGO LE HOAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12289628090.ung ho ma so 2025.348.CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRBWJE3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359719645205.20251224.225727.19035488575014.VND-TGTT-NGO AI NGHI.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12289614039.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0721000547945 DO MINH THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12289600398.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0531002543606 TANG KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12289582310.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1040763154 THACH NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097042212242247112025I9PU270900.79431.224712.uh 5808
|24/12/2025
|18.000
|MBVCB.12289539111.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3TRCHA.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.224331.373833339.NGUYEN MANH THANG.970432
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1hWSJQEWC.IBFT MS 2025.348.20251224.223351.060203486319.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJR53ZJL.UNG HO 2025.348 NGUYEN THI CAM TIEN FT25359047426700.20251224.223236.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|24/12/2025
|300.000
|020097048812242232052025VSmg963425.39812.223205.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|0200970422122422302320255LQ5841383.35556.223024.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|24/12/2025
|18.000
|MBVCB.12289409962.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12289404164.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9379087345 TRAN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097048812242211522025pj0i893454.79780.221152.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|020097048812242209062025j0Re882894.70190.220843.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12289215566.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|20.000
|0200970422122421550220251K8V781558.18554.215503.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSWXAJY.IBFT Ung ho Ms 2025.348 pham thi cam tie.20251224.215457.422151G80f73a000000000f65826.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|10.000
|MBVCB.12289085658.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.358( Pham Thi Cam Tien)..CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097042212242147032025ZKTJ924440.87753.214641.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|20.000
|020097042212242135342025DX1L497395.42222.213535.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|40.000
|020097042212242131142025HVBV806343.22801.213115.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097048812242129242025g7VK705683.15470.212924.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|0200970422122421283820258HP3815063.12593.212839.ung ho ms 2025.348
|24/12/2025
|3.000.000
|MBVCB.12288838318.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0421000427363 LIEN KIM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358VNIBJ21CZTND.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.212313.601704060767030.NGUYEN THI MINH TRANG.970441
|24/12/2025
|10.000
|020097048812242120012025BdO5658523.74836.212001.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.176 NAMMO A DI DA PHAT
|24/12/2025
|10.000
|020097048812242119242025U27m654920.72134.211924.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.172 NAM MO A DI DA PHAT
|24/12/2025
|10.000
|020097048812242118132025EZD8648488.67227.211813.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.173 NAM MO A DI DA PHAT
|24/12/2025
|300.000
|5358VNIBJ21CTH3T.Ung ho Ms 2025.335 (be Nguyen Thi Anh Duong) chuc be vuot qua nghich canh.20251224.211655.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|24/12/2025
|150.000
|020097040512242115562025YOZ5089717.55687.211537.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358VNIBJ21CTWD9.Ung ho MS 2025.339 (me con chi nguyen thi thu huong) chuc gd chi vuot qua kho khan.20251224.211423.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|24/12/2025
|300.000
|5358VNIBJ21CT8G6.Ung ho Ms 2025.343 (anh Tran Van Minh) chuc gd a vuot qua nghich canh.20251224.211141.947811479.NGUYEN MINH DUC.970441
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR5VYA1.NGO THI PHUONG THAO UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358039042401.20251224.210914.20061444033066.NGO THI PHUONG THAO.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12288548869.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12288523821.ung ho Phan Thi Cam Tien ms 2025.348.CT tu 0101001232716 NGUYEN THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097042212242101152025JEYL685488.89167.210115.uh ms 2025338
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR59K2X.Ung ho ms.2025.348 pham thi cam tien FT25358675598300.20251224.210009.19025878403014.VND-TGTT-BUI MY LINH.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12288483744.ung ho ms 2025.348.CT tu 0301000313017 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW3TYJHP.ZP253580586487 251224003148580 Ung ho MS 2025.348.20251224.205814.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3TUYDB.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.204952.210264744.TRAN THU TRA.970432
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12288291270.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1024962687 TRINH HAM UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJR5WRQZ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358376961956.20251224.204520.19036332361010.TRAN MINH LUAN.970407
|24/12/2025
|300.000
|0200970488122420421720258oAF469619.96452.204158.UNG HO MS 2025.348. PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|0200970422122420420420250P8N301375.95727.204205.NGUYEN THI THOM chuyen tien ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|100.000
|020097048812242041202025PZLF465036.91788.204120.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|020097042212242040582025PGBN566092.89813.204059.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|24/12/2025
|1.000.000
|020097041612242036572025Xzw8029074.70201.203658.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-20:36:57 Xzw8029074
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21CCVKH.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.203451.675704060073775.VUONG BAO NGOC.970441
|24/12/2025
|200.000
|020097042212242033362025CB4V970239.52962.203337.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12288091882.ung ho MS 2025.341 ( e tong van khanh ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12288051200.ung ho MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 1029193286 VU MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12288033079.2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0081000250062 PHAM THI THU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287999022.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287985525.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287976822.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287946298.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287898924.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12287889041.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh .CT tu 0341006875405 DO THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1cW4VWJ1Z.2025.342 TO DINH THU.20251224.201650.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1cW4VQTMA.2025.343 TRAN VAN MINH.20251224.201523.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1cW4VQG3N.2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.201402.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|24/12/2025
|200.000
|020097041612242011012025fgBv754227.30791.201038.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-20:11:01 fgBv754227
|24/12/2025
|200.000
|020097048812242010022025X4OM306312.26222.201002.UNG HO MS 2025.348.PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|020097048812242008302025HjKA297941.17578.200830.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|500.000
|0200970416122420042920253D6R616323.95384.200429.UNG HO MS 2025.348 - PHAM THI CAM TIEN-241225-20:04:28 3D6R616323
|24/12/2025
|100.000
|020097040512242002412025I5CB021949.86382.200241.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358SHBAA2LNL3KC.PHAM THI NHAM chuyen MS.2025.329 em Sung A Dinh.20251224.200214.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|24/12/2025
|15.000
|MBVCB.12287626521.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.345 (Anh Chung Hong Phuoc)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287548420.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0501000186797 NGUYEN CUONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12287540776.MS 2025.348.CT tu 9919383366 DO THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241953402025dqCl222718.36222.195317.MS2025.339
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241952382025bp4H217088.30117.195238.MS2025.340
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241951322025i8Zf211518.24235.195132.MS2025.341
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241950352025a7hE206423.19044.195035.MS2025.343
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21CQPVS.UNG HO MS2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).20251224.194927.01864371701.PHAM THI TRA MY.970423
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241949242025mkBR200755.12440.194925.MS2025.342
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241948052025m2mV193590.5200.194742.MS2025.344
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12287442221.Ung ho ma so 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000692073 TRAN THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241947152025WV17189190.1039.194657.MS2025.345
|24/12/2025
|150.000
|020097048812241946192025M3Fg184289.94655.194619.MS2025.346
|24/12/2025
|100.000
|0200970488122419460320257pqn182619.92883.194603.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|15.000
|MBVCB.12287400072.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.344 (Anh Trieu Thach Duong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241944322025VZe8174747.85250.194432.MS2025.347
|24/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112035731320.20251224.112035731320-0369183690_Ung ho MS2025348
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRYPGPU.ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25358369313041.20251224.194134.19026443482024.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET NHUNG.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW3LN873.MS 2025-348 Pham Thi Cam Tien.20251224.194107.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|24/12/2025
|1.800.000
|5358IBT1bJCWRXL4.GIA DINH NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Hoai Nam MS 2025 -347 . Chuc gia dinh chi vuot qua kho khan nhe.20251224.194046.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21CY74H.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.20251224.193959.03369122901.PHAM THI HIEN.970423
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12287297260.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 9972038684 HUYNH THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12287246614.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0671004115351 LE ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRYIDZX.MS 2025.348 FT25358210604632.20251224.193150.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/12/2025
|10.000
|0200970422122419275520256BNE533230.89809.192756.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|400.000
|MBVCB.12287108954.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358VNIBJ21C2IMV.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.192128.045704060043626.MAI NGUYEN HOANG LINH.970441
|24/12/2025
|5.000.000
|MBVCB.12287002490.Hoan canh benh ung thu tai nan dot quy.CT tu 0071004356767 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21C2F62.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.191614.03049341301.LE THI THU TRANG.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12286911646.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0791000007915 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.500.000
|5358IBT1kJRYCXBA.Ms2025.303-phan huy hung FT25358105315179.20251224.191339.101010343434.NGUYEN THI TRA MY.970407
|24/12/2025
|200.000
|020097041512241912102025NZae864596.96707.191147.ung ho MS 2025.348 ( pham thi cam tien )
|24/12/2025
|200.000
|0200970416122419111620253FO7600299.91570.191116.UNG HO MS 2025.348-241225-19:11:15 3FO7600299
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12286834858.ung ho MS 2025.348.CT tu 1018489818 TRAN NGUYEN GIA HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12286718427.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien.CT tu 1013223939 BUI THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRPN6GI.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358830370079.20251224.185910.19034217252019.VND-TGTT-DO THI MINH THUY.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRPN6ST.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25358697754013.20251224.185908.19033292703011.VND-TGTT-LE THI ANH NGUYET.970407
|24/12/2025
|100.000
|0200970405122418581220250035042477.12851.185812.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRPT9BD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358438706839.20251224.184417.19031945925012.VND-TGTT-BUI THI HOANG HUONG.970407
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12286377355.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0721000610831 HO THANH NGOC TRUC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|0200970488122418401520251TdB817564.2480.184015.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1fW6SCHIW.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).Nho toa soan chuyen giup bo em Tien. Chia buon cung gia dinh.20251224.184004.9021566625150.PHAM THANH TUNG.963388
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12286305406.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0261003454820 NGO THI DIEM TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1fW6SC95A.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251224.183554.9021566625150.PHAM THANH TUNG.963388
|24/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112027434210.20251224.112027434210-0772967394_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241834512025CA4M334167.67702.183434.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1aWYRRGGW.Ung ho MS 2025.348. Pham Thi Cam Tien.20251224.183352.660001060001969.NGUYEN THI KIM HUONG .970409
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12286227062.ung ho MS 205.348 Pham Thi Cam Tien, chuc chau mau khoe.CT tu 0211000479187 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3L5ZHV.ung ho ms 2025 348 Pham Thi My Tien.20251224.182528.129437798.HUYNH TAN DAT.970432
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3LYX5S.Ung ho MS2025345.20251224.182141.174312648.NGUYEN THI THU HUONG.970432
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3LYZ15.Ung ho MS 2025340.20251224.182050.174312648.NGUYEN THI THU HUONG.970432
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21MDKA9.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.181903.00000890513.DINH NHAT NAM.970423
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRPB9YX.ung ho ms 2025348 Pham Thi Cam Tien FT25358856806844.20251224.181455.9911992002.PHAM HA BAO MINH.970407
|24/12/2025
|350.000
|5358IBT1dJK43JQB.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 341 342 343 344 345 346 va 347.20251224.181422.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|24/12/2025
|100.000
|020097041612241813362025w2bb459176.40139.181337.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-18:13:36 w2bb459176
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241808592025JGS1251315.10686.180836.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRPU8GS.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358783126090.20251224.180509.19039645061017.VND-TGTT-TRAN NGOC ANH.970407
|24/12/2025
|1.500.000
|020097048812241803262025LoPR600810.76236.180326.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRFDZW.ung ho MS 2025 348 Nguyen Thi Cam Tien.20251224.175635.0000558366.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|24/12/2025
|20.000
|5358SHBAA2LIHYV4.ung ho ma so 2025.346 em Do Nam Khanh.20251224.175556.6808081983.NGUYEN VAN QUYEN.970443
|24/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112022114866.20251224.112022114866-0866210336_Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSWJG9R.IBFT Ung ho MS 2025.348 PhamThiCamTien.20251224.175331.422151Sda5ed5000000000485466.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|2.000.000
|5358TPBVJ21MSGUU.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.174655.90983873740.NGUYEN THI HA HUYEN.970423
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241745402025MDV9466722.55496.174541.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRPCLXR.Ung ho MS 2025.348 FT25358568011185.20251224.174446.9937815159.PHAM NGOC BAO TRUC.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12285422078.ung ho MS 2025.348(pham thi cam tien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSWW2KX.IBFT Ung ho MS2025.348.20251224.174405.060266545897.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12285374156.MS 2025.348.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRURI2L.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358786342810.20251224.172945.19036729540019.VND-TGTT-VU THI THANH THUY.970407
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241727122025K9Tv600649.26348.172712.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-17:27:12 K9Tv600649
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRUTD91.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien FT25358634008112.20251224.172004.19033838993016.VND-TGTT-NGUYEN HOANG MAI CHI.970407
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJRUL1C5.Ung ho MS 2025.348 FT25358321146718.20251224.171722.19031386024018.VND-TGTT-LAM VI QUAN.970407
|24/12/2025
|30.000.000
|MBVCB.12284935257.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1062802063 TRAN LE KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21MGR5U.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.171529.00005424035.TRAN PHAM THU THUY.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSQ367V.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.171415.070141287050.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12284859005.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1019115507 MAI THANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358VNIBJ21MGQMN.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.171254.119930308.DINH VU THI HAI ANH.970441
|24/12/2025
|300.000
|0200970422122417083820250XFL516416.98330.170839.Ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSQF75Q.IBFT MS 2025.348.20251224.170636.970403X998516000000000fe9164.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12284705409.ung ho MS2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12284694794.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1018350015 NGUYEN DO PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRUGRZ8.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358843408501.20251224.170231.19036407465011.VND-TGTT-PHAN DUONG THIEN THANH.970407
|24/12/2025
|500.000
|020097048812241700312025veLR176268.43045.170031.UNG HO MS 2025.348
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1fW6961WZ.Nguyen Van Thu chuyen tien tu Timo.20251224.170009.8007041100780.NGUYEN VAN THU.963388
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241658222025RZWE730356.27727.165823.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|30.000
|MBVCB.12284552452.: Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21MUKFP.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.165425.212879999.TA HUONG QUYNH.970441
|24/12/2025
|30.000
|MBVCB.12284498947.THIEU KIM CUONG chuyen tien ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0801000248384 THIEU KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1hWSQLU5F.IBFT ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.165133.060251262627.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|300.000
|0200970488122416511620257Rul117518.81264.165116.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12284425569.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015905066 DANG HUYNH THIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|40.000
|020097042212241645402025NX9X458444.45104.164541.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112013483776.20251224.112013483776-0905455431_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241642352025Q95F664160.24558.164236.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112012960419.20251224.112012960419-0937686124_Ung ho MS 2025348 Phan Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241638492025CMCM922055.793.163850.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12284282238.ms 2025.348.CT tu 0071001379342 LE THI BICH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRUIMS3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358247912454.20251224.163758.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRUIVCP.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358180767239.20251224.163752.19073170285016.VND-TGTT-NGUYEN LI BANK.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRUIC6F.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25358430404873.20251224.163732.10524911752015.VND-TGTT-NGUYEN DANG KHOA.970407
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1iW3HENQG.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.163542.217437547.NGUYEN THI HUONG GIANG.970432
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRUMVPS.Ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien FT25358676855741.20251224.163518.19037603673011.VND-TGTT-NGUYEN MAI PHUONG NGA.970407
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRUM17W.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358986362780.20251224.163451.19036660053013.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THANH TU.970407
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241634332025JG7C838868.74069.163434.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12284188171.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0441000657255 HA THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112012212903.20251224.112012212903-0902498898_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12284167643.ung ho ms 2025.348.CT tu 0931004189675 NGUYEN HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRUD978.Ung ho MS 2025.348 FT25358053554774.20251224.162943.1312199032.LANG BOI ANH.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12284105532.Ung ho MS 2025.348.CT tu 1030896624 NGUYEN NGOC TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRU9VIW.Ung ho MS 2025.348 - pham thi cam tien FT25358865515324.20251224.162430.19021966190017.VND-TGTT-DUONG NGOC DUNG.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12284084763.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0251001221361 LE NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3H7ADJ.Ung ho MS 2025348.20251224.162424.8887181988.NGUYEN THI XUAN TAM.970432
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12284053173.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0511000400612 PHUNG DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|0200970422122416211920257TZ1926949.92992.162119.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|40.000
|020097042212241620102025GY9Q844318.87005.162011.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12284017274.Ung ho MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN ) .CT tu 1028540964 NGUYEN THUY PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358MCOBB2M1D14U.LOC UNG HO MS 2025.348 CAMTIEN.20251224.161959.04201015758708.TRINH BAO LOC.970426
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRUCU17.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358107220969.20251224.161912.19033291261015.VND-TGTT-NGUYEN DUY TUNG.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3HG588.ZP253580368550 251224002019258 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.161908.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1fW6941PX.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.161745.210114849141386.VO THI KIEU NGAN.970431
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112010971739.20251224.112010971739-0342731288_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRU11BF.Ung ho MS 2025.329 em Sung A Dinh FT25358205140260.20251224.161538.13323600461012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRUJ37Q.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358107204101.20251224.161502.19050115865011.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3HA5LP.Ung ho MS 2025348 chau Pham Thi Cam Tien.20251224.161419.61626689.HOANG ANH TUAN.970432
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241612142025TC7P951344.38697.161215.ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRUWPWS.MS 2025.348 FT25358015273694.20251224.161053.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407
|24/12/2025
|1.000.000
|0200970415122416095620253yDI134508.24351.160938.ms 2025.348
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21MJJPV.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.160940.03322524167.NGUYEN THU TRAM.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRACDK.ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).20251224.160935.700014987485.NGUYEN THI UYEN.970424
|24/12/2025
|100.000
|5358MCOBB2M13TZD.UH MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.160743.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283813550.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 9907962294 NHU LY DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1hWSQ7YQM.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.160522.060244133269.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12283772168.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011004129671 NGUYEN THI THANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1aWYR4AJW.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.160251.03000014001817.NGUYEN THI THANH HUYEN.970440
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12283766732.PHUONG THUY ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0441003969796 PHAN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097042212241602142025BUKG361050.80031.160151.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241601592025518A783294.78326.160200.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|0200970422122416012620255T4X167536.74643.160127.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283753307.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1016554689 NGUYEN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1fW69YTCS.Ung ho ms 2025348 Pham thi cam tien.20251224.160000.0521006183004.NGUYEN THI HONG HANH.970438
|24/12/2025
|100.000
|5358WBVNA2LIUGXN.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.155935.101000909373.PHAN VO TUONG VI.970412
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21M85R9.Ung ho MS: 2025.348 ung ho chau Pham Thi Cam Tien.20251224.155920.019101970.NGUYEN THI THUY NGOC.970441
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112009280946.20251224.112009280946-0397657733_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283716412.NGUYEN THI VAN TRA ct ung ho MS 2025.348( PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0451000224934 NGUYEN THI VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283649715.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9355323389 NGUYEN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW3HYDIV.ZP253580351587 251224001943472 Ung ho MS 2025.348.20251224.155307.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8TRP3.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358206089503.20251224.155226.8888680080.NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097041612241552072025ITDV434230.19418.155207.UNG HO MS 2025.348 - EM PHAM THI CAM TIEN-241225-15:52:06 ITDV434230
|24/12/2025
|60.000
|MBVCB.12283631765.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1029277805 TRAN NGUYEN BAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283616727.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0921000710536 NGUYEN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8T8YH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358179793857.20251224.155042.19035410410019.VND-TGTT-TRAN NHU NGOC.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12283609152.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011001810707 PHAM LE KHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283601412.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0571000034628 CHU THI HOANG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|18.153
|5358IBT1iW3HP72U.ZP253580347892 251224001934775 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.155001.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|1.000.000
|020097041512241549452025mh6T962724.6216.154922.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|24/12/2025
|100.000
|5358VCBCJ21MC342.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.154840.8107041179613.NGUYEN MINH NHI.970454
|24/12/2025
|300.000
|5358TPBVJ21MCNFN.NGUYEN HA PHUONG ANH ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.154822.07105237201.NGUYEN HA PHUONG ANH.970423
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1hWSQAI89.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.154804.060023003352.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12283567335.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0331000491575 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283565380.TRAN THI MEN chuyen tien ung ho em pham thi cam tien ms2025-348.CT tu 0061000995922 TRAN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112008444243.20251224.112008444243-0779689753_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|256.000
|020097042212241546472025GH2Y404492.88894.154648.MS 2025.346 Do Nam Khanh
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8H6YQ.Ung ho MS 2025.348 FT25358996847485.20251224.154554.19036317981010.VND-TGTT-DUONG VU KHANH LY.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3HUEDC.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.154521.0977043694.TRAN THI THANH.970432
|24/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112008511074.20251224.112008511074-0948847551_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|020097042212241544102025L31I195853.74046.154411.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|2.000.000
|5358IBT1iW3HUUWF.NGUYEN NGOC QUY chuyen tien ms 2025 348.20251224.154352.137633582.NGUYEN NGOC QUY.970432
|24/12/2025
|150.000
|MBVCB.12283522152.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1034023174 DAO THI NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12283520387.ung ho ms 2025.348 ( pham thi cam tien ).CT tu 0401001430563 NGUYEN DUC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21MC893.A DI DA PHAT- UH MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN).20251224.154324.00222335001.PHAM THI THUYEN.970423
|24/12/2025
|2.000.000
|5358IBT1eJCW89PG.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.154311.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21MCMEU.VO TRAN THAO QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.154249.03341433001.VO TRAN THAO QUYEN.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283469138.Ung ho MS 205.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0041000215085 TRAN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR865JG.ung ho Ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358194509363.20251224.153917.19038492178010.VND-TGTT-PHAN TRONG NGHIA.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283453624.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1023968126 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283437551.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1032771198 NGUYEN THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJR8EZH5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358941803677.20251224.153710.19036679886016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TRAM ANH.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12283412503.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1016521175 NGUYEN CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|020097041612241536202025O1bo197020.28453.153557.NGUYEN QUANG HUY CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:36:20 O1bo197020
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283407510.Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1050072413 TRAN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|0200970488122415344120256CXw702176.18868.153422.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2003746071047856128.20251224.Remit Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien 2003746071047856128
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283393909.Ung ho MS 2025.348 (Pham thi cam tien).CT tu 0071001124023 TO NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12283377218.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0601000484344 DANG HOA DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12283389747.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0441000782496 TRAN THI HANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241533072025SsM3416091.11221.153244.UNG HO MS 2025.348PHAM THI CAM TIEN-241225-15:33:07 SsM3416091
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241532452025Y58X064014.8274.153245.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:32:45 Y58X064014
|24/12/2025
|50.000
|020097048812241532432025xy7g692814.8196.153244.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR873QA.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358701530100.20251224.153130.6984031984.TRAN MINH PHUONG.970407
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241530392025dYgz056314.97382.153039.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONGPHUOC-241225-15:30:39 dYgz056314
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283323042.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1018707262 NGUYEN HUYNH THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241529482025YDOX377556.92322.152949.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241529432025OVKk896632.91628.152943.ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien )
|24/12/2025
|50.000
|020097040512241528212025BB7C036500.83669.152821.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Pham thi cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|020097042212241528152025ZZ37816316.84063.152816.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283315903.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358VNIBJ21M148I.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.152757.001575952.TRAN DINH CHIEN.970441
|24/12/2025
|300.000
|5358TPBVJ21M1UBV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.152749.99813978888.NGUYEN MINH LUAN .970423
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21M14ME.Tnn ho tro ms 2025.342 to dinh thu.20251224.152722.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283307606.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8GM1T.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358540615359.20251224.152641.19035161853010.VND-TGTT-DO HOANG NGOC KHANH.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12283303104.ung ho MS 2025.348.CT tu 0561000628727 DUONG PHAM THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283302803.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283287119.ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1041548342 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8G2K4.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358124105455.20251224.152618.19073080401017.VND-TGTT-LAI NGOC CO.970407
