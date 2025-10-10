Ngày 10/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất ba tỉnh với khối lượng công việc lớn, chưa có tiền lệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.X

Theo Phó Thủ tướng, việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng (mới) là quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho tỉnh mới không gian phát triển rộng lớn chưa từng có. Lâm Đồng mới hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi mở một số vấn đề để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Thứ nhất, đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đủ phẩm chất, năng lực, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm và đoàn kết. Đánh giá cán bộ dựa vào hiệu quả, phẩm chất, năng lực; tăng cường giáo dục đạo đức, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, củng cố tổ chức cơ sở đảng.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo để cấp xã thực sự mạnh, am hiểu địa bàn, gần dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thường xuyên đánh giá, tháo gỡ khó khăn về tổ chức, biên chế, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động.

Thứ ba, tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025–2030. Khai thác tối đa diện tích, vị trí, tài nguyên và giá trị văn hóa để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ưu tiên quy hoạch không gian phát triển mới, kết nối vùng, xây dựng mô hình tăng trưởng xanh. Tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng hiện đại, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu nông sản; đồng thời phát triển du lịch đại chúng và chất lượng cao, thu hút đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đình Kiền. Ảnh: N.X

Thứ tư, phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống, hạnh phúc cho người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, giảm nghèo bền vững, ưu tiên vùng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 49 dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết. Ưu tiên giáo dục, y tế, đảm bảo mọi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt.

Thứ năm, đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh; giảm thời gian, chi phí tuân thủ. Đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính thân thiện, minh bạch, cung ứng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Thứ sáu, quan tâm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số; đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật, phòng chống tội phạm, phấn đấu trở thành tỉnh không ma túy, đảm bảo môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất. Ảnh: N.X

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra từ ngày 10-11/10. Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 tăng trưởng GRDP 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.700-7.500 USD vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá và là cực tăng trưởng năng động của Tây Nguyên.

Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới của tỉnh Lâm Đồng Bộ Chính trị sẽ chỉ định nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.



