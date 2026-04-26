Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân ngộ độc thuốc hạ huyết áp nhóm chẹn kênh canxi (amlodipin) với liều rất cao. Người bệnh uống hơn 30 viên loại 5mg và nhập viện sau khoảng 12 giờ trong tình trạng sốc giãn mạch, tụt huyết áp kháng trị, suy đa cơ quan.

Các bác sĩ đã phải phối hợp nhiều biện pháp như dùng thuốc vận mạch liều cao, lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền canxi và insulin liều cao nhằm cải thiện huyết động và hỗ trợ chuyển hóa. Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện, tỉnh táo hơn và chức năng các cơ quan dần hồi phục.

Bệnh nhân phải lọc máu tại Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai nhập viện với biểu hiện suy gan cấp, nghi do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc trong thời gian dài để điều trị đau khớp vai. Khi vào viện, bệnh nhân đã vàng da, rối loạn đông máu, nguy cơ tiến triển nhanh đến hôn mê gan. Các bác sĩ phải tiến hành thay huyết tương khẩn cấp để loại bỏ độc chất và hạn chế tổn thương gan.

Người bệnh thứ ba đặc biệt nguy kịch khi nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt cao, tim đập nhanh, được chẩn đoán cơn bão giáp trên nền sử dụng methamphetamin. Theo bác sĩ, chất kích thích này làm tăng phóng thích catecholamine, có thể khởi phát hoặc làm nặng thêm cơn bão giáp, một tình trạng nội tiết đe dọa tính mạng. Hiện bệnh nhân được hồi sức tích cực với thở máy, an thần, kiểm soát nhịp tim và điều trị nội tiết.

Từ các ca bệnh trên, bác sĩ Chu Đức Thành, Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19-8 cho biết, kỳ nghỉ lễ thường là thời điểm gia tăng số trường hợp cấp cứu do ngộ độc thuốc, thực phẩm không đảm bảo, lạm dụng rượu bia và sử dụng chất kích thích.

Người dân cần đặc biệt thận trọng, không tự ý dùng thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Khi người bệnh xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau bụng, khó thở, lơ mơ, sốt cao hay co giật sau ăn uống hoặc dùng thuốc, gia đình cần đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ tử vong.