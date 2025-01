Hôm nay (22/1), hơn 600 camera tại 191 điểm ở TP Vinh (Nghệ An) chính thức đi vào vận hành và khai thác.

Hệ thống camera trải đều rộng khắp trên địa bàn TP Vinh, tập trung tại các nút giao thông như vòng xuyến Minh Khai, Hải quan; các tuyến giao thông trọng điểm như đại lộ Lênin (từ sân bay Vinh – Quảng trường Hồ Chí Minh); đại lộ Vinh – Cửa Lò; các ngã ba, ngã tư, các tuyến đường chính nội thị và mục tiêu quan trọng…

Các phương tiện nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông trên đại lộ Lênin. Ảnh: Việt Hòa

Người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành đèn tín hiệu giao thông kể cả khi không có CSGT kiểm tra, kiểm soát, tạo nên hình ảnh giao thông văn minh.

Anh Nguyễn Anh Bắc (SN 1985, trú TP Vinh) cho biết, việc tăng mức xử phạt các hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định 168, cộng với hệ thống camera giám sát, phạt nguội tại thành phố được trải rộng, sẽ khiến người dân ý thức hơn mỗi khi ra đường.

Hơn 600 camera được lắp trên toàn TP Vinh. Ảnh: Việt Hòa

Có mặt tại nút giao thông đại lộ Lênin với Vinh - Cửa Lò, một cán bộ Đội CSGT Công an TP Vinh cho biết, người tham gia giao thông rất ý thức, chấp hành nghiêm các hiệu lệnh của lực lượng chức năng và đèn tín hiệu giao thông.

“Cùng với hệ thống camera giám sát trên toàn thành phố, lực lượng CSGT được huy động tại các ngã tư, nút giao quan trọng để tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025”, vị cán bộ này cho biết.

Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Hệ thống camera giám sát và hệ thống quản trị phần mềm, dữ liệu đều tích hợp, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ 4.0.

Trong đó, có một số tính năng, tác dụng quan trọng như: Truy vết đối tượng; thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh trật tự khác; tầm kiểm soát theo biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện…

Hệ thống đèn tín hiệu, camera phạt nguội trên đại lộ Vinh – Cửa Lò. Ảnh: Việt Hòa

Đặc biệt, hệ thống camera ngoài hỗ trợ điều tiết giao thông bằng việc kiểm đếm lưu lượng xe, tốc độ di chuyển của phương tiện để đánh giá tình trạng ách tắc, thì còn có tính năng phát hiện lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể là các lỗi: Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi và chuyển hướng sai làn, vi phạm tốc độ, xe máy chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm…

Toàn bộ camera sẽ truyền tín hiệu về 3 trung tâm, đảm bảo tính bảo mật. Ảnh: Việt Hòa

Toàn bộ camera sẽ truyền tín hiệu qua mạng cáp quang trực tiếp từ các điểm về 3 trung tâm, gồm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh, Trung tâm giám sát Công an TP Vinh, Trung tâm giám sát Phòng CSGT Công an tỉnh để xử lý, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Hệ thống camera giám sát này còn hỗ trợ đắc lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, cùng hướng tới xây dựng thành phố thông minh.