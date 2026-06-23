Việt Nam đang từng bước chuyển mình thành trung tâm sản xuất mới của khu vực. Quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng làn sóng đầu tư vào các lĩnh vực điện tử, cơ khí chính xác và công nghệ cao, đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về đổi mới công nghệ và nâng cấp năng lực sản xuất.

Trong bối cảnh đó, chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế gồm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/7/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Sự kiện quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam trên tổng diện tích trưng bày hơn 15.000m².

Toàn cảnh Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), nơi diễn ra chuỗi triển lãm công nghiệp quốc tế năm 2026

Theo các chuyên gia, việc tập trung cùng lúc các lĩnh vực nhựa, cao su, in ấn, bao bì, tự động hóa và sản xuất thông minh trong một hệ sinh thái triển lãm thống nhất phản ánh rõ xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp Việt Nam: chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi xanh thúc đẩy ngành nhựa và bao bì đổi mới

Các yêu cầu về kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và tiêu chuẩn môi trường từ các thị trường xuất khẩu lớn đang buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ mới.

Tại HanoiPlas 2026, khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận các giải pháp từ máy ép phun, máy đùn, máy thổi màng đến công nghệ tái chế, nguyên liệu và hóa chất công nghiệp thế hệ mới.

Nhiều doanh nghiệp quốc tế như Guangdong Kaiming, Lohia, Yizumi, Chen Hsong Vietnam hay các doanh nghiệp Việt Nam như Kim Cương, Hoàng Thiên Long sẽ giới thiệu những công nghệ hướng tới sản xuất hiệu quả và tiết kiệm năng lượng hơn.

HanoiPlas 2025 thu hút hơn 8.400 lượt khách tham quan trong bốn ngày diễn ra triển lãm

Trong khi đó, HanoiPrintPack 2026 tiếp tục là diễn đàn kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn và bao bì.

Không chỉ giới thiệu máy in thế hệ mới, triển lãm còn tập trung vào các giải pháp đóng gói tự động, vật liệu bao bì thông minh và công nghệ phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Khu vực trưng bày công nghệ in ấn và bao bì thu hút đông đảo khách tham quan chuyên ngành.

Sản xuất thông minh trở thành trọng tâm mới

Điểm mới đáng chú ý nhất của chuỗi triển lãm năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam của Intelligent Asia Hanoi 2026.

Đây là thương hiệu triển lãm sản xuất thông minh đã có lịch sử gần 40 năm tại Đài Loan (Trung Quốc) và từng được tổ chức thành công tại nhiều trung tâm công nghiệp lớn của châu Á.

Sự kiện tập trung vào ba nhóm công nghệ trọng điểm gồm tự động hóa thông minh, sản xuất điện tử và PCB, cùng gia công cơ khí chính xác.

Những lĩnh vực này được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi công nghiệp đang diễn ra tại Việt Nam.

Các giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh được giới thiệu tại hệ sinh thái Intelligent Asia

Một trong những điểm nhấn của Intelligent Asia Hanoi 2026 là Taiwan Select Pavilion do Hiệp hội Máy móc Thành phố Đài Bắc tổ chức. Khu gian hàng quy tụ 58 doanh nghiệp Đài Loan với 65 gian hàng trên diện tích hơn 585m². Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu giải pháp trong các lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, sản xuất điện tử, PCB và gia công cơ khí chính xác.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, sáu khu vực quảng bá chuyên đề cũng sẽ được bố trí nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành sản xuất thông minh Đài Loan và thúc đẩy cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Taiwan Select Pavilion tại Booth V13 Hall 2 VEC Hà Nội.

Toạ đàm chuyên ngành

Song song với hoạt động triển lãm, các toạ đàm chuyên ngành do Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ tập trung thảo luận những chủ đề đang được doanh nghiệp quan tâm như: Kiến tạo độ trong hoàn hảo cho nhựa PP - Tối ưu độ thẩm mỹ, gia tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh sản phẩm nhựa; Từ cạnh tranh bằng giá đến cạnh tranh bằng chuẩn con đường hội nhập của ngành in Việt Nam; Kỷ nguyên bao bì xanh 2026: tối ưu chi phí vật liệu, đáp ứng tiêu chuẩn EPR & chinh phục chuỗi cung ứng FDI; Chuyển đổi số và Sản xuất thông minh ngành Điện tử Việt Nam: Từ tự động hóa đến nhà máy thông minh trong kỷ nguyên AI.

Các tọa đàm chuyên ngành hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những thông tin bổ ích.

Bích Đào