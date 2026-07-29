Tuy nhiên, tác động này không giống với việc ăn các thực phẩm nhiều đường như kẹo bánh. Trừ khi có chỉ định từ bác sĩ, bạn vẫn có thể ăn dứa với lượng vừa phải mà không lo ngại ảnh hướng xấu tới sức khỏe.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 165g dứa chứa khoảng 16g đường. Dứa có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình từ 51-66, có thể làm đường huyết tăng tương đối nhanh sau khi ăn.

Những yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết sau khi ăn dứa

Mức tăng đường huyết sau khi ăn dứa phụ thuộc vào lượng dứa bạn ăn, những thực phẩm ăn cùng và khả năng đáp ứng đường huyết của từng người. Cách tốt nhất để biết dứa ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào là kiểm tra đường huyết sau khi ăn bằng máy đo.

Dứa là loại quả nhiệt đới phổ biến, được nhiều người thích nhờ vị chua ngọt. Ảnh: Ban Mai

Ăn dứa thường xuyên có sao không?

Ngay cả với người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát lượng đường nạp vào, dứa vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Không giống các thực phẩm chế biến nhiều đường, trái cây chứa chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, làm chậm sự gia tăng đường huyết và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo Verywell Health, một phân tích tổng hợp từ 19 thử nghiệm cho thấy ăn trái cây với lượng vừa phải giúp giảm đường huyết lúc đói ở người mắc bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu cũng ghi nhận việc thường xuyên ăn trái cây và rau củ có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ và nước cao trong trái câytạo cảm giác no lâu mà không làm tăng nhiều lượng calo, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cách hạn chế tăng đường huyết khi ăn dứa

Để giảm nguy cơ tăng đường huyết sau khi ăn dứa, bạn nên kiểm soát khẩu phần ăn và chia lượng trái cây thành nhiều lần trong ngày. Người mắc bệnh tiểu đường cần hạn chế lượng trái cây theo khuyến nghị. Mọi người nên ăn dứa cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc chất béo không bão hòa để làm chậm tốc độ tăng đường huyết.

Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên dứa tươi thay vì dứa đóng hộp, sấy khô hoặc nước ép dứa. Đồng thời, bạn cần hạn chế các thực phẩm nhiều đường nhưng ít giá trị dinh dưỡng và ăn dứa nguyên miếng thay vì ép nước hoặc xay sinh tố vì quá trình này làm mất hoặc phá vỡ phần lớn chất xơ.

Ai nên thận trọng khi ăn dứa?

Tính axit của dứa có thể khiến các triệu chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit trở nên nghiêm trọng hơn.

Một số người có thể bị dị ứng với dứa. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm nổi mề đay, ngứa, sưng hoặc các phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Người bị dị ứng với mủ cao su (latex) cũng có thể gặp phản ứng khi ăn dứa.