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283297459.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283282435.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21M1MQP.Tnn ho tro ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.152519.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12283269151.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283276360.Ung ho ma so 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0451000306606 NGUYEN TO NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283259855.ung ho MS 2025. 348 ( Pham Thi Cam Tien) chuyen tien.CT tu 1041548342 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283260128.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283256482.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283255082.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071001114947 NGUYEN QUYNH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|020097048812241522492025iCJK643987.52723.152249.UNG HO MS 2025.348, PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3HVV9N.UNG HO MS2025348PHAM THI CAM TIEN.20251224.152242.93888577.TRINH DOANH MAI.970432
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJR84FF4.Le T T Anh Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358021863050.20251224.152223.121929.LE THI THUY ANH.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR84K36.Ung ho MS 2025.348 Nguyen Thi Cam Tien FT25358414091006.20251224.152146.19039221636011.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THUY.970407
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1iW3HVQVK.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251224.152120.62058099.PHAM UYEN VY.970432
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12283229516.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0721000616717 NGO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283229223.NGUYEN NHUNG ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015823484 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|5.000.000
|5358IBT1kJR84UXK.ung ho ma so 2025.348 pham thi cam tien FT25358670558801.20251224.152058.56688888.NGUYEN THI ANH TUYET.970407
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241520452025F1l6634157.40966.152045.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358MCOBB2M1E3SU.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.152043.03601016945032.LE HONG HANH.970426
|24/12/2025
|500.000
|02009704221224151859202516QL560168.32333.151900.Ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR8BZ82.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358601977460.20251224.151858.19033547906019.VND-TGTT-MAI THUY DUONG.970407
|24/12/2025
|5.000.000
|5358IBT1kJR8BDZR.MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358179668063.20251224.151728.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407
|24/12/2025
|500.000
|020097048812241517142025CwlN617855.22325.151714.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283181999.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1021659241 NGUYEN THI PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1aWYRPAN1.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).20251224.151609.700020439621.NGUYEN VU HOAI.970424
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR857IR.Ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358700090001.20251224.151534.19037312828016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12283155978.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1028444288 NGUYEN VAN THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241515052025yHd7283898.10646.151442.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:15:05 yHd7283898
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283139547.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0541000330976 CHU HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283145164.Ung ho MS 2025.348.CT tu 1033879985 TRAN XUAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|400.000
|5358IBT1iW3HS7QP.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2025345 2025346 2025347 2025348 moi ma so 100 K.20251224.151408.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112005697321.20251224.112005697321-0906790845_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241512542025H1Gv597112.98306.151254.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283115525.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1036184128 DANG DO THIEN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR8YEPS.VU THANH VAN chuyen ung ho ms 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358109577930.20251224.151244.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283116213.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0531002534934 LE THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283124372.ung ho MS 2025.348 .CT tu 0251002719223 HOANG NGOC BAO AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJR8Y5B9.Ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358239465435.20251224.151206.142122.NGUYEN THI KIM THANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRPDPG.TRAN THI DIEU chuyen tien VHMS 2025.348 Pham thi CamTien.20251224.151156.169704070000222.TRAN THI DIEU.970437
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1fW69SB7Q.Ung ho MS2025.348 PhamThi Cam Tien.20251224.151203.210014849000067.TRAN VU MINH DAT.970431
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241511392025NbKF590609.92134.151139.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12283104363.ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071000873624 PHAM THI NGOC DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241510102025Xcua583780.83919.151010.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241509592025kB28583128.83335.150959.DUONG THI NGUYET ANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283086755.LE THI THUY chuyen tien 2025.346.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358NBVAF22G5LGM.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.150947.100005259368.TRAN MY PHUNG.970419
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR8PE3Q.NGUYEN GIAO HA - UH MS 2025.348 FT25358360003852.20251224.150942.19031745722011.VND-TGTT-NGUYEN GIAO HA.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283078249.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1032668177 LE THI THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|400.000
|MBVCB.12283065879.MS 2025.329 (Sung A Dinh).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097040512241508112025580A047198.72643.150811.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ21MABJ1.Ung ho MS2025.348 (Pham Thi Cam Tien). mong em mau khoe..20251224.150742.03963085988.PHAM NGOC KHANH.970423
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8PQUD.Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358003795795.20251224.150736.19031486911021.VND-TGTT-DINH NU HA MY .970407
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12283047171.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12283054633.LE THI THUY chuyen tien 2025.348.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358VNIBJ21MQ571.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.150626.601704060765004.NGUYEN THI THUY HANG.970441
|24/12/2025
|20.000
|5358IBT1fW699P8S.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.150548.9021554945847.NGUYEN HO MAI THY.963388
|24/12/2025
|50.000
|5358WBVNA2LITIWT.UH MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251224.150533.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|24/12/2025
|1.000.000
|020097041612241505142025sCZB896936.57141.150451.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-15:05:14 sCZB896936
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12283024208.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0531002531025 NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241505052025fOXj559895.55716.150447.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241505042025UZNP871726.56025.150505.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12283019908.Ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien) Chuc em mau khoe.CT tu 1037129679 NGUYEN THI HIEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241504322025545V239904.52569.150432.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241503292025AX8J870691.46814.150331.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1fW692RKW.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.150305.0349991408.VO TRAN ANH THU.970431
|24/12/2025
|200.000
|5358SHBAA2LITXKV.Ung ho MS 2025.348.20251224.150226.0385522179.NGUYEN THI ANH THO.970443
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR88J97.Ung ho MS 2025.348 FT25358740074951.20251224.150143.19035645146017.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH .970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8IZAB.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien FT25358606289600.20251224.150045.19025468917037.VND-TGTT-LE THANH TRANG .970407
|24/12/2025
|100.000
|02009704221224150041202571DA207434.32278.150042.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1bJCWYBIL.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.150039.00135945.NGUYEN THI THANH THAO.970427
|24/12/2025
|10.000
|5358MCOBB2M145EC.Ung ho ms 2025.348 ( pham thi cam tien).20251224.150030.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|24/12/2025
|150.000
|5358IBT1iW3H2Q8W.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.150023.0931200696.NGUYEN THI ANH TRAM.970432
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241500042025EcwD535990.27902.150004.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8IBHQ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358045324009.20251224.150001.3488868686.NGUYEN THI NGOC QUYNH.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282955966.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000713803 TRINH MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR8IYXG.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358442178000.20251224.145950.19036124056018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAN.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282954501.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0331000420896 NGUYEN LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|0200970422122414585220253O9L261537.21904.145853.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|0200970422122414583620252UCD219741.20664.145837.Ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|200.000
|5358SHBAA2LITQZN.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145810.1014616887.DO NGOC HOANG LAN.970443
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJR8MFAH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358866486510.20251224.145758.19032853762016.VND-TGTT-PHAM MINH HUYEN.970407
|24/12/2025
|500.000
|5358TPBVJ21MQ27G.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.145746.06511504501.PHAM THI THUY LINH.970423
|24/12/2025
|300.000
|5358SHBAA2LITF1W.MS 2025.348 - em Pham Thi Cam Tien.20251224.145726.1025120948.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3HCUNY.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145707.8113355889.LE THI PHUONG LIEN.970432
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8M5HR.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358041154516.20251224.145648.5623031995.NGUYEN THANH HANG.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR8MU2F.ung ho ms2025.348 FT25358915338790.20251224.145627.19034095241010.VND-TGTT-NGUYEN THANH NHU.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282891571.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien.CT tu 1051003487 NGUYEN PHAN NHA KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8M1DD.DO NGOC NHI ung ho MS 2025.348 FT25358784071770.20251224.145532.19026450288012.VND-TGTT-DO NGOC NHI.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8VNK2.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358070527708.20251224.145512.19036516134017.VND-TGTT-MACH DUONG THIEN PHI .970407
|24/12/2025
|999.999
|5358IBT1hWSQ868A.IBFT Ung ho MS 2025.348.20251224.145445.066263289999.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1bJCWY24R.Ung ho MS 2025.348 Pham thi cam tien.20251224.145437.880338113.TRAN NGUYEN MINH TU.963311
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8VH9N.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358205664238.20251224.145431.19034493444010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY QUYNH.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282877585.UNG HO MS 2025.348 nguyen thi cam tien.CT tu 9972740071 NGHIEM KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|2.000.000
|020097040512241454272025DRG9089141.99384.145427.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|56.026
|020097042212241454122025OOJU538581.97699.145413.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358VNIBJ21MY1ZY.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145353.964067640.NGUYEN THU HANG.970441
|24/12/2025
|300.000
|0200970416122414534520253APT274941.96271.145322.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:53:45 3APT274941
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3H1HL7.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.20251224.145341.242059239.LY HONG NGAN.970432
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282879717.PHAM THI HUYEN TRAM chuyen tien Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0031000217110 PHAM THI HUYEN TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|0200970488122414525420251w4i504383.90714.145254.NGUYEN TRA MY CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|0200970416122414524520259NCp471496.90332.145222.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:52:45 9NCp471496
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282863262.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0271000432100 TRUONG THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ21MY1ET.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.145218.02442576501.NGUYEN THUY DUONG.970423
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282865625.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|02009704151224145208202534iq778584.86815.145208.Cua it long nhieu; chuc em mau khoe.
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282857125.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0651000441106 NGUYEN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYR84K8.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien.20251224.145121.100702223719.NGUYEN NGOC ANH.970457
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282855463.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071004032478 NGUYEN THI QUE DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|0200970405122414510620256HE5075405.81461.145106.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358YOLOA2LIJ7WL.ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.145044.0982837585.LE THI THANH HUYEN .546034
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282844475.Ung ho MS2025348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9942323356 VU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8DIAQ.LOAN chuyen ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358830392751.20251224.144956.19032692635019.VND-TGTT-TO NGUYEN NHU LOAN.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ21MYBDG.NGO THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho em Phan Thi Cam Tien.20251224.144956.05542936701.NGO THI MAI PHUONG.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282820605.ung ho MS 2025.348 (phan thi cam tien).CT tu 1055614232 MAI XUAN LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282827541.UNG HO MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN ).CT tu 0071001117557 NGUYEN SU QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282828081.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0541000315870 TRAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJR8SX44.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358713825362.20251224.144838.2941334455.NGUYEN THU THAO.970407
|24/12/2025
|20.000
|5358TPBVJ21ML56Z.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144819.98898598888.DO QUYNH TRANG.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21ML5J8.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144812.04157407101.LUONG THUY PHUONG ANH.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1fW6915UR.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144802.100210388.HOANG MINH NHAT.970431
|24/12/2025
|66.000
|5358IBT1iW3HJZ83.Ung ho ms 2025348 pham thi cam tien.20251224.144802.996668882003.NGUYEN THI HIEN.970432
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282811487.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1015944316 DOAN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ21MLPUM.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144757.02534536901.LE THANH LY.970423
|24/12/2025
|50.000
|5358MCOBB2M1RZB8.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251224.144744.03101010965538.HOANG VIET.970426
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21MLNYD.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).20251224.144708.66117667001.TRAN HONG SON.970423
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJR8SU5F.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358974569090.20251224.144657.19028751671116.VND-TGTT-CHAU THI PHUONG THAO.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282804163.Ung ho MS 2025.348 -Pham Thi Cam Tien.CT tu 0011002933042 TRAN TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|68.000
|020097048812241446392025bJQB476566.59206.144639.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|020097048812241446262025qcv0475472.58287.144626.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241446202025oE6K745991.56999.144557.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:46:19 oE6K745991
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282796720.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0281000386091 NGUYEN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSQI7B6.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.144533.060232547191.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|35.000
|MBVCB.12282781598.ung ho MS 2025.348.CT tu 1032793761 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282778852.ung ho ms 2025.348( pham thi cam tien).CT tu 0371000403266 PHAM TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282767693.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1055664730 NGUYEN BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR89598.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358696909077.20251224.144401.19024476922019.VND-TGTT-NGUYEN SONG CAT PHUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282767815.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1019329956 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282760444.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 1034384773 NGUYEN THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282766052.UNG HO MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1061182965 PHAM NGOC MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282760084.ung ho MS 2025.348 (PhanThiCamTien).CT tu 0121000747874 NGUYEN NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW3HWX78.2025 348 pham thi cam tien.20251224.144330.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282756852.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000218230 TRAN ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|020097041612241443152025lvG5267344.41601.144253.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN GIUP DO PHAM THI CAM TIEN-MS 2025-348-241225-14:43:15 lvG5267344
|24/12/2025
|100.000
|0200970415122414430620258ek0751660.40876.144306.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282740577.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1050834576 TANG MAN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR82XDV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358059306839.20251224.144213.19032794977011.VND-TGTT-DINH TRAN Y NHU.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR82XSN.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358052070041.20251224.144213.19032755253014.VND-TGTT-TRAN THANH TUNG.970407
|24/12/2025
|500.000
|0200970416122414420120252yAz829848.35576.144138.MAI THI NAM HA MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:42:01 2yAz829848
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ21ML89G.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144153.02911706101.DO THI HOANG DUNG.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282745733.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004422634 NGO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21MLCWP.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144131.03897719901.VU THI MINH NGOC.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282744167.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1313028888 DINH THI GIA LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282732468.Ung ho MS 2025348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1036389296 TRINH THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1fW69JUZH.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.144105.8007041045165.LE THI MAI THAO.963388
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282735709.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0081000786353 NGUYEN HAI CAM HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282729911.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0421000526213 LUU DUONG QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|400.000
|MBVCB.12282726164.ung ho ms2025.348 pham thi cam tien .CT tu 0071000782082 NGO THI TUY TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282724382.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301000296351 BUI VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241440012025ZYIB423045.26367.144002.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|100.000
|5358SHBAA2LIJMC7.MS 2025.348 em Pham Thi Cam Tien.20251224.143954.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241439512025GROC945964.24827.143952.ung ho Ms 2025.348
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1fW69J9J1.Nguyen Thi Tram Anh chuyen tien tu Timo.20251224.143935.9017041221132.NGUYEN THI TRAM ANH.963388
|24/12/2025
|1.000.000
|020097048812241438282025BCq2441827.18480.143828.UNG HO MS 2025.348
|24/12/2025
|500.000
|02009704221224143758202576ZG374449.15571.143759.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282696936.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0991000032060 HA THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282690516.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 0541000342289 NGUYEN THI KHANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR8CPLK.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358361221990.20251224.143723.19036090965013.VND-TGTT-MAI KHANH LINH.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282682321.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0501000002657 NGUYEN PHUONG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3HQZB6.ZP253580305843 251224001721171 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.143653.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR8CDBS.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358002540008.20251224.143647.19038474867011.VND-TGTT-NGUYEN LE TRAM ANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282685748.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1052020687 PHAM QUYNH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282680118.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0211000446118 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12282677856.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9983184589 NGUYEN ANH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|20.000
|MBVCB.12282673112.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0301000422065 PHAM THI THAO VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282672867.Ung ho MS 2025.348(PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0011003595962 HO HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097040512241436052025P49V015919.6426.143547.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN CONG CHIEN chuyen tien ung ho ma so 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|20.000
|5358IBT1kJR8CQCT.Ung ho MS 2025.348 FT25358817902752.20251224.143558.1983929292.NGUYEN QUOC HAO.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282662932.DC Class Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1048331323 VO QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR813CX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358945083720.20251224.143534.19033290364015.VND-TGTT-CHU THI HUYEN VAN.970407
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282660435.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1031509720 CAO TRAN KHANH QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|10.000
|020097042212241435092025TVR7202334.1992.143510.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|020097048812241434372025K3iw424833.98781.143437.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358TPBVJ21M2U6R.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.143432.86199186626.NGUYEN LAN HUONG.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282663880.UNG HO MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0541000216634 TRIEU CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282652950.HO THI DIEP chuyen tien ung ho MS 2025.329 (Dung A Dinh).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJR8186B.MS 2025.348 pham Thi Cam Tien FT25358304274690.20251224.143353.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|0200970488122414334320251I42421159.95069.143320.UNG HO MS2925.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR81VTV.Ung ho Ms2025.348 phamthicamtien FT25358390540571.20251224.143337.19036831307019.VND-TGTT-HA NGUYEN THI THANH THUY .970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282648427.ung ho Ms 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 9775547775 NGUYEN HUU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282640014.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071001128026 BUI HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112002351046.20251224.112002351046-0947039921_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241433142025BPd6418906.92624.143251.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR812TL.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358075416820.20251224.143313.19037287522012.VND-TGTT-VU THI NHUNG.970407
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241432562025wBoY417645.91331.143257.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR81WF5.Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358266004231.20251224.143249.19034961350010.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH NHU.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR81QL2.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358739966150.20251224.143243.6688881010.NGHIEM THU HA.970407
|24/12/2025
|100.000
|0200970488122414324320258ZGF416712.90158.143243.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241432372025ISGW416494.88727.143218.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJR8JRF3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358635603208.20251224.143231.19036982537016.VND-TGTT-NGUYEN MINH HUNG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8J3R7.Ung ho MS2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358301190972.20251224.143220.19037052004014.VND-TGTT-LY BOI THUYEN.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8JFUL.Ung ho MS 2025.348 FT25358976502351.20251224.143210.19035093732013.VND-TGTT-NGO THUY DUONG.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282627235.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3ZNFF8.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.143157.0936136756.PHAM THI TUYET MAI.970432
|24/12/2025
|100.000
|0200970488122414313120253OTm411649.83671.143131.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112002116733.20251224.112002116733-0834401416_Ung ho ms 2025358
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282611478.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000600464 PHAM THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282621268.ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015251605 HOANG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8J4DY.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358512012328.20251224.143104.19038610284017.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282609462.ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien.CT tu 0111000263465 TRAN KIM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241430542025l7QQ717503.81240.143054.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien co len nhe
|24/12/2025
|26.503
|5358IBT1kJR8JY8X.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358817891348.20251224.143047.19071523605017.VND-TGTT-HUYNH GIA HAN.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241430392025MIXR641219.80592.143040.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241430342025VT0I866775.80409.143035.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8JUWX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358626974558.20251224.143033.19035346024010.VND-TGTT-TRAN TRIEU VY.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8JMSV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358264654011.20251224.143016.19036179265015.VND-TGTT-DO MINH KHANG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2115PCW.ung ho 2025 348 pham thi cam tien.20251224.142928.03500398301.VU THI NGOC PHUONG.970423
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282597714.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112002030599.20251224.112002030599-0908707059_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241429192025DK1O207505.72860.142920.TRAN THI THANH THUY chuyen tien
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282581715.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0201000703770 PHAM THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282580515. Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0021000417573 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ2115DHS.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142816.03741779501.BUI THANH HUYEN.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJR8WKCF.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358189637240.20251224.142806.19050747383012.VND-TGTT-HUYNH PHAN DIEM ANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282587541.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 9969598095 LE VU NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112001509679.20251224.112001509679-0335892805_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJR8W568.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25358117400085.20251224.142733.19036491773011.VND-TGTT-TRAN BICH PHUONG.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1fW69Q2S9.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.20251224.142732.0919206459.PHAM THUY MY.970431
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR8WUDR.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358739230300.20251224.142714.14023686909010.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282583380.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0611001913105 DANG HOANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282573559.HO THI DIEP chuyen tien:ung ho MS 2025.348 (Phan Thi Cam Tien).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241427072025SLWL938179.62779.142708.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR8WISK.Ung ho ms 2025.348 - pham thi cam tien FT25358672382023.20251224.142702.19031230057013.VND-TGTT-NGUYEN HOANG TAN KHOA.970407
|24/12/2025
|20.000
|5358IBT1fW69QWRM.MS 2025.348.20251224.142653.9021491407964.CAO THI DOAN TRAM.963388
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJR8W246.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358521401087.20251224.142628.19036625098012.NGO PHUONG ANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2115KQK.UNG HO MS 2025 348.20251224.142608.00360163506.VUONG THAI QUYEN.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282565060.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0271000290863 VU NGOC BAO DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241425122025uorB701813.53538.142453.MS 2025.348 Chuc em Tien mau khoe de o ben ba that lau nha
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282553959.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0071000806704 TRAN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282553534.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282553654.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1029377767 VO VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2115UYL.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142459.10001361794.NGUYEN THANH TIEN.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1fW62N63H.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142454.9007041060416.NGUYEN BICH KHUYEN.963388
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282546671.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 9936769621 NGUYEN MINH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJR8QAVW.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358016409370.20251224.142426.19031516380881.NGUYEN TRINH QUYNH MAI.970407
|24/12/2025
|500.000
|5358VNIBJ2115FBL.Ung ho MS2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142419.601704060484012.THIEU KHANH LINH.970441
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282543429.Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1036904442 CAO NGOC HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282530711.ung ho ms 2025.340 ong nguyen van thao.CT tu 0011003287800 NGUYEN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|02009704051224142332202574X2068294.46382.142313.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282527321.ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 1052477214 HUYNH THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1bJCWU81T.Ung ho MS 2025.348.20251224.142321.0969508020.NGUYEN HONG NHUNG.970448
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282535957.Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0201000703428 HUYNH MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJR8QSCK.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358128900923.20251224.142314.19024843047022.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRA.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21158WJ.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc.20251224.142312.01408266002.KHUONG MINH TRI.970423
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282512617.LE PHAN THANH THANH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0331000454309 LE PHAN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282525742.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 1017921434 NGUYEN QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|150.000
|020097041612241422562025pHvs299196.44111.142256.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:22:56 pHvs299196
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241422482025FBV6171270.41915.142250.2025.348
|24/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112001536335.20251224.112001536335-0986850270_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|0200970422122414223920256CDZ568574.41533.142240.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|2.000.000
|5358IBT1bJCWUVNJ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142217.145154.NGUYEN BICH PHUONG.970448
|24/12/2025
|200.000
|5358WBVNA2LIFQQL.ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien.20251224.142214.108001212583.NGUYEN THI THU HANG.970412
