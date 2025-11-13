Quốc hội sáng nay biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phấn đấu GDP từ 10% trở lên

Quốc hội quyết nghị tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%...

Quốc hội đề nghị, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Chính phủ và các cơ quan cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Quốc hội

Về tổ chức bộ máy, Quốc hội đề nghị kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Quốc hội lưu ý cần tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền tối đa cho các cấp gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình.

Quốc hội cũng yêu cầu thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI); triển khai hiệu quả cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng. "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức", Nghị quyết của Quốc hội nêu.

Về đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng, Quốc hội đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM; hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến trên đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đầu tư phát triển hệ thống đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng.

Xây dựng đề án xử lý ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM

Trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Quốc hội quyết nghị tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học.

Quốc hội đề nghị: Rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tập trung xây dựng, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025-2035; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Chính phủ và các cơ quan liên quan cần đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân.

Quốc hội lưu ý, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Quốc hội đề nghị xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và TPHCM; tiếp tục rà soát, điều chỉnh phù hợp lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành ở Việt Nam. Nghị quyết của Quốc hội nêu, việc quyết liệt xử lý ô nhiễm dòng sông, bờ sông gắn với xây dựng và quản lý đô thị xanh, sạch, đẹp, hiện đại, văn minh.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ nêu rõ đang chỉ đạo tập trung giải quyết căn cơ vấn đề bạo lực học đường, vệ sinh an toàn trường học gắn với hoàn thiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Chính phủ cho biết sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và nhân viên tư vấn tâm lý gắn với đẩy mạnh quản lý, giám sát và hỗ trợ học sinh; tăng cường tư vấn học đường, gắn kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội; bảo đảm mọi học sinh đều được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, thân thiện và nhân văn.

Chính phủ cũng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi phù hợp thông tư 19 (về khen thưởng và kỷ luật học sinh), bảo đảm đáp ứng tình hình và yêu cầu thực tiễn, bảo vệ học sinh, giáo viên, gắn kết nhà trường, gia đình và xã hội, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở. Chính phủ cho biết sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, đoàn kết, nhân ái, yêu thương trong nhà trường; không gây áp lực học tập ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lý thầy cô, học sinh.

Chính phủ cho biết, trong năm 2026 nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, triển khai chính sách tự chủ và xã hội hóa y tế; bảo đảm bảo hiểm y tế thực chất, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT.

"Nghiên cứu chế độ lương đặc thù và cơ chế bảo vệ an toàn cho cán bộ ngành y tế; mở rộng mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi", Chính phủ báo cáo.