Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (24/8), vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Hướng di chuyển của bão số 5 sáng 24/8. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Đến 4h sáng mai (25/8), vị trí tâm bão trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh 210km về phía Đông với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15; và còn có thể mạnh thêm.

24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h; đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mạnh, có thể giật cấp 15-16; sau đó suy yếu dần trên khu vực Thượng Lào.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đánh giá bão số 5 không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí cao hơn, mạnh hơn so với bão Doksuri năm 2017, cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của bão số 5, là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tối 23/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp về công tác dự báo, cảnh báo bão số 5 (Kajiki).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đã nghe các đơn vị nghiệp vụ báo cáo công tác dự báo cảnh báo về cơn bão số 5.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bão số 5 sẽ suy yếu. Bão đang trong giai đoạn phát triển mạnh, khi vào gần bờ sẽ đạt cường độ mạnh nhất.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng nhấn mạnh, với cường độ mạnh, bão số 5 có thể gây thiệt hại rất lớn. Các địa phương cần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và người dân ven biển. Sức gió mạnh sẽ tác động tới nhà cửa, công trình, cây cối, do đó cần chằng chống cũng như cắt tỉa kịp thời.

“Đặc biệt, cần đề phòng hoàn lưu sau bão, nhất là ở khu vực phía Tây Nghệ An và khu vực Hương Sơn, Hà Tĩnh là những khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt nặng kéo dài”, ông Luận lưu ý.

Giải thích rõ ràng thông tin cảnh báo về bão

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, bão số 5 xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khi cả nước chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Do đó, ông Thành yêu cầu Cục Khí tượng thủy văn tập trung theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão. Ngoài dữ liệu trong nước cần khai thác thêm nguồn dự báo quốc tế, tối đa hóa hệ thống vệ tinh, radar trong khu vực. Không chỉ dựa vào các mô hình dự báo mà phải kết hợp tất cả số liệu thực đo để đánh giá sự thay đổi của cường độ bão.

Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố cung cấp kịp thời thông tin, thường xuyên giải thích rõ ràng thông tin cảnh báo về bão cho chính quyền cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương mới triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

“Các địa phương và kênh thông tin truyền thông cần cụ thể hóa, giải thích từng cấp gió ảnh hưởng thế nào đến công trình, nhà cửa để người dân chủ động ứng phó”, Thứ trưởng lưu ý.

Bên cạnh đó, cần cảnh báo sớm cho tàu vận tải trên đường thủy, tuyến giao thông vốn rất đông đúc, dễ bị ảnh hưởng khi có gió mạnh. Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương, các chủ đầu tư trang trại gió đánh giá sức chịu gió của các công trình điện gió trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 để có phương án ứng phó.

“Hiện trên các công trường thi công đường cao tốc, không khí đang rất khẩn trương. Tuy nhiên, mưa to gió lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần đảm bảo an toàn cho người lao động và an toàn công trình”, Thứ trưởng Thành nói thêm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các Đài Khí tượng thủy văn địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ trực tại các trạm tiền tiêu.