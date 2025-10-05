Tối 4/10, Câu lạc bộ Vì Cộng Đồng đã phối hợp cùng UBND xã Tuy Đức tổ chức chương trình "Trung thu biên giới - Tuy Đức 2025".

Học sinh vùng biên giới Tuy Đức vui mừng vì nhận được những món quà ý nghĩa. Ảnh: Hải Dương

Phát biểu khai mạc, ông Đào Quang Tới - Trưởng ban tổ chức cho biết, chương trình là một dấu ấn quan trọng trong hành trình sẻ chia, nhằm mang ánh sáng yêu thương thắp sáng nụ cười tuổi thơ nơi biên cương Tổ quốc. Hành trình này không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn là nhịp cầu gắn kết, sẻ chia với những gia đình còn thiếu thốn, để mỗi mùa trăng lại thêm ấm áp, tròn đầy.

Sau khai mạc, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình văn nghệ, múa lân, ảo thuật, cùng nhiều gian hàng trò chơi dân gian có thưởng (bánh kẹo, dụng cụ học tập). Đặc biệt, chương trình còn phục vụ 4.000 suất ăn ẩm thực phong phú, được các em nhỏ đón nhận nhiệt tình.

Đáng chú ý, chương trình đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 50 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho các em hiếu học.

Ngoài ra tặng 1.605 phần quà sữa cho các em học sinh mầm non; tặng 3.506 phần quà “Vui đến trường” dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Tổ chức hớt tóc, phát miễn phí 2.000 đôi dép và 300 bộ quần áo mới cho các em nhỏ.

Ban tổ chức cũng trao tặng 60 phần quà nhu yếu phẩm (gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm...) cho các hộ gia đình khó khăn.

Ông Trần Văn Sĩ - Chủ tịch UBND xã Tuy Đức cho biết, Tuy Đức là xã vùng biên, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhiều học sinh chưa có điều kiện vui chơi, học tập đầy đủ như các bạn cùng trang lứa. Chương trình không chỉ mang đến cho các cháu thiếu nhi một cái Tết Trung Thu ấm áp, tràn đầy yêu thương, mà còn tiếp thêm động lực, niềm tin để các em cố gắng học tập, rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, mai sau góp phần xây dựng quê hương.