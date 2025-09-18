Hiện nay, các tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại và đồng bộ. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của quá trình này là định danh và mã hóa từng thửa đất để phục vụ công tác quản lý, quy hoạch cũng như các giao dịch một cách minh bạch, hiệu quả.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng 8/2025, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cập nhật đầy đủ thông tin cho hơn 49,7 triệu thửa đất.

Điểm nhấn của quá trình này là việc định danh cho từng thửa đất, tương tự như cấp "mã số công dân", và kết nối thông tin này với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Theo Cục Quản lý đất đai, cả 34/34 tỉnh đã thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư. Phần lớn trong số đó đã liên thông dữ liệu giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính liên quan một cách tự động.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Việc định danh và số hóa từng thửa đất giúp truy xuất nguồn gốc, quản lý sử dụng và giao dịch rõ ràng, chống thất thoát ngân sách từ đất công, đồng thời là nền tảng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến về đất đai”.

Tính đến nay, đã có 462 trên tổng số 696 đơn vị cấp huyện (theo cơ cấu hành chính cũ) hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu đất đai. Đáng chú ý, 28/34 tỉnh (tương đương 42/63 tỉnh thành cũ) đã và đang triển khai tích hợp dữ liệu để giải quyết các thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường số.

Song song với việc định danh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực xây dựng một hệ thống bản đồ số hóa hiện trạng sử dụng đất trên toàn quốc.

Bộ đã hướng dẫn các địa phương triển khai kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho năm 2024, đồng thời cung cấp phần mềm TKKK2024 và TKOnline để hỗ trợ thực hiện. Tính đến ngày 29/8/2025, TP Hải Phòng là địa phương đầu tiên nộp hồ sơ kiểm kê đất đai chính thức qua hệ thống này. Ngoài ra, 10 tỉnh khác (như Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An...) đã hoàn tất việc phê duyệt 100% số xã trên phần mềm.

Hệ thống bản đồ số này sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch, giám sát biến động đất đai và quản lý đầu tư công. Cơ sở dữ liệu đất đai cũng đang được tích hợp với các ngành thuế, tài chính, hộ tịch để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Để đảm bảo tính chính xác, Bộ này cũng đề xuất xây dựng "Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai", với mục tiêu đảm bảo thông tin đồng bộ, chính xác, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong mọi giao dịch, từ chuyển nhượng, thế chấp đến kê khai thuế.

Có thể thấy, việc gắn "danh tính" cho từng thửa đất là một bước tiến quan trọng trên hành trình chuyển đổi số. Đây là nỗ lực cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai – một tài nguyên đặc biệt của quốc gia – hướng đến sự minh bạch vì lợi ích của toàn xã hội.