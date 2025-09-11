Trong báo cáo gửi quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng về việc cử 34 cán bộ hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Cục Quản lý đất đai đã nêu rõ những kết quả đạt được và các vướng mắc cần khắc phục.

Hơn 240 vướng mắc được rà soát

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết trong hai tuần (từ 26/8 - 5/9), các công chức đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương làm việc tại cơ sở, đồng thời tham gia tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho hàng trăm xã, phường.

Kết quả, đoàn công tác đã tổng hợp 243 kiến nghị, vướng mắc của các địa phương. Nội dung chủ yếu liên quan đến: quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (47 kiến nghị); đo đạc, đăng ký đất đai (88 kiến nghị); giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (40 kiến nghị); thủ tục hành chính, quyền của người sử dụng đất (45 kiến nghị)…

So với tuần đầu tiên, số lượng kiến nghị đã giảm mạnh, chỉ còn bằng khoảng 1/3. Phần lớn vướng mắc đã được giải đáp ngay tại các buổi làm việc hoặc thông qua hướng dẫn trực tuyến, số còn lại được chuyển về Cục Quản lý đất đai để phối hợp xử lý.

Địa phương đang thiếu cán bộ giải quyết thủ tục đất đai. Ảnh: Hoàng Hà

Thiếu nhân lực, cần tiếp tục hỗ trợ

Bên cạnh các kết quả đạt được, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cũng chỉ rõ một số khó khăn tại địa phương.

Cụ thể, công tác phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai giữa Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế và UBND cấp phường còn vướng mắc, đặc biệt trên hệ thống hồ sơ điện tử.

Việc sử dụng nhiều phần mềm quản lý khác nhau (Dịch vụ công quốc gia, VBDLIS, E-Office) nhưng thiếu hướng dẫn, phân quyền, đã gây lúng túng cho cán bộ. Nhân sự chuyên trách về quản lý đất đai tại phường, xã còn mỏng, nhiều nơi chỉ bố trí 1-2 người, trong khi cơ sở dữ liệu đất đai chưa đầy đủ, đồng bộ.

Từ thực tiễn này, Cục Quản lý đất đai kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục duy trì lực lượng công chức hỗ trợ cơ sở. Đồng thời, các địa phương cũng đề nghị có chính sách bổ sung nhân sự, nhất là cán bộ chuyên trách quản lý đất đai cấp phường, xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ dẫn đầu để làm việc trực tiếp tại một số địa phương trong thời gian tới, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Luật Đất đai và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.