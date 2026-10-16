Hơn 5.400 sinh viên thuộc trên 35 dân tộc thiểu số sẽ được trang bị kỹ năng tại chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người học dân tộc thiểu số từ ngày 17/10.

Ngày 17/10, Bộ GD-ĐT khai giảng chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người học dân tộc thiểu số tại Trường ĐH Đà Lạt.

Đây là hoạt động triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 2776/QĐ-TTg.

Theo Bộ GD-ĐT, AI đang thay đổi nhanh chóng cách con người học tập, nghiên cứu và làm việc. Với thông điệp không để sinh viên dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho người học.

Theo đó, từ điểm cầu tại Đà Lạt, buổi học đầu tiên sẽ được kết nối trực tuyến tới sinh viên của 8 cơ sở giáo dục đại học ở khắp các khu vực trên cả nước.

Các cá nhân được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì.

Chương trình đã nhận được đăng ký tham gia của hơn 5.400 sinh viên thuộc hơn 35 dân tộc thiểu số như Tày, Thái, Mông, Nùng, Mường, Dao, Khmer, Ê Đê, Gia Rai… cùng các thầy cô, cán bộ Đoàn, Hội.

Trong 6 buổi học (từ 17/10 đến 7/11), sinh viên sẽ học từ kiến thức cơ bản về AI, cách viết câu lệnh (prompt) đến ứng dụng AI để tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, xây dựng bài trình bày, luyện nói tiếng Anh, phân tích dữ liệu, tạo ứng dụng bằng ngôn ngữ tự nhiên và tự động hóa công việc với trợ lý AI.

Chương trình không yêu cầu sinh viên có kiến thức lập trình, đồng thời ưu tiên các công cụ AI miễn phí, phù hợp với người học ở những địa bàn còn khó khăn về điều kiện học tập. Bên cạnh kỹ năng sử dụng công nghệ, sinh viên còn được hướng dẫn ứng dụng AI trung thực, có trách nhiệm; biết kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả và nội dung giả mạo bằng công nghệ deepfake, cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng các công cụ AI.

Sau khóa học, sinh viên được khuyến khích phát triển sản phẩm ứng dụng AI phục vụ học tập hoặc giải quyết vấn đề thực tiễn tại địa phương. Các sản phẩm tiêu biểu dự kiến được giới thiệu tại Ngày hội tổng kết tổ chức vào tháng 11/2026.

Tiếp nối chương trình nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Trường ĐH RMIT Việt Nam xây dựng Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho người học dân tộc thiểu số trên cơ sở kết quả rà soát nhu cầu do các cơ sở đào tạo báo cáo.