Theo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức vào sáng 5/9, theo khung thời gian chung của cả nước.
Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong đó, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy được lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, năm 2025, Thanh Hóa khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới gồm: Bát Mọt, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh và Yên Khương, với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng.
Đến tháng 7/2026, 6 xã biên giới đã thành lập 6 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS. Các trường đã tuyển hơn 4.000 học sinh cho năm học mới.
712 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa) sẽ dự lễ khai giảng trong một ngôi trường hoàn toàn mới.
Với nhiều em nhỏ nơi vùng biên, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới mà còn là một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, các em được học tập trong một ngôi trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại ngay trên chính quê hương mình.
Bà Lê Thị Kiêu, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Khương, cho biết trường được khởi công xây dựng vào tháng 11/2025, với tổng kinh phí hơn 123 tỷ đồng. Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bàn giao trước thềm năm học 2026-2027.
Từ những dãy phòng học mới, nhà đa năng, phòng truyền thống đến khu hành chính, mọi hạng mục đều được đầu tư đồng bộ. Các phòng học được trang bị bàn ghế, màn hình LED, tủ đựng đồ dùng học sinh.
Phòng họp hội đồng có sức chứa khoảng 100 cán bộ, giáo viên, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cũng có 16 phòng dành cho cán bộ quản lý, nhân viên hành chính.
Bà Kiêu cho biết, đối với những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng biên giới, ngôi trường mới dường như mang đến một thế giới khác.
Hà Viết Thành, học sinh lớp 9A, nhà ở bản Tứ Chiềng, cách trường khoảng 5km. Nhiều năm qua, em phải đi về trong ngày để học tập.
“Vào những ngày mưa, đường trơn trượt nên việc đi lại rất khó khăn. Trước đây, chúng em chỉ thấy những ngôi trường hiện đại trên tivi. Hôm nay, ngôi trường ấy đã hiện hữu ngay trên chính mảnh đất vùng biên, nơi chúng em sinh sống, nên chúng em rất vui. Đặc biệt là chúng em được học và ở tại trường, thuận tiện hơn trong việc đi lại và học tập”, Thành chia sẻ.
Cũng như Thành, những học sinh lần đầu tiên đến học tại ngôi trường mới không giấu được sự háo hức. Những ánh mắt tò mò, nụ cười trong trẻo của các em khiến không khí trong ngôi trường mới càng trở nên đặc biệt.
Chị Lò Thị Đoàn, ở bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, có con chuẩn bị bước vào năm học mới tại trường, không giấu được niềm vui. Với chị, ngôi trường khang trang không chỉ giúp các con có điều kiện học tập tốt hơn mà còn khiến cha mẹ yên tâm hơn khi gửi con đến lớp.
Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết toàn trường hiện có 712 học sinh, trong đó cấp tiểu học 372 em, cấp THCS 340 em. Học sinh của trường là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mường và Kinh, trong đó học sinh dân tộc Thái chiếm khoảng 97%.
Theo ông Hạnh, ngôi trường với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại được Đảng và Nhà nước đầu tư mang theo kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng biên.
“Từ mái trường mới này, mong rằng mọi trẻ em đều có cơ hội được đến trường, được học tập trong điều kiện tốt hơn, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên chinh phục tri thức và chạm tới những ước mơ của mình”, ông Hạnh chia sẻ.
Theo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức vào sáng 5/9, theo khung thời gian chung của cả nước.