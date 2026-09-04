712 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa) sẽ dự lễ khai giảng trong một ngôi trường hoàn toàn mới.

Với nhiều em nhỏ nơi vùng biên, đây không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới mà còn là một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, các em được học tập trong một ngôi trường được đầu tư đồng bộ, hiện đại ngay trên chính quê hương mình.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương đã sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: Lê Dương

Bà Lê Thị Kiêu, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Khương, cho biết trường được khởi công xây dựng vào tháng 11/2025, với tổng kinh phí hơn 123 tỷ đồng. Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bàn giao trước thềm năm học 2026-2027.

Từ những dãy phòng học mới, nhà đa năng, phòng truyền thống đến khu hành chính, mọi hạng mục đều được đầu tư đồng bộ. Các phòng học được trang bị bàn ghế, màn hình LED, tủ đựng đồ dùng học sinh.

Các em học sinh háo hức trước ngày khai giảng ở ngôi trường mới. Ảnh: Lê Dương

Phòng họp hội đồng có sức chứa khoảng 100 cán bộ, giáo viên, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Nhà trường cũng có 16 phòng dành cho cán bộ quản lý, nhân viên hành chính.

Bà Kiêu cho biết, đối với những đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng biên giới, ngôi trường mới dường như mang đến một thế giới khác.

Chị Lò Thị Đoàn vui mừng đưa con đến trường. Ảnh: Lê Dương

Hà Viết Thành, học sinh lớp 9A, nhà ở bản Tứ Chiềng, cách trường khoảng 5km. Nhiều năm qua, em phải đi về trong ngày để học tập.

“Vào những ngày mưa, đường trơn trượt nên việc đi lại rất khó khăn. Trước đây, chúng em chỉ thấy những ngôi trường hiện đại trên tivi. Hôm nay, ngôi trường ấy đã hiện hữu ngay trên chính mảnh đất vùng biên, nơi chúng em sinh sống, nên chúng em rất vui. Đặc biệt là chúng em được học và ở tại trường, thuận tiện hơn trong việc đi lại và học tập”, Thành chia sẻ.

Các em học sinh vui mừng được sống và học tập trong ngôi trường khang trang. Ảnh: Lê Dương

Cũng như Thành, những học sinh lần đầu tiên đến học tại ngôi trường mới không giấu được sự háo hức. Những ánh mắt tò mò, nụ cười trong trẻo của các em khiến không khí trong ngôi trường mới càng trở nên đặc biệt.

Chị Lò Thị Đoàn, ở bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, có con chuẩn bị bước vào năm học mới tại trường, không giấu được niềm vui. Với chị, ngôi trường khang trang không chỉ giúp các con có điều kiện học tập tốt hơn mà còn khiến cha mẹ yên tâm hơn khi gửi con đến lớp.

Các phòng học được trang bị bàn ghế, màn hình LED, tủ đựng đồ dùng học sinh. Ảnh: Lê Dương

Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết toàn trường hiện có 712 học sinh, trong đó cấp tiểu học 372 em, cấp THCS 340 em. Học sinh của trường là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mường và Kinh, trong đó học sinh dân tộc Thái chiếm khoảng 97%.

Công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đang được nhà trường triển khai. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Hạnh, ngôi trường với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại được Đảng và Nhà nước đầu tư mang theo kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em vùng biên.

“Từ mái trường mới này, mong rằng mọi trẻ em đều có cơ hội được đến trường, được học tập trong điều kiện tốt hơn, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên chinh phục tri thức và chạm tới những ước mơ của mình”, ông Hạnh chia sẻ.