Sinh viên Ấn Độ, Bhutan lựa chọn DNU để theo học Y khoa bằng tiếng Anh. Ảnh DNU (Ảnh đại diện)

Năm học 2025 - 2026, Đại học Đại Nam tuyển 205 sinh viên Ấn Độ theo học chương trình Y khoa bằng tiếng Anh. Sang năm học 2026 - 2027, khoảng 200 sinh viên tiếp theo đến từ Ấn Độ và Bhutan đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục chương trình này. Cùng thời điểm, 100 sinh viên Trung Quốc đang hoàn tất hồ sơ để học các ngành đào tạo bằng tiếng Việt tại DNU. Trường cũng đón sinh viên Mỹ và Nhật Bản tham gia các chương trình trao đổi, thực tập và trải nghiệm học tập ngắn hạn.

Sinh viên Mỹ chọn Đại học Đại Nam để thực tập, trải nghiệm các học kỳ quốc tế. Ảnh DNU

Khi thế giới bước vào đời sống đại học

Với nhiều gia đình, du học vẫn là quyết định lớn bởi chi phí, khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và yêu cầu thích nghi khi người trẻ lần đầu sống xa nhà. Tuy nhiên, trải nghiệm quốc tế không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chuyến bay. Trải nghiệm ấy có thể hình thành ngay trong đời sống đại học, khi sinh viên Việt Nam học tập và giao lưu với bạn bè đến từ các quốc gia khác.

Một bữa ăn, trận bóng, hoạt động câu lạc bộ hay bài tập nhóm có thể trở thành tình huống giao tiếp đa văn hóa, giúp sinh viên thực hành ngoại ngữ và hiểu thêm về văn hóa, cách ứng xử của những người trẻ đến từ các thị trường khác.

Thêm những người bạn quốc tế, thêm cơ hội để ngoại ngữ và giao tiếp liên văn hóa trở thành một phần của đời sống đại học. Ảnh DNU

Khi đó, ngoại ngữ không còn giới hạn trong lớp học, còn kiến thức văn hóa không chỉ nằm trên giáo trình. Khả năng giao tiếp, hợp tác và thích ứng với sự khác biệt dần trở thành một phần của năng lực học tập và nghề nghiệp.

Cơ hội không chỉ dành cho sinh viên Y khoa

Sinh viên quốc tế hiện diện đông nhất tại DNU ở chương trình Y khoa bằng tiếng Anh, nhưng môi trường đa văn hóa có thể mở rộng cơ hội cho nhiều ngành. Sinh viên Marketing, Thương mại điện tử, Logistics có thêm góc nhìn về thị trường và kinh doanh xuyên biên giới; sinh viên Du lịch, Ngôn ngữ có môi trường thực hành trực tiếp; sinh viên Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Tài chính - Ngân hàng, Truyền thông và Quản trị kinh doanh được rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Tuy nhiên, số lượng sinh viên quốc tế không tự tạo nên môi trường quốc tế. Giá trị chỉ hình thành khi sinh viên các quốc gia thực sự học cùng, sống cùng, chơi cùng và làm việc cùng thông qua lớp học, ký túc xá, câu lạc bộ, dự án, thực tập và các hoạt động cộng đồng.

Tốt nghiệp đại học, người trẻ mang theo điều gì?

Một tấm bằng là nền tảng, nhưng chưa đủ. Sau 3 - 6 năm, điều phụ huynh kỳ vọng là con có chuyên môn để làm nghề, ngoại ngữ để hội nhập, công nghệ và AI để làm việc, cùng khả năng giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề.

Một tiết học thực hành của sinh viên Y khoa quốc tế DNU. Ảnh DNU

Trong thị trường lao động biến đổi nhanh, doanh nghiệp cần những người “làm được việc”: biết vận dụng chuyên môn, sử dụng công nghệ, khai thác AI nhưng không phụ thuộc vào AI, đồng thời có khả năng làm việc với những người khác biệt về văn hóa và tư duy.

Đó cũng là hướng Đại học Đại Nam theo đuổi: đào tạo năng lực thực hành, khả năng thích ứng và năng lực hội nhập, để sinh viên bước vào thị trường lao động với hành trang vượt ra ngoài một tấm bằng.

Thế giới có thể bắt đầu từ một người bạn

Hơn 500 sinh viên quốc tế cùng học tập tại DNU là một dấu mốc đáng chú ý, nhưng con số không tự tạo nên môi trường quốc tế. Giá trị chỉ hình thành khi sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế thực sự học cùng, sống cùng, làm việc cùng và trở thành những người bạn.

Không gian học tập đa văn hóa giúp sinh viên Đại học Đại Nam có thêm cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp và làm việc với bạn bè quốc tế. Ảnh DNU

Một cuộc trò chuyện bằng ngoại ngữ, một dự án với những cách tư duy khác nhau hay một bữa cơm cùng bạn quốc tế đều có thể mở rộng góc nhìn và rèn luyện khả năng thích ứng.

Để bước ra thế giới, người trẻ không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chuyến bay. Có thể bắt đầu từ một giảng đường, một dự án hoặc một người bạn đến từ một đất nước khác.

Đó chính là tinh thần “Năng lực thật - Vững cuộc đời” mà Đại học Đại Nam hướng tới: giúp người trẻ mang theo không chỉ một tấm bằng, mà cả năng lực để tự lập, làm việc và tự tin bước vào thế giới.

Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) đang tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026 đối với 56 chương trình đào tạo, với mức điểm nhận hồ sơ từ 15 đến 23 điểm.

Đăng ký xét tuyển bổ sung: https://xettuyen.dainam.edu.vn/

(Nguồn: Trường Đại học Đại Nam)