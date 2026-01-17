Chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức bởi Tạp chí Cộng Sản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Hoàng Công Cường làm Tổng đạo diễn.

Tại chương trình, ca sĩ Anh Tú lần đầu tiên giới thiệu ca khúc do anh sáng tác mang tên Thưa Đảng (Có Đảng trong tim).

Chia sẻ với VietNamNet, Anh Tú sáng tác bài này theo đề nghị từ Giám đốc âm nhạc chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng là nhạc sĩ, Trung tá Lê Anh Thủy.

Trước khi viết, 9X dành thời gian học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng. Với ý tưởng sẵn có cùng quá trình học tập nghiêm túc, anh gom góp các chất liệu, viết nên bài Thưa Đảng (Có Đảng trong tim) trên một chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội.

Bài hát có giai điệu trầm hùng, trang nghiêm, xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của Anh Tú đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phần verse, Anh Tú viết về cột mốc lịch sử mùa xuân năm 1930 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phần điệp khúc, nam ca sĩ khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung.

Đáng chú ý, 9X còn mượn câu thơ nổi tiếng "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim" trong bài Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu để kết bài.

Lần đầu nghe bản nháp, nhạc sĩ Lê Anh Thủy đã đánh giá cao, dành 1 tuần cùng Anh Tú và giảng viên thanh nhạc Mai Xuân Hương trao đổi, chỉnh sửa tác phẩm.

Sau đó, bài hát tiếp tục được Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản góp ý điều chỉnh thêm một số ca từ, nhờ đó có phiên bản hoàn thiện nhất để giới thiệu đến công chúng.

Ca sĩ Anh Tú trình diễn bài hát "Thưa Đảng (Có Đảng trong tim)" đầy xúc động tại Nhà hát Hồ Gươm.

Việc được sáng tác về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu dành cho Tổ quốc với ca sĩ Anh Tú là mối duyên lành.

Trong chương trình nghệ thuật tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2025) tại Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ngoái, Anh Tú cũng sáng tác và trình diễn nhạc phẩm Người là Hồ Chí Minh từ đề nghị của nhạc sĩ Lê Anh Thủy.

Kế đến, tại chương trình Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), Anh Tú và bạn gái - ca sĩ LyLy đã cùng nhau viết nên bài Giữa hòa bình rồi trình diễn đầy xúc động trước hàng nghìn khán giả.

"Tôi may mắn được anh Thủy tin tưởng, trao cho cơ hội sáng tác và trình diễn tại chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn và ý nghĩa như vậy", anh chia sẻ.

Anh Tú cho rằng cơ hội đứng trên các sân khấu đặc biệt này là vinh dự cũng như sự cống hiến của người nghệ sĩ đối với Tổ quốc.

Ca sĩ Anh Tú.

Anh ý thức rõ trách nhiệm dùng âm nhạc, nghệ thuật để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.

Theo 9X, mỗi nghệ sĩ có con đường nghệ thuật riêng nhưng tựu trung ở lòng yêu nước. Anh tin khi nghệ thuật được nuôi dưỡng bằng lòng tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

Về con đường làm nghề sắp tới, Anh Tú không đặt ra những lời hứa lớn lao, thay vào đó chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc.

Với anh, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội.

"Mãi mãi niềm tin theo Đảng" cũng chính là tinh thần mà Anh Tú gửi gắm qua Thưa Đảng (Có Đảng trong tim) - một tiếng nói chân thành và đầy hoài bão của người nghệ sĩ trẻ trước lịch sử, trước hiện tại và trước tương lai của đất nước.

Ảnh: NVCC