Cuộc thi do Bộ GD&ĐT chủ trì, Sở GD&ĐT Hà Nội và ĐH Phenikaa đăng cai tổ chức. Đây là một trong những sân chơi học thuật quan trọng dành cho học sinh trung học, nhằm khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng khoa học trẻ.

Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín, nơi các ý tưởng sáng tạo của học sinh được trình bày, phản biện và đánh giá bởi các nhà khoa học, chuyên gia và giảng viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ là nơi tranh tài của các dự án nghiên cứu, cuộc thi còn góp phần hình thành tư duy khoa học và năng lực sáng tạo cho học sinh ngay từ bậc phổ thông.

Năm nay, bên cạnh hoạt động trưng bày và đánh giá 242 dự án nghiên cứu, Ban tổ chức cũng triển khai nhiều chương trình học thuật và trải nghiệm nhằm mở rộng không gian trao đổi tri thức, đồng thời tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông với môi trường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là hội thảo “Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”, diễn ra ngày 21/3/2026. Hội thảo quy tụ các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, giảng viên sư phạm, giáo viên phổ thông cùng đại diện doanh nghiệp công nghệ. Các tham luận sẽ tập trung trao đổi về định hướng phát triển giáo dục STEM trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái STEM trong nhà trường cũng như các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ trong dạy học.

Thông qua các trao đổi chuyên môn, hội thảo được kỳ vọng góp phần thúc đẩy việc hình thành năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh - những kỹ năng ngày càng quan trọng trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng.

Song song với hoạt động học thuật, sáng 22/3/2026, học sinh tham dự cuộc thi sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình “Phenikaa Innovation Lab Immersion” - hoạt động khám phá hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Tại đây, học sinh sẽ được tham quan các phòng thí nghiệm và không gian sáng tạo tiêu biểu của ĐH Phenikaa, như phòng thực hành Robotics - AI với các mô hình robot cộng tác trong nhà máy thông minh, nơi sinh viên nghiên cứu các giải pháp tự động hóa trong sản xuất. Các em cũng sẽ được tiếp cận phòng sạch công nghệ vật liệu bán dẫn với hệ thống phún xạ magnetron và công nghệ quang khắc (photolithography) phục vụ nghiên cứu và chế tạo vật liệu tiên tiến.

Những trải nghiệm này giúp học sinh hình dung rõ hơn con đường phát triển của một ý tưởng khoa học - từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng cuộc thi, PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết: “Đồng hành cùng cuộc thi không chỉ là một vinh dự mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của định hướng phát triển mà nhà trường đang theo đuổi - xây dựng một đại học của những nhà kiến tạo”.

Theo bà Thơ, với vai trò là một trụ cột trong hệ sinh thái Phenikaa, nhà trường hướng tới phát triển hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, nơi người học không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn có cơ hội tham gia nghiên cứu, phát triển ý tưởng và từng bước hiện thực hóa các giải pháp khoa học - công nghệ phục vụ cộng đồng.

Đồng hành với cuộc thi còn có trường Phổ thông Liên cấp Phenikaa - đơn vị giáo dục phổ thông trong hệ sinh thái Phenikaa. Với triết lý giáo dục “Nhân văn - Cộng tác - Sáng tạo”, nhà trường hướng tới nuôi dưỡng sự tò mò khoa học và tinh thần khám phá của học sinh từ sớm, đồng thời tạo môi trường học tập truyền cảm hứng để các em phát triển tư duy sáng tạo và năng lực khoa học.

Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong học sinh trung học trên cả nước, qua đó góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng khoa học trẻ - lực lượng có thể đóng góp vào tương lai khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Tập đoàn Phenikaa xác định đầu tư cho giáo dục, khoa học và công nghệ là một trong những trách nhiệm xã hội quan trọng, đồng thời là nền tảng để đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Việc đồng hành cùng cuộc thi năm nay thể hiện cam kết của tập đoàn trong việc khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học và nuôi dưỡng niềm đam mê công nghệ trong thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động hỗ trợ giáo dục, Phenikaa mong muốn góp phần tạo dựng môi trường học tập, nghiên cứu năng động, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng khoa học trong tương lai.

