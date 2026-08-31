Hoàn thành 95% khối lượng

Trao đổi với VietNamNet, ông Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh, cho biết đơn vị thi công đã hoàn thành 100% khối lượng các hạng mục khu nhà lớp học và khu hành chính - quản trị. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công tác dạy và học, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học 2026-2027.

Trường Nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh đã hoàn tất chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Quốc Quân

Để kịp chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng, những ngày này, cán bộ, giáo viên nhà trường tranh thủ thời gian nghỉ lễ để dọn dẹp, vệ sinh lớp học, sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị và hoàn thiện từng khu vực trong khuôn viên trường.

“Việc chuẩn bị được thực hiện với tinh thần khẩn trương, bởi các thầy cô mong muốn khi học sinh đặt chân tới trường sẽ có ngay một môi trường học tập sạch sẽ, khang trang và an toàn”, ông Khoa nói.

Trong khuôn viên trường, hệ thống đèn chiếu sáng đã được lắp đặt, hoa được trồng quanh các khu lớp học. Những lá cờ Tổ quốc được treo trang trọng bên ngoài các phòng học, tạo không khí rộn ràng trước thềm năm học mới.

Những lá cờ tổ quốc được treo khắp trường chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quốc Quân

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh được khởi công từ tháng 11/2025 trên diện tích khoảng 1,13ha, với tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: xây dựng mới nhà lớp học bộ môn 4 tầng; nhà lớp học THCS 3 tầng; nhà hiệu bộ 4 tầng; nhà đa năng 1 tầng; nhà nội trú và bán trú 4 tầng; nhà công vụ và nhà ăn 3 tầng, cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ.

Dự án cũng cải tạo nhà hiệu bộ 1 tầng hiện có thành thư viện và cải tạo nhà lớp học tiểu học 3 tầng với 15 phòng học.

Năm học mới, nhà trường đón 687 học sinh. Trong đó, khối tiểu học có 328 học sinh, còn lại là học sinh khối THCS. Học sinh không chỉ đến từ địa bàn xã Tam Thanh mà còn từ các xã lân cận.

“Hiện tại, các khu lớp học và nhà hành chính - quản trị đã hoàn tất. Đối với các khu nhà ăn cho học sinh, nhà nội trú và nhà công vụ, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9.

Trước mắt, khi bước vào năm học mới, trong khoảng 2 tuần đầu, phụ huynh sẽ đưa đón con về nhà. Sau khi khu nhà nội trú hoàn thành, học sinh sẽ được ăn, ở tại trường”, ông Khoa cho biết.

Nhà trường cùng lãnh đạo địa phương đang dọn dẹp trong ngôi trường mới. Ảnh: Quốc Quân

Theo lãnh đạo xã Tam Thanh, với phụ huynh vùng biên, ngôi trường mới không chỉ khang trang, kiên cố mà còn đáp ứng niềm mong mỏi về một môi trường học tập an toàn, đầy đủ hơn cho con em. Với học sinh, đó là niềm mong chờ ngày được học tập trong những lớp học mới.

Đây là một trong những công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh địa phương.

Chung tay chuẩn bị năm học mới

Những ngày này, nhịp sống ở xã vùng biên Sơn Thủy cũng rộn ràng với công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027.

Công việc chuẩn bị năm học mới không chỉ có thầy cô và học sinh, mà còn có sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể và lực lượng trên địa bàn.

Hội Phụ nữ, phụ huynh và giáo viên cùng quét dọn, trồng hoa trong khuôn viên trường học. Ảnh: Bùi Đông

Tại các trường mầm non, tiểu học và THCS, các thầy, cô giáo đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, từ sắp xếp phòng học, bàn ghế đến chuẩn bị đồ dùng học tập cùng các điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Lực lượng công an, quân đội cùng nhà trường thu dọn, chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị cho năm học mới.

Sửa chữa bàn ghế, chuẩn bị đón học sinh năm học 2026-2027. Ảnh: Bùi Đông

Những hình ảnh ấy cho thấy ở vùng biên, chuẩn bị năm học mới không chỉ là việc của riêng nhà trường, mà còn là sự chung tay của gia đình, chính quyền và cộng đồng.

Đằng sau mỗi lớp học được chuẩn bị chu đáo là sự góp sức của rất nhiều người, để các em học sinh trở lại trường trong tâm thế vui tươi, tự tin và hứng khởi.