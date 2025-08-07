Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị C. (SN 1981, trú tại phường Thượng Cát) về việc bị lừa đảo với số tiền lên tới 340 triệu đồng khi tham gia công việc cộng tác viên online.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào ngày 21/7, trong lúc tìm kiếm việc làm thêm trên mạng xã hội, chị C. thấy một bài đăng tuyển cộng tác viên cho một “hãng thời trang” với lời mời gọi hấp dẫn: chỉ cần tương tác đơn hàng là có thể nhận hoa hồng ngay.

Ban đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chị C. nhận các “nhiệm vụ” nhỏ, làm theo hướng dẫn và được trả tiền đúng hẹn. Điều này khiến chị tin tưởng và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có giá trị lớn hơn.

Vì vậy, khi được yêu cầu chuyển tiền trước để “thanh toán đơn hàng” nhằm hoàn thành nhiệm vụ và nhận hoa hồng cao, chị vẫn không chút nghi ngờ.

Chị C. đã liên tục chuyển khoản với tổng số tiền lên đến 340 triệu đồng. Thế nhưng, chờ mãi vẫn không thấy tiền gốc hay hoa hồng quay trở lại. Mọi liên hệ với bên “tuyển dụng” cũng bị cắt đứt. Lúc này, chị mới nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo tinh vi.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về thủ đoạn nói trên nhằm tránh mắc bẫy các đối tượng xấu.

Khi tham gia làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần xác minh kỹ lưỡng thông tin liên quan đến hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính xác thực.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.