Chiều tối 23/8, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm đưa ra đánh giá và nhận định diễn biến cơn bão số 5 Kajiki đang tiến rất nhanh về phía đất liền miền Trung nước ta.

“Chúng tôi đánh giá rằng đây là một cơn bão rất đặc biệt, hình thành ngay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi tác động rất rộng”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Tính đến chiều 23/8, bão đã tăng 2 cấp so với sáng cùng ngày và dự báo tiếp tục tăng trong 24 đến 36 giờ tới.

Ông Khiêm cũng cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cũng như quốc tế, đều nhận định khả năng cơn bão số 5 này có thể đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16; cá biệt có mô hình dự báo mức cực đoan hơn, mạnh hơn khi di chuyển vào vùng biển ven bờ của nước ta.

“Về mức độ nguy hiểm của bão số 5, chúng tôi đánh giá là không kém cơn bão Yagi về gió mạnh và bằng, thậm chí cao hơn, mạnh hơn so với bão Doksuri năm 2017, cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của bão số 5, là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị”, ông Khiêm dẫn chứng.

Ban hành cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Trước tình hình tác động nguy hiểm của bão số 5 này, chiều 23/8, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam đã ban hành bản tin và nâng cấp độ thiên tai đến cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế và trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Hướng di chuyển của bão số 5, cập nhật tối 23/8. Nguồn: NCHMF

Theo ông Khiêm, đây là mức cấp độ thiên tai rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Chính vì vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền cần hết sức chú ý công tác ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương; tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm này.

Ngoài ra, ông Khiêm cảnh báo, từ khoảng đêm ngày 24/8 sẽ xuất hiện một đợt mưa rất lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ. Lượng mưa khu vực trọng tâm của bão có thể cục bộ lên đến 600mm. Đặc biệt, lượng mưa này không chỉ tập trung vào khu vực ven biển mà còn bao phủ các vùng phía Tây; rất nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và không chỉ trong thời điểm diễn ra bão mà còn ảnh hưởng trước, trong và thậm chí là sau 1-2 ngày khi bão đã tan.

Bão số 5 đang di chuyển nhanh

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h ngày 23/8, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo tác động của bão: Sóng biển cao đến 9m

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m; biển động dữ dội. Từ chiều 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển

Vùng ven biển từ Ninh Bình - Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Mưa lớn đến 700mm

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông; khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và giông. Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có khả năng xảy ra mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.