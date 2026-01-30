MS 2026.030

Ngồi thẫn thờ trước hành lang phòng bệnh, bà Lê Thị Ham (53 tuổi, ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) không cầm được nước mắt. Đã gần một tháng túc trực tại bệnh viện chăm sóc chồng là ông Trần Thanh Hùng (48 tuổi), bà Ham vẫn chưa hết bàng hoàng trước biến cố bất ngờ ập đến.

Suốt gần một tháng qua, bà Ham luôn túc trực ngoài hành lang bệnh viện để chờ tin chồng

“Giờ tôi vừa lo sức khỏe của ổng, vừa lo tiền bạc. Từ ngày chồng nhập viện, chưa một đêm nào tôi ngủ yên vì hiện giờ ông ấy vẫn chưa tỉnh”, bà Ham nghẹn giọng.

Bà Ham kể, cuối năm 2025, trong lúc đi giao nước đá, không may ông Hùng trượt ngã vào bụi tre bên đường, bị trầy xước nhẹ ở chân. Nghĩ vết thương không nghiêm trọng nên ông mua thuốc về uống. Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau, ông Hùng bắt đầu có dấu hiệu cứng hàm, sốt cao. Tại phòng khám tư, bác sĩ nhận định tình trạng nguy hiểm và yêu cầu chuyển ông ngay lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, bác sĩ Lưu Minh Khoa (khoa Hồi sức tích cực – Chống độc người lớn) cho biết, ông Hùng nhập viện ngày 25/12/2025 trong tình trạng cứng hàm, ăn uống khó khăn. Chỉ một ngày sau, bệnh nhân phải mở khí quản để thở máy và điều trị theo phác đồ uốn ván, gồm sử dụng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, thuốc an thần và thuốc giãn cơ.

Theo bác sĩ, ông Hùng không có bệnh nền nên khả năng phục hồi rất cao. Tuy nhiên, do ông Hùng không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Sau gần một tháng, số tiền điều trị đã lên tới hơn 120 triệu đồng, trong khi gia đình mới xoay xở đóng được hơn 5 triệu đồng. Hiện các bác sĩ đang tập cai máy thở cho bệnh nhân, dự kiến ông Hùng còn phải nằm viện ít nhất 3 tuần nữa, đồng nghĩa viện phí sẽ tiếp tục tăng.

Khi bác sĩ thông báo số tiền điều trị của ông còn nợ hơn 100 triệu đồng, bà Ham thẫn thờ bật khóc vì không còn khả năng xoay xở.

“Ngay khi nhập viện, tôi được tư vấn mua bảo hiểm cho chồng nhưng vì không có tiền nên chỉ dám mua 6 tháng, mà còn phải chờ thêm 1 tháng nữa bảo hiểm mới có hiệu lực”, bà Ham nói trong nức nở.

Trước đó, để có 8 triệu đồng đóng viện phí ở tuyến dưới, bà Ham đã vét sạch số tiền trong nhà, rồi vay mượn người thân, hàng xóm và nhờ bà con gom góp thêm mới đủ. Đến nay, bà đã hoàn toàn cạn đường xoay xở.

Ngày còn khỏe, ông Hùng làm thuê gần nhà, ai thuê gì làm nấy. Còn bà Ham mắc bệnh viêm khớp mãn tính, chỉ có thể ở nhà nhận tách hạt sen, hạt điều, thu nhập khoảng 30.000 đồng/ngày. Từ khi chồng nhập viện, dù đau nhức khắp người, bà cũng không dám đi khám vì không còn tiền.

Vợ chồng bà có một cậu con trai 12 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên đã nghỉ học để phụ giúp công việc thêm cho gia đình. Anh em họ hàng đều khó khăn, ở xa nên không thể hỗ trợ thêm. Số tiền 2 triệu đồng họ hàng góp được ngày đầu nhập viện cũng đã cạn.

“Nhà cửa ở quê thì xuống cấp, mái mục, sàn hư, có bán cũng chẳng ai mua. Con tôi ở nhà ngày nào cũng ăn mì gói rồi đi làm thuê. Sao số tôi đã khổ mà con tôi cũng khổ theo vậy hả trời”, bà Ham nghẹn ngào giãi bày.

Suốt một tháng qua, ngày nào bà cũng chờ đến 15h30 để được vào thăm chồng. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy ông Hùng, bà mới tạm yên lòng. Mong chồng sớm tỉnh lại để gia đình đoàn tụ, nhưng sức cùng lực kiệt, người phụ nữ nghèo đã nghĩ đến việc xin bác sĩ cho chồng về nhà chờ phép màu, dù không chắc ông có thể cầm cự được đến Tết.

Tranh thủ buổi trưa đi giao nước đá, ông Hùng không may bị ngã vào bụi tre ven đường dẫn tới nhiễm trùng uốn ván, tính mạng nguy kịch

Xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tấn Trạt, Trưởng ấp Cà Dăm cho biết: gia đình bà Ham thuộc diện kinh tế khó khăn tại địa phương, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay giúp đỡ để ông Hùng có cơ hội tiếp tục điều trị, sớm trở lại cuộc sống lao động, nuôi gia đình”, ông Trạt nói.

Bạn đọc giúp đỡ ông Trần Thanh Hùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.030 (Trần Thanh Hùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Ham (vợ ông Hùng) theo địa chỉ: Ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại: 0373.240.713