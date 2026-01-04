MS 2026.004

Gia đình chị Nguyễn Thị Sáu (39 tuổi, ngụ xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Sau khi chồng mất vì ung thư gan, mọi gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai gầy của người phụ nữ nghèo: chăm sóc mẹ chồng già yếu mắc viêm phổi, u gan, suy thận cùng hai con đang độ tuổi ăn học.

Hàng xóm ai cũng xót xa khi nhắc đến cuộc đời nhiều bất hạnh của chị Sáu. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ chị đã phải mưu sinh bằng đủ thứ việc làm thuê, làm mướn. Lớn lên, kết hôn với anh Hồ Văn Thuận (SN 1974), vợ chồng chị vẫn không có nhà riêng, cuộc sống chật vật, nay đây mai đó.

Sau khi chồng mất, chị Sáu lâm vào đường cùng vì gánh nặng kinh tế, mẹ già bệnh tật, con cái còn nhỏ

Do vợ chồng chị Sáu không biết chữ, không có công việc ổn định, chỉ biết làm thuê từ những công việc lao động tay chân như gặt lúa, làm cỏ, trồng rau, nhổ sắn, phụ hồ… Ai thuê gì làm nấy. Dù thiếu trước hụt sau, nhưng họ vẫn thấy ấm lòng vì gia đình còn đầy đủ các thành viên.

Mãi đến khi sinh con trai út, anh chị mới vay mượn khắp nơi để cất được căn nhà nhỏ, có chỗ tránh nắng mưa và tiện chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, liệt giường. Thế nhưng, hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi.

Bi kịch thực sự ập xuống khi anh Thuận phát hiện mắc ung thư gan sau khi thăm khám ở bệnh viện. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh nhanh chóng suy kiệt, phải vật lộn với những cơn đau triền miên. Không có tiền chạy chữa, chị Sáu lại ngược xuôi vay mượn khắp nơi, bám víu từng tia hy vọng mong giữ chồng ở lại với vợ con.

Suốt hơn hai năm cùng chồng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, kinh tế gia đình chị ngày càng cạn kiệt. Tiền bạc cứ “đội nón ra đi” nhưng bệnh tình của anh Thuận không thuyên giảm. Mới đây, anh trút hơi thở cuối cùng, để lại người vợ trẻ cùng hai con thơ và mẹ già bệnh nặng.

“Trước đây vợ chồng tôi đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để cất căn nhà, hằng tháng vẫn phải đi làm trả lãi. Rồi anh Thuận đổ bệnh, mình tôi không lo nổi nên lại vay thêm gần 150 triệu đồng chạy chữa. Giờ ảnh còn bỏ mẹ con tôi mà đi…”, chị Sáu rưng rưng kể.

Mang trên vai khoản nợ chồng chất, gánh nặng chăm sóc hai con nhỏ và mẹ chồng liệt giường, chị Sáu oằn mình mưu sinh trong cảnh bế tắc, không biết bấu víu vào đâu. Thế nhưng, người phụ nữ nghèo ấy chưa một lời oán trách số phận, chỉ lặng lẽ chịu đựng và cố gắng từng ngày.

Ngọc Hân đã cắt bỏ đi mái tóc dài của mình để có tiền mua thuốc giảm đau cho bà nội

“Mẹ chồng tôi tuổi đã cao, bệnh ngày một nặng. Nhiều lúc mẹ ứa nước mắt, nắm chặt tay tôi như muốn chia sẻ bớt nỗi đau”, chị Sáu chia sẻ.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, sau khi cha mất, cô con gái lớn của chị là Nguyễn Ngọc Hân (SN 2009) buộc phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc bà nội liệt giường, nhường cơ hội đến trường cho em trai và để mẹ yên tâm đi làm thuê kiếm sống.

Cô bé 16 tuổi tâm sự: “Em ước gì em đủ tuổi để đi làm công ty phụ giúp mẹ. Mẹ em khổ quá rồi…”. Thương mẹ quá vất vả, sau khi cha mất, Ngọc Hân đã lặng lẽ bán đi mái tóc dài của mình để có tiền mua thuốc giảm đau cho bà nội.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng ấp Bà Trường, xác nhận: gia đình chị Nguyễn Thị Sáu là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng mất sớm, để lại khoản nợ lớn, trong khi chị phải một mình nuôi con nhỏ và chăm sóc mẹ già bệnh nặng.

“Thông qua báo chí, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Sáu có thêm điều kiện chăm sóc mẹ già, con nhỏ, vượt qua những tháng ngày cơ cực”, ông Hải chia sẻ.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Sáu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.004 (chị Nguyễn Thị Sáu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Sáu: Ấp Bà Trường, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0374488196.