Theo đó, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.

Cơ sở giáo dục chọn hình thức triển khai phù hợp điều kiện thực tiễn

Khung nội dung giáo dục AI được cấu trúc thành 2 phần gồm nội dung cốt lõi và nội dung mở rộng.

Nội dung cốt lõi có thời lượng 12 tiết/lớp/năm học: Căn cứ nội dung cốt lõi trong khung giáo dục AI, các cơ sở xây dựng kế hoạch giáo dục, triển khai phù hợp với từng khối, lớp, đặc điểm học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. Nội dung cốt lõi nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng AI tối thiểu, thiết yếu, có thể vận dụng trực tiếp để hỗ trợ việc học các môn học và tham gia các hoạt động giáo dục theo Chương trình phổ thông.

Nội dung mở rộng (thời lượng do cơ sở giáo dục chủ động bố trí trong kế hoạch giáo dục): Căn cứ nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế, các cơ sở lựa chọn, tổ chức các nội dung phù hợp nhằm mở rộng hiểu biết, phát triển kỹ năng và năng lực sáng tạo của học sinh.

Học sinh tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Căn cứ Khung nội dung giáo dục AI, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn 3 hình thức gồm: Chuyên đề giáo dục AI; lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu.

Trong đó, chuyên đề giáo dục AI là hình thức bảo đảm hoàn thành nội dung cốt lõi. Lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục là hình thức nhằm củng cố, vận dụng nội dung cốt lõi và có thể triển khai một phần nội dung mở rộng phù hợp. Tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu (câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề, tham quan, giao lưu thực tế, ngoại khóa...) áp dụng cho nội dung mở rộng, trên tinh thần tự nguyện, tự chọn, nhằm phát triển năng lực, sở trường, năng khiếu của học sinh có nhu cầu tìm hiểu nâng cao về AI.

Bảo đảm an toàn, có đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng AI

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lựa chọn, rà soát công cụ AI phù hợp với độ tuổi học sinh, mục tiêu giáo dục và điều khoản sử dụng; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng AI; tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin; xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và báo cáo sự cố liên quan.

Việc phối hợp thực hiện xã hội hóa phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, không gây áp lực tài chính đối với học sinh, cha mẹ học sinh; tuân thủ quy định về an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật hiện hành.

Về tổ chức thực hiện, các Sở GD-ĐT căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung giáo dục AI từ năm học 2026-2027.

Sở GD-ĐT tham mưu UBND cấp tỉnh bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, ưu tiên bố trí đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu, công tác bảo trì và hỗ trợ kĩ thuật phục vụ triển khai nội dung giáo dục AI, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.