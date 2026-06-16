Theo bệnh viện, từ ngày 13 đến 15/6, đơn vị tiếp nhận 21 bệnh nhân có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, nôn ói. Từ tối 15 đến sáng 16/6, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 22 trường hợp, nâng tổng số ca nhập viện nghi ngộ độc lên 43 người.

Bác sĩ thăm khám cho một trường hợp nghi ngộ độc sau ăn bánh mì. Ảnh: N.X

Qua khai thác dịch tễ, các bệnh nhân cho biết trước đó ăn bánh mì thịt chả tại một cơ sở ở phường Điện Bàn vào ngày 13/6. Ca đầu tiên khởi phát triệu chứng và nhập viện khoảng 20h cùng ngày.

Trong số 43 bệnh nhân, có 22 trường hợp đang điều trị tại Khoa Nhi; các trường hợp còn lại được theo dõi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Nội Tiêu hóa và Cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, sốt cao, tiêu chảy.

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, bệnh viện đang lấy mẫu của bệnh nhân để xét nghiệm. Hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn, chưa ghi nhận trường hợp nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.