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRINFAY.PHAM THI THUY DUONG ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358804151467.20251224.142205.19030793002022.VND-TGTT-PHAM THI THUY DUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRINTZ4.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358075966063.20251224.142200.2108190190.NGUYEN THAI NGOC QUYNH.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282519404.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1016147435 NGUYEN NGOC TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ2115ABD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142153.05035365001.TRAN DUY THUAN.970423
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282508899.ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011003287800 NGUYEN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW3ZR1DJ.Ung ho Ms 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142148.19872505.HO THI THUY DIEM.970432
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ2115Q5I.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142147.01408266002.KHUONG MINH TRI.970423
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2115AYY.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142143.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241421432025W4Vk371952.38078.142143.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112001258201.20251224.112001258201-0358509309_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282515144.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004189976 VU ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIN786.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358275410340.20251224.142115.5215250294.NGUYEN LE BAO TRAM.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241421032025UTQ5172120.35299.142104.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|150.000
|0200970422122414210320257PMK725910.34518.142104.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|90.000
|MBVCB.12282500562.UNG HO MS 2025.348.CT tu 1033518144 NGO THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097041512241420352025ShER691081.33142.142012.ung ho ms 2025.348
|24/12/2025
|200.000
|5358MCOBB2M1JBXZ.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.142030.04201016965709.LE HUYNH HOANG MY.970426
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1iW3ZXTLQ.ZP253580299797 251224001686311 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.142024.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282490219.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0071000624022 TRINH THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1bJCWUCFE.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.141943.0986216022.LE DANG NINH.970448
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282483291.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282487869.MS 2025.348.CT tu 0451000505090 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1hWSQD7BV.IBFT Ung hoMS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141931.422151Nacbd95000000000140703.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ211PIKK.Ung ho MS 2025.348.20251224.141927.241199668.VU THI LAN HUONG.970441
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282485849.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 9926910091 CHU THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1aWYRMJJP.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141908.00200000107518.NGUYEN THANH LUAN.970440
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRMWT3.UNG HO MS2025.348( PHAM THI CAM TIEN).20251224.141903.700010544550.HOANG NGOC THAO VAN.970424
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282479718.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0011003287800 NGUYEN BICH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|14.000
|5358IBT1kJRIR3YH.ung ho ms 2025.348 FT25358308287094.20251224.141849.3357755279.LE NGUYEN BAO HANG.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241418432025V3Tl359506.24325.141820.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12282477216.Ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien.CT tu 0371000475449 NGUYEN THANH THOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282476435.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0281000583275 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282477032.ung ho MS 2025.348 ( pham thi cam tien).CT tu 0891000659888 CHAU THEM LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282462278.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0331000483337 TRAN HUYNH HUY HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|47.658
|0200970422122414175320250STV968756.19854.141731.Ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241417402025Hnhy355247.17738.141740.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|60.000
|020097048812241417342025OeGj355000.17543.141734.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282466292.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1049766659 NGUYEN THI TUYET XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282465517.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1058848408 TRAN VO LE MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIRP6N.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358941506395.20251224.141715.19033482271010.VND-TGTT-TRAN LE TUYET NGAN.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRIRITH.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358708178576.20251224.141657.19034366339011.VND-TGTT-DANG THAI THANH TUYEN.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241416542025TMVZ604933.14475.141656.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1iW3ZX9TN.PHAM THI LE chuyen tien giup chau MS 2025348pham thi Cam Tien.20251224.141643.61020063.PHAM THI LE.970432
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282451612.ung ho ms 2025348 pham thi cam tien.CT tu 0041000325690 LUU THANH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRIR1N4.Nguyen Bich Nguyet Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358827851892.20251224.141610.19032923675019.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGUYET.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282432794.ung ho MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0031000235134 DO PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241415482025Ubld347503.9578.141529.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRIXNVQ.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien FT25358101668590.20251224.141541.19025307909026.VND-TKTT-TRAN THI VAN ANH.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ211P435.ung ho ms 2025.348.20251224.141539.06255978101.NGUYEN THI NGOC CHUC.970423
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1iW3ZXQB4.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141538.2121051993.NGUYEN THE TAM.970432
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIXFNP.Ung ho MS 2025.348 phan thi cam tien FT25358576795812.20251224.141521.7599889988.TRAN MINH.970407
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241415152025wBIx405561.8007.141452.DANG THI HIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:15:15 wBIx405561
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIXTVE.NGO GIA HUY chuyen FT25358670264022.20251224.141510.19038710617013.VND-TGTT-NGO GIA HUY.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241415022025pT8S344888.7126.141502.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1iW3Z33UP.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141454.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRIXZI9.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358678715659.20251224.141453.19036715715010.VND-TGTT-HOANG THI HOA.970407
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000755039.20251224.112000755039-0913209800_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1kJRIX7WG.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358941494802.20251224.141426.19036320141015.VND-TGTT-VU HIEN VI.970407
|24/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000812026.20251224.112000812026-0362831704_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|2.000.000
|020097042212241414072025ZV00978444.1833.141407.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1dJK5DJMJ.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.141405.970422X6c0235000000000878028.MBBANK IBFT.970422
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282426139.Ung ho MA 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0711000297892 CHU HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIX5HT.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358188849141.20251224.141401.19032410855666.VND-TGTT-LE NGOC MAI .970407
|24/12/2025
|150.000
|5358IBT1kJRIXY1Z.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358288280200.20251224.141352.19036900822011.VND-TGTT-BUI THU THAO.970407
|24/12/2025
|1.900.000
|5358TPBVJ211P8DV.Giup MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141350.00382406259.TRAN THI THU VAN.970423
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241413382025VVBF117636.99697.141320.MS 2025.348
|24/12/2025
|300.000
|0200970415122414133220258LKM671317.244.141309.Ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ211PQNG.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141329.069704060100630.BUI THI ANH HONG.970441
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282424083.ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 0181003342029 LE HOANG PHUONG VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ211PC8R.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141321.04109338101.NGUYEN DUY HAI.970423
|24/12/2025
|30.000
|5358VNIBJ211P11Q.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141316.032287380.NGUYEN THI THUY QUYNH.970441
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282423381.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282402527.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0011004400064 PHAM TUAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1hWSQS3PW.IBFT Ung ho Cam Tien Ms 2025.348.20251224.141257.030077216703.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|10.000
|020097040512241412542025MT6G028949.95934.141254.Vietcombank:0011002643148:ung ho em Tien
|24/12/2025
|30.000
|020097048812241412432025b090335596.95519.141220.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ211PBFK.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141233.33197004009.CAO THI NGA.970423
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12282411667.ung ho MS 2025.348.CT tu 9981211274 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|60.836
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000363967.20251224.112000363967-0925903793_MS2025348
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRI3X85.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358941485001.20251224.141203.3938768687.TRAN NGUYEN NGOC DIEU.970407
|24/12/2025
|190.000
|0200970416122414115920251c7J511686.92674.141136.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-14:11:59 1c7J511686
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241411572025ATD2293348.92647.141158.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|020097042212241411372025SJFV104920.91144.141115.2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21175LV.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141137.909691649.BUI NGUYEN HANG.970441
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRV5D2.UNG HO MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN ).20251224.141128.0906398457.TRINH TU UYEN.970424
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRI36GA.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358900210580.20251224.141122.9056309533.DAO NU CAM CAT.970407
|24/12/2025
|500.000
|5358TPBVJ211P2DX.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.141121.76140601054.NGUYEN TRAN HOAI DIEU VY.970423
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282403326.ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien .CT tu 0111000310816 DANG THI PHUONG KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282395319.MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 0421000489628 TRUONG DUY TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRI3ASX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358808716074.20251224.141047.19030391817021.VND-TGTT-TRAN VU YEN NGOC.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRI3V38.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien. Chuc em som khoe FT25358739168910.20251224.140950.19031754201022.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282382432.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0181003658225 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282382215.BUI THU ANH chuyen tien ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 1021005882 BUI THU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRI3SDI.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358403578250.20251224.140934.19031740456011.VND-TGTT-VU THANH BINH.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282369295.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJRI32H3.Eins Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25358702402867.20251224.140925.9905102014.NGUYEN QUYNH DUNG.970407
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282379213.ung ho ms 2025.348.CT tu 1028281829 PHAM TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097040512241409012025KPEO014958.78922.140838.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097040512241409012025AUED014945.78907.140901.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRI3QAT.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358096702881.20251224.140853.19031478928010.VND-TGTT-TRAN DIEU NGOC.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282366593.ung ho MS 2025.348 chuc em mau khoe.CT tu 0071002272236 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241408292025TexH658546.76563.140829.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJRIFFFH.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358563920475.20251224.140824.19028298122017.VND-TGTT-HOANG THUY LINH.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282364420.ung ho pham thi cam tien -ms 2025.348.CT tu 0451001541199 NGUYEN QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000376965.20251224.112000376965-0769873222_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282361603.ung ho ms 2025.348 (phan thi cam tien).CT tu 0851000007424 TRAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1fW62X919.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.140757.8007041063555.LE HOANG KHANH LINH.963388
|24/12/2025
|1.500.000
|5358IBT1kJRIFEIZ.Eins Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358264571381.20251224.140744.9905102014.NGUYEN QUYNH DUNG.970407
|24/12/2025
|150.000
|5358IBT1iW3ZF7NP.Ung ho MS 2025348 Phan Thi Cam Tien.20251224.140737.175403442.NGUYEN QUY PHUONG.970432
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112000213933.20251224.112000213933-0378953294_ung ho ms 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241407232025mMw9314131.71769.140724.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|111.000
|MBVCB.12282354519.ung ho MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0721000652009 HO VU KHANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282353974.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301000431076 VU THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282337176.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1022049403 TRUONG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282350450.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9395422592 DO THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241406232025YR3X556604.66863.140624.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282349010.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0061001092200 MAI NGUYEN XUAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIFCKR.Ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358601707490.20251224.140547.19030189755012.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH PHUNG.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282345442.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|87.279
|MBVCB.12282343486.UNG HO MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1039007635 LAI THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|20.000
|0200970405122414050920252TIP001117.61492.140509.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Nguyen Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|0200970488122414050820259S1A305205.62218.140508.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282331251.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 9969491889 NGUYEN THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ2117J9J.Ung ho MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien.20251224.140502.03170038101.NGUYEN NGOC BAO CHAU.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282329565.Ung ho MS2025.348.CT tu 9942891191 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282328628.ung ho MS 2025.348.CT tu 0071000655723 BUI THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282326365.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9372500568 TRINH MINH PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358MCOBB2M182SA.Gui ms 2025.348.20251224.140413.03001010768718.CU KIM CHUNG.970426
|24/12/2025
|250.000
|MBVCB.12282325436.Ung ho MS 2025.348.CT tu 1030626092 NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282323651.ung ho MS 2025.348 ( Pham thi cam tien ).CT tu 0371003789384 TRINH NGOC HOAN SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1hWSQ9FLV.IBFT Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.20251224.140346.040093418966.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241403412025YZdS299594.55535.140341.VI HONG VAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241403272025rZUN246914.54313.140304.UNG HO MS 2025.348 PHAN THI CAM TIEN-241225-14:03:26 rZUN246914
|24/12/2025
|100.000
|020097041612241403272025wZRm235168.53820.140304.UNG HO MS 2025.348-241225-14:03:26 wZRm235168
|24/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999957726.20251224.111999957726-0944383580_Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc
|24/12/2025
|20.000
|MBVCB.12282310005.ung ho MS 2025.348.CT tu 9865353218 PHAN THANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRITPF5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358117300732.20251224.140318.19033041260021.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG QUE.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21171WI.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.140315.99912031998.DANG PHUONG THAO.970423
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999529436.20251224.111999529436-0934630232_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|56.666
|MBVCB.12282306796.ms 2025.348 ( pham thi cam tien).CT tu 0031000075027 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999871735.20251224.111999871735-0944378650_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999738191.20251224.111999738191-0377369183_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241402452025S4UV375547.51145.140246.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241402452025yn4T296140.50611.140222.MS2025.348 PHAN THI CAM TIEN
|24/12/2025
|400.000
|MBVCB.12282305140.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000362230 TRAN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999804778.20251224.111999804778-0975476364_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1bJCW82MI.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140234.0904653945.VO THI TUYET HONG.970448
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1hWSQ96ZF.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140225.070032827932.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241402142025ZCXB988660.49049.140215.Ung ho MS 2025.348
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRITC88.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358907028346.20251224.140212.19034197965021.VND-TGTT-TRAN BICH NGOC.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282298860.MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0301000387912 NGUYEN HANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRITQRI.UNG HO MS 2025.345 - ANH CHUNG HONG PHUOC FT25358096684108.20251224.140152.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282290187.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0991000001842 NGUYEN THI TUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|0200970415122414014420256xp5641321.46525.140144.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241401432025BXXG642305.45530.140143.ung ho ms2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRDZZS.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140142.0933666501.NGUYEN THI QUYNH THU.970440
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241401422025G2yl292233.45510.140142.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRIL337.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358675418086.20251224.140127.19034132724019.VND-TGTT-DO MINH DUC.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2116576.Ung ho MS 2025.348.20251224.140120.00002174143.HUYNH THI HOA THUONG.970423
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241401032025n4a2289402.42628.140103.UNG HO MS 2025.348
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282294333.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 1015107422 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2116PBY.Ung ho MS 2025.348.20251224.140050.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282283946.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0441000775407 NGUYEN TRAN PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|22.000
|020097048812241400482025ZMo3288531.42232.140048.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241400412025oCnx288080.41242.140018.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282282465.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 1056751521 THAM QUYNH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282282275.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0071000895765 PHAM NGUYET MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282280841.ung ho ms 2025.348.CT tu 0071001184921 HANG UYEN KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999656625.20251224.111999656625-0944383580_MS 2025348
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241400092025zpRg286066.38806.140009.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRIL48J.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358580543601.20251224.140008.9111112020.LUONG THI HOAI PHUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3ZTID6.VO DINH NGOC HUYEN transfer Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.140005.168346786.VO DINH NGOC HUYEN.970432
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hWSQ9YFL.IBFT Ung ho ms 2025.348.20251224.135956.970403N7ae29b000000000710482.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241359552025US3W583521.37722.135956.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ2116INU.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135954.04417698201.NGUYEN HOANG THUY ANH.970423
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241359432025PWMT827542.36811.135944.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282276323.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0611001952158 VU THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282275913.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015107422 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|0200970415122413592720258lvW636197.35828.135927.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282275595.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0721000642968 HUYNH THANH NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282275559.Ung ho ms 2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0391000318320 TRUONG HUYNH HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRILDB6.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358968814065.20251224.135906.19039538167015.VND-TKTT-PHAM QUYNH THI.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282262783.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0121000789233 TRAN HONG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097048812241358582025XtC9281246.34103.135839.UNG HO MS 2025.348PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIL2E5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358481405177.20251224.135849.19026510796012.VND-TGTT-LAM NGOC MINH QUYEN.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358VNIBJ211691L.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135843.190106688.TRAN BAO PHUONG.970441
|24/12/2025
|300.000
|5358WBVNA2LICVE3.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251224.135842.107001162311.HUYNH ANH PHUONG.970412
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ21169RR.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.135834.03561642801.LUONG KHANH AN.970423
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRILJAK.UNG HO MS 2025.348 - PHAM THI CAM TIEN FT25358118761881.20251224.135829.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241358282025fZiV633609.32215.135809.Ms 2025- Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRILJWW.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358534314250.20251224.135826.19035291990011.VND-TGTT-TRAN NGOC HAI ANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241357522025JLLN303322.29086.135753.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ2116VHK.Ung ho MS 2025.348.20251224.135748.00917049001.HOANG THI THUY QUYNH.970423
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12282249147.ung ho MS.2025.348 Pham thi cam tien.CT tu 1014507711 TRAN MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3ZL3LZ.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251224.135735.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIHZ3A.Ung ho ms 2025.348 FT25358805904037.20251224.135722.19031489743012.VND-TGTT-THIEU THUY HA.970407
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111999048686.20251224.111999048686-0967789317_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282246071.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004134721 DOAN LE THU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIHKC4.Ung ho MS 2025.348 FT25358996440412.20251224.135658.19022563803015.VND-TGTT-NGUYEN DIEU LINH.970407
|24/12/2025
|120.000
|020097042212241356342025MPS3609959.23362.135634.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|58.000
|MBVCB.12282236370.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.348 (em Pham Thi Cam Tien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1hWSQ9J76.IBFT ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien.20251224.135612.068809051998.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1hWSQ23PV.IBFT ungho2025.348.20251224.135428.050086086597.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIZXMU.Ung ho MS 2025.348 FT25358245402576.20251224.135422.19033875773018.VND-TGTT-VU THE ANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|SHGD:10002018.DD:251224.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.348
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282210117.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0451000251930 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241353172025bkpF620553.9293.135258.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241352332025dTaW624399.5469.135210.MS 2025.348PHAM THI CAM TIEN-241225-13:52:33 dTaW624399
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1hWSQ27TM.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.135202.060123061661.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282181238.NGUYEN DUC KHOA chuyen tien uh ms2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ211NPVU.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135103.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJRI6N1N.MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358610076006.20251224.135101.98555599.DUONG THI BAO VAN.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ211N6PI.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.135038.86666686686.DOAN NHAT LINH.970423
|24/12/2025
|80.000
|5358MCOBB2M117GH.MS 2025.046 Do Nam Khanh.20251224.134933.03188017336688.NGUYEN THI NGA.970426
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRI6VGR.ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien FT25358579152436.20251224.134832.19037910284012.VND-TGTT-NGUYEN HOAI DUC.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12282137104.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0071000725345 NGUYEN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1kJRIEFX6.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358090654278.20251224.134705.19020073830011.VND-TGTT-BUI VIET DUNG.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282129078.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0021001649898 LUU THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241345272025YIE7341324.75581.134528.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|1.000.000
|020097048812241345142025KBDO229136.75042.134515.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|10.000
|5358IBT1fW62LW9H.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.134427.9017041363001.KHUONG TRUNG HIEU.963388
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282101584.ung ho MS 2025.348.CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282111003.Ung ho MS 2025.348(Pham thi cam tien).CT tu 0191000370309 NGUYEN THI CAM LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282099584.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0721000562773 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12282094504.MS 2025.348 pham thi cam tien.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|150.000
|5358IBT1hWSQCBZI.IBFT Ung ho MS 2025 348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.134127.070137499019.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12282068952.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1dJKYNU6E.ung ho MS 2025348 chau Pham Thi Cam Tien.20251224.133946.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRSJUW.Ung ho ms 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.133810.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|24/12/2025
|100.000
|5358VNIBJ211IV3H.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.133803.052704060078359.NGUYEN THAI SON.970441
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIGXUY.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358542456497.20251224.133629.19034456690011.VND-TGTT-TRAN BAO TRAM.970407
|24/12/2025
|500.000
|020097048812241336142025O1JT196090.37074.133614.NGUYEN CONG THANH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIGCHI.TRAN THI Y NHI chuyen giup do MS 2025.348 - Pham Thi Cam Tien FT25358034649045.20251224.133340.3939800211.TRAN THI Y NHI.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281991560.ung ho ma 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 1016511247 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|235.156
|020097048812241333062025hGWj184370.23480.133306.UH MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3ZEAVJ.Ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien.20251224.133210.134946938.DINH THI THANH HUYEN.970432
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281978592.MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004012305 NGUYEN THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|150.000
|5358IBT1bJCWMP4G.ung ho MS 1025.348 (pham thi cam tien).20251224.133125.08991185555.LUONG DUC TOAN.970429
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12281963926.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|10.000
|5358IBT1cW49N6VX.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20251224.133009.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1fW626MXN.MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.132939.9021359134564.LE THANH NGAN.963388
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1hWSQ1VUI.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.132927.060120701341.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYR98R8.MS 2025 348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.132818.094704070003175.NGUYEN THI NHUNG.970437
|24/12/2025
|50.000
|5358VNIBJ211DT3U.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien, mong em tai qua nan khoi.20251224.132742.069704060082466.NGUYEN THI THOA.970441
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ211DVRB.ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien).20251224.132740.28067826868.LE THI HAI VAN.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281929541.Ung Ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ211DUYR.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien.20251224.132609.10001935907.VAN THY KIM NGAN.970423
|24/12/2025
|100.000
|020097040512241325452025O746073421.92372.132545.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241324592025stFP154934.88484.132459.DO THI GIANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|300.000
|020097041612241324242025tt4H080380.87248.132424.UNG HO MS 2025. 348 PHAM THI CAM TIEN-241225-13:24:24 tt4H080380
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241324082025Wgik152163.84808.132350.2025.348 EM PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12281906025.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1036363715 TRAN MINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1kJRIBCQH.ung ho ms 2025.348 FT25358966998888.20251224.132237.19033089987012.VND-TGTT-LE THI THU HIEN.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1aWYR2XKS.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.132148.005704070024995.LE HOANG ANH THU.970437
|24/12/2025
|200.000
|020097040512241321452025PZWB061897.74985.132145.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HONG CHUYEN chuyen tien ung ho ms 2025.329
|24/12/2025
|200.000
|020097041512241321412025xaPJ546583.74833.132141.Ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281870405.ung ho.MS.2025.348.(Pham Thi Cam Tien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241320552025ukLh286707.71575.132055.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-13:20:55 ukLh286707
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12281867376.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1bJCWV344.ung ho MS 2025348 pham thi Cam Tien.20251224.132004.1231000480008.TRUONG KIM HAU.970425
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281842038.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0511000421703 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241318422025CBFA395213.61844.131843.LE THI CAM DUNG chuyen tien MS.2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241318052025lSPa130662.60434.131742.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|2.000.000
|020097041612241317432025BzkJ133989.59018.131720.UNG HO MS 2025348PHAM THI CAM TIEN-241225-13:17:43 BzkJ133989
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241317202025srSr682868.56563.131657.UNG HO MS 2025.348 EM PHAM THI CAM TIEN-241225-13:17:20 srSr682868
|24/12/2025
|200.000
|0200970422122413170320256L92940516.55885.131703.ung ho MS 2025.348 Pham thi cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|020097048812241316472025i2Ui126304.55202.131647.LE BICH HANH UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIYYQL.LE DUC MAI PHUONG chuyen ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358530250820.20251224.131628.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW3ZGLFJ.Ung ho MS 2025348.20251224.131604.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|24/12/2025
|100.000
|0200970422122413160220256MWP428997.52315.131603.TRAN THI HIEN ung ho MS 2025348 pham thi cam tien.
