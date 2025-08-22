Niềm vui của người dân khi chính thức được Nhà nước chứng nhận là chủ sở hữu của mảnh đất xây nhà và ruộng vườn của gia đình. Ảnh: TC

Gỡ “nút thắt” để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhắc đến bản Búng, Cò Phạt, xã Môn Sơn, người ta nghĩ ngay đến vùng đất đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An. Mặc dù được thụ hưởng nhiều chính sách đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhưng vùng đất này đến hôm nay vẫn chưa hết khó.

Cái khó hiện hình ngay trên cung đường gần 20km từ trung tâm xã đến các bản, lởm chởm và trơn trượt. Còn thủy trình theo dòng sông Giăng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.

Sống gần như biệt lập giữa Vườn quốc gia Pù Mát, cuộc sống đồng bào Đan Lai đối diện với nhiều khó khăn, bất cập. Một trong những điều bất cập nhất, ảnh hưởng đến quá trình an cư của đồng bào chính là việc họ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người Đan Lai đã định cư nơi đây từ rất lâu, trước cả thời điểm quy hoạch Vườn quốc gia Pù Mát được công bố. Nhưng khi tiến hành khoanh rừng, quy hoạch Vườn quốc gia Pù Mát đã ảnh hưởng đến khoảng không gian sinh sống của người Đan Lai. Việc này đã dẫn đến tình trạng chồng chéo trong việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Ngôi nhà của chị La Thị Thúy ở bản Cò Phạt được hỗ trợ xây dựng mới, kín trên, bền dưới - Ảnh: TH

Để tháo gỡ khó khăn này, các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương đo đạc, lập quy hoạch, đưa diện tích nơi người Đan Lai đang sinh sống ra khỏi quy hoạch Vườn quốc gia Pù Mát… Đồng thời tính toán cả kinh phí để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Nhờ đó, nhiều đồng bào Đan Lai ở các bản Búng và Cò Phạt đã có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong chuyến khảo sát, kiểm tra tình hình hỗ trợ xóa nhà tạm và nhà dột nát, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cùng chính quyền địa phương đã trao 231 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bản Cò Phạt và 224 giấy tại bản Búng. Tổng diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khoảng 360ha (gồm cả đất ở và đất nông nghiệp).

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Song hành cùng với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các cấp ngành đã chung tay trên hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Ông Vi Văn Bạch - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Môn Sơn kể: Xã đã huy động tổng lực lực lượng ở địa phương trong ngày hội dựng nhà. Mọi người đều xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên đã không nề hà khó khăn.

Từ việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở của người dân, từ những ngày công của các lực lượng tham gia… 78 căn nhà (xây mới 58, sửa chữa 20) "kín trên, bền dưới" đã hoàn thành; khang trang, đẹp đẽ.

Trong đó, bản Cò Phạt có 41 nhà, bản khe Búng có 37 nhà; mỗi căn nhà xây mới có mẫu diện tích 50m2 với kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng, và nhà sửa chữa có kinh phí hỗ trợ 45 triệu đồng.

Ông Vi Văn Bạch cho biết thêm: Đến ngày 31/7, toàn bộ 78 ngôi nhà của người Đan Lai đã được đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, ổn định cuộc sống cho người dân.

"Chúng tôi cũng vui lây với bà con, nhẹ nhõm hơn phần nào trách nhiệm của mình", Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Môn Sơn chia sẻ.

Hôm nay, nhìn từ trên đỉnh đồi, bản làng của đồng bào Đan Lai như khoác áo mới. Lấp ló sau màu xanh sẫm của núi rừng là những nóc nhà sơn màu xanh, đỏ của người dân vừa được dựng nên như một bằng chứng hiện hữu về một chốn an cư mới giữa đại ngàn.

Đón khách trong căn nhà vừa sửa chữa xong, anh La Văn Bốn - bản Cò Phạt, xã Môn Sơn rạng rỡ: "Mình rất vui vì đã được cấp trên quan tâm, hỗ trợ để sửa chữa lại căn nhà. Có nhà mới, trời có mưa gió mình cũng không còn lo dột nữa, yên tâm lắm".

Chị La Thị Thúy, cũng ở bản Cò Phạt hồ hởi: "Nhà tôi được hỗ trợ xây dựng mới hoàn toàn. Chính quyền xã, các chú công an, bộ đội cùng tham gia cả đó. Từ ngày dọn vào nhà mới ở, ai cũng vui".

Niềm vui an yên trong những ngôi nhà mới của đồng bào Đan Lai cứ thế nhen lên từ nhà nọ đến nhà kia, từ bản trong ra bản ngoài. Trong niềm rộn rã ấy là bao câu chuyện làm ăn, bao dự định mới mẻ sẽ được thực hiện trong nay mai, vì một cuộc sống ổn định và phát triển.