Ngày hội của những ước mơ

Sáng 2/8/2026, sân Trường Tiểu học An Hiệp - điểm trường Gan Reo (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng khi hơn 500 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn xã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam.

Toàn cảnh Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức tại Hiệp Thạnh, Lâm Đồng hôm 2/8. Ảnh: Hải An

Tại sự kiện, hơn 20.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk ADM đã được trao tặng cho học sinh, góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng chất lượng cho các em trong năm học mới. Trong Sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM có chứa 23 dưỡng chất thiết yếu, cần cho sự phát triển của trẻ, gồm vitamin A, DHA, canxi, vitamin D3, kẽm, selen và nhiều dưỡng chất quan trọng khác, hỗ trợ trẻ phát triển thể chất, tăng cường đề kháng và học tập hiệu quả hơn. Dịp này, Vinamilk cũng trao tặng 100 suất học bổng cùng 10 máy tính xách tay cho Trường Tiểu học An Hiệp - điểm trường Gan Reo để hỗ trợ công tác giảng dạy.

Hoạt động trong khuôn khổ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2008, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dinh dưỡng và góp phần tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ em trên khắp cả nước.

Đại diện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk (bên trái) và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - trao bảng tượng trưng các phần quà thiết thực cho đại diện Trường Tiểu học An Hiệp, xã Hiệp Thạnh. Ảnh: Hải An

Xã Hiệp Thạnh là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc tạo thêm cơ hội để trẻ em tiếp cận đầy đủ hơn với dinh dưỡng, giáo dục và các hoạt động phát triển toàn diện của Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam tại đây càng thêm ý nghĩa.

Đại diện Vinamilk, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành trao tặng những phần học bổng đến cho các em học sinh Trường Tiểu học An Hiệp. Ảnh: Hải An

Bên cạnh những phần quà thiết thực, Ngày hội Vươn cao Việt Nam năm nay còn thiết kế các hoạt động để mỗi em nhỏ đều có cơ hội trải nghiệm, khám phá và phát triển ở nhiều khu vực tương tác với các chủ đề như Dinh dưỡng vững vàng, Trí tuệ vươn cao, Vận động bật cao, Ước mơ bay cao...

Các bé hào hứng tham gia các trò chơi vận động, tìm hiểu kiến thức bổ ích trong khuôn viên ngày hội. Ảnh: Hải An

Đặc biệt, các em còn được nhìn thấy chính mình trong những ước mơ tương lai thông qua hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Từ những bức ảnh được chụp tại chương trình, hình ảnh các em trong trang phục của nghề nghiệp mơ ước đã được tái hiện sinh động.

Gần hai thập kỷ vun đắp niềm tin vào tương lai cho trẻ em Việt Nam

Ra đời từ năm 2008 dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và sự đồng hành của Vinamilk, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được xây dựng với mong muốn lan tỏa cơ hội tiếp cận dinh dưỡng, góp phần tạo nền tảng để trẻ em phát triển khỏe mạnh, tự tin và vững vàng hơn trên hành trình tương lai.

Sau gần 20 năm triển khai, chương trình đã đến với tất cả tỉnh, thành trên cả nước, trao hơn 43 triệu sản phẩm dinh dưỡng, với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam. Riêng trong năm 2026, Vinamilk đã cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa, trị giá 3,5 tỷ đồng, cho khoảng 11.000 trẻ em khắp mọi miền đất nước.

Sau 19 năm, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao hơn 43 triệu sản phẩm dinh dưỡng đến với hơn 550.000 trẻ em Việt Nam. Ảnh: Hải An

Từ điểm trường miền núi phía Bắc, các xã vùng sâu vùng xa, khu vực ven biển, hải đảo đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chương trình triển khai liên tục với niềm tin nhất quán rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội phát triển tốt hơn. Hành trình bền bỉ ấy được ghi nhận bằng Bằng khen của Bộ Y tế tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt" của Vinamilk.

Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết, giá trị lớn nhất mà chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mang lại là tạo điều kiện để trẻ em được quan tâm, chăm sóc và tiếp thêm động lực trên hành trình trưởng thành.

“Khởi đầu từ mong muốn mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, trong gần hai thập kỷ, chương trình bền bỉ kiên trì mang sữa đến với trẻ em trên mọi miền Tổ quốc. Đây là một chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em được thực hiện trong thời gian dài và trên quy mô lớn, mang đến niềm vui uống sữa cho trẻ em tiếp sức cho những ước mơ vươn cao”, ông Hải nhận định.

Gần hai thập kỷ qua, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam không chỉ mang những hộp sữa đến với trẻ em trên mọi miền đất nước mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền. Đó cũng chính là cách Vinamilk bền bỉ hiện thực hóa sứ mệnh "Phụng sự khát vọng Việt" trong suốt 50 năm qua.

Tú Uyên