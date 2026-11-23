Sau 60 phút mở cấp từ 0h ngày 23/11, ba đuôi tên miền quốc gia mới gồm .ad.vn, .on.vn và .ap.vn ghi nhận 522 lượt đăng ký thành công, riêng .ap.vn chiếm hơn 400 tên miền.

Tên miền .ap.vn phục vụ các tổ chức phát triển ứng dụng, sản phẩm AI. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), nhiều tên miền ngắn đã được đăng ký ngay trong giờ đầu mở cấp thông qua hệ thống nhà đăng ký tên miền ".vn".

Tiêu biểu như ai.ap.vn, vr.ap.vn, pc.ap.vn, vn.ap.vn (nhóm công nghệ); shop.on.vn, play.on.vn, auto.on.vn (kinh doanh trực tuyến); bds.ad.vn, spa.ad.vn, event.ad.vn, tv.ad.vn (quảng cáo, truyền thông). Một số địa chỉ như ghub.ap.vn, nhato.ap.vn, thocu.ap.vn đã đưa website vào hoạt động ngay sau khi được cấp.

Việc bổ sung ba đuôi tên miền cấp 2 dùng chung này thực hiện theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, phân chia theo từng nhóm lĩnh vực.

Cụ thể, .ad.vn dành cho doanh nghiệp quảng cáo, truyền thông, tiếp thị và các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu. .on.vn hướng tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng trực tuyến và đơn vị thương mại điện tử. .ap.vn phục vụ lập trình viên, doanh nghiệp phần mềm, startup công nghệ và các đơn vị phát triển ứng dụng, sản phẩm AI.

Về hạ tầng kỹ thuật, VNNIC cấu hình đồng bộ hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS), hệ thống tiếp nhận đăng ký (SRS-EPP - giao thức quản lý đăng ký tên miền chuẩn quốc tế) và triển khai giao thức bảo mật DNSSEC (mở rộng bảo mật hệ thống phân giải tên miền).

Ba không gian mới cũng được cập nhật vào danh sách hậu tố công cộng toàn cầu Public Suffix List (PSL), giúp các nền tảng Internet trong và ngoài nước nhận diện chính xác để vận hành website, email và chứng thư số bảo mật TLS/SSL.

Từ ngày 23/11, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể tra cứu và hoàn thiện thủ tục đăng ký trực tuyến ba đuôi tên miền mới trên hệ thống các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".