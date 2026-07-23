Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải cho các đội đạt giải Nhất trong cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026.

Ngày 23/7, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Vietnamese Student HackAIthon 2026".

Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon đã nhận được sự hưởng ứng của học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường THPT, đại học, cao đẳng, học viện ở trong nước và 10 quốc gia với hơn 20 trường đại học, học viện uy tín trên thế giới như Đại học London, Đại học Nottingham (Anh); Đaị học Sydney, Đại học Adelaide (Úc); Đại học Toronto (Canada); Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản); Đại học Boston (Hoa Kỳ)….

Các sản phẩm không chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm công nghệ, mà đã hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội như giáo dục, học tập, y tế, hành chính công, phát triển ngân hàng số, ứng dụng AI trong phát triển phong trào Đoàn, Hội…

Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, đồng thời khẳng định AI đang trở thành công cụ thiết yếu, được thế hệ trẻ chủ động ứng dụng để giải quyết các bài toán thực tiễn, nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.

Tại bảng A, giải Nhất đã thuộc về bạn Tô Thanh Tiền, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM; giải Nhì thuộc về bạn Trần Long Vũ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; giải Ba thuộc về bạn Trương Minh Hoàng Phúc, Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng.

Tại bảng B, giải Nhất thuộc về đội AI-mant với các thành viên đến từ Trường ĐH Tài chính – Marketing Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với đề tài PhyLab - Phòng thí nghiệm vật lí ảo cá nhân hóa bằng AI; giải Nhì thuộc về đội GovBridge đến từ Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Cần Thơ với đề tài Nền tảng AI Agent hỗ trợ thủ tục hành chính; giải Ba thuộc về đội AI Navigator SDK gồm các thành viên đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Minerva University, Đại học Bách Khoa Hà Nội với đề tài AI Navigation SDK.

Tại bảng C, giải Nhất thuộc về bạn Nguyễn Thị Hồng Trang đến từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng; giải Nhì thuộc về đội Neko Core đến từ Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam; giải Ba thuộc về bạn Võ Quốc Linh đến từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc thi hôm nay là một trong 20 hoạt động trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vietnamese Student HackAIthon sẽ từng bước được phát triển thành một nền tảng kết nối, phát hiện, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ học sinh, sinh viên có năng lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Trong thời gian tới, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô cuộc thi; phát triển hệ thống học liệu số, các chương trình đào tạo chuyên sâu; kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm có tiềm năng tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước ứng dụng vào thực tiễn”.

Vietnamese Student HackAIthon 2026 đã khẳng định nhu cầu rất lớn của học sinh, sinh viên trong việc tiếp cận, làm chủ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cuộc thi đã góp phần xây dựng môi trường học tập, sáng tạo và đổi mới, kết nối nhà trường, doanh nghiệp và chuyên gia, từng bước hình thành hệ sinh thái AI dành cho sinh viên Việt Nam.