Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Anh Tú cho biết những ngày qua hạnh phúc và biết ơn khi ca khúc Thưa Đảng (Có Đảng trong tim) được khán giả đón nhận rộng rãi.

Anh quyết định tặng quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng cho nhân dân. Cụ thể, học sinh, sinh viên, các cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc Thưa Đảng để trình diễn mà không cần xin phép hay trả phí.

Tuy nhiên, phạm vi không bao gồm các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại, có mục đích lợi nhuận, phát hành bản ghi âm, ghi hình và sản phẩm phái sinh.

Các cá nhân, pháp nhân, tổ chức không thuộc phạm vi được tặng có nhu cầu sử dụng ca khúc có thể liên hệ ê-kíp của ca sĩ Anh Tú.

"Tôi muốn Thưa Đảng (Có Đảng trong tim) không chỉ là lời tri ân của riêng mình mà trở thành lời ca hoà cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh. Rất mong chút nghĩa cử nhỏ này sẽ góp phần tích cực cho xã hội, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", Anh Tú chia sẻ.

Ca sĩ Anh Tú. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Anh Tú và ê-kíp còn tặng kèm bản phối chuẩn cho giọng nam, nữ và phiên bản song ca cho ca khúc Thưa Đảng để mọi người đều có thể hát.

Sau 5 ngày công bố ca khúc Thưa Đảng, Anh Tú vui và tự hào khi tác phẩm vẫn đang lan tỏa rộng rãi, góp phần khơi gợi niềm tự hào, dựng xây sự đoàn kết và tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son của người dân Việt Nam đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giải thích thêm về tựa bài hát, 9X nói đó là tiếng thưa gần gũi, chân thành và ấm áp, thể hiện sự kính trọng, biết ơn như bao lời thưa khác trong cuộc sống đời thường.

Mỗi lần hát câu "Thưa Đảng", anh đều cúi đầu, đặt tay lên ngực, thể hiện sự tri ân đến Đảng với tư cách một người trẻ đang sống trong thời bình, trong bối cảnh đất nước vững mạnh, đi lên.

Ca sĩ Anh Tú lần đầu giới thiệu ca khúc Thưa Đảng (Có Đảng trong tim) tại chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ lời đề nghị của giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ, Trung tá Lê Anh Thủy, anh dành thời gian học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng rồi viết nên tác phẩm trên một chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội.

Lần đầu nghe bản nháp, nhạc sĩ Lê Anh Thủy đã đánh giá cao, dành 1 tuần cùng Anh Tú và giảng viên thanh nhạc Mai Xuân Hương trao đổi, chỉnh sửa tác phẩm.

Sau đó, bài hát tiếp tục được Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản góp ý điều chỉnh thêm một số ca từ, nhờ đó có phiên bản hoàn thiện nhất để giới thiệu đến công chúng.

Việc được sáng tác về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu dành cho Tổ quốc với ca sĩ Anh Tú là mối duyên lành.

Anh ý thức rõ trách nhiệm dùng âm nhạc, nghệ thuật để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước.