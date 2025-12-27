MS 2025.350

Căn nhà nhỏ của hai bà cháu Vũ Thị Biên (SN 1960) nằm lọt thỏm trong xóm Phúc Duệ (xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An). Mái ngói đã thủng lỗ chỗ sau nhiều mùa mưa bão, tường vôi mục nát rơi xuống từng mảng.

Bà Biên và em Tình trước căn nhà cấp 4 cũ nát. Ảnh: T.H

Gần 20 năm trước, bà Biên nên duyên với ông Nguyễn Cảnh Phương (SN 1956), khi cả hai đều trải qua một lần đò, mang theo những mảnh đời riêng. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó nhọc, nhưng từ ngày bà về làm vợ ông, căn nhà nhỏ ấy trở nên ấm áp hơn bởi bàn tay người phụ nữ tảo tần, vun vén sớm hôm.

Trải qua bao năm lam lũ, những tưởng khi tuổi đã xế chiều, vợ chồng bà sẽ được hưởng chút an nhàn. Ai ngờ, giữa năm 2024, bà Biên bắt đầu sụt cân nhanh, cơ thể mệt mỏi triền miên. Khi đến bệnh viện thăm khám, bà chết lặng trước kết quả xét nghiệm: ung thư cổ tử cung đã di căn lên phổi.

Hai bà cháu đều bệnh tật ốm yếu, cuộc sống rất khó khăn. Ảnh: T.H

Nỗi đau bệnh tật chưa kịp nguôi ngoai thì tháng 4/2025, bi kịch tiếp tục ập đến. Ông Phương không may gặp tai nạn và qua đời, để lại bà Biên đơn chiếc cùng người cháu là Nguyễn Cảnh Tình (SN 2005) – đứa trẻ mang trong mình căn bệnh thần kinh, nương tựa nhau trong căn nhà dột nát.

Tình là con của anh Nguyễn Cảnh Việt (SN 1980, con trai ông Phương). Do vợ chồng ly hôn, anh Việt đưa con về gửi ông bà nội chăm sóc. Từ nhỏ, Tình đã mắc bệnh thần kinh. Cứ vài ngày, em lại lên cơn co giật dữ dội, miệng sùi bọt, ngã quỵ xuống bất cứ đâu. Nhưng khi cơn qua đi, Tình lại hiền lành, ngoan ngoãn như một đứa trẻ thơ.

Mái nhà của bà Biên thủng lỗ chỗ phải dùng bạt che chắn tạm thời để tránh mưa, nắng. Ảnh: T.H

Bà Biên còn có người con trai là anh Nguyễn Minh Đức. Cả anh Việt và anh Đức đều phải đi làm ăn xa mưu sinh. Cuộc sống bấp bênh, thu nhập ít ỏi khiến họ không đủ khả năng gửi tiền về phụng dưỡng mẹ. Riêng anh Đức, vợ lại mang bệnh, đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, cuộc sống rất chật vật.

Bởi vậy, hai bà cháu bà Biên chỉ còn biết nương tựa vào nhau, sống dựa vào khoản trợ cấp bảo trợ xã hội do địa phương xét duyệt. Gia đình nghèo khó, bản thân mang bệnh nặng, không còn đủ sức lao động, bà Biên đành cho người làng nhận làm 4 sào ruộng khoán của gia đình.

Bà buồn bã chia sẻ: “Mỗi tháng tôi phải chạy viện mấy lần. Cũng chỉ đi khám, rồi lấy thuốc theo chế độ bảo hiểm xã hội để uống cầm cự cho đỡ đau”.

Bà Biên bị ung thư nhưng ngày ngày nén chịu những cơn đau để chăm cháu mắc bệnh thần kinh từ nhỏ. Ảnh: T.H

Nhắc đến mong ước cuối đời, người phụ nữ gầy gò quệt ngang dòng nước mắt: “Bão số 10 vừa rồi quạt bay ngói, mái nhà thủng nhiều chỗ. Mưa xuống là dột khắp nơi, bà cháu ở trong nhà mà lo lắm, sợ ngói rơi trúng đầu. Giờ tôi chỉ mong có ít tiền sửa lại mái nhà cho đỡ nguy hiểm, rồi lo thuốc thang cho cháu. Còn số phận mình, tôi không dám nghĩ xa hơn”.

Nghe bà Biên trải lòng, những người có mặt đều xót xa. Bởi bệnh tật mà bà Biên và em Tình đang gánh chịu mới chỉ là nỗi đau trước mắt. Còn phía sau đó là nỗi lo thường trực: lấy đâu ra tiền chữa bệnh, lấy gì để cầm cự qua ngày bằng những nhu cầu sống tối thiểu nhất.

Bà Biên nghẹn ngào: Tôi chỉ dám mong có ít tiền để sửa lại mái nhà đã hư hỏng, có tiền lo cho cháu bệnh tật. Ảnh: T.H

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Tụ cho biết: “Sau đợt mưa bão vừa rồi, bà Biên đã được nhận một số phần quà hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Riêng việc sửa chữa, dựng lại nhà ở, gia đình cần làm đơn đề nghị gửi về Ủy ban MTTQ xã để tổng hợp, xem xét. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để bà Biên và cháu vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Bạn đọc giúp đỡ bà Vũ Thị Biên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.350 (bà Vũ Thị Biên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Vũ Thị Biên: Xóm Phúc Duệ, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0983302026.