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYR2BKL.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.131601.000000209095.PHAM VAN DUNG.970433
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW3ZGH6Y.Ung ho ms 2025348pham thi cam tien.20251224.131553.0336929351.VU VAN HOA.970432
|24/12/2025
|500.000
|020097041612241315472025pY2t183335.49776.131524.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-13:15:47 pY2t183335
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281807325.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|02009704151224131536202505sG533702.50184.131536.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241315252025qENc190498.48720.131525.UNG HO MS 2025.341 EM TONG VAN KHANH-241225-13:15:25 qENc190498
|24/12/2025
|55.000
|5358IBT1kJRIYWZ2.THIEU XUAN DAI HOI chuyen ung ho MS 2025.348 Phan Thi Cam Tien FT25358203608406.20251224.131502.1688150388.THIEU XUAN DAI HOI.970407
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12281814385.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1028262833 TRINH THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIPN7B.HOANG TRONG TAN chuyen ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358554528370.20251224.131449.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIPR8A.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25358822438065.20251224.131441.19038684726011.VND-TGTT-VO THI MONG THO.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281802974.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1bJCWVGYL.Ung ho MS 2025 348 Pham thi cam tien.20251224.131347.880018226.LE TO UYEN.963311
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1bJCWV4NK. UNH HO MS 2025.348 ( PHAM THI CAM TIEN).20251224.131251.001600329001.NGUYEN HOANG DUNG.458761
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111995496930.20251224.111995496930-0342029208_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|020097048812241312312025bZQT110932.36686.131208.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 348 EM PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281778003.MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).CT tu 0481000888777 VU DUY MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12281775735.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281762678.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111995069459.20251224.111995069459-0787037202_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|0200970488122413093820252sXr100334.24120.130938.MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1bJCWVURV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.130937.0071100002777008.PHAM BINH TIEN.970448
|24/12/2025
|20.000
|5358IBT1kJRIU4BH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358091605509.20251224.130936.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ2113SJQ.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.130730.04118114901.LUONG NGOC MINH.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281727121.UNG HO MS2025 348 PHAM THI CAM TIEN.CT tu 1086718888 NGUYEN NGOC QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1iW3ZA26I.Ung ho MS 2025348 pham thi cam tien.20251224.130630.66913051999.PHAM NGOC MAI.970432
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12281716657.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|83.780
|MBVCB.12281715316.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0501000054611 TRAN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|020097048812241306092025IwhY088177.9440.130546.UNG HO MA SO 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1dJKYZSEW.unghoMS2025348.20251224.130549.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|24/12/2025
|100.000
|5358SHBAA2LIB3LC.Ung ho MS 2025.348 Pham thi cam tien.20251224.130537.7878999989.MAI THI PHUONG LAN.970443
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRI8SVV.ung ho ms 2025 348 pham thi cam tien FT25358760702725.20251224.130451.19027898763011.VND-TGTT-DINH THI HUE.970407
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1kJRI81BV.MS2025.348 em Finn ung ho chi Tien FT25358966924007.20251224.130427.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|24/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111994528654.20251224.111994528654-0775067786_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRI8QWC.NGUYEN THI THUY HA chuyen FT25358406912076.20251224.130405.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281676761.ung ho MS 2025348 (Pham thi cam Tien).CT tu 0491000111269 NGUYEN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRIIK49.DO THANH HANG ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN cua it long nhieu chuc em mau khoe FT25358613540765.20251224.130256.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRIIGNF.MS 2025. 348 FT25358614367855.20251224.130246.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241302442025A9VY200401.93458.130226.Ung ho MS2025.348
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ21131X9.HOANG HAI YEN ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.130234.00180840003.HOANG HAI YEN.970423
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1aWYRC5SL.MS 2025.348.20251224.130052.700018077329.LE TUAN LONG.970424
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRIMX22.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358346360112.20251224.130017.1992198803.LE THI THANH THAO.970407
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12281646226.DO MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011000067582 DO MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1dJKYEGCI.Ung ho MS 2025348 phan thi cam tien.20251224.125914.970422Sc62bc3000000000d53815.MBBANK IBFT.970422
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281644877.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0301002941869 TRAN THI HONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1hWSQQ2DV.IBFT Ms2025.348 phamthicamtien.20251224.125852.020092837182.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|50.000
|020097042212241258332025ZGBE190402.74976.125811.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|1.000.000
|5358IBT1iW3ZB61V.Ung ho MS 2025 348.20251224.125810.3008787.NGUYEN THANH DANH.970432
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241257512025XLAL736562.71681.125752.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12281626970.UNG HO MS.2025.348.CT tu 0271000791772 PHAM LE THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYRCDSW.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.125733.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12281625953.CHU THI THU ung ho MS 2025.348(Pham thi Cam Tien).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRIMJAQ.Ung ho MS 2025.346 FT25358864846373.20251224.125718.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hW9NNN79.IBFT MS 2025.348 - pham thi cam tien.20251224.125719.070081840146.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|50.000
|0200970405122412571720250NMP090691.68627.125717.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|020097041512241256572025YPuA489866.67603.125634.MS 2025.348
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRIVA4J.Ung ho ms 2025 348 phan thi cam tien FT25358243710358.20251224.125535.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241255172025CaZI555221.61021.125518.MS2025-348 CHAU PHAM THI CAM TIEN DONGNAI-241225-12:55:17 CaZI555221
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281593837.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0281000701634 LUONG TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281589539.TRAN QUANG TRUONG chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0121000372694 TRAN QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241254382025Um0g483796.56852.125438.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|020097042212241254312025ZUOZ854639.56605.125432.MS 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|100.000
|020097041612241254162025PyqO689562.56029.125416.HOANG THI THANH HUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO EM CAM TIEN-241225-12:54:15 PyqO689562
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRIV166.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358685662885.20251224.125358.14023644455011.VND-TGTT-NGUYEN KHANH LINH.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358MCOBB2MB5P3S.Ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251224.125226.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRID7Q7.Ung ho MS 2025.348 FT25358290288172.20251224.125216.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281564606.UNG HO MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0271000955367 NGO THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111993634667.20251224.111993634667-0911788628_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1hW9NNUIM.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.125130.040029507718.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241251152025ylMa877278.41929.125115.MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN-241225-12:51:15 ylMa877278
|24/12/2025
|500.000
|020097042212241251022025LC67756119.41389.125103.ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRIS3ZR.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358208532395.20251224.124950.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281525800.MS 2025.348( pham thi cam tien).CT tu 0071000906234 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|21.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111993025696.20251224.111993025696-0345263657_Ung Ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|0200970415122412473520254Uzr467272.24848.124735.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|24/12/2025
|300.000
|020097042212241247332025F4BW908986.24764.124734.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|90.000
|MBVCB.12281502381.ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0011003701830 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRISCDD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358168763002.20251224.124711.19031630248888.VND-TGTT-TA THI THU TRANG.970407
|24/12/2025
|30.000
|MBVCB.12281500505.2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097040512241246282025IAEJ058132.19752.124628.Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU OANH chuyen tien
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ211S4PW.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251224.124615.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|24/12/2025
|100.000
|5358TPBVJ211SE5A.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251224.124612.04397668201.NGUYEN MINH HANG.970423
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241246052025xyrY012728.18604.124606.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12281491026.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0611001951837 NGUYEN THI TRAM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281489751.ung ho ms 2025 348 Pham Thi Cam Tien con ong Pham Hoang Son Dong nai.CT tu 1045946346 NGUYEN TRUONG THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281493552.uh ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12281486335.Ung ho MS 2025.34 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0491000032278 NGUYEN VAN THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12281472550.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0011001334241 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|115.000
|MBVCB.12281469494.ung ho MS 2025.348.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512241243092025QUVf457256.5009.124309.ung ho ms 2025.348 ( Pham ThI Cam Tien )
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRI2ZL4.MS2025.348 pham thi cam tien FT25358805990026.20251224.124239.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRI2ZJV.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358584253621.20251224.124236.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12281455125.CHAU KIEN HUONG LAN chuyen tien ung ho MS 2025.348 PHAM T CAM TIEN.CT tu 0071002757512 CHAU KIEN HUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRI2ATZ.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358401477006.20251224.124206.19033414257018.VND-TGTT-NGUYEN TRA MY.970407
|24/12/2025
|50.000
|5358TPBVJ211SL56.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.124122.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|24/12/2025
|200.000
|020097041612241241202025fN2S088374.95789.124120.UBG HO MS 2025.338 PHAM THI CAM TIEN-241225-12:41:20 fN2S088374
|24/12/2025
|500.000
|020097042212241241162025LK56184230.94685.124116.ung ho MS 2025.348 PTCam Tien
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRI2V32.Ms 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358154003599.20251224.124109.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281395503.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRI1GPB.NGUYEN THI GIANG chuyen ung ho be pham thi cam tien ms 2025 348 FT25358205160778.20251224.123546.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281322715.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.342 ( a to dinh thu).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241230562025lvlu948989.43299.123033.UNG HO MS 2025.346
|24/12/2025
|500.000
|020097041512241228002025xWgn415295.28017.122800.QR - Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281244032.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2025.347( ba nguyen thi hoai nam).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|0200970405122412205420254NXT069805.88372.122054.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.346
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRM3G3F.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358908709051.20251224.121520.19036768755014.VND-TGTT-LUU THIEN BAO.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12281035122.ung ho MS2025.348(pham thi cam tien).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12280987271.ung ho ms 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12280849206.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|18.000
|MBVCB.12280818061.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.347 (gd ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|400.000
|020097048812241149372025EFaa736312.99843.114937.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRMBS8S.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358330152094.20251224.113830.7914288668.LE NGOC GIANG.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241137012025cVzw664613.20935.113701.UNG HO MS 2025 348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1bJCWCUYJ.UNG HO MS2025.348 PHAM THI CAM TIEN.20251224.113557.0913609690.LE THUY DUNG.970448
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12280517712.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0511000485500 VAN TAM DI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRMP9QV.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358830744091.20251224.113009.10520015221013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHIET.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12280393905.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241126492025Z5DF108148.56833.112649.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12280372118.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho Ms 2025.348( pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12280342511.NGUYEN VAN PHU chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham thi cam Tien ).CT tu 2666666668 NGUYEN VAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRMII6I.Ung ho MS 2025.075 FT25358509132430.20251224.112220.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12280231155.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011004449746 LE THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12280196054.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1hW9NGXSA.IBFT NGUYEN THI MY KHANG chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.111155.040007132990.SACOMBANK.970403
|24/12/2025
|100.000
|020097042212241110092025N4TI749728.58147.111010.Ung hoi MS 2025.348
|24/12/2025
|250.000
|IBVCB.12280157598.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12280141709.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0011002391943 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12280120231.ung ho MS 2025.348.CT tu 0251002744165 NGUYEN MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12279991697.Ung ho MS 2025.329 (em Sung A Dinh).CT tu 9387599459 VU QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12279941282.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 1019840712 NGUYEN THI LA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097048812241047282025RZTP399561.27498.104705.UNG HO MS 2025.348 PT CAM TIEN
|24/12/2025
|500.000
|0200970422122410445020257YX8937659.12664.104451.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Thuy Tien.
|24/12/2025
|200.000
|020097048812241043072025ywRd377879.3604.104307.UNG HO MS 2025340 ONG NGUYEN VAN THAO
|24/12/2025
|100.000
|020097048812241040492025hd0d366960.90871.104049.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|10.000
|5358IBT1cW499TDS.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.104015.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|24/12/2025
|50.000
|020097040512241037002025VJ6R091737.70717.103700.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 pham thi Cam Tien
|24/12/2025
|2.000.000
|020097041612241024452025mHO8799155.5256.102422.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-241225-10:24:45 mHO8799155
|24/12/2025
|100.000
|5358SHBAA2LDI5WL.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.102439.1006544527.NGUYEN QUANG THANH.970443
|24/12/2025
|100.000
|020097040512241017522025YJUU004492.68825.101752.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|24/12/2025
|5.000.000
|5358IBT1kJRVEJVF.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25358058239984.20251224.101742.19031860227014.VND-TGTT-NGUYEN KHOA TOC TIEN.970407
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12279476375.NGUYEN KIM CUONG ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12279467385.VO THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRVKGQR.Ung ho MS 2025 348, em Cam Tien FT25358120441999.20251224.101616.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12279411396.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9984934486 TRAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRV7WTM.Ung ho MS 2025.329 em sung a dinh FT25358103503975.20251224.101139.19034360506013.VND-TGTT-LE TRUNG LINH.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12279400032.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0041000641376 NGUYEN LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1iW36BQJN.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251224.101051.0908517975.LE HOANG BAO TRAN.970432
|24/12/2025
|300.000
|020097048812241006112025Obts201003.8716.100548.UNG HO MS 2025345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRVB3HR.Ung ho MS 2025.348 Pham thi Cam Tien FT25358091008071.20251224.100217.19133933644023.VND-TGTT-PHUNG THI HIEN.970407
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12279259675.Ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 7342993357 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|020097040512240957292025QR1X011333.63594.095729.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12279084125.ung ho MS 2025.348.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12279078079.PHAM THI HANH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).CT tu 0121000847645 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12279071148.ung ho MS 2025.347.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358TPBVJ211Y6ZX.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.094441.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12278938133.Ubg Ho MS 2025.348.CT tu 0041000838961 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12278921517.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097048812240926052025AMIX014352.18435.092606.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12278782027.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1024867745 TRAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1aWYXG7T5.ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.092117.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRVCAHZ.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25358602367605.20251224.092104.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|24/12/2025
|50.000
|020097042212240920522025EZDV498646.95954.092052.ung ho MS 2025.348 em Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|020097048812240920292025a8XC985712.95256.092011.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|24/12/2025
|200.000
|020097048812240916422025nNQ8966700.80209.091642.UNG HO MS 2025329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|300.000
|5358SHBAA2LD9EL2.Ung ho MS 2025.348 pham Thi Cam Tien.20251224.091635.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1fW6CCC93.Ung ho 2025.348 pham thi cam tien.20251224.091631.909660695.PHUNG THI KIM DUNG.970406
|24/12/2025
|20.000
|020097042212240915302025SD8O519686.75630.091508.gui ms 2025 348
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12278684120.ung ho ms 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0601000011833 CAO TRONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12278675230.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|020097048812240911102025Qiik938566.58835.091052.NGUYEN THI NGOC ANH UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12278656210.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0491000138399 NGUYEN VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|10.000.000
|020097048812240909232025Fo5x929444.52436.090923.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.348
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12278616637.Le Hong Anh 104 106 E6BK BM HN ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0611001939786 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12278615460.Ung ho MS 2025.347 - ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|020097048812240906002025PhoY912230.39682.090600.UNG HO MS 2025.329 EM SUNG A DINH
|24/12/2025
|500.000
|020097048812240903002025GCME896643.27901.090300.UNG HO MS 2025.329
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRDRKDT.Ung ho MS 2025.329 Sung A Dinh FT25358820061586.20251224.090206.19033715391011.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRDRAQN.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358081055070.20251224.090149.19036646798014.VND-TGTT-NGUYEN NGOC YEN.970407
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRDR4D5.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25358713919957.20251224.090145.19028482823011.VND-TGTT-TRAN KIM NGAN.970407
|24/12/2025
|500.000
|0200970405122408581820254DG5054121.11289.085818.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|50.000
|751005.241225.085123.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh-241225-08:51:23 5358ASCBJ21B7F4L
|24/12/2025
|300.000
|020097042212240851212025PRGA672869.87839.085059.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12278425262.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0541000200206 TRAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1kJRDFW46.DANG THUY MEN chuyen ms2025348 pham thi cam tien FT25358020506634.20251224.085018.1504198179.DANG THUY MEN.970407
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1iW36J1GL.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251224.085014.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|24/12/2025
|1.000.000
|0200970422122408495020250W2I757255.82729.084952.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12278395196.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 0541000200206 TRAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097041512240846132025rouX610752.70473.084613.Giup Do MS 2025;344 Trieu thach Duong
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12278343138.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0541000200206 TRAN THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRDL5CB.NGUYEN VAN ANH KIET chuyen uh ms 2025.348 my tien. FT25358803885903.20251224.084501.19037086920011.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH KIET.970407
|24/12/2025
|200.000
|0200970415122408433020256nnm603906.59993.084307.Giup Do MS 2025;346 Do nam Khanh
|24/12/2025
|200.000
|5358IBT1kJRDH7KW.NGUYEN THI MY DUNG chuyen ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25358184906022.20251224.084214.19033043463019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY DUNG.970407
|24/12/2025
|1.000.000
|020097041512240837492025UJhK590062.42251.083749.UH MS 2025.348 Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12278241332.MS 2025.348 Pham Thi cam Tien.CT tu 0011000435948 DUONG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|722107.241225.083349.UNG HO MS 2025 348 PHAM THI CAM TIEN-241225-08:33:49 5358ASCBJ21BNE8F
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12278204015.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|020097042212240830082025GWEB747427.18198.083009.DO GIA HIEP Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|020097048812240826002025C0X4714653.4114.082542.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|50.000
|MBVCB.12278049008.ung ho MS 2025.348 (Pham thi cam Tien.CT tu 0331000413238 MAI XUAN THAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|691488.241225.081344.MS 2025.348 - A.HIEU GIUP BE PHAM THI CAM TIEN-241225-08:13:44 5358ASCBJ21BDJBE
|24/12/2025
|3.000.000
|5358IBT1kJRDB8C7.BUI THI KIM DUNG ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358122105865.20251224.081012.9192686888.BUI THI KIM DUNG .970407
|24/12/2025
|200.000
|020097042212240809412025MASM131321.52862.080942.QUAN THI XUAN VI chuyen tien ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12277935603.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0021000922913 TRAN THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21BDQ7D.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251224.080732.688923.LE THI BACH YEN.970441
|24/12/2025
|5.000.000
|5358TPBVJ21BH7FJ.CSPM, CSTV giup cho gia dinh Nguyen Thi Hoai Nam ms2025.347.20251224.080501.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|24/12/2025
|200.000
|02009704881224080406202567yg608017.36817.080406.NGUYEN VAN QUANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.348
|24/12/2025
|200.000
|020097040512240804042025FEL5032671.36777.080404.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.348-em Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12277793359.2025.348( be Cam Tien).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|400.000
|020097041512240754042025ezLk480648.7945.075404.ms 2025.348
|24/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12277754688.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0181003591758 LE THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12277753584.Ung ho MS 2025.348(Phan Thi Cam Tien).CT tu 1989084151 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRDIUZH.NGUYEN THI HONG THUY ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358027352395.20251224.074755.10420783982010.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THUY.970407
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12277697488.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12277652574.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.346 (e Do Nam Khanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|5358IBT1aWYXPQ88.Ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.074156.1087040114261.PHAM HUONG LAN.970430
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12277626346.Dang Van Nhat xin UH MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|20.000
|5358IBT1kJRDV9HQ.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25358706037082.20251224.073906.19031664507017.VND-TGTT-PHAM XUAN HOA.970407
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRDDMD3.Ung ho MS 2025.348 . Pham Thi Cam Tien FT25358167705404.20251224.073523.19035538750017.VND-NGUYEN XUAN TRUNG.970407
|24/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12277568417.ung ho MS 2025.348 ( pham thi cam tien ).CT tu 9908498338 TRUONG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|0200970488122407305720254dIf451749.43564.073057.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|100.000
|020097040512240729432025KMQ0001687.39719.072944.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien ms1025-348 pham thi cam tien
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1iW3EKLE2.ZP253580071855 251224000460026 Ung ho MS2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251224.072837.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.111959812189.20251224.111959812189-0916899776_MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|200.000
|02009704881224072149202524Qh409195.19003.072126.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|24/12/2025
|300.000
|5358IBT1kJRDCJWF.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358584078850.20251224.071631.19026616953036.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG DINH.970407
|24/12/2025
|500.000
|020097042212240711252025L7GO418210.91357.071126.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1iW3EGMNN.Ms 2025-348 uh Pham Thi Cam Tien.20251224.070848.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|24/12/2025
|100.000
|IBVCB.12277282182.Chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/12/2025
|200.000
|5358VNIBJ21BVPTH.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251224.065749.166677789.TRAN DINH VIET HA.970441
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12277180694.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0441000807099 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|1.000.000
|020097048812240652142025FQxT283505.44781.065214.NGUYEN THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12277140296.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|MBVCB.12277081583.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|020097048812240635552025frAf229896.13776.063555.UNG HO MS 2025.341 MOT CHUT TAM LONG NHO, CAU NGUYEN EM TONG VAN KHANH NHANH KHOE LAI
