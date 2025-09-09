Tại phiên thảo luận bàn tròn của Diễn đàn “Toàn cảnh Thương mại điện tử và Thương mại điện tử xuyên biên giới - Hướng đi cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” vừa được Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức tại TPHCM, các chuyên gia đã tập trung trao đổi về xu hướng chuyển đổi từ sản xuất gia công - OEM sang trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng - D2C, nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận trực tiếp khách hàng quốc tế.

Các diễn giả cũng thống nhất rằng xây dựng thương hiệu, đầu tư công nghệ và tối ưu logistics là ba trụ cột giúp hàng Việt nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Bà Lưu Huệ, Quản lý Tài khoản cấp cao, Amazon Global Selling chia sẻ tại diễn đàn.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều kinh nghiệm và giải pháp công nghệ giúp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử đã chia sẻ. Theo bà Lưu Huệ, Quản lý tài khoản cấp cao của Amazon Global Selling, bên cạnh việc cung cấp kênh bán hàng toàn cầu, đơn vị còn còn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Đơn cử như: Triển khai chương trình hỗ trợ 1-1 với chuyên gia quản lý tài khoản, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự cho đối tác, cung cấp bộ công cụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động kinh doanh; đồng thời, kết nối doanh nghiệp Việt với các nhà cung cấp dịch vụ quốc tế để mở rộng quy mô.

Nhận định ASEAN chính là “bàn đạp chiến lược” để hàng Việt vươn ra thế giới, bà Nguyễn Phương Chi, Quản lý dự án xuất khẩu trực tuyến và đào tạo xuất khẩu xuyên biên giới của tập đoàn Sea (Singapore) cho hay: Qua sáng kiến “Shopee Enables SMEs – Tiếp sức Doanh nghiệp Việt”, Shopee hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa - SMEs nâng cao năng lực thương mại điện tử và xuất khẩu số, từ đào tạo vận hành, marketing đến ứng dụng AI và phân tích dữ liệu.

“Đây sẽ là bệ phóng giúp hàng Việt tự tin chinh phục thị trường ASEAN, trước khi tiến ra các thị trường xa hơn”, bà Nguyễn Phương Chi nêu quan điểm.

Công nghệ, chính sách và hạ tầng đồng bộ được nhận định chính là “chìa khóa” để phát triển thương mại điện tử Việt Nam.

Khẳng định công nghệ, chính sách và hạ tầng đồng bộ chính là “chìa khóa” để phát triển thương mại điện tử Việt Nam, Tổng giám đốc Yugeeks Đinh Thị Thu Hiền cho biết, doanh nghiệp này đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện 3 trong 1 gồm Fulfillment - Kho vận, đóng gói, xử lý đơn hàng, hoàn trả; Supply Chain - Đảm bảo nguyên vật liệu, tối ưu tồn kho, giảm chi phí; và Multi-Channel Network – Hợp tác với KOL/KOC để tăng tốc bán hàng xuyên biên giới.

Hệ sinh thái này tích hợp livestream trực tiếp, influencer marketing và các công nghệ tiên tiến để dự báo nhu cầu, tối ưu quảng cáo và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. “Mục tiêu của Yugeeks là thu hẹp rào cản logistics, marketing và công nghệ cho doanh nghiệp Việt, đồng hành cùng SME, hợp tác xã và làng nghề để đưa hàng Việt vào chuỗi cung ứng toàn cầu qua các sàn lớn như Shopee, TikTok Shop và Amazon”, bà Đinh Thị Thu Hiền chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng bộ phận Kỹ thuật sản phẩm AI, Torus AI (Pháp), kiêm Giám đốc Trí tuệ nhân tạo, Taureau AI Việt Nam

Nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử, ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng bộ phận Kỹ thuật Sản phẩm AI, Torus AI (Pháp), kiêm Giám đốc Trí tuệ nhân tạo của Taureau AI Việt Nam cho rằng: AI đang trở thành “DNA mới” của thương mại, mở ra kỷ nguyên “A-commerce” – thương mại tự động hóa.

Ông Nguyễn Đức Thắng nêu dẫn chứng: Tại Mỹ, hơn 30% doanh nghiệp thương mại điện tử B2B đã tích hợp AI toàn diện, trong khi châu Âu tuy đi sau nhưng đang tăng tốc nhanh chóng.

AI không chỉ nâng tầm trải nghiệm khách hàng với những ứng dụng như thử đồ ảo, tìm kiếm bằng hình ảnh, tư vấn qua chatbot 24/7 hay gợi ý siêu cá nhân hóa biến mỗi khách hàng thành “VIP”; mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và lợi nhuận, từ dự báo nhu cầu, gom đơn hàng, giảm chi phí hoàn trả quốc tế đến áp dụng định giá động cho từng thị trường và từng người dùng.

Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của AI tạo sinh, doanh nghiệp có thể phá vỡ rào cản ngôn ngữ và văn hóa, bản địa hóa marketing cho từng thị trường, qua đó gia tăng đáng kể mức độ tương tác với khách hàng toàn cầu.

Chuyên gia của Torus AI khuyến nghị, để biến AI thành lợi thế cạnh tranh thực sự, doanh nghiệp cần bắt đầu từ tối ưu vận hành, xây dựng chiến lược AI thích ứng theo từng khu vực địa lý và đầu tư mạnh vào trải nghiệm khách hàng nhập vai, bởi lẽ ngày nay AI không còn là sự lựa chọn bổ sung mà đã trở thành kỳ vọng bắt buộc trong thương mại toàn cầu.