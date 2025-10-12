Hôm nay (12/10), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng 730 đại biểu đại diện nhiều bộ ngành, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp tham gia Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.X

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước, nhiều tiềm năng vượt trội với gần 33.000 doanh nghiệp, hơn 160.000 hộ kinh doanh và gần 3.000 dự án còn hiệu lực, trong đó có 235 dự án FDI. Những con số này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư năng động, minh bạch của tỉnh.

Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược và áp dụng chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới. Chính phủ cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị Lâm Đồng thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Một là, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy lợi thế sau sáp nhập để tạo đột phá phát triển.

Hai là, ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược như cao tốc, sân bay, cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng số. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa.

Ba là, tập trung phát triển các ngành mũi nhọn: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, du lịch chất lượng cao và logistics.

Bốn là, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nhân lực, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số.

Năm là, phát triển bền vững và toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ông Hồ Văn Mười. Ảnh: N.X

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, năng động và sáng tạo; đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thân thiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình. Đồng thời, tỉnh coi chỉ đạo của Phó Thủ tướng là kim chỉ nam để tiếp tục đổi mới, phát huy tiềm năng và tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao giấy chứng nhận và quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: N.X

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Lâm Đồng đã trao chứng nhận đầu tư cho 9 đơn vị thực hiện các dự án về đô thị, du lịch, năng lượng, khu công nghiệp với tổng diện tích 23.000 ha và tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ với nhiều nhà đầu tư về các dự án du lịch, năng lượng.

Nhiều dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư như: dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến – Mũi Né (Khu III) với tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng; dự án Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông với tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng; dự án Khu du lịch tổng hợp Thung lũng Đại Dương với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng...

Trong dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào 72 dự án lớn, trong đó có 25 dự án bất động sản, 3 dự án du lịch, 12 dự án công nghiệp năng lượng, 7 dự án hạ tầng giao thông...