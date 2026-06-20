Hơn 550 giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh và chuyên gia trong ngành từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến tham dự Hội thảo chính lần thứ 14 của Học viện Quản lý châu Á (AAOM), được tổ chức đồng thời với Hội thảo năm 2026 của Học viện Quản trị Đài Loan (TAOM), tại Đại học RMIT Việt Nam, TP.HCM từ ngày 16 - 20/6.

Các học giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực quản trị tham dự Hội thảo chính lần thứ 14 của AAOM tại RMIT Việt Nam, TP.HCM

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tương lai của ngành quản trị”, hội thảo quy tụ các học giả hàng đầu đến cùng trao đổi về cách các tổ chức thích ứng với gián đoạn công nghệ, thay đổi mô hình kinh doanh và bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Chương trình hội thảo gồm 388 bài nghiên cứu được tuyển chọn qua chương trình bình duyệt cạnh tranh, 101 bài trình bày dưới dạng poster và ba phiên thảo luận chuyên đề, với sự đóng góp của các học giả đến từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại biểu còn tham gia các bài phát biểu chính, hội thảo phát triển chuyên môn và các chương trình dành riêng cho nghiên cứu sinh cũng như giảng viên trẻ.

GS. Mike Peng, Chủ tịch Học viện Quản lý châu Á, cho biết hội thảo phản ánh cam kết xuyên suốt của AAOM trong việc thúc đẩy nghiên cứu quản trị gắn với châu Á đồng thời đóng góp vào kho tri thức toàn cầu.

GS. Mike Peng, Chủ tịch Học viện Quản trị châu Á (AAOM), phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo chính AAOM lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Theo PGS. Burkhard Schrage, Đồng chủ tịch chương trình hội thảo và là Phó chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị tại RMIT Việt Nam, chủ đề của sự kiện phản ánh những chuyển biến sâu sắc đang diễn ra trong khu vực và trên toàn thế giới.

“Trong bối cảnh châu Á tiếp tục trỗi dậy và cục diện toàn cầu biến chuyển nhanh chóng, những tiến bộ công nghệ đang thúc đẩy thay đổi mang tính nền tảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước những chuyển động này, cộng đồng học giả ngày càng cần chủ động rà soát và tái thẩm định các cách tiếp cận lý thuyết và thực nghiệm mới để nghiên cứu những thay đổi này”, PGS. Burkhard Schrage phát biểu.

PGS. Burkhard Schrage chia sẻ thêm, “Chúng tôi đặc biệt tự hào khi lần đầu tiên chào đón Hội thảo chính của AAOM đến với Việt Nam. Kinh tế phát triển nhanh chóng, tinh thần khởi nghiệp và quá trình chuyển đổi số của đất nước đã tạo bối cảnh lý tưởng cho các cuộc thảo luận toàn cầu về tương lai của ngành quản trị”.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng học thuật quốc tế đối với hội thảo cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của nghiên cứu hợp tác trong việc giải quyết những cơ hội và thách thức nảy sinh từ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội thảo gồm các bài phát biểu chính, phiên thảo luận và các phiên trình bày nghiên cứu, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu quản trị

GS. Robert McClelland, Trưởng khoa Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam, cho biết hội thảo diễn ra vào thời điểm nghiên cứu và hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ của những thay đổi chưa từng có. Công nghệ mới, môi trường làm việc không ngừng thay đổi và những thách thức toàn cầu đang định hình lại cách chúng ta sống, làm việc và lãnh đạo”, GS. Robert McClelland nhấn mạnh.

GS. Robert McClelland chia sẻ, “Nghiên cứu có ý nghĩa không chỉ vì giúp chúng ta hiểu thế giới như nó vốn có, mà còn vì giúp chúng ta hình dung thế giới có thể trở thành như thế nào”.

GS. McClelland đồng thời nhận định, việc quy tụ các học giả từ khắp châu Á và trên thế giới sẽ góp phần tạo ra những ý tưởng mới và các mối quan hệ hợp tác có tác động lâu dài.

“Đó chính là lý do các hội thảo như AAOM mang lại giá trị to lớn. Chúng quy tụ nhiều góc nhìn đa dạng, khơi nguồn ý tưởng mới và tạo nên các kết nối có thể mang lại những tác động ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của hội thảo”, GS. McClelland đánh giá.

Từ việc đăng cai tổ chức hội thảo năm nay, Đại học RMIT Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của nhà trường trong việc kết nối Việt Nam, Australia và khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua nghiên cứu và giáo dục. Hội thảo cũng cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của các hoạt động trao đổi học thuật quốc tế, khi học giả từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ để thảo luận về tương lai của ngành quản trị trong kỷ nguyên chuyển đổi công nghệ và tổ chức diễn ra mạnh mẽ.

(Nguồn: RMIT)