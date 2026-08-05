Giải vô địch Golf nghiệp dư thế giới (WAGC) là một trong những hệ thống giải golf nghiệp dư uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1995 với sự tham gia của hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài việc là một giải đấu danh giá, đây còn là diễn đàn quốc tế quan trọng, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhà quản lý và những người yêu môn golf trên toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch.

Sở VHTTDL Quảng Ninh và BTC WAGC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đăng cai VCK WAGC 2027. Ảnh: Phạm Công

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh Lê Ngọc Thanh, trong những năm qua, Quảng Ninh đã khẳng định vai trò là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia và quốc tế.

Với hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ; các sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế; hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp; cùng các Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử và nhiều danh thắng nổi tiếng, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế.

Quang cảnh chương trình hợp tác. Ảnh: Phạm Công

Tại chương trình, Sở VHTTDL Quảng Ninh và BTC WAGC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đăng cai VCK WAGC 2027 tại tỉnh Quảng Ninh.