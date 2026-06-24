XEM CLIP (nguồn: CACC)

Từ khoảng 13h15 đến 15h ngày 24/6, các đám cháy rừng liên tiếp xảy ra tại khu vực Đồi 174, tổ dân phố Hữu Nhân, phường Hải Bình; rừng thông chân núi Lâm Động, phường Đào Duy Từ; tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: CACC

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh điều động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực và dân quân cơ động phối hợp với lực lượng công an, kiểm lâm cùng người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa cũng điều động 7 xe chữa cháy, xe bồn cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: CACC

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, thực bì khô, gió lớn cùng địa hình đồi núi phức tạp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, các đám cháy cơ bản được kiểm soát.

Hiện tại, một số khu vực vẫn cháy âm ỉ và có nguy cơ bùng phát. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số, bám sát hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng sẽ trực cả đêm để đề phòng lửa bùng phát. Ảnh: CACC

Do đám cháy tại phường Đào Duy Từ có nguy cơ lan đến gần Trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 2, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phải cắt điện khẩn cấp tại một số khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện.

Việc cắt điện ảnh hưởng đến khoảng 30.000 khách hàng trên địa bàn. Ngành điện sẽ khôi phục cấp điện ngay khi đủ điều kiện an toàn.