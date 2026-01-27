Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, đơn vị đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 11 tổ công tác vào ngày 23/1. Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 11 điểm ghi số đề tại tỉnh Đắk Lắk và TP Huế.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Đường dây này được xác định đã hoạt động từ tháng 10/2025.

Trung bình mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch từ khi hoạt động đến nay là gần 10 tỷ đồng.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Viber, Zalo, Messenger, Telegram để giao dịch thay vì nhận phơi đề trực tiếp. Nhóm này tính toán thắng thua dựa trên kết quả xổ số các đài rồi xóa sạch.