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRS3K6F.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25358601819801.20251224.062818.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|24/12/2025
|100.000
|0200970422122406250320256IKU468067.96154.062446.ung ho MS 2025.346
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276909672.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|200.000
|020097041512240604572025gU3i284850.73342.060457.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2025. 347 ( ba Nguyen Thi Hoai Nam)
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRSLNXI.Ung ho MS 2025.346 FT25358000753867.20251224.054328.19034523534011.VND-TGTT-DANG XUAN LOC.970407
|24/12/2025
|50.000
|020097048812240539572025TW8y146614.55240.053957.VU THI HUYEN TRANG CHUYEN TIENUNGHO MS 2025.346
|24/12/2025
|10.000
|5358IBT1fW61LF9U.GiacHienVy ung ho MS2025.346(em Do Nam Khanh).20251224.053749.19021983.DO THI OANH.970431
|24/12/2025
|200.000
|MBVCB.12276829451.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0061001003622 DONG MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|30.000
|5358IBT1iW3EP96B.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251224.051120.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12276797523.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|20.000
|0200970488122404464120256NZz120860.30506.044641.UNG HO MS 2025346 EM DO NAM KHANH
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276712897.MS2025 341 em Tong Van Khanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276712573.MS2015 344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276716770.MS2025 343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276712058.MS2025 342 anh To Dinh Thu.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276716076.MS2025 335 be Nguyen Thi Anh Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276711498.MS2015 333 em Ly Van Dong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276715296.MS2025 345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276714810.MS2025 344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276714479.MS2025 343 anh Tran Van Minh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276714073.MS2025 341 em Tong Van Khanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276713562.MS2025 347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276703085.MS2025 346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|100.000
|MBVCB.12276702577.MS2025 345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12276686296.Ung ho MS 2025.331 (anh Le Quang Huy).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12276684623.Ung ho MS 2025.335 (be Nguyen Thi Anh Duong).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|300.000
|MBVCB.12276673856.Ung ho MS 2025.342 (anh To Dinh Thu).CT tu 0331000487239 PHAM NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|50.000
|5358IBT1kJRSEK4K.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh FT25358232444780.20251224.023503.9921006828.BUI KHANH VAN.970407
|24/12/2025
|100.000
|020097040512240227272025V5JH022014.83639.022727.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.277 anh Tran Manh Nam
|24/12/2025
|300.000
|511682.241225.020718.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC-241225-02:07:18 5358ASCBJ21BWT2R
|24/12/2025
|10.000
|MBVCB.12276564894.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/12/2025
|500.000
|5358IBT1kJRS4NIB.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25358073120045.20251224.004539.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407
|24/12/2025
|50.000
|020097042212240009342025IWKI985610.91687.000935.ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|25/12/2025
|THU PHI QLTK TO CHUC-VND
|25/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171327591.20251226.112171327591-0965205296_DANG NGUYEN TO NHI chuyen tien Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJRHFXKF.TRINH QUANG THAI chuyen FT25360800720468.20251226.000154.282289999999.TRINH QUANG THAI.970407
|25/12/2025
|100.000
|020097040512252357472025S7ID053918.94549.235747.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|150.000
|5359IBT1kJRHF82N.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25360660642086.20251225.235521.19030583191027.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUYEN.970407
|25/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171269973.20251225.112171269973-0906929640_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112170827600.20251225.112170827600-0837727674_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJRHHN3V.Ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh FT25360668288894.20251225.233103.19032246807019.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJRHZE8G.Ung ho MS 2025.348 FT25360987771135.20251225.231934.339888868.TRAN TIEN DAT.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJRH68DS.MS 2025343 anh Tran Van Minh FT25360051620284.20251225.230852.19020129738016.VND-TGTT-NGUYEN VUONG HIEP.970407
|25/12/2025
|10.000
|MBVCB.12303047690.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|300.000
|020097048812252238222025mNQV931670.66875.223822.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|200.000
|0200970405122522380120259MLK098015.66380.223801.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJRHYUAC.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25360851570487.20251225.221419.19031665358015.VND-TGTT-NGUYEN THI TU CHI.970407
|25/12/2025
|10.000
|020097048812252210042025mWK4851031.94081.221004.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|20.000
|MBVCB.12302591126.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12302546314.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1022098936 NGUYEN LU MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|300.000
|020097048812252139022025RI2S739311.88793.213902.UNG HO MS 2025.345 ANH CHUNG HONG PHUOC
|25/12/2025
|500.000
|0200970422122521350220259EYI620824.72839.213439.PHAN THI NGOC QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|020097040512252129022025YDSK070082.49416.212902.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 345 anh Chung Hong Phuoc
|25/12/2025
|100.000
|020097040512252124572025RCCZ059079.31573.212433.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025 348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1hWS2ISDI.IBFT ung ho MS 2025.348 em Pham Thi Cam Tien.20251225.210554.070117702136.SACOMBANK.970403
|25/12/2025
|15.000
|MBVCB.12301675618.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|020097048812252028202025q4yH427976.55332.202820.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|105.000
|020097041612252026292025nzzV366152.44760.202605.GIUP DO UNG HO MS 2025.335 BE NGUYEN THI ANH DUONG-251225-20:26:29 nzzV366152
|25/12/2025
|1.000.000
|5359IBT1kJRZ5F1U.MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN FT25359409273705.20251225.201648.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|25/12/2025
|200.000
|020097048812252012492025SW8G357477.67338.201226.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|100.000
|020097048812252011242025OBHn350804.59351.201124.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|100.000
|020097048812252005492025gNGt325527.29204.200531.UNG HO MS 2025342 ANH TO DINH THU
|25/12/2025
|50.000
|MBVCB.12301116800.ung ho MS 2025348 pham thi cam tien.CT tu 0451000433445 PHAN VAN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJRZI4L3.2025.348 FT25359845036328.20251225.200042.19027712642013.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI VAN.970407
|25/12/2025
|50.000
|020097042212251957202025C0GF829907.81151.195721.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|25/12/2025
|15.000
|MBVCB.12300999229.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|020097048812251908232025xHw0050125.95546.190823.UNG HO MS 2005.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|500.000
|5359MCOBB2MJN3KU.Ung ho Ms 2025.348( pham thi cam tien).20251225.185026.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|25/12/2025
|500.000
|5359MCOBB2MJNRVK.Ung ho ms 2025.347( ba nguyen thi Hoai nam).20251225.184927.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|25/12/2025
|300.000
|020097041512251841472025c2sA292112.30490.184128.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)
|25/12/2025
|28.000
|MBVCB.12299322481.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|500.000
|MBVCB.12298947985.ms 2025.348 ung ho Pham Thi Cam Tien .CT tu 0251002785918 TAT HA CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|020097042212251741432025H8CS642061.44546.174125.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1iW3RNBMW.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251225.173100.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|25/12/2025
|99.999
|020097040512251724182025L94M007163.19872.172418.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uhms 2025.303 phan huy hung
|25/12/2025
|10.000
|0200970488122517065720253y2d350663.1670.170657.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|0200970488122517062320252ypN346302.96914.170623.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251705522025MNWJ342564.95119.170552.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251705132025pBtr338184.88946.170513.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251704382025h04I333613.85881.170438.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12298124749.ung ho ms 2025.348.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|IB_244947071_1766655921966205690119_null_20251225_ko
|25/12/2025
|50.000
|MBVCB.12297481456.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|50.000
|MBVCB.12297451632.ung ho MS 2025.348.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.008
|5359VNIBJ21FKCY3.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251225.161616.601704060653135.TRAN THI THANH VY.970441
|25/12/2025
|300.000
|020097044912251613582025sza5918233.57177.161358.MS 2025.258, ma GD 100000060050364
|25/12/2025
|50.000
|5359IBT1hWSC1LG5.IBFT ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251225.160158.060246309331.SACOMBANK.970403
|25/12/2025
|200.000
|0200970488122516002920259AUe906313.74101.160029.UH MS 2025 348 CAM TIEN
|25/12/2025
|300.000
|020097048812251556432025v1ty883965.50974.155643.UNG HO MS 2025.438 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|30.000
|MBVCB.12297085746.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|IB_244937909_1766652137517205687816_null_20251225_Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|68.000
|020097042212251548262025IFM2378783.3079.154827.UH MS 2015.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|25/12/2025
|CHUYEN TIEN TU TK VCB 148 SANG TK337
|25/12/2025
|200.000
|MBVCB.12296965623.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0071000970750 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|020097042212251539482025I5GO785880.52675.153925.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJRKUK8M.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25359657094838.20251225.153742.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|25/12/2025
|68.000
|020097042212251534352025N1GD960733.22559.153436.UH MS 2015.346 Nguyen Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJRKIA2K.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25359162140695.20251225.153132.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|25/12/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT28HCM)
|25/12/2025
|500.000
|5359IBT1kJRKWEPZ.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25359403597471.20251225.150125.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|25/12/2025
|10.000
|0200970488122515001320257hFt572403.32162.145954.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.282 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251459232025mwbR568484.28234.145923.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.264 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251458522025sGxz565972.23968.145828.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.250 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|0200970488122514581820254rVd563224.22221.145818.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.227 NAMMO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251457422025X1kR560194.18633.145724.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.225 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251457032025j8R5557266.16130.145704.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.209 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251456232025LZ1w553788.12608.145624.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.212 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251455492025OwtL551196.8956.145549.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.203 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|10.000
|020097048812251455172025vufs548309.7153.145518.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.207 NAM MO A DI DA PHAT
|25/12/2025
|100.000
|IBVCB.12296275069.Chuyen tien ung ho Nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/12/2025
|39.000
|MBVCB.12296121143.Ung ho ms 2025. 348.CT tu 1027359738 HUYNH NGOC DIEM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|020097042212251421302025GZWM860451.40397.142131.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026
|25/12/2025
|1.000.000
|5359IBT1iW3XZ23I.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251225.140548.877776789.ONG MINH TRIET.970432
|25/12/2025
|200.000
|5359TPBVJ21FA9FW.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251225.140135.03483024501.GIANG CHI THANH.970423
|25/12/2025
|50.000
|5359IBT1kJR7VL9W.Ung ho MS 2025.348 FT25359670051620.20251225.133203.19036124947028.NGUYEN THI THANH HANG.970407
|25/12/2025
|200.000
|0200970416122513132720253J38380766.41321.131242.UNG HO MS 2025.344-251225-13:13:27 3J38380766
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12295177097.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|020097040512251306372025I4Q8096248.12220.130637.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.347 Ba Nguyen Thi Hoai Nam
|25/12/2025
|120.000
|MBVCB.12295110044.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJR7W7II.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25359089921305.20251225.130156.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407
|25/12/2025
|200.000
|0200970422122512534720254FMB755446.55685.125348.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12294996086.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0271000931631 TRAN BA DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|5359YOLOA2LNDILI.ung ho MS2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251225.123955.0776973099.DINH NGUYEN DONG NGHI .546034
|25/12/2025
|300.000
|MBVCB.12294823600.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 347.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12294776305.ung ho MS: 2025. 346 ( em do nam khanh).CT tu 0371000430893 CAO NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|020097048812251224282025QTAs993040.10980.122428.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12294603364.MS 2025.347( Ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJRGSPJ5.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh FT25359040360138.20251225.113656.19032676435018.VND-TGTT-DAO ANH DUNG.970407
|25/12/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2004045660076740608.20251225.Scan QR Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh 2004045660076740608
|25/12/2025
|1.000.000
|020097041612251118492025gjtz573342.22890.111849.UH PHAM THI CAM TIEN MS 2025 348-251225-11:18:49 gjtz573342
|25/12/2025
|400.000
|020097041612251113012025NxVq458410.90277.111302.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-251225-11:13:01 NxVq458410
|25/12/2025
|500.000
|5359IBT1kJRAT6C1.UH MS 2025.348 phan thi cam tien FT25359482598068.20251225.110026.1967855555.HOANG KHANH HONG.970407
|25/12/2025
|500.000
|MBVCB.12293435308.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 9431456789 DO DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112091717798.20251225.112091717798-0909079800_Ung ho ms 2025348 pham thi cam tien
|25/12/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112091128430.20251225.112091128430-0972902638_Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam
|25/12/2025
|200.000
|5359WBVNA2LNXYYK.Ung ho ms 2025.348 pham thi cam tien.20251225.102442.268000048544.HOANG NAM.970412
|25/12/2025
|50.000
|5359IBT1bJCJETA1.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251225.102437.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/12/2025
|200.000
|MBVCB.12293017832.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1013597366 DO NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|50.000
|5359IBT1bJCJEZP9.LE MINH CHAU ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251225.102251.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/12/2025
|50.000
|5359IBT1bJCJEKBN.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh.20251225.102123.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/12/2025
|500.000
|020097048812251019122025e2ty394421.383.101849.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026
|25/12/2025
|50.000
|5359IBT1bJCJE5FY.LE THE LAM ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251225.101826.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|25/12/2025
|160.000
|020097042212251015552025JYJ9970109.84909.101537.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026
|25/12/2025
|500.000
|MBVCB.12292891658.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0251002706460 MA THI NGUYET THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|500.000
|5359IBT1aW5QU75N.UNG HO MS 2025.348 (PHAM THI CAM TIEN).20251225.101334.700007438936.NGO THUY HA MY.970424
|25/12/2025
|20.000
|020097042212251003152025N5NE127442.21425.100316.gui ung ho tet nguoi ngheo 2026
|25/12/2025
|200.000
|020097041612251000472025qJ2W912394.8924.100023.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh-251225-10:00:46 qJ2W912394
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJRAS6AB.NGUYEN NGOC PHUONG DUNG chuyen Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359832398410.20251225.095633.19029413507013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG DUNG.970407
|25/12/2025
|500.000
|5359IBT1dJKELNTC.MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251225.095339.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|25/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112088022864.20251225.112088022864-0914483458_MS 2025348
|25/12/2025
|300.000
|5359IBT1kJRA9GPP.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359048500472.20251225.095300.19036445257015.VND-TGTT-HO BAO MINH.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359TPBVJ218FQTV.Tnn ho tro ms 2025.346 do nam khanh.20251225.093836.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|25/12/2025
|200.000
|MBVCB.12292416399.ung ho MS 2025.340( ong Nguyen Van Thao).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|MBVCB.12292393246.ung ho MS 2025.336( ba Lo Thi Hoan).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|500.000
|020097041512250927462025zxCR256666.59638.092728.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh)
|25/12/2025
|500.000
|5359TPBVJ218C4J8.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251225.092221.00077580001.VU THI PHUONG LIEN.970423
|25/12/2025
|500.000
|MBVCB.12292208356.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 7798492981 HO THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|300.000
|MBVCB.12292166138.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011004133073 NGUYEN MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|020097041512250907462025GX9Q202225.83891.090746.ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|020097048812250907382025CxER096230.83598.090738.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12292078429.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0071001103255 LE KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|100.000
|MBVCB.12292060276.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0071001103255 LE KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|50.000
|5359MCOBB2M8JVEE.Ung ho MS 2025. 344 (anh Trieu Thach Duong).20251225.090440.03101010965538.HOANG VIET.970426
|25/12/2025
|300.000
|5359MCOBB2M8JVSY.ung ho MS2025.348.20251225.090419.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJR4ZQGG.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25359560677499.20251225.090242.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJR46UJ9.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25359750185343.20251225.090033.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJR4EF1D.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359034861694.20251225.085845.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJR473F1.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc FT25359226941761.20251225.085205.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJR47575.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong FT25359137064994.20251225.085039.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|150.000
|5359IBT1kJR47M6H.MS 2025343 anh Tran Van Minh FT25359089016437.20251225.085003.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJR472CR.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu FT25359487810991.20251225.084929.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJR4GFS3.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25359452859673.20251225.084829.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJR4G67L.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao FT25359103190963.20251225.084801.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJR4G2UF.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25359628277196.20251225.084603.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJR4AN2D.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi FT25359738844987.20251225.084526.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJR4Y6MD.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359864925340.20251225.083024.19032683542016.VND-TGTT-NGUYEN THU VAN.970407
|25/12/2025
|300.000
|5359IBT1kJR4Y9D6.Ung Ho MS 2025.347 FT25359473572938.20251225.082830.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|25/12/2025
|10.000
|MBVCB.12291512189.2025.348(Pham.thi cam tien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|10.000
|MBVCB.12291504317.2025.346 ( do nam Khanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|10.000
|MBVCB.12291494620.2025.345( Chung Hong Phuoc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|50.000
|MBVCB.12291469331.ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12291334146.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|200.000
|020097041612250746112025Yzjj543197.13937.074611.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-251225-07:46:11 Yzjj543197
|25/12/2025
|1.000.000
|5359IBT1kJR4WH9B.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT25359130525040.20251225.073606.19031669604010.VND-TGTT-DANG THUY TRANG.970407
|25/12/2025
|100.000
|020097048812250733192025mPc4658348.78127.073319.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|25/12/2025
|300.000
|020097042212250721002025YG64556379.44586.072101.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|25/12/2025
|1.000.000
|020097040512250714122025LVXF083543.25939.071412.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|25/12/2025
|100.000
|020097040512250711002025P6ZV072791.18219.071100.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|25/12/2025
|100.000
|020097048812250658562025AYo6514856.90399.065833.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|25/12/2025
|300.000
|5359IBT1kJRBLSR2.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359121905499.20251225.064936.19038342245011.VND-TGTT-NGUYEN DO XUAN QUYNH.970407
|25/12/2025
|7.000.000
|5359IBT1hWSJ82HU.IBFT DO THI KIM CHI chuyen tien Ung ho MS 2025348 Pham thi Cam Tien.20251225.064908.060221948222.SACOMBANK.970403
|25/12/2025
|300.000
|MBVCB.12290648470.LE THI BICH HANG ung ho ma so 2025.346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011000372361 LE THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|50.000
|020097048812250644032025T0RP465227.59245.064403.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.344 ANH TRIEU THACH DUONG
|25/12/2025
|200.000
|MBVCB.12290500923.UNG HO MS 2025.348 - PHAM THI CAM TIEN.CT tu 0441000667999 LAM THUY THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|50.000
|020097042212250606492025AI8K723037.10691.060650.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|50.000
|020097042212250605562025OL7T835182.9945.060557.Ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1kJRBKLQM.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359791580312.20251225.055519.19026877894029.VND-TGTT-NGO THUY MINH NGOC.970407
|25/12/2025
|200.000
|5359IBT1iW3FUV5I.NGUYEN VAN TRANG ung ho MS 2025348.20251225.052131.89827035.NGUYEN VAN TRANG.970432
|25/12/2025
|200.000
|020097041612250413562025K9ko379057.63791.041333.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan-251225-04:13:56 K9ko379057
|25/12/2025
|200.000
|020097041612250411572025IShx141802.63521.041157.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-251225-04:11:57 IShx141802
|25/12/2025
|200.000
|020097041612250410012025yTtb185869.63305.041001.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-251225-04:10:01 yTtb185869
|25/12/2025
|200.000
|MBVCB.12290236861.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0041000391394 DANG THI HOAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/12/2025
|5.000
|020097042212250235352025CQFC978692.31523.023513.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|25/12/2025
|100.000
|5359IBT1kJRBBVVT.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25359679962065.20251225.021540.19039005879013.VND-TGTT-LE THI TIEN DAT.970407
|25/12/2025
|100.000
|5359TPBVJ21CHRKN.ung ho ms 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).20251225.015310.10000722720.LUONG HOANG PHUONG UYEN.970423
|25/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112062197585.20251225.112062197585-0907394457_Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|25/12/2025
|385.000
|0200970422122501301320253JOU200338.98081.013014.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|500.000
|5361IBT1kJNJ6UXA.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25361460423129.20251227.004442.19039252664011.VND-TGTT-NGUYEN MINH QUAN.970407
|26/12/2025
|100.000
|020097042212270040252025XX23701265.94141.004007.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNJKU9R.Ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25361916159013.20251227.001616.19033858650018.VND-TGTT-TRAN DINH LAM.970407
|26/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNJK8IX.Ung ho MS 2025.349 - Vu Phuong Duy FT25361901060656.20251227.001557.9369896688.TRAN VIET ANH.970407
|26/12/2025
|390.000
|5361IBT1kJNJ7TIH.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25361645037383.20251227.000931.19073600441017.VND-TGTT-PHAM QUYNH TRANG.970407
|26/12/2025
|500.000
|5361IBT1kJNJ7ZJF.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361300663252.20251227.000824.19033073506014.VND-TGTT-LE THI MAI HANH .970407
|26/12/2025
|100.000
|5361IBT1iWX9F41B.Ung ho MS2025349 vu phuong duy.20251227.000231.83440497.DO THI BICH NGOC.970432
|26/12/2025
|50.000
|5361IBT1kJNJ71WM.Ms2025.349 FT25361007955092.20251227.000118.19035826522010.DO THI HUONG LY.970407
|26/12/2025
|500.000
|MBVCB.12316789706.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12316782128.HO NGOC THANH HUYEN ung ho MS 2025.349(Vu Phuong Duy). Mong em mau khoe.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|10.000
|5360IBT1cW4AIM4V.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.234712.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ214ZPSR.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.233911.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJNJ4F8Y.Be PoPi Ung ho MS 2025 349 Vu Phuong Duy FT25361622967714.20251226.233803.19020082992016.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ214ZH8T.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.233503.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12316710613.Ung ho MS2025.349( Vu Phuong Duy).CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097042212262332202025K1XM395762.23772.233221.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|500.000
|5360TPBVJ214ZRJS.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.232737.00833951001.NGUYEN TUONG VAN.970423
|26/12/2025
|500.000
|0200970488122623250920256M2k750438.14370.232509.UNG HO MS 2025.349
|26/12/2025
|150.000
|020097041512262314072025xln5573081.97351.231407.ung ho ms 2025.349 vu phuong duy
|26/12/2025
|130.000
|020097048812262314052025CaZF737085.97335.231405.UNG HO MS 2025.349 CHAU VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1iWX9ZFE7.MS 2025-349 Vu Phuong Duy.20251226.231103.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJNJPR83.Ung ho MS 2025.349 FT25361833990701.20251226.230617.19029419677018.VND-TGTT-NGHIEM THUY DUONG.970407
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1iWX9ZUDB.ZP253600661983 251226002162355 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251226.230535.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|26/12/2025
|50.000
|0200970422122622590720257YW7274977.71948.225908.ms2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12316514629.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071001175754 TRAN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJNJIUPK.Ung ho MS 2025.338 ba chau be mo coi FT25361286025877.20251226.224316.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407
|26/12/2025
|100.000
|020097042212262241012025GG75416335.36775.224102.Ung ho MS2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJNJMZRZ.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361093491360.20251226.223936.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJNJM6ZB.Ung ho MS 2025.339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong FT25361206473313.20251226.223924.19031630366015.VND-TGTT-HO LIEN THU.970407
|26/12/2025
|200.000
|5360VNIBJ214FUEC.Ung ho MS 2025.349( Vu Duy Phuong).20251226.223748.090983888.VU VAN THANH.970441
|26/12/2025
|100.000
|5360MCOBB2MW214K.Ung ho MS 2025.339 (me con chi Nguyen Thi Thu Huong).20251226.223731.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1hWSVC693.IBFT Ung ho MS 2025.349.20251226.223639.060909862835.SACOMBANK.970403
|26/12/2025
|50.000
|5360MCOBB2MU5IM7.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.223313.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|26/12/2025
|200.000
|020097048812262224592025iZ7K658044.365.222435.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|20.000
|MBVCB.12316336488.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9399440101 NGUYEN DINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|300.000
|MBVCB.12316301507.Ung ho MS 2025.348(Pham Thi Cam Tien).CT tu 0451001445570 NGUYEN THI MAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|20.000
|MBVCB.12316301211.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 9399440101 NGUYEN DINH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12316256015.ung ho ms 2025.349 ( Vu Phuong Duy ).CT tu 1033324297 BUI THI KIEU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|5360NAMAA2L795UV.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.220251.128032004.HUYNH KIM QUY.970428
|26/12/2025
|10.000
|020097042212262201182025L0H6577601.31580.220100.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|10.000
|MBVCB.12316075720.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|250.000
|MBVCB.12316061524.ung ho ms 2025.348(pham thi cam tien).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|MBVCB.12316037873.Ung ho MS 2025.349.CT tu 0161001655542 HOANG THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|MBVCB.12316020054.Ung ho MS 2025.341.CT tu 0161001655542 HOANG THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|20.000
|MBVCB.12316025630.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|020097042212262149022025UILC377203.90846.214903.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc
|26/12/2025
|100.000
|020097042212262147252025UF78487110.85600.214726.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh
|26/12/2025
|100.000
|639061.261225.214249.UNG HO MS TIEN-261225-21:42:49 5360ASCBJ2141Y1Y
|26/12/2025
|50.000
|MBVCB.12315922019.Ung ho MS2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJNWFK76.UH MS 2025.349 FT25360004851208.20251226.213246.19035878388010.VND-TGTT-NGUYEN THAO MY.970407
|26/12/2025
|100.000
|020097044912262131492025yCvO029594.33991.213149.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy, ma GD 100000060728433
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1kJNWL1UZ.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25360002271073.20251226.212332.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1kJNWHM56.Ung ho MS 2025.349 FT25360538606562.20251226.212045.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
|26/12/2025
|1.000.000
|020097048812262119212025oJzC485386.89477.211921.UNG HO MS 2025.342
|26/12/2025
|1.000.000
|0200970488122621172720259IP8479075.81474.211727.UNG HO MS 2025.349
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJNWECPS.MS 2025349 vu duy phuong FT25360710222407.20251226.210950.19039776544013.VND-TGTT-DINH THI PHUONG.970407
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJNWGRPJ.Ung ho MS 2025.348 . Pham Thi Cam Tien FT25360223055840.20251226.210227.19030965799017.VND-GV-VU MAI THIEN HUONG.970407
|26/12/2025
|100.000
|0200970422122621021120254RIV199293.14598.210212.MS2025 349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|300.000
|020097048812262053182025KMSn388449.74720.205318.UNG HO MS 2025.349 VU DUY PHUONG
|26/12/2025
|100.000
|020097042212262052052025N3J0433137.69378.205206.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12315119086.NGUYEN VAN CHI chuyen tien uh ms 2025349(Vu Phuong Duy).CT tu 0121000745590 NGUYEN VAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097048812262036282025HczL311849.94179.203608.NGUYEN THI PHUONG CHUYEN TIEN MS 2025349
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1kJNWDCVE.Ung ho Ms 2025.349 Vu Phuong Duy FT25360182675593.20251226.202155.10420055578017.VND-TGTT-PHAM NAM PHUONG.970407
|26/12/2025
|20.000
|0200970422122620202620255XFF577553.12649.202026.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Vu Phuong Duy ms 2025.349
|26/12/2025
|100.000
|02009704051226201857202551E8024292.4615.201857.Vietcombank:0011002643148:ung ho Cam Tien
|26/12/2025
|300.000
|020097040512262013362025F9MC002648.75742.201336.Vietcombank:0011002643148:MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12314770257.Ung ho MS 2025.345 (anh Chung Hong Phuoc).CT tu 0381002645064 NGUYEN THUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|MBVCB.12314746717.ms 2025.348(pham thi cam tien).CT tu 1031554998 NGUYEN NHA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12314682871.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0381002645064 NGUYEN THUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|5360VNIBJ21RD71I.Ung ho MS 2025.349.20251226.195511.818171071.TIEU MY DUNG.970441
|26/12/2025
|200.000
|020097042212261954542025IAUB732500.76669.195436.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|500.000
|020097042212261947212025DRET202383.35909.194658.NGO THI XUAN THU chuyen tien Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|50.000
|020097040512261934582025T568040292.67779.193458.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|020097040512261934092025CF3K036723.63810.193409.Vietcombank:0011002643148: ung ho MS 2025.349
|26/12/2025
|200.000
|020097040512261933012025CKJK031768.56804.193236.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|5360VNIBJ21R996G.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.192948.023704060060595.NGUYEN DIEP LINH.970441
|26/12/2025
|300.000
|5360IBT1kJNQ5XDW.Ung ho MS 2025.345 FT25360270522080.20251226.190840.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|26/12/2025
|100.000
|5360TPBVJ21RVINC.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.190710.00017051983.TRAN THE HUNG.970423
|26/12/2025
|200.000
|020097040512261857402025EKG6072504.59525.185740.Vietcombank:0011002643148:MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12313559562.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0181003366747 TO THI VUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097048812261827082025gEwX625821.81397.182643.UNG HO MS2025.348. PHAM THI CAM TIEN
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1iWX2S4DL.Ung ho ms 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.181947.136618288.NGUYEN KHANH DUY.970432
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12312916952.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12312764430.MS 2025.349-cau mong Vu Phuong Duy khoe manh - binh an.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097048812261759242025PBVo463491.18844.175924.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|26/12/2025
|300.000
|MBVCB.12312572173.ung ho ms 2025.349(vu phuong duy).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1bJC2SQ3L.MS 2025343 anh Tran Van Minh.20251226.175449.158189.PHAM VIET PHUONG.970448
|26/12/2025
|1.000.000
|144374.261225.174850.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH-261225-17:48:50 5360ASCBJ21RJ2MN
|26/12/2025
|2.000.000
|140430.261225.174723.Ung ho MS 2025322 em Bui Gia Loc-261225-17:47:23 5360ASCBJ21RFHK2
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1bJC29YCQ.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.20251226.174609.158189.PHAM VIET PHUONG.970448
|26/12/2025
|1.000.000
|136572.261225.174547.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh-261225-17:45:47 5360ASCBJ21RFEQ7
|26/12/2025
|500.000
|130719.261225.174328.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy-261225-17:43:28 5360ASCBJ21RF1HM
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21R87CV.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.174202.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|26/12/2025
|2.000.000
|126884.261225.174156.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong-261225-17:41:56 5360ASCBJ21R8PWK
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21R8HP1.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251226.174102.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|26/12/2025
|500.000
|MBVCB.12312258003.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0021000238337 TRUONG CONG TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21R8SMZ.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251226.174007.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21R84R2.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|26/12/2025
|500.000
|119331.261225.173856.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan-261225-17:38:55 5360ASCBJ21R8WFK
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21R8FK2.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173803.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|26/12/2025
|500.000
|116046.261225.173738.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-261225-17:37:38 5360ASCBJ21R8FC2
|26/12/2025
|2.000.000
|112658.261225.173621.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-261225-17:36:21 5360ASCBJ21R8QZX
|26/12/2025
|2.000.000
|106652.261225.173357.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN-261225-17:33:57 5360ASCBJ21RCXYJ
|26/12/2025
|500.000
|020097042212261732362025G8Z8466014.44308.173237.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|150.000
|020097042212261720492025G8N2584903.65868.172050.NGO THI THAI ung ho MS 2025.347 Nguyen Thi Hoai Nam
|26/12/2025
|150.000
|02009704221226171847202547BK500692.52886.171848.NGO THI THAI ung ho MS 2025.343 Tran Van Minh
|26/12/2025
|150.000
|020097042212261716402025HMWO364731.39881.171641.NGO THI THAI ung ho MS 2025.346 em Do Nam Khanh
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12311758804.UNG HO MS 2025.349 ( VU PHUONG DUY).CT tu 0071000830989 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12311727182.ms 2025. 349 (vu phuong duy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1kJRNJZI5.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360683848007.20251226.170814.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12311448633.Ung ho MS 2025.347 ( ba Nguyen Thi Hoai Nam).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|10.000
|MBVCB.12311234263.Ung ho MS 2025.349 (em Vu Phuong Duy - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|1.000.000
|020097040512261641362025UYRZ033103.16290.164136.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|300.000
|5360VNIBJ21R287I.Ung ho MS 2025.349 (Vu Duy Phuong).20251226.163729.009704060192120.NGO KIM PHUONG.970441
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12311099829.MS 2025349.CT tu 1048202263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/12/2025
|500.000
|020097048812261632442025IULY903005.63421.163225.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21Z5UMY.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.163027.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|26/12/2025
|866.868
|020097048812261628132025OJR8877570.36660.162813.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12311016012.Ung ho MS 2025.349(Vu Phuong Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|920114.261225.161629.UNG HO MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-261225-16:16:29 5360ASCBJ21Z7WK8
|26/12/2025
|100.000
|020097040512261615162025RLGE094682.63407.161516.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1kJRRPQHV.Ung ho MS2025.349 Vu Phuong Duy FT25360055384051.20251226.161010.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|26/12/2025
|212.123
|5360IBT1kJRR8ZFX.DO THANH HANG ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy chuc em khoi benh khoe manh FT25360669368493.20251226.160642.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12310709394.ung ho MS 2025.348.CT tu 1039298601 NGUYEN HOANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|5360WBVNA2L7CR92.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien.20251226.160533.888631101983.NGUYEN THANH HA.970412
|26/12/2025
|100.000
|020097042212261541252025LPAI604457.70744.154126.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|1.000.000
|5360IBT1bJCCXKVG.TRUONG TO HOA ung ho MS 2025345.20251226.153548.0100100000229007.TRUONG TO HOA.970448
|26/12/2025
|50.000
|020097048812261531252025EhJk590824.12986.153125.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|100.000
|020097040512261517062025DTDS018528.34100.151706.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.349 vu phuong duy
|26/12/2025
|500.000
|MBVCB.12310025157.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097042212261513172025SDXF866811.11896.151318.Uh MS 2025.349 em Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJRXLE9N.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360698000007.20251226.151134.19032303033017.VND-TGTT-PHAN THI HAI.970407
|26/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12309883619.Ung ho MS 2025.333 (E Ly Van Dong).CT tu 1049362401 NGO QUOC DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|020097048812261456362025vPUO437469.22037.145637.UNG HO MS 2025.348 PHAN THI CAM TIEN
|26/12/2025
|300.000
|5360IBT1kJRXKC9J.Ms 2025 349 em Vu Phuong Duy FT25360371042865.20251226.145422.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|26/12/2025
|30.000
|MBVCB.12309696148.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1bJCCTLAW.ung ho ms 2025 349 Vu Phuong Duy.20251226.144903.00028888.LAM THANH VO.970427
|26/12/2025
|200.000
|020097048812261444412025bWgS389285.62006.144441.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12309574420.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|1.000.000
|5360IBT1kJRX5SYA.Ung ho MS 2025.349 - Vu Phuong Duy FT25360344293433.20251226.143507.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12309474537.ung ho MS 2025.349 (Vu Duy Phuong).CT tu 0631000400684 MAI THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097042212261428262025574H479696.81539.142827.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|20.000
|02009704221226142820202523IU611038.80935.142757.ung ho gui ms 2025 349
|26/12/2025
|100.000
|5360TPBVJ21ZWHE3.Ung ho MS 2025.343 (anh Tran Van Minh).20251226.142244.00055678001.NGUYEN VAN ANH.970423
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12309376500.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1039625054 PHAN NU NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12309351673.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1039625054 PHAN NU NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1hWSSM7ZS.IBFT ung ho ms 2025.349 vu phuong duy.20251226.141846.060210691831.SACOMBANK.970403
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1hWSSMJ87.IBFT ung ho MS 2025.345 anh chu hong phuoc.20251226.141333.020105617578.SACOMBANK.970403
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1iWX1GN8A.Tuyet DK Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.140759.196711724.DOAN KHANH TUYET.970432
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJRXST8Z.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360450904317.20251226.140628.13820614622012.VND-TGTT-NGUYEN HONG HAI.970407
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJRXSB6W.Ung ho MS 2025.349 FT25360222350909.20251226.140520.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1iWX1GBUT.DOAN KHANH TUYET Ung ho Ms 2025348 Pham Thi cam tien.20251226.140515.196711724.DOAN KHANH TUYET.970432
|26/12/2025
|200.000
|020097041612261400472025s7EE339942.55135.140000.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-261225-14:00:47 s7EE339942
|26/12/2025
|30.000
|MBVCB.12309109307.2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|30.000
|MBVCB.12309095279.2025.344 Trieu Thach Duong.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJRXCBTG.ung ho MS 2025.349 FT25360882607639.20251226.135443.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|26/12/2025
|10.000
|5360IBT1kJRX195B.Ung ho MS 2025.349 FT25360509032909.20251226.134956.9803110299.NGUYEN PHUNG MAI LY.970407
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12308987328.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0721000584005 LAM NGOC YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|400.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112225758738.20251226.112225758738-0587604144_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12308895648.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0311000738606 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|5360VCBCJ21ZTJ7A.ung ho MS 2025.343 anh Tran Van Minh.20251226.133142.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454
|26/12/2025
|10.000
|020097044912261331012025ix98741674.25851.133101.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy, ma GD 100000060471555
|26/12/2025
|150.000
|020097048812261330052025oQQz121105.22080.132941.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|26/12/2025
|300.000
|020097048812261329342025Too5119110.20126.132934.MS 2025343 ANH TRAN VAN MINH
|26/12/2025
|50.000
|5360MCOBB2MRS2XS.Ung ho ms2025.349 vu phuong duy.20251226.132922.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1kJR3XDCQ.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25360797009627.20251226.132832.19021248963016.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|26/12/2025
|500.000
|5360VCBCJ21ZJN6X.ung ho MS 2025.345 anh Chung Hong Phuoc.20251226.132719.0687041017032.NGUYEN XUAN KHANG.970454
|26/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12308766785.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0081001162622 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|10.000
|5360IBT1kJR33IPE.ung ho ms 2025.349, em Vu Khuong Duy, chuc em va gia dinh binh an FT25360393448040.20251226.132516.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/12/2025
|30.000
|020097042212261324112025RBFN177523.97647.132412.2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1kJR3FLVV.2025.349 Vu Phuong Duy FT25360101473510.20251226.132319.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|26/12/2025
|100.000
|5360TPBVJ21ZJF7Q.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).20251226.132051.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|26/12/2025
|50.000
|0200970416122613201120258Mzl055283.81469.131947.MS 2025.349 VU PHUONG DUY-261225-13:20:11 8Mzl055283
|26/12/2025
|300.000
|020097041612261317042025rMCG161789.67779.131616.UNG HO MS 2025 . 349 NGUYEN PHUONG DUY-261225-13:17:04 rMCG161789
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1iWX18QGN.Ung ho MS 2025 349 Vu Phuong Duy.20251226.131518.238843456.LE DINH LINH.970432
|26/12/2025
|100.000
|5360TPBVJ21ZFGP4.Tnn ho tro ms 2025.349 vu phuong duy.20251226.131324.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|26/12/2025
|100.000
|5360TPBVJ21ZFFQU.NGUYEN THANH MINH chuyen tien ung ho MS 2025.348.20251226.131032.00002155120.NGUYEN THANH MINH.970423
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJR3ZTUF.UNG HO MS 2025.349 FT25360400216406.20251226.130900.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|26/12/2025
|100.000
|020097048812261308502025eH3W051202.32495.130831.MS 2025.349
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1iWX1MERA.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho ma so 2025349 100 k.20251226.130743.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|26/12/2025
|50.000
|020097040512261306442025IYEC054651.22863.130644.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|5360TPBVJ21Z86F1.Ung ho MS 2025.349.20251226.130628.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12308552967.ung ho.MS.2025.349.(Vu Phuong Duy ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|020097042212261303372025IYJM297879.10586.130338.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.349 vu phuong duy
|26/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112220846957.20251226.112220846957-0925903793_Ms2025349
|26/12/2025
|1.000.000
|5360IBT1kJR3BGJC.ung ho MS 2025.341 -em Tong Van Khanh-xa Than Uyen-Lai Chau FT25360740600801.20251226.124050.13820053414016.VND-TGTT-PHAM BICH THUY.970407
|26/12/2025
|200.000
|02009704221226122948202570QQ957628.49673.122949.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12308133309.Ung ho MS 2025.348.CT tu 0901000049071 NGUYEN THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|020097042212261223132025ZVSQ659557.15058.122314.ung ho ms : 2025.348cam tien
|26/12/2025
|300.000
|MBVCB.12307787484.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 349.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|20.000
|5360TPBVJ21ZY35D.ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251226.120257.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|26/12/2025
|50.000
|MBVCB.12307750659.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|020097040512261148252025LH72066260.6172.114825.Vietcombank:0011002643148:Ung ho ms2025.348 Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12307467102.ung ho MS 2025.348 ( Pham thi cam Tien).CT tu 0101001224543 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|5360MCOBB2MRAAFE.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.112114.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|26/12/2025
|2.000.000
|020097041612261121032025tNlS559194.35463.112016.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy-261225-11:21:03 tNlS559194
|26/12/2025
|70.000
|5360IBT1fW6UHJDH.Nguyen Thanh Tam ung ho MS2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.112022.0108767801.NGUYEN THANH TAM.970406
|26/12/2025
|200.000
|5360TPBVJ21TN3F1.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.110628.00055678001.NGUYEN VAN ANH.970423
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1aW51L682.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.20251226.110431.5555555591.NGUYEN THI AN.970443
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12306782765.ung ho MS 2025 349.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/12/2025
|300.000
|0200970405122610525920256N0B002642.73098.105259.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.347 ba nguyen thi hoai nam
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12306752310.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1022150712 NGUYEN THI THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|250.000
|IBVCB.12306582382.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|020097048812261013092025eN2d255310.60695.101245.UNG HO MS 2025. 349
|26/12/2025
|300.000
|5360VNIBJ21TSCA8.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251226.101147.625704060081298.DUONG THI BICH HUONG.970441
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1iWXJSYW3.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251226.100627.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|26/12/2025
|10.000
|020097048812260947272025SPA7145570.35301.094727.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12305831000.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1kJRTK6PR.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360536220300.20251226.093835.10420055578017.VND-TGTT-PHAM NAM PHUONG.970407
|26/12/2025
|100.000
|0200970422122609260820253NCA338158.41213.092609.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJRT49F6.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh FT25360731202841.20251226.092416.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJRTBN9T.MS 2025317 em NGUYEN HUNG MANH FT25360784730000.20251226.092333.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJRTBFZ4.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360001234710.20251226.092314.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|26/12/2025
|50.000
|5360MCOBB2MZKEJX.Ung ho MS 2025.340 (ong Nguyen Van Thao).20251226.091302.03101010965538.HOANG VIET.970426
|26/12/2025
|100.000
|5360IBT1iWXWXY2E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 349 VU PHUONG DUY.20251226.091149.247529918.LE THI HOA.970432
|26/12/2025
|20.000
|MBVCB.12305377913.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12305144683.Ung ho MS 2025.349. Mong em nhanh khoe!.CT tu 0351001077975 NGUYEN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12305127933.ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0071000069898 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|20.000
|020097048812260836432025khF6841025.54627.083644.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|300.000
|5360TPBVJ21TZEK1.Dang Ngoc Han chuyen tien Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy) chuc e mau lanh benh gd khoe manh hanh phuc binh an.20251226.083609.00005635627.DANG NGOC HAN.970423
|26/12/2025
|500.000
|MBVCB.12305029394.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 1031094223 PHAM NGUYEN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|020097041612260829522025WiWQ736400.30938.082953.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY-261225-08:29:52 WiWQ736400
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12305002518.ung ho MS 2025.348.CT tu 0961000024835 BUI MAI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|300.000
|MBVCB.12305011762.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.349 (Vu Phuon Duy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12304978395.Ung ho MS 2025.348( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|500.000
|5360IBT1kJRTQDXF.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25360566023904.20251226.082407.19029082633013.VND-TGTT-NGUYEN HUY HOANG.970407
|26/12/2025
|26.868
|020097042212260822312025MEWZ584619.7424.082231.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|020097041612260808422025Np0F386579.61782.080842.UNG HO MS 2025 349 VU PHUONG DUY-261225-08:08:42 Np0F386579
|26/12/2025
|100.000
|020097048812260807412025cW3E703252.59634.080722.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|200.000
|5360IBT1kJRLTGF3.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360320145240.20251226.080346.19036444262015.NGUYEN MANH CUONG.970407
|26/12/2025
|3.000.000
|020097048812260802252025F7uO679476.41938.080225.CSPM, CSTV HO TRO MS 2025.349
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12304674028.ung ho MS 2025.349.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12304663748.HUYNH VAN SAU NGUYEN THI KIM TRANG UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY.CT tu 0171003474593 HUYNH QUANG NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|02009704051226075654202559NI051437.26417.075654.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2025.349-em Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12304647646.TRAN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2025349.CT tu 1019987305 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|100.000
|020097048812260750052025GY9j622254.5750.075006.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|300.000
|020097042212260748492025FC14476962.2258.074850.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112188513792.20251226.112188513792-0963754688_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|200.000
|020097042212260735552025N8LK843515.66027.073556.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|26/12/2025
|30.000
|020097042212260727582025M3LJ800410.42764.072759.2025.349 VU PHUONG DUY
|26/12/2025
|100.000
|IBVCB.12304134475.Chuyen tien ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12303876330.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|300.000
|5360IBT1kJRLV7X5.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25360218206121.20251226.062148.19032931639889.VND-TGTT-DO MINH PHUONG.970407
|26/12/2025
|200.000
|MBVCB.12303607421.NGUYEN VU HOANG TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|5360TPBVJ21TY446.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.20251226.030358.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|26/12/2025
|64.000
|5360IBT1hWS2Z368.IBFT Ung ho MS 2025.330 anh Bui Van Ta.20251226.030057.060166427927.SACOMBANK.970403
|26/12/2025
|58.242
|02009704221226004620202541I3829671.41054.004621.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh. hdtrung uh
|26/12/2025
|50.000
|5360IBT1kJRHR45E.Ung ho MS 2025.347 ba Nguyen Thi Hoai Nam FT25360343894843.20251226.003705.19037861549013.VND-TGTT-PHAM THIEN TRANG.970407
|26/12/2025
|200.000
|020097042212260032512025MD61204363.29637.003252.Ung ho MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|26/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112172520840.20251226.112172520840-0899758091_Ung ho MS 2025348
|26/12/2025
|100.000
|MBVCB.12303335804.ungho ms 2025.348 (be pham thi cam tien).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112172658173.20251226.112172658173-0792535799_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|250.000
|MBVCB.12303305460.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0621000461398 NGUYEN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171648190.20251226.112171648190-0919830872_Ung ho ms2025348Pham Thi Cam Tien
|26/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112171816330.20251226.112171816330-0973192724_Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien
|27/12/2025
|150.000
|0200970422122723490220255WAZ655871.27864.234903.2025.350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|20.000
|5361IBT1cW4E3N8X.Ung ho MS 2025.346 (em Do Khanh Nam).20251227.232755.100870400381.VU THI THAO.970415
|27/12/2025
|2.000.000
|5361IBT1kJNIHTEB.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25363333541006.20251227.230351.19038693559012.VND-TGTT-NGUYEN ANH THU.970407
|27/12/2025
|300.000
|5361IBT1kJNIH62Z.0925704884 ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25363832023080.20251227.230256.19035119367017.VND-TGTT-TRINH MANH QUAN.970407
|27/12/2025
|300.000
|5361IBT1kJNIHPGS.0925704884 ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363829431070.20251227.230100.19035119367017.VND-TGTT-TRINH MANH QUAN.970407
|27/12/2025
|10.000
|020097042212272233092025TIYK250225.98219.223310.PHAM VAN HUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 349 vu phuong duy
