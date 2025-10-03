Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính chốt phương án tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%, giữ nguyên như quy định hiện hành.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Như vậy, Bộ Tài chính đã bỏ phương án đánh thuế theo mức 20% trên thu nhập (chênh lệch giá mua - bán) như bản thảo đưa ra hồi tháng 7.

Đồng thời, Bộ cũng rút phương án tính thuế theo thời gian nắm giữ. Ở bản dự thảo trước, Bộ Tài chính từng đề xuất nếu không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân sẽ tính theo thời gian nắm giữ bất động sản. Cụ thể: dưới 2 năm là 10%; từ 2 đến dưới 5 năm là 6%; từ 5 đến dưới 10 năm là 4% và từ 10 năm trở lên là 2%.

Ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) tại họp báo. Ảnh: N.L

Tại họp báo thường kỳ chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết, Bộ đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo, theo hướng giữ nguyên như quy định hiện hành.

Hiện đã có chính sách thuế áp dụng cho từng khâu trong giao dịch bất động sản, từ đăng ký, sử dụng cho đến chuyển nhượng bất động sản đó.

"Thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản vẫn áp dụng theo cơ sở luật hiện hành. Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã thẩm tra cơ sở luật thuế, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 tới", ông Huy cho hay.

Chia sẻ tại một diễn đàn mới đây, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, góp ý, để giảm giá bất động sản, cần triển khai chính sách thuế chống đầu cơ.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, có thể cân nhắc 3 loại thuế: thuế giao dịch (tính trên doanh thu hoặc lợi nhuận), thuế bất động sản thứ hai và thuế thừa kế. Tuy nhiên, theo ông Lực, việc áp dụng cần có lộ trình, dựa trên hệ thống dữ liệu minh bạch, đồng bộ và có thể mất thêm 1-2 năm để chuẩn bị.