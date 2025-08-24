Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (24/8), vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Đến 4h sáng mai (25/8), vị trí tâm bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh 210km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15; và còn có thể mạnh thêm.
24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h; đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh, có thể giật cấp 15-16; sau đó suy yếu dần trên khu vực Thượng Lào.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đánh giá bão số 5 không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí cao hơn, mạnh hơn so với bão Doksuri năm 2017, cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của bão số 5, là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Tối 23/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp về công tác dự báo, cảnh báo bão số 5 (Kajiki).
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đã nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo công tác dự báo cảnh báo về cơn bão số 5.
Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão số 5 sẽ suy yếu. Bão đang trong giai đoạn phát triển mạnh, khi vào gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất.
Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng nhấn mạnh, với cường độ mạnh, bão số 5 có thể gây thiệt hại rất lớn. Các địa phương cần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và người dân ven biển. Sức gió mạnh sẽ tác động tới nhà cửa, công trình, cây cối, do đó cần chằng chống cũng như cắt tỉa kịp thời.
“Đặc biệt, cần đề phòng hoàn lưu sau bão, nhất là ở khu vực phía Tây Nghệ An và khu vực Hương Sơn, Hà Tĩnh là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt nặng kéo dài”, ông Luận lưu ý.
Giải thích rõ ràng thông tin cảnh báo về bão
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, bão số 5 xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khi cả nước chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Do đó, ông Thành yêu cầu Cục Khí tượng thủy văn tập trung theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão. Ngoài dữ liệu trong nước cần khai thác thêm nguồn dự báo quốc tế, tối đa hóa hệ thống vệ tinh, radar trong khu vực. Không chỉ dựa vào các mô hình dự báo mà phải kết hợp tất cả số liệu thực đo để đánh giá sự thay đổi của cường độ bão.
Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố cung cấp kịp thời thông tin, thường xuyên giải thích rõ ràng thông tin cảnh báo về bão cho chính quyền cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương mới triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.
“Các địa phương và kênh thông tin truyền thông cần cụ thể hóa, giải thích từng cấp gió ảnh hưởng thế nào đến công trình, nhà cửa để người dân chủ động ứng phó”, Thứ trưởng lưu ý.
Bên cạnh đó, cần cảnh báo sớm cho tàu vận tải trên đường thủy, tuyến giao thông vốn rất đông đúc, dễ bị ảnh hưởng khi có gió mạnh. Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương, các chủ đầu tư trang trại gió đánh giá sức chịu gió của các công trình điện gió trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 để có phương án ứng phó.
“Hiện trên các công trường thi công đường cao tốc, không khí đang rất khẩn trương. Tuy nhiên, mưa to gió lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn công trình”, Thứ trưởng Thành nói thêm.
Thứ trưởng cũng yêu cầu các Đài Khí tượng thủy văn địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ trực tại các trạm tiền tiêu.
|
Dự báo tác động của bão
Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng
Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.
Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội. Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển
Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.
Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền
Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.
Mưa lớn
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực Tp. Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.