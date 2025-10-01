Ngày 1/10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC cho biết: Sau 11 năm vận hành, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tạo bước đột phá trong hạ tầng giao thông, rút ngắn hành trình Hà Nội - Lào Cai từ 7 giờ xuống còn 3,5 giờ, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch khu vực Tây Bắc.

Mở rộng đoạn tuyến Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe. Ảnh: N. Huyền

Tuy nhiên, với lưu lượng phương tiện tăng trung bình 10%/năm, đặc biệt trên đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ có 2 làn xe, nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do đó, việc mở rộng đoạn tuyến này là yêu cầu cấp thiết, đồng bộ với quy mô toàn tuyến.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án. Ảnh: N. Huyền

Dự án mở rộng có tổng chiều dài 121,33km, từ Km 123+080 (IC13) đến Km 244+155 (IC18), nâng cấp từ 2 làn lên 4 làn xe hoàn chỉnh, gồm nền đường, mặt đường và hệ thống công trình phụ trợ.

Tổng mức đầu tư là 7.668 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, còn lại là vốn huy động. Theo kế hoạch, công trình cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Dự án sẽ được mở rộng từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1.

Trên toàn tuyến có 47 cầu, trong đó 43 cầu rộng 11,75m được xây dựng phù hợp với giai đoạn 1 và 4 cầu đã được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô giai đoạn 2. Hiện tại, 43 cầu chưa đáp ứng đủ chiều rộng so với quy mô nền đường, vì vậy sẽ được mở rộng trong dự án lần này.

Theo VEC, dự án còn có hạng mục hầm xuyên núi. Cụ thể, sẽ xây dựng thêm một ống hầm mới bên trái tuyến, dài 530m. Hầm mới được thiết kế với mặt cắt ngang bảo đảm 3 làn xe lưu thông một chiều, phù hợp với quy mô cao tốc 6 làn xe, hướng Lào Cai - Nội Bài.