|27/12/2025
|10.000
|5361IBT1kJNIA6QX.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363251809002.20251227.222052.19075703198016.VND-TGTT-PHAN NHUT LAM.970407
|27/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112389203099.20251227.112389203099-0919830872_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|27/12/2025
|50.000
|020097042212272147312025VQQL661080.69455.214732.ms2025.350 Vu Thi Bien
|27/12/2025
|50.000
|020097048812272147312025XD8z051552.69418.214731.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|50.000
|020097040512272133382025HPF6065522.22011.213338.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1iWX8JP52.Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi.20251227.213223.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1kJNIDWXC.Ung ho ms2025 348 pham thi cam tien FT25363502784716.20251227.213050.6361646868.NGUYEN TRINH NHU Y.970407
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1iWX8WNPP.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.20251227.212942.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432
|27/12/2025
|100.000
|020097040512272128042025A2KV050986.606.212804.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1iWX8WYKU.Ung ho MS 2025325 be Dam Phuong Dung.20251227.212631.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1iWX8WQVQ.Ung ho MS 2025326 em Le Van The Anh.20251227.212351.139066103.NGUYEN BAO KHANH.970432
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328736379.Ung ho MS 2025327 chi Nong Thi Phan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328709226.Ung ho MS 2025328 em Lay Cuong Long.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12328666023.ung ho MS 2025.350 ( ho Vu Thi Bien).CT tu 0251001448035 TRAN THI NHU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328659313.Ung ho MS 2025329 em Sung A Dinh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|500.000
|MBVCB.12328657615.Ung ho MS2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|5361TPBVJ21EE95X.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251227.211029.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328628849.MS 2025330 anh Bui Van Ta.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328551002.Ung ho MS 2025331 anh Le Quang Huy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328512729.Ung ho MS 2025332 em Do Thi Anh Thu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328487391.Ung ho MS 2025333 em Ly Van Dong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328455292.Ung ho MS 2025334 ba Nguyen Thi Sen.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328405367.Ung ho MS 2025335 be Nguyen Thi Anh Duong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328370384.Ung ho MS 2025336 ba Lo Thi Hoan.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328328976.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|20.000
|0200970422122720435120257R9R314989.15797.204332.NGUYEN DUC NHAT chuyen tien
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328281614.Ung ho MS 2025338 ba chau be mo coi.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328236131.Ung ho MS 2025339 me con chi Nguyen Thi Thu Huong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328194482.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328118512.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|20.000
|020097042212272029162025C1ZO194606.47666.202917.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Vu Thi Bien ms 2025.350
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328067252.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12328012849.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|020097040512272022112025BLA5038454.13069.202211.Vietcombank:0011002643148:LAM HUYNH XUAN THUONG chuyen tien ung ho ms 2024227 be Ta Huu Tai
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12327930876.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12327873170.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12327811234.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12327749592.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|500.000
|5361IBT1iWXIANWB.NGUYEN DAI NGHIA ung ho 2025 349.20251227.200314.90721542.NGUYEN DAI NGHIA.970432
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12327707312.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12327633291.ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12327611923.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 1016308860 NGUYEN BAO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|20.000
|0200970488122719411520257Kpu521625.2491.194055.LE HUU HOANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.350
|27/12/2025
|300.000
|416515.271225.193625.GD DO THI NHU SA TPHCM CK UNG HO MS 2025. 345 ANH CHUNG HONG PHUOC-271225-19:36:24 5361ASCBJ21EMHMZ
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1aW5DGGN7.ung ho MS 2025.350 ( ba Vu thi Bien).20251227.193516.064704070007749.PHAM THI HOA THUAN.970437
|27/12/2025
|100.000
|0200970405122719351520255XZR053561.71201.193515.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|27/12/2025
|100.000
|020097040512271934312025X9WV050470.66923.193431.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|300.000
|409596.271225.193319.GD DO THI NHU SA TPHCM CK UNG HO MS 2025.335 BE NGUYEN THI ANH DUONG-271225-19:33:19 5361ASCBJ21EM8PE
|27/12/2025
|300.000
|404867.271225.193134.GD DO THI NHU SA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025. 342 ANH TO HOAI THU-271225-19:31:34 5361ASCBJ21EMQCY
|27/12/2025
|300.000
|5361IBT1aW5DGJE2.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien).20251227.193022.118704070001431.BUI THI TIEU THANH.970437
|27/12/2025
|300.000
|402405.271225.192948.GD DO THI NHU SA TPHCM CHUYEN KHOAN MS 2025.347 BA NGUYEN THI HOAI NAM-271225-19:29:48 5361ASCBJ21E17PQ
|27/12/2025
|10.982
|020097042212271906092025CZ01410523.11753.190610.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong. hdtrung uh
|27/12/2025
|200.000
|020097048812271841112025pDCm229090.73086.184051.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY
|27/12/2025
|200.000
|0200970488122718362920258KDW205024.45421.183629.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|500.000
|MBVCB.12326191408.Hoa Pham ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien)..CT tu 0071001331904 PHAM THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|020097048812271818572025Kjz3118232.49303.181857.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|200.000
|0200970422122718154420258X3E365243.31685.181545.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026
|27/12/2025
|50.000
|020097048812271807232025U31N059196.85794.180723.UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNVSJRY.MS.2025.346 FT25361018473252.20251227.180202.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|27/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12325370940.LAN CHI ung ho MS.2025 348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0371000474215 TRAN NGOC LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1kJND6ERF.Ung ho MS 2025.349 e vu duy phuong FT25361064090489.20251227.172231.11722253397011.VND-TGTT-NGUYEN NGOC CHI.970407
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12325125849.Ung ho MS 2025350 ( ba Vu Thi Bien).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|18.000
|MBVCB.12325115078.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112355966642.20251227.112355966642-0326683902_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|27/12/2025
|180.000
|MBVCB.12324774092.Ung ho MS 2025349 (Vu Phuong Duy).CT tu 1035717363 TIEU THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|18.000
|MBVCB.12324728510.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|020097042212271651502025KRYA723796.22229.165151.ung ho Ms 2025.348. nam mo a di da phat
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1kJNDJVV1.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361084460949.20251227.162459.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12323866472.ms 2025.350 ba vu thi bien.CT tu 0591000230721 CHU TRUONG DINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12323725612.Ung ho ma so 2025 348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0021001672865 PHAM THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12323724437.ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh).CT tu 1031563379 HOANG NGOC TU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|841321.271225.151745.MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-15:17:45 5361ASCBJ21WCY6D
|27/12/2025
|500.000
|840516.271225.151714.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.347 NGUYEN THI HOAI NAM-271225-15:17:14 5361ASCBJ21WM7UM
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12323306123.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|500.000
|834061.271225.151400.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.349 VU PHUONG DUY-271225-15:14:00 5361ASCBJ21WM4SS
|27/12/2025
|500.000
|827397.271225.151042.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-15:10:42 5361ASCBJ21WMQ26
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNS2IX5.ms2025.350 FT25361464515821.20251227.144835.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|27/12/2025
|500.000
|MBVCB.12322876428.ung ho MS 2025. 350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNSQVIV.Pham Van Hai ung ho ma so 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361611097205.20251227.143014.19028754863016.VND-TGTT-TO TUAN ANH.970407
|27/12/2025
|1.000.000
|5361IBT1kJN9FNHN.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25361638500284.20251227.141421.19036712245013.VND-TGTT-DINH THI QUYNH ANH.970407
|27/12/2025
|20.000
|0200970422122713594320258MI8294933.2901.135925.gui ms 2025 350
|27/12/2025
|1.800.000
|5361IBT1bJC95LEF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho Ba Vo Thi Bien MS 2025 - 350 . Chuc hai ba chau vuot qua duoc kho khan.20251227.135942.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1kJN9K1PD.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT25361203811592.20251227.134422.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1kJN9GBVU.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25361879095749.20251227.133821.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1aW5S5ZZ4.Ung ho ms 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.133751.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|27/12/2025
|300.000
|5361IBT1aW5S5M8F.Ung ho MS 2025.347 (ba Nguyen Thi Hoai Nam).20251227.133224.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437
|27/12/2025
|300.000
|5361IBT1aW5S5SNH.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).20251227.133135.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJN94KPI.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25361091294944.20251227.133116.19034428790017.VND-TGTT-PHI THI LAM.970407
|27/12/2025
|30.000
|5361IBT1kJN9BWQL.MS2025.350 em Finn ung ho ba va anh FT25361302097980.20251227.132506.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1kJN9Y4T5.MS 2025.350 FT25361238343477.20251227.131930.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|27/12/2025
|20.000
|5361IBT1hWSM7C8N.IBFT Ni dung xin ghi r ng h MS 2025.349 V Phng Duy.20251227.131709.070130199273.SACOMBANK.970403
|27/12/2025
|100.000
|020097048812271316492025bgTb748964.42133.131649.HOANG THI HANH UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12322050071.CHU THI THU ung ho ms 2025.350 ( vu thi Bien ).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12321948847.Nhihan ung ho MS 2025.348 ( Pham thi cam tien ).CT tu 0061000004945 CAI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJN9M3X6.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25361115281088.20251227.130237.19030164579880.VND-TGTT-TRUONG THU HUONG.970407
|27/12/2025
|200.000
|020097041512271300192025t7Iw911942.76452.130019.LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien)
|27/12/2025
|100.000
|020097048812271255182025rAII675984.55837.125519.CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025 .348 CAM TIEN
|27/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112333738307.20251227.112333738307-0787037202_Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|20.000
|MBVCB.12321637950.Ung Ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien_Nghe An.CT tu 0591000345074 LE VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJN9JE8F.DAO VAN THO Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25361898940370.20251227.123442.180018869999.DAO VAN THO.970407
|27/12/2025
|100.000
|5361TPBVJ21U94QV.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.123213.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|27/12/2025
|500.000
|020097048812271228322025QcaM574808.37357.122832.NGUYEN VAN LOC CHUYEN TIEN UNG HO MS 2005.349 VU PHUONG DUY
|27/12/2025
|68.000
|MBVCB.12321463696.DUONG PHUNG NHU chuyen tien Ung Ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|500.000
|5361IBT1kJN2XQ4D.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361886218469.20251227.121712.10320010048012.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TU.970407
|27/12/2025
|50.000
|504694.271225.121638.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-12:16:37 5361ASCBJ21UXR6W
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12321333176.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|200.000
|020097048812271215222025sdNV518785.71221.121522.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12321333842.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0111000186018 NGUYEN TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|020097042212271214472025MSZ2134972.68670.121448.ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|100.000
|5361TPBVJ21UVXJH.Ung ho MS 2025.350.20251227.120912.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|27/12/2025
|80.000
|5361IBT1aW5SD7JW.MS 2025.350 ba Vu Thi Bien.20251227.120910.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12321227248.ung ho.MS.2025.350.(ba .Vu Thi Bien ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12321006819.ung ho MS 2025.350.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|020097048812271151062025QixD414055.43688.115046.UH MS 2025.350 BAF VU THI BIEN
|27/12/2025
|100.000
|5361TPBVJ21UGM3P.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).20251227.114950.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|27/12/2025
|500.000
|020097041512271147212025ZY3P701336.21954.114721.ms2025.350 ba vu thi bien
|27/12/2025
|50.000
|5361TPBVJ21UEJUG.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.114257.01868759901.VU DUC DUONG.970423
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12320802182.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0531002117521 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|10.000
|5361IBT1cW4GFV8W.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).20251227.113406.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1kJN2V3EP.MS 2025.348 FT25361081456740.20251227.111623.19027355045036.VND-TGTT-TRAN TRUNG HIEU.970407
|27/12/2025
|2.000.000
|MBVCB.12320479447.ung ho MS 2025.349 (vu phuong duy).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|10.000
|020097048812271109412025DgHp216936.21411.110941.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|100.000
|020097040512271105422025PBQM098404.622.110542.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|50.000
|5361IBT1iWXDMQBG.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.104349.56025348.NGUYEN THAI HUNG.970432
|27/12/2025
|10.000
|5361IBT1iWXDVI9W.UNG HO MS 2025348 PHAM THI CAM TIEN.20251227.104022.0868442385.CHU THU PHUONG.970432
|27/12/2025
|500.000
|5361IBT1kJNC3Z82.Gia dinh Gin ung ho MS 2025.346 Do Nam Khanh FT25361110541880.20251227.103754.906688.LE THI TUYET LAN.970407
|27/12/2025
|100.000
|020097042212271037542025N4JP632360.61103.103755.MS 2025349
|27/12/2025
|111.111
|020097048812271035152025igvh056901.47689.103515.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|27/12/2025
|500.000
|5361TPBVJ21U88L7.5361TPBVJ21U88L7 - ung ho MS 2025.348 (pham thi cam tien).20251227.103006.24096699999.HO KINH DOANH CHAM SOC DA VA MY PHAM.970423
|27/12/2025
|100.000
|269497.271225.102333.Ung ho MS 2025340 ong Nguyen Van Thao-271225-10:23:33 5361ASCBJ21UCR2Y
|27/12/2025
|100.000
|268223.271225.102252.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-271225-10:22:52 5361ASCBJ21UCJ97
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1fW6BQYPE.ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251227.102136.0919928893.TRAN HUY ANH DUC.970431
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1kJNC6D9B.Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25361671940187.20251227.101836.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNC6QYL.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25361951709139.20251227.101755.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNCEEZS.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT25361075384106.20251227.101700.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|27/12/2025
|111.111
|020097048812271015542025Yg39968893.55768.101534.UNG HO MS 2025347 BA NGUYEN THI HOAI NAM
|27/12/2025
|100.000
|233218.271225.100541.UNG HO MS 2025 350 BA VU THI BIEN-271225-10:05:40 5361ASCBJ21U1MSH
|27/12/2025
|50.000
|020097048812271002142025B9iQ905727.89943.100214.MS 2025.349 VU PHUONG DUY
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12319498076.MS2025.350.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|020097042212270954112025R8UG354044.54701.095412.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|500.000
|202185.271225.094943.UNG HO MS 2025.350 - VU THI BIEN-271225-09:49:43 5361ASCBJ21UAZC8
|27/12/2025
|100.000
|020097042212270928102025P7OM502449.45673.092746.MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|27/12/2025
|200.000
|0200970405122709221820255U7Z082064.22628.092218.Vietcombank:0011002643148:LE THI PHUONG ung ho MS 2025.343 tran van minh
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1iWXSLZGU.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.20251227.092009.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|27/12/2025
|200.000
|5361IBT1kJNC21WS.Ung ho ba Vu Thi Bien, MS 2025.350 FT25361842950381.20251227.091950.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|27/12/2025
|30.000
|MBVCB.12319021302.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJNCQDPJ.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25361118977670.20251227.090402.19036921451011.VND-TGTT-VU MINH TUAN.970407
|27/12/2025
|2.000.000
|020097048812270903142025UMGh648913.51482.090314.UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJN1N22P.NGUYEN THI THUY HUYNH chuyen ung ho MS 2025.349 FT25361756025370.20251227.090022.5222258258.NGUYEN THI THUY HUYNH.970407
|27/12/2025
|500.000
|107803.271225.085743.UNG HO MS 2025.349 - VU PHUONG DUY-271225-08:57:43 5361ASCBJ214PKGP
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12318745127.Ung ho MS 2025.349 ( Vu Phuong Duy ).CT tu 0441000739577 PHAN MINH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|MBVCB.12318512785.Ung ho MS 2025.348.CT tu 3372258625 TRUONG THI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJN1ZJKS.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT25361981724618.20251227.083157.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1kJN1KH4I.2025 350 vu thi bien FT25361167755578.20251227.082326.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12318323966.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0631003791104 THAI THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|200.000
|020097048812270800482025wVdm347812.50853.080048.BTL UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN
|27/12/2025
|70.000
|MBVCB.12318159560.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0451000398665 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|100.000
|5361TPBVJ214HIHL.MS 2025.315 (ba Tran Thi Le).20251227.075251.02043484601.LE TRAN NHA TIEN.970423
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12318091774.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 0011001395799 HOANG THI PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12318089142.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.880
|MBVCB.12318087353.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|200.000
|5361TPBVJ214H9YX.MS2025.349.20251227.075103.03622860601.LAM NHU PHUONG.970423
|27/12/2025
|1.000.000
|003159.271225.074706.TONG DUC TRIEN UNG HO MS 2025.350 BA VU THI BIEN-271225-07:47:06 5361ASCBJ214HF2Q
|27/12/2025
|200.000
|020097048812270744302025fMiV276121.8321.074430.MS2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12318001388.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0711000273790 CAO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|020097040512270738552025JXIQ005607.94090.073831.Vietcombank:0011002643148:ung ho gd co Vu Thi Bien
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12317873660.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|50.000
|5361WBVNA2L76GNF.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251227.072644.995586868686.TRIEU QUANG HUY.970412
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12317720338.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12317622582.Chuyen tien ung ho.CT tu 0041000187640 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/12/2025
|300.000
|020097042212270700432025CZKJ989647.4168.070044.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien
|27/12/2025
|100.000
|IBVCB.12317604250.Chuyen tien ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/12/2025
|200.000
|020097044912270644022025qnfw609366.71887.064402.UH MS 2025.329 Sung A Dinh a, ma GD 100000060783496
|27/12/2025
|100.000
|MBVCB.12317400702.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0011004241663 TRINH HOANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12317252741.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|200.000
|020097042212270529262025JE5Y995815.4481.052902.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|27/12/2025
|100.000
|5361IBT1iWXS17R4.tu thien.20251227.052848.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12317217448.MS2025.349 ( Vu Phuong Duy) Sao Linh ung ho.CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12317207922.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|300.000
|MBVCB.12317201675.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|30.000
|MBVCB.12317163168.Ung ho MS 2025.349 (Vu Phuong Duy).CT tu 9936023163 NGUYEN HA GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/12/2025
|524.000
|020097042212270218342025TQ8T251463.45711.021834.TaptapSendVNpayment
|27/12/2025
|200.000
|MBVCB.12317008944.ung ho MS 2025.348.CT tu 0541000300356 DANG TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|MBVCB.12342478357.HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH 2025.351 (PHAM MINH CHAU).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1iWXB31XT.Ung ho ms 2025351 pham minh chau.20251228.231443.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12342462441.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 9971279669 NGUYEN QUANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.000
|5362IBT1kJNGZVXZ.Ung ho ms 2025.351 FT25363282135200.20251228.230828.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN .970407
|28/12/2025
|50.000
|619358.281225.230306.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc-281225-23:03:06 5362ASCBJ21X2V6I
|28/12/2025
|300.000
|5362IBT1kJNG6SG1.Ung ho MS 2025.348 pham thi cam tien FT25363174485424.20251228.230029.19029713175012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HUONG.970407
|28/12/2025
|100.000
|020097040512282300002025G8CO098183.90812.230000.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|200.000
|020097042212282258202025IQRK801398.88112.225821.Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien
|28/12/2025
|200.000
|020097042212282256382025YFV0254025.84537.225639.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|300.000
|602784.281225.224608.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-22:46:08 5362ASCBJ21V595C
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12342282289.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|30.000
|MBVCB.12342202473.LANG THI THUY ung ho MS2025.315 (pham minh).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12342171373.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|MBVCB.12342099245.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5INFJB.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).20251228.215923.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5INWMG.ung ho Ms 2025 350 ba Vu Thi Bien.20251228.214803.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|28/12/2025
|10.000
|MBVCB.12341903744.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.351 ( Pham Minh Chau).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12341897348.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5IRLRH.ung ho Ms 2025 349 Vu Phuong Duy.20251228.214510.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5IRK24.ung ho Ms 2025 351 Pham Minh Chau.20251228.214257.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|28/12/2025
|200.000
|020097042212282133132025R57X433988.71274.213314.Tri Duc ung ho MS 2025.351 em Pham Minh Chau
|28/12/2025
|300.000
|020097048812282126412025hoNq435929.47608.212641.UNG HO MS 2025 349 VO PHUONG DUY
|28/12/2025
|20.000
|MBVCB.12341688713.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 1051517690 PHAM VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|020097042212282122052025VB2X206528.31010.212146.ms 2025.351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1hWSYKAVJ.IBFT Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20251228.212148.060107254148.SACOMBANK.970403
|28/12/2025
|50.000
|0200970415122820520620252npn106121.8895.205146.NGHI DAN GIANG giup Nguyen Thi Yen 1982 MS 2025.346
|28/12/2025
|10.000
|0200970422122820484020256IGI110618.93619.204841.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|30.000
|5362IBT1iWXBDH6L.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20251228.203749.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|28/12/2025
|500.000
|5362TPBVJ21VXKU9.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20251228.203622.00349813804.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|28/12/2025
|500.000
|0200970488122820243720252L9y171524.82794.202412.UNG HO MS 2025333 EM LY VAN DONG
|28/12/2025
|1.000.000
|371790.281225.201605.MS 2025.351-A.HIEU GIUP BE PHAM MINH CHAU-281225-20:16:04 5362ASCBJ21VKCVS
|28/12/2025
|100.000
|0200970415122820152720254ZSE893186.39251.201502.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|200.000
|5362IBT1kJNABKSV.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363607713772.20251228.201244.19038867039013.HA THI YEN.970407
|28/12/2025
|200.000
|020097048812282012292025s8AN117590.24299.201229.MS 2025.351 CHUC EM PHAM MINH CHAU SUC KHOE VA BINH AN
|28/12/2025
|5.000
|5362IBT1kJNA5I2K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363982688650.20251228.200839.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12340694038.CHU THI THU ung ho ms 2025.351 ( pham minh chau).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|5.000
|5362IBT1kJNAYTNJ.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363110008575.20251228.200711.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/12/2025
|5.000
|5362IBT1kJNAYDVB.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy FT25363073092430.20251228.200520.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJNAPXXA.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363760164167.20251228.200425.2888888258.PHAM DUC THANG.970407
|28/12/2025
|5.000
|5362IBT1kJNAPEM3.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT25363105541502.20251228.200337.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/12/2025
|200.000
|020097040512282001342025X435056018.70250.200134.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1kJNAUYJP.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363922026972.20251228.195949.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|28/12/2025
|300.000
|333776.281225.195617.NGUYEN HONG MINH CHUYEN KHOAN UNG HO EM PHAM MINH CHAU - MS 2025-351-281225-19:56:17 5362ASCBJ21VE22J
|28/12/2025
|50.000
|0200970488122819541820254ayE035303.33051.195418.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025. 351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|1.000.000
|5362IBT1kJNAVJ6C.Ung ho MS 2025.351 - Pham Minh Chau FT25363565086356.20251228.194627.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407
|28/12/2025
|50.000
|302364.281225.194023.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-19:40:23 5362ASCBJ21VU1E8
|28/12/2025
|100.000
|020097048812281939502025HEPL968505.58576.193950.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJNA23GE.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363607810699.20251228.193646.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|28/12/2025
|68.000
|5362MCOBB2M9J7Q6.MS2025.351 Pham Minh Chau.20251228.193317.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|28/12/2025
|200.000
|5362IBT1kJNAC1EA.Ms2025.351 FT25363658421012.20251228.193120.19035946222010.DO VIET DUC.970407
|28/12/2025
|500.000
|283100.281225.193055.JULIA VA JACOB UH MS2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-19:30:55 5362ASCBJ21V4L89
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5IAZEM.UNG HO CHAU PHAM MINH CHAU.20251228.192825.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJNAWZ3I.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363706040620.20251228.192416.19038730661019.VND-TGTT-DAO ANH TUNG.970407
|28/12/2025
|100.000
|269995.281225.192412.UNG HO MA SO 2021.351 PHAM MINH CHAU-281225-19:24:11 5362ASCBJ21VRC14
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5IADRI.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2025.351 pham minh chau.20251228.192348.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|28/12/2025
|30.000
|MBVCB.12340035901.2025.351 Pham Minh Chau.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|10.000
|020097040512281922462025S233094844.70661.192246.Vietcombank:0011002643148:ung ho chau Chau
