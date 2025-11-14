Theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương là hơn 1,2 triệu tỷ đồng; tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Quốc hội cũng quyết nghị dành 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, khả thi, không trùng lặp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; không trùng lặp với các chương trình, dự án, chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi khác; phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân và cân đối ngân sách nhà nước.

Đại biểu Quốc hội thông qua nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Quốc hội yêu cầu bố trí bảo đảm tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phương án phân bổ cho từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ việc dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành theo đúng quy định.

Các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội lưu ý bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công đặc biệt, đầu tư công khẩn cấp; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn...

Chính phủ cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quốc hội cũng giao Chính phủ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong khi chưa có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12 như: các nhiệm vụ, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hoặc bố trí vốn từ nguồn ngân sách nhà nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; các nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, chế độ chi cần thiết làm cơ sở quyết định bổ sung kinh phí cho các bộ, cơ quan Trung ương; bổ sung có mục tiêu hỗ trợ các địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách bảo đảm đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, tính đầy đủ, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và các điều kiện giao dự toán theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được phân bổ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát lãng phí, tiêu cực.