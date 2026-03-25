MS 2026.074

Trong căn nhà tồi tàn nằm sâu cuối ngõ ở thôn Ninh Xá (xã Hương Sơn), cuộc sống của vợ chồng ông Phạm Hùng nặng trĩu nỗi lo cơm áo, thuốc men và tương lai của ba đứa cháu ngoại: Phạm Yên Thế Phương Phi (SN 2008), Phạm Nhật Lâm (SN 2014) và Phạm Nhật Phú (SN 2024).

Vợ ông Hùng ốm đau, bệnh tật nhưng vẫn phải chăm sóc và nuôi các cháu nhỏ. Ảnh: Sỹ Thông

Bước vào hiên nhà, hình ảnh khiến nhiều người chạnh lòng là dáng người gầy gò, bước đi chậm chạp của bà Nguyễn Thị Châu (64 tuổi), vợ ông Hùng. Hơn 10 năm qua, căn bệnh tim khiến sức khỏe bà ngày một suy giảm, việc đi lại trở nên khó khăn, mọi sinh hoạt gần như phụ thuộc vào chồng.

Cuộc đời vợ chồng ông bà là chuỗi dài cơ cực, liên tiếp biến cố. Dù có tới 9 người con, nhưng tuổi già của ông bà vẫn chưa một ngày thảnh thơi khi tiếp tục gánh vác việc nuôi dưỡng các cháu nhỏ.

Vợ chồng ông Hùng thuộc diện khó khăn ở xã Hương Sơn. Ảnh: Sỹ Thông

Năm 2000, vì quá nghèo, đông con không đủ điều kiện nuôi dưỡng, ông bà đành gửi người con gái thứ 5 là Phạm Thị Hương (SN 1994), khi đó mới 4 tuổi, vào TPHCM nhờ người thân chăm sóc. Từ đó đến nay, liên lạc dần đứt đoạn, tung tích con gái chỉ còn là ký ức. Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có tin tức.

Nỗi đau chưa nguôi thì năm 2010, người con gái thứ 4 là Phạm Thị Thiên (SN 1992) qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Chị Thiên từng là chỗ dựa, là niềm hy vọng lớn của cả gia đình.

Sau những biến cố, cuộc sống của gia đình càng thêm chật vật. Trong số các con còn lại, người con trai duy nhất là Phạm Quang Đạt (SN 2003) bị khiếm khuyết trí tuệ, hiện phải nương nhờ người chị ở xa. Ba người con gái khác, sau khi sinh con, đã gửi các cháu về cho ông bà chăm sóc rồi tiếp tục đi làm ăn xa.

“Có đứa sinh con xong mang về đặt vào tay ông bà rồi đi biền biệt, đến giờ vẫn chưa quay lại. Thấy cháu bơ vơ, tôi không đành lòng bỏ mặc. Đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi cũng vừa được gửi về. Dù mệt mỏi, bất lực, nhưng thương cháu, tôi vẫn phải cố”, ông Hùng nghẹn ngào.

Căn bếp tồi tàn của gia đình ông Hùng. Ảnh: Sỹ Thông

Nhiều năm nay, bà Châu đau yếu, đi khám ở bệnh viện gần nhà, kết quả cho thấy bà bị suy giáp và hở van hai lá nên mọi việc trong gia đình đều dồn lên vai ông Hùng.

Ở tuổi 70, ông vẫn làm đủ nghề từ cày bừa, cuốc cỏ, chặt cây đến phụ hồ. Ai thuê gì ông cũng nhận, làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn, chỉ mong có tiền mua thuốc cho vợ và lo bữa ăn cho các cháu.

“Nhà chỉ có hai sào ruộng, làm không đủ ăn, chưa nói đến tiền thuốc. Giờ còn sức thì tôi còn làm, chỉ sợ vài năm nữa già yếu, không biết vợ và các cháu sẽ sống ra sao”, ông Hùng lo lắng.

Từ năm 2021 đến 2025, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Năm 2026 chuyển sang hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, nhưng thực tế cuộc sống vẫn vô cùng thiếu thốn.

Thương các cháu còn nhỏ dại nên dù già yếu, bệnh tật, ông bà Hùng vẫn cố gắng chăm sóc và nuôi nấng các cháu. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng thôn Ninh Xá, cho biết: “Gia đình ông Hùng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Hùng tuổi cao, còn vợ ông bị bệnh tật. Một mình ông Hùng vừa chăm sóc vợ ốm đau lại phải nuôi ba cháu nhỏ. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để gia đình ông bà có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh”.

Mọi sự sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình ông Hùng vơi bớt nhọc nhằn, tiếp tục bám víu qua những tháng ngày gian khó phía trước.

Bạn đọc giúp ông Phạm Hùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.074 (ông Phạm Hùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Phạm Hùng theo địa chỉ: thôn Ninh Xá, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0362835197