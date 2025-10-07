Tối 6/10, tại trường Tiểu học Y Nuê và Y Ngông (phường Buôn Hồ, Đắk Lắk), trạm CSGT Krông Búk và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng 300 suất quà (gần 90 triệu đồng) cho học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Số quà này nhằm động viên, khích lệ các em vượt khó, chăm ngoan. Các em còn được hòa mình vào không khí lễ hội vui tươi, đậm đà hương sắc Tết Trung thu với những màn múa lân rộn ràng.

Học sinh vui mừng vì được tổ chức tết trung thu ấm cúng, nghĩa tình. Ảnh: Hải Dương

Tại trường tiểu học Y Ngông, để kịp thời động viên và khích lệ tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk đã trao tặng 4 suất học bổng, 4 xe đạp và 150 phần quà có tổng giá trị hơn 25 triệu đồng cho các em học sinh.

Song song với việc trao quà, lực lượng CSGT đã kết hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng tham gia giao thông an toàn với chủ đề: "Trung thu yêu thương - Lan tỏa niềm vui, bồi đắp ý thức an toàn giao thông" và "Trung thu trọn niềm vui - An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai".

Những món quà ý nghĩa mùa Trung thu đã khích lệ tinh thần học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên học tập. Ảnh: Hải Dương

Trung tá Trương Thế Việt - đại diện Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Hồ chia sẻ về ý nghĩa của chương trình: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu thật vui tươi, ấm áp. Thông qua buổi tuyên truyền với phương pháp truyền đạt sinh động, dễ hiểu, cán bộ, chiến sĩ đã giúp các em học sinh nắm được những quy tắc quan trọng khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tại địa phương".

Đại diện Ban Giám hiệu trường tiểu học Y Nuê cho biết, sự quan tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông và các mạnh thường quân đã mang lại cho các em không chỉ niềm vui Tết Trung thu mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm nghị lực để các em học trò nghèo phấn đấu trong học tập và rèn luyện.