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1iWX5LP3Z.ZP253620485950 251228002595386 Trung Kien ung ho MS 2025.283.20251228.192028.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJN4REX6.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363092474213.20251228.191510.3683191189.PHAM NGOC ANH.970407
|28/12/2025
|50.000
|020097041512281912392025Zy2Q684682.17440.191219.ung ho 2025.351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|1.800.000
|5362IBT1bJCDGEC2.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Pham Minh Chau MS 2025 -351.20251228.191137.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5IB7CH.Ung ho ms 2025351 Pham Minh Chau.20251228.190907.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1bJCDGC1I.ung ho ms 2025 351 pham minh chau.20251228.190158.09031988.DO THANH HUONG.970425
|28/12/2025
|500.000
|020097041512281901482025uyJc648095.59591.190148.ms2025.351 pham minh chau
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12339675262.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|020097048812281859032025xW1i773985.45304.185903.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|200.000
|5362IBT1kJN4LSHM.MS 2025. 351 FT25363761914142.20251228.185900.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|28/12/2025
|200.000
|020097048812281859002025HbhG773874.46185.185900.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1hWSY2Y58.IBFT ung ho ms 2025.351 pham minh chau.20251228.185522.060210691831.SACOMBANK.970403
|28/12/2025
|300.000
|MBVCB.12339609270.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0011004375664 PHAN LE HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|020097042212281854332025EVSA488655.21893.185434.2025.351 pham minh chau
|28/12/2025
|200.000
|020097042212281847372025NN3V117037.83815.184738.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|50.000
|5362MCOBB2M9AN45.Ung ho ms 2025.351 pham minh chau.20251228.184630.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/12/2025
|10.000
|5362IBT1kJN4KPEL.ung ho ms 2025.351, be Pham Minh Chau, chuc be va gia dinh binh an FT25363701862020.20251228.184515.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|28/12/2025
|200.000
|5362IBT1kJN4KPSA.Ung ho MS 2025.351 FT25363288338522.20251228.184513.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1kJN47R6S.MS 2025.351 FT25363091388817.20251228.184358.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/12/2025
|50.000
|MBVCB.12339383725.ung ho em vuong thi huong -bn0081.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|68.000
|MBVCB.12339141722.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12338817534.MS 2025.351( Pham Minh Chau).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|13.000
|MBVCB.12338804825.NGUYEN DINH MY chuyen tien ung ho MS2025.351 (PHAM MINH CHAU). Nam mo Duoc Su Phat!.CT tu 0161000348032 NGUYEN DINH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.868
|0200970405122817594520258OA7021516.25166.175945.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2025. 350 ba Vu Thi Bien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJN4CSEM.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363059841191.20251228.175431.8383555666.NINH VAN THANH.970407
|28/12/2025
|1.000.000
|020097048812281745022025OL1B393177.38067.174502.UNG HO MS 2025.351
|28/12/2025
|200.000
|0200970488122817412120250qdJ371557.14923.174122.UNG HO EM PHAM MINH CHAU MS 2025.351
|28/12/2025
|20.000
|020097042212281732332025BKEL595934.61628.173234.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chau Pham Minh Chau ms 2025.351
|28/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112468356530.20251228.112468356530-0919830872_Ung ho ms2025349 vu phuong duy
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12338098335.ung ho MS 2025. 351( Pham Minh Chau).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12338068318.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.351( Pham Minh Chau).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12338037206.ung ho MS 2025.351(PHAM MINH CHAU) hoi huong den ong ba noi va Xiu thuong yeu. cau an cho 3 me con thuong cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|0200970422122817162520254OY5414298.66595.171626.MS 2025. 351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|150.000
|MBVCB.12337795245.MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|020097042212281655162025ZWCF106759.45071.165517.UNG HO MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|28/12/2025
|100.000
|020097040512281651222025AVKY054468.22234.165056.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.350 ba vu thi bien
|28/12/2025
|100.000
|020097048812281650432025dnig077452.18871.165017.UNG HO MA SO 2025,351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12337371276.HA THI KIM CHI Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.CT tu 0271000263931 HA THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|18.000
|MBVCB.12337270031.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112461260273.20251228.112461260273-0347482105_Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1aW5MRM3Q.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY.20251228.162119.700014998970.NGUYEN HOANG ANH.970424
|28/12/2025
|200.000
|020097041512281605452025JZDW880207.76350.160545.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12336604896.uh 2015.351 pham minh chau.CT tu 1024880847 HOANG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|5362IBT1iWXYMVSB.Ms 2025-350 uh ba Vu Thi Bien.20251228.151909.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12336285874.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0071004416328 NGUYEN VAN LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|758709.281225.150914.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau-281225-15:09:14 5362ASCBJ21KWVAM
|28/12/2025
|300.000
|0200970422122815022120252C83773233.72707.150222.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|1.000.000
|5362IBT1kJN5INBB.Ung ho MS 2025.350 - ba Vu Thi Bien FT25363718134001.20251228.150141.19020590736017.VND-TGTT-PHAM QUYNH CHI.970407
|28/12/2025
|30.000
|02009704221228145613202526H5801196.46564.145554.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12336052707.ung ho ms 2024.348.CT tu 1017532034 LE HOANG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|45.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112452452657.20251228.112452452657-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms2025349
|28/12/2025
|15.000
|020097042212281446422025TTBT649333.6585.144643.gui ms 2025 351
|28/12/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112451980375.20251228.112451980375-0981433404_Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12335943264.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0451000390290 TRAN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|MBVCB.12335855432.ung ho MS 2025.346 chau Do Nam Khanh.CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12335713536.ung ho MS 2025.350(ba Vu Thi Bien).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12335686142.ung ho MS 2025.339(me con chi Nguyen Thi Thu Huong).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12335668442.ung ho MS 2025.330(anh Bui Van Ta).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|MBVCB.12335661332.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2025.351 ( Pham Minh Chau).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|5362IBT1kJN5Q8Z2.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh FT25363857621476.20251228.141709.19070002741015.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH.970407
|28/12/2025
|300.000
|5362IBT1kJN5QDSA.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT25363504855750.20251228.141638.13320572308018.VND-TGTT-NGUYEN HUU THO.970407
|28/12/2025
|30.000
|MBVCB.12335615541.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|020097041512281410282025XgGG546920.62665.141028.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1hWSPQLFI.IBFT Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.20251228.133020.0918090120.SACOMBANK.970403
|28/12/2025
|50.000
|020097042212281318242025W6HF272968.69029.131805.Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien
|28/12/2025
|25.000
|5362IBT1kJNYAVW3.Ung ho MS 2025 348 Pham Thi Cam Tien FT25363190954207.20251228.131538.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/12/2025
|10.000
|020097042212281312102025U0YS200567.45647.131146.gui ms 2025 351
|28/12/2025
|1.000.000
|5362IBT1kJNYB8L1.Ung ho pham minh chau 2025 351 FT25363690221331.20251228.130810.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407
|28/12/2025
|10.000
|5362IBT1kJNY5U35.MS 2025.348 FT25363243747079.20251228.130424.19035757827017.VND-TGTT-PHAM HOANG KIM NGAN.970407
|28/12/2025
|500.000
|5362IBT1kJNYPRVM.ung ho ms 2025 351 be PHAM MINH CHAU FT25363280066551.20251228.125843.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|28/12/2025
|100.000
|5362TPBVJ21KAFRS.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20251228.124715.10001571721.TRAN QUANG.970423
|28/12/2025
|70.000
|0200970488122812252520256lDN030646.53060.122525.UNG HO MS 2025350 BA VU THI BIEN
|28/12/2025
|50.000
|020097042212281212592025GZTD904259.95917.121300.MS 2025343 anh Tran Van Minh. hdtrung uh
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12334140289.ung ho ms 2025.345 Anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0071000926030 HUYNH NGOC VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|429888.281225.115020.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-11:50:20 5362ASCBJ21GPA7D
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12333782137.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0731000671891 CAO DINH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.000
|5362TPBVJ21GNMPC.Ung ho MS 2025.346 (em Do Nam Khanh).20251228.112313.00039482006.LUU THI KIEU LY.970423
|28/12/2025
|2.000.000
|356086.281225.111120.TRAN QUOC PHUONG UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-11:11:20 5362ASCBJ21GDVLT
|28/12/2025
|50.000
|5362VNIBJ21GD1CD.Ung ho MS 2025351 ( Pham Minh Chau ).20251228.110813.908677199.HUYNH THI PHUONG DUNG.970441
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12333473772.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|1.000.000
|335977.281225.110055.HUYNH KIM TUYEN UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-11:00:55 5362ASCBJ21GH4YM
|28/12/2025
|100.000
|020097048812281055362025aDmN632229.17300.105536.UNG HO MS 2025351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12333024624.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112427523240.20251228.112427523240-0332954168_MS 2025348
|28/12/2025
|100.000
|020097048812281024352025i7DN485394.65754.102435.NGUYEN NGOC QUYNH CHUYEN TIEN
|28/12/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112426647200.20251228.112426647200-0869188139_Ung ho Ms 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|50.000
|020097048812281017132025ee1D450243.30767.101713.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12332713305.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJNUFI6Z.MS 2025.348 FT25363374248307.20251228.100735.19035533909018.VND-TGTT-DO THANH HUNG.970407
|28/12/2025
|50.000
|MBVCB.12332614225.Ung ho MS2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 0071000924819 VU PHUONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|020097042212280959212025TCR3755072.45996.095922.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|10.000
|MBVCB.12332548969.Ung ho MS 2025.351 (em Pham Minh Chau - Hung Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|MBVCB.12332546415.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12332486366.ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|MBVCB.12332484668.Chuyen tien ung ho.CT tu 0301002870998 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/12/2025
|10.000
|MBVCB.12332477287.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|020097048812280951182025bPhy327051.10659.095118.UNG HO MS 2025.348 PHAM THI CAM TIEN
|28/12/2025
|500.000
|195431.281225.094508.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-09:45:08 5362ASCBJ21GW739
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12332350540.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12332330204.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|MBVCB.12332317169.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0341007003185 TRUONG VINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12332281083.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0041000292844 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|179984.281225.093623.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU-281225-09:36:23 5362ASCBJ21GWMD2
|28/12/2025
|300.000
|020097048812280933212025plsl242690.32848.093321.UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1iWXU5K85.LE THI HOA chuyen tien umg ho ma so 2025 351 PHAM MINH CHAU.20251228.093150.247529918.LE THI HOA.970432
|28/12/2025
|50.000
|020097042212280931112025DIAR259502.24502.093112.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1iWXU5PBP.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20251228.093036.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|28/12/2025
|100.000
|020097040512280918152025QOS9044823.72630.091815.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 350
|28/12/2025
|500.000
|MBVCB.12332004623.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|MBVCB.12331912737.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12331823418.ung ho MS 2025.351( Pham Minh Chau).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|MBVCB.12331770705.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2025.351(PhamMinh Chau).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1kJNUSEY2.ung ho MS 2025.351 FT25363510226683.20251228.085850.19024404382011.VND-TGTT-LAI DANG GIANG.970407
|28/12/2025
|50.000
|5362MCOBB2MV36AM.Ung ho ms 2025.350 vu thi bien.20251228.085432.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/12/2025
|300.000
|0200970488122808512920256UZE045211.76504.085129.NGUYEN THI BICH UNG HO MA SO 2025351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12331526821.ung ho MS 2025.351.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1hWSUJHAJ.IBFT TRINH THI LOAN ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau.20251228.083700.020093543638.SACOMBANK.970403
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12331443946.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12331399535.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0181003380221 NGUYEN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|20.000
|5362IBT1kJN8RMLD.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT25363714582055.20251228.082327.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407
|28/12/2025
|1.000.000
|MBVCB.12331335063.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0011001233466 LUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|500.000
|020097040512280817112025MTAV074294.66526.081711.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|200.000
|020097042212280816292025S20P288102.65184.081630.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|200.000
|020097048812280809352025s93O834797.45046.080935.CHUYEN TIEN MS2025.531 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|200.000
|020097048812280808222025GoPl829240.41250.080823.UNG HO MS 2025351 PHAM MINH CHAU
|28/12/2025
|200.000
|5362VNIBJ21GC6CD.Ung ho MS 2025.351.20251228.080547.420704060085325.DANG QUANG DO.970441
|28/12/2025
|600.000
|5362VNIBJ21GCXQ8.ung ho ma so 2025.351 Pham Minh Chau.20251228.080217.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|28/12/2025
|300.000
|020097048812280758382025Yfg7785733.15202.075838.MS 2025.351
|28/12/2025
|150.000
|5362IBT1kJN8HEI3.ung ho ms 2025.349 vu phuong duy FT25363218562357.20251228.075833.19035373022011.VND-TGTT-VO PHAM AI LINH.970407
|28/12/2025
|500.000
|020097048812280758132025JzQ4783975.12672.075813.CHUC BE MAU HET BENH
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12331010242.Ung ho MS 2025.351.CT tu 0371000483196 RCOM DUONG KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|5362IBT1kJN86AQX.Ung ho ms 2025.350 ba Vu Thi Bien FT25363802972208.20251228.074747.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
|28/12/2025
|2.000.000
|0200970415122807453020254Y6l335339.79955.074531.QR - Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12330859047.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.351(Pham Minh Chau).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|100.000
|5362IBT1aW5VB29S.HA THI NGUYEN chuyen tien MS 2025351.20251228.073325.0343674048.NGUYEN THI HA.970437
|28/12/2025
|120.000
|020097048812280732322025k5Gq678050.48884.073232.UNG HO MS 2025349 VU PHUONG DUY
|28/12/2025
|100.000
|MBVCB.12330751762.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1kJN8AWPN.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT25363338350415.20251228.071426.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|28/12/2025
|100.000
|IBVCB.12330684956.Chuyen tien ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/12/2025
|50.000
|MBVCB.12330573676.Ung ho MS 2025.348 ( Pham Thi Cam Tien ).CT tu 3394596499 LE ANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|300.000
|MBVCB.12330404442.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.000
|5362IBT1fW6A3YNY.Ung ho MS 2025.350.20251228.042303.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|28/12/2025
|35.500
|5362IBT1iWX87D43.ZP253620018576 251228000093439 Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20251228.010247.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|28/12/2025
|200.000
|MBVCB.12329972855.ung ho MS 2025.348.CT tu 0541000324264 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/12/2025
|200.000
|02009704221228001730202576ND470662.60889.001731.Tri Duc ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien
|28/12/2025
|50.000
|5362IBT1iWX847ZS.MS 2025-350 ba Vu Thi Bien.20251228.000830.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|29/12/2025
|1.000.000
|5364IBT1kJN3HUPV.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364178903118.20251230.005642.19026229221000.VND-TGTT-PHAM KHANH HIEP.970407
|29/12/2025
|200.000
|5364IBT1hWSA4KXD.IBFT Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251230.005232.060198384405.SACOMBANK.970403
|29/12/2025
|100.000
|5364IBT1iWXEX1MV.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251230.005020.203663978.LE THU THAO.970432
|29/12/2025
|100.000
|5364TPBVJ2134R11.ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20251230.004554.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|29/12/2025
|200.000
|020097048812300034412025gG00507111.95889.003441.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|29/12/2025
|1.000.000
|5364IBT1kJN3ZJNI.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364123930824.20251230.003403.19036142607013.VND-TGTT-LE KIEU ANH THU.970407
|29/12/2025
|300.000
|5364IBT1kJN36X3Z.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364561083756.20251230.003140.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|29/12/2025
|200.000
|MBVCB.12356081397.Ung ho MS 2025 352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0691000388101 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|5364IBT1hWSA417A.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.352 nguyen tue nhi.20251230.002742.040946890402.SACOMBANK.970403
|29/12/2025
|500.000
|MBVCB.12356079810.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0501000058498 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|200.000
|020097048812300023182025RoC9495920.84860.002318.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|29/12/2025
|50.000
|5364IBT1bJCML7NQ.Ung H MS2025352 Nguyn Tu Nhi.20251230.002303.0703815395.NGUYEN PHAM NAM TRAN.963369
|29/12/2025
|200.000
|5364IBT1iWXEFXIF.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251230.002152.163949156.TRINH DUY KIEN.970432
|29/12/2025
|500.000
|5364IBT1kJN36STD.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364873904031.20251230.002049.19036534334023.VND-TGTT-NGUYEN QUANG HUY.970407
|29/12/2025
|500.000
|MBVCB.12356052626.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0181003604746 DO THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|50.000
|5364IBT1fW6L8YEX.Ung ho MS 2025.352 - Nguyen Tue Nhi.20251230.001941.9021203130743.NGUYEN NGOC HAN.963388
|29/12/2025
|300.000
|5364IBT1kJN36J8C.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364709509000.20251230.001830.4747348888.VAN THI THUY TRANG.970407
|29/12/2025
|100.000
|020097040512300018042025ZOEZ048735.81155.001804.Vietcombank:0011002643148:dao thi ngan ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi
|29/12/2025
|50.000
|020097041512300017582025ZaAq869442.81093.001758.ung ho ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi)
|29/12/2025
|100.000
|5364IBT1kJN3EXYA.Ung ho MS 2025.352 - Nguyen Tue Nhi FT25364585873304.20251230.001631.8698336688.NGUYEN LE THUY VY.970407
|29/12/2025
|400.000
|5364IBT1kJN3EKM1.ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364873881108.20251230.001252.9888222.LE BAO TRAM.970407
|29/12/2025
|100.000
|0200970415123000123520250XyU866647.75196.001236.ung ho ms 2025.352 be Tue Nhi
|29/12/2025
|500.000
|020097042212300011512025ANSI768361.73833.001152.LE DUY TRI Ung ho MS2025.352 Nquyen Tue Nhi
|29/12/2025
|100.000
|5364IBT1kJN3EYYP.Ung Ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364417050581.20251230.001014.169168686868.NGO THI NHU HUYNH.970407
|29/12/2025
|300.000
|MBVCB.12356020285.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0491000185139 NGUYEN HOANG CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|50.000
|020097042212300006522025YIAU759824.69084.000653.ung ho ms 2025.352
|29/12/2025
|200.000
|5364IBT1aW5YUTDZ.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20251230.000217.177704070005388.DOAN THANH TUNG.970437
|29/12/2025
|200.000
|5364IBT1kJN3K613.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364830378332.20251230.000108.19036313962011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRINH.970407
|29/12/2025
|100.000
|020097048812300000502025IncE470375.60542.000050.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|29/12/2025
|300.000
|0200970405123000001620255DDE042228.60232.000016.Vietcombank:0011002643148:PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.350 ba vu thi bien
|29/12/2025
|300.000
|MBVCB.12356003461.MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0081001180544 LE THANH TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1iWXETGFH.UNG HO MS 2025325 Nguyen Tue Nhi.20251229.235653.13622081991.PHAM KHANH HUONG.970432
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1iWXET469.UNG HO MS 2025352 NGUYEN TUE NHI.20251229.235548.190580032.LUU QUYNH ANH.970432
|29/12/2025
|10.000
|5363TPBVJ213Z6B7.Ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251229.235503.01616200001.TRAN THI THANH THUY.970423
|29/12/2025
|200.000
|MBVCB.12355984718.ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0611001944328 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|300.000
|5363IBT1iWXETMRX.MS 2025 352 nguyen tue nhi.20251229.235150.112974822.NGUYEN THI PHUONG THAO.970432
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1aW5YUUVS.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20251229.235100.224704070006755.DO THI PHUONG THUY.970437
|29/12/2025
|200.000
|020097041612292348182025nz6j875326.45862.234818.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-291225-23:48:18 nz6j875326
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1kJN37ASP.Ung ho MS 2025.352 FT25364981025888.20251229.234743.19029294492010.VND-TGTT-NGUYEN KHA VIET.970407
|29/12/2025
|300.000
|020097042212292346312025IS8M843892.44271.234631.ung ho MS 2025 . 352
|29/12/2025
|100.000
|5363MCOBB2MN8ZN3.MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251229.234537.03001012546901.NGUYEN HOANG NAM.970426
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1kJN378ME.Ung ho MS2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364655106466.20251229.234527.19129687387019.VND-TGTT-VU THI VAN.970407
|29/12/2025
|100.000
|020097041512292344562025B62W848838.42352.234456.ung ho ms2025.352
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1iWXELTJ4.Ung ho ms 2025352.20251229.234342.363868999.LUU TUAN TUNG.970432
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1iWXELEHX.MS2025352 Nguyen Tue Nhi.20251229.234137.0847748257.PHAM MY DUNG.970432
|29/12/2025
|100.000
|MBVCB.12355938034.ung ho ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0961000020094 NGUYEN THI MY HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|MBVCB.12355944845.ung ho MS 2025.352.CT tu 0811000041355 LE THI CAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|500.000
|5363IBT1kJN3GLL3.Ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi FT25364229862232.20251229.233935.8933499479.DANG HUYNH HOA.970407
|29/12/2025
|300.000
|5363IBT1iWXEL4B3.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20251229.233912.162766139.TRAN PHUOC TOAN.970432
|29/12/2025
|19.000
|5363IBT1iWXELBAL.Ung ho MS 2025352.20251229.233848.185976181.TRAN THI MY NGOC.970432
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1bJCMHGAF.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251229.233844.0111100009606002.TRAN MAI KHANH.970448
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1hWSA5ZYG.IBFT ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.20251229.233830.060263271915.SACOMBANK.970403
|29/12/2025
|100.000
|MBVCB.12355922665.UNG HO MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0181003456343 LY AI NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|200.000
|MBVCB.12355921392.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0691002905499 NGUYEN NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1kJN3GBN8.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364139965456.20251229.233641.19033093400018.VND-TGTT-PHAM THI DOAN TRAN.970407
|29/12/2025
|1.000.000
|020097041512292331402025jXoY838594.24590.233140.ung ho MS 2025.325 (Nguyen Tue Nhi)
|29/12/2025
|200.000
|5363TPBVJ213T5C3.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20251229.233046.10000321910.NGUYEN THUY TRAM.970423
|29/12/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112613142491.20251229.112613142491-0937528100_ung ho ms 2025352
|29/12/2025
|200.000
|020097048812292329342025bPYR442451.22074.232935.UNG HO MS 2025.352
|29/12/2025
|200.000
|5363TPBVJ213T686.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.20251229.232840.00000665203.BUI BAO NGOC.970423
|29/12/2025
|300.000
|020097041612292328192025mCQG653483.20071.232724.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-291225-23:28:19 mCQG653483
|29/12/2025
|100.000
|MBVCB.12355889494.NGUYEN THI THUY DUNG chuyen tien ung ho MS2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 1029952965 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1kJN3AYLS.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364560401940.20251229.232628.19038394647010.VND-TGTT-HOANG THI QUYNH.970407
|29/12/2025
|200.000
|MBVCB.12355893703. Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0511000440398 TRAN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|020097042212292325062025IMHA458574.14442.232507.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|29/12/2025
|200.000
|5363WBVNA2YL4USR.Ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20251229.232417.107000400577.DINH NGOC SON.970412
|29/12/2025
|200.000
|MBVCB.12355880212.ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0181003528156 PHAM THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112612508491.20251229.112612508491-0908961617_Ung ho ms 2025352 nguyen tue nhi
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1aW5Y8D8B.chuyen tien ung ho MS 2025.352 nguyen Tue Nhi.20251229.232321.1010547523.TRAN THI THU HIEN.970443
|29/12/2025
|100.000
|MBVCB.12355870077.ung ho MS 2025352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0381000499904 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|300.000
|5363IBT1kJN34NJX.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT25364943142561.20251229.232201.5758666888.NGUYEN THI LAN HOA.970407
|29/12/2025
|200.000
|020097040512292321202025IG8X022150.9137.232120.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1kJN343SU.Ung ho MS 2025.352 nguyen tue nhi FT25364250414599.20251229.232117.19035492306011.VND-TGTT-DOAN HONG NGOC.970407
|29/12/2025
|100.000
|02009704161229232110202590N6753679.8607.232110.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-291225-23:21:10 90N6753679
|29/12/2025
|186.000
|MBVCB.12355865682.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0591000343118 DOAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|10.000
|MBVCB.12355864258.Ung ho MS 2025.352 (be Nguyen Tue Nhi - Lam Dong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1kJN34LMF.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT25364112087728.20251229.232032.6868310193.NGUYEN TRAN THANH BANG.970407
|29/12/2025
|200.000
|5363IBT1kJN34E97.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT25364628056670.20251229.231931.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407
|29/12/2025
|300.000
|5363IBT1kJN34788.Ung ho MS 2025.352 FT25364710701955.20251229.231902.19036618386037.BUI THI VIET ANH.970407
|29/12/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112612304712.20251229.112612304712-0949252729_ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|29/12/2025
|100.000
|020097042212292318192025IP8N927289.3779.231819.ung ho Ms 2025.352 nguyen tue nhi
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1kJN34BDK.DAO THI ANH chuyen tien ung ho 2025 352 nguyen tue nhi FT25364271353401.20251229.231751.19038417084019.VND-TGTT-DAO THI ANH.970407
|29/12/2025
|50.000
|MBVCB.12355857750.ung ho MS 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi).CT tu 0351001066099 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/12/2025
|100.000
|5363IBT1iWXEZNVV.NGUYEN THI HANH trananer Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue nhi.20251229.231745.203576285.NGUYEN THI HANH.970432
|29/12/2025
|500.000
|5363IBT1kJN34U9Y.Ung ho ms 2025.352-nguyen tue n