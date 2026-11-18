Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long, các doanh nghiệp công nghệ số đầu đàn cần công khai những lĩnh vực mình làm chủ và mở ra không gian hợp tác để tạo hệ sinh thái, dẫn dắt, kết nối cùng phát triển.

Chiều 18/11, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức Lễ công bố Bản đồ và Vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026.

83 doanh nghiệp góp mặt trên bản đồ 2026

Một sản phẩm công nghệ số Việt Nam trình diễn tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026, sáng 18/11. Ảnh: BTC

Từ 230 doanh nghiệp tham gia và qua ba vòng thẩm định, kết quả 83 doanh nghiệp góp mặt trên Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số 2026 với 108 vị trí ở 11 lĩnh vực, trong đó trao 51 danh hiệu Top 10. Quá trình thẩm định dựa trên phương pháp luận VINASA TechMap, xây dựng từ mô hình Gartner Magic Quadrant, với 10 tiêu chí cụ thể trên hai trục: Tầm nhìn và Thực thi. Một doanh nghiệp có thể xuất hiện ở nhiều vị trí để phản ánh toàn diện cả công nghệ làm chủ lẫn thị trường ứng dụng.

Bức tranh toàn cảnh cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt đang chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công phần mềm, lắp ráp điện tử sang đảm nhận những công đoạn giá trị cao như thiết kế vi mạch, xây dựng và vận hành hệ thống cho khách hàng quốc tế. Các đơn vị bước đầu làm chủ công nghệ chiến lược với những dấu ấn cụ thể như Viettel huấn luyện mô hình AI tiếng Việt 120 tỷ tham số, hay FPT đưa nhà máy kiểm thử chip vào vận hành thử.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực thu hút nhiều hồ sơ đăng ký nhất năm nay. Hàng loạt doanh nghiệp đã tích hợp AI trực tiếp vào quy trình sản xuất phần mềm và cung cấp giải pháp chuyên ngành cho hàng trăm khách hàng tại hơn 30 quốc gia.

Trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ số đầu đàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, nhấn mạnh chương trình năm nay thiết lập chuẩn mực đánh giá mới, chuyển từ việc hỏi doanh nghiệp làm được gì sang yêu cầu chứng minh kết quả thực tế.

"Danh hiệu Top 10 không chỉ là sự ghi nhận mà là cam kết công khai về trách nhiệm với khách hàng, ngành và đất nước. Đến năm 2030, mục tiêu 10 thương hiệu AI Việt Nam cạnh tranh quốc tế sẽ phải đến từ chính những doanh nghiệp bắt đầu từ ngày hôm nay", ông Nguyễn Văn Khoa nói.

Từ góc độ cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá cao giá trị của Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số trong việc nhận diện năng lực thực chất của ngành để hoạch định chính sách.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long phát biểu tại lễ công bố Bản đồ và Vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026. Ảnh: Hải Danh

Thứ trưởng nhấn mạnh doanh nghiệp số phải trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Để phát triển ngành công nghệ số thực chất, ông đề nghị tập trung vào bốn định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, phát huy Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số như một cơ sở dữ liệu động, phục vụ hoạch định chính sách và kết nối nhu cầu thực tế của các bộ, ngành, địa phương. VINASA cần liên tục cập nhật, xác thực dữ liệu để phản ánh đúng sự biến động của công nghệ.

Tiếp theo, các bộ, ngành và địa phương cần chủ động "đặt hàng" các bài toán thực tiễn từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội để mở ra thị trường cho doanh nghiệp Việt.

Kế đến, doanh nghiệp công nghệ cần thay đổi tư duy tiếp cận thị trường và năng lực lõi. Theo đó, doanh nghiệp phải chuyển mạnh từ ứng dụng sang làm chủ công nghệ, đồng thời từ bỏ cách làm "đi bán sản phẩm có sẵn" mà đến với bộ, ngành, địa phương để giải bài toán của họ, tránh tình trạng "chuyển đổi số nửa vời".

Cuối cùng, các doanh nghiệp đầu đàn được vinh danh cần công khai những lĩnh vực mình làm chủ và mở ra không gian hợp tác để tạo lập hệ sinh thái, dẫn dắt, kết nối cùng phát triển. Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ mong muốn năm 2027, VINASA có thể công bố hệ sinh thái này.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng VINASA và cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo môi trường thuận lợi, gắn kết chặt chẽ năng lực công nghệ với các bài toán phát triển của đất nước.

Sau lễ vinh danh, hệ thống bản đồ trực tuyến top10ict.com sẽ tiếp tục được cập nhật dữ liệu định kỳ, đóng vai trò là kênh tra cứu năng lực tin cậy, giúp kết nối doanh nghiệp công nghệ Việt với 4.000 cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư tại gần 100 nền kinh tế.