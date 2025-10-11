Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng Đại lý FAM Group đã ký hợp tác cùng các đại lý phân phối chiến lược: Tâm Thành Land, D-Holdings, SGO Đại Dương, Tùng Bách Land, Sunrise. Sự kiện đã quy tụ hàng trăm nhân viên sale từ 6 đơn vị phân phối, khẳng định sức nóng của dự án cũng như quyết tâm “quét sạch bảng hàng” ngay trong những tháng cuối năm 2025.

Đại diện tổng đại lý FAM Group trao chứng nhận cho các đơn vị tư vấn chiến lược cho dự án

Tổng đại lý FAM Group chụp ảnh lưu niệm cùng các đơn vị tư vấn chiến lược

Sự kiện thu hút hơn 350 nhân viên tư vấn bất động sản của các đơn vị hàng đầu Bắc Ninh

Tâm điểm kết nối “tam giác vàng” - Không gian sống xanh đẳng cấp

Với tổng diện tích gần 11ha chủ đầu tư dự kiến đưa ra thị trường 548 lô đất nền, giai đoạn đầu tiên phân khu Yên Phong Gateway cung cấp 300 lô đất nền thuộc dự án Khu nhà ở Đông Yên , mỗi lô có diện tích từ 75 - 252m². Điểm nhấn nổi bật là hơn 60% quỹ đất được dành cho công viên cây xanh, cảnh quan và hạ tầng giao thông, kiến tạo một môi trường sống xanh - sạch - hiện đại, cân bằng giữa phát triển đô thị và an cư bền vững.

Phối cảnh khu nhà ở Đông Yên - phân khu Yên Phong GateWay

Dự án nằm ngay trung tâm KCN Yên Phong, nơi tập trung hàng loạt tập đoàn điện tử và công nghệ cao hàng đầu. Đây là tam giác vàng kết nối Hà Nội - Bắc Ninh - Thái Nguyên, với lợi thế giao thông qua quốc lộ 18, quốc lộ 1A và cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Đặc biệt, phân khu Yên Phong Gateway thừa hưởng giá trị cộng hưởng từ chuỗi dự án quy mô lớn lân cận.

Phân khu Yên Phong GateWay thừa hưởng chuỗi tiện ích phong phú. Ảnh phối cảnh

Sự hiện diện của các “ông lớn” bất động sản đã nâng tầm giá trị bất động sản Bắc Ninh, đồng thời tạo lợi thế thanh khoản và tăng trưởng cho Yên Phong Gateway.

Cửa ngõ phồn vinh, kết nối thịnh vượng

Bắc Ninh hiện là “thủ phủ công nghiệp miền Bắc”, với sự hiện diện của Samsung Electronics, Canon, Foxconn, Goertek, Amkor, Luxshare… Hàng trăm nghìn việc làm và sự hội tụ của chuyên gia, kỹ sư quốc tế đã tạo ra nhu cầu an cư bền vững, thúc đẩy thị trường bất động sản không ngừng tăng trưởng.

Trong đó, Yên Phong - nơi đặt nhà máy Samsung Electronics Việt Nam - là khu vực năng động bậc nhất, hạ tầng liên tục mở rộng, cộng đồng cư dân tri thức ngày càng đông đảo. Đây là cơ hội vàng cho các dự án như Khu nhà ở Đông Yên – Phân khu Yên Phong Gateway.

Đặc biệt, một trong những yếu tố chiến lược gia tăng sức bật cho phân khu Yên Phong Gateway chính là sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) đang được xúc tiến đầu tư. Đây sẽ là cảng hàng không cấp vùng, phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa công nghiệp công nghệ cao và hành khách, giúp Bắc Ninh - Thái Nguyên - Lạng Sơn trở thành cụm động lực kinh tế - công nghiệp trọng điểm miền Bắc.

Phối cảnh nhà ga Sân Bay Gia Bình - Bắc Ninh

Sân bay Gia Bình khi đi vào hoạt động không chỉ rút ngắn thời gian kết nối đến các trung tâm kinh tế lớn, mà còn gia tăng tính hấp dẫn cho các dự án bất động sản trong khu vực, đặc biệt là những dự án gần KCN Yên Phong như Yên Phong Gateway.

Với sự hội tụ của vị trí vàng, hạ tầng kết nối hoàn thiện, tiềm năng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và cộng đồng dân cư tri thức - quốc tế, Yên Phong Gateway hứa hẹn là một nơi an cư và đầu tư mới tại Bắc Ninh.

Sự kiện Kick-off lần này không chỉ là cột mốc quan trọng khởi động dự án, mà còn khẳng định cam kết đồng hành của chủ đầu tư, tổng đại lý và các đơn vị phân phối trong việc mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng, góp phần kiến tạo chuẩn mực sống mới cho cộng đồng.

Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ cao tầm khu vực, phân khu Yên Phong Gateway kỳ vọng là cửa ngõ phồn vinh, kết nối thịnh vượng, mang lại giá trị an cư bền vững và cơ hội đầu tư vượt trội cho khách hàng.

Lệ Thanh