Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (24/8), vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở trên vùng biển Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Nghệ An 620km, cách Hà Tĩnh 600km về phía Đông. Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo, đến 7h sáng mai (25/8), bão trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ (cách Nghệ An khoảng 160km, Hà Tĩnh 140km). Cường độ lúc này đạt cấp 12-13, giật cấp 15 và còn có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật sáng 24/8. Nguồn: NCHMF

Cấp độ rủi ro thiên tai được cơ quan khí tượng nhận định ở cấp 3 trên biển, cấp 4 tại ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị.

Đến 7h ngày 26/8, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20 km/h, vào Thượng Lào; cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Rủi ro thiên tai vẫn cấp 3 trên biển, cấp 4 tại ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị và đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Trong 12 giờ sau đó, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên đất liền Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội. Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Bên cạnh đó, vùng ven biển, và các đảo từ Hải Phòng - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2-3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Mưa lớn cường suất 200mm/3h

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Mưa lớn do bão khả năng gây ngập úng nhiều nơi ở miền Bắc và Trung Bộ. Ảnh minh họa: Lê Dương

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông; khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và